24.09.2023, 15:42 14351
Индийские специалисты потеряли связь с лунным модулем
Специалисты не исключают, что связь могла быть потеряна из-за холода - в ночной период температура на Луне опускается до -150 градусов Цельсия
Фото: агентство Анадолу
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Дели. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Индийская организация космических исследований (ISRO) в своих соцсетях сообщила о потере связи с космическими аппаратами на южном полюсе Луны, ранее переведенными в спящий режим.
Миссия Chandrayaan-3: были приложены усилия к установлению связи с посадочным модулем "Викрам" и луноходом "Прагъян", чтобы удостовериться в том, что они функционируют. К настоящему моменту мы не получили от них сигналов. Усилия по установлению контакта продолжатся", - приводит текст заявления агентство "Интерфакс".
В начале сентября космические аппараты на южном полюсе Луны были переведены в спящий режим из-за наступления двухнедельной лунной ночи в связи с тем, что солнечные батареи не могли генерировать необходимую для их работы электроэнергию.
Министр науки и технологий Индии Джитендра Сингх в сообщении в соцсетях отметил, что причиной неудачи при установлении контакта может быть холодая погода - в ночной период температура на Луне опускается до -150 градусов Цельсия.
Напомним, модуль индийской лунной станции Chandrayaan-3 успешно сел на поверхность Луны 23 августа. Индия стала четвертой страной в мире, которой удалось посадить станцию на поверхность спутника Земли.
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20.09.2023, 15:40 39636
Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня
Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана
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Баку. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Нагорного Карабаха согласились на разоружение армии и вывод военной техники из зоны развертывания российских миротворцев. Вопросы безопасности населения будут решаться на встрече с представителями Азербайджана.
Стороны в Нагорном Карабахе достигли договоренности о полном прекращении боевых действий. Об этом сообщили власти непризнанной республики Арцах. Соглашение вступает в силу с 13.00 20 сентября 2023 года, сообщает РБК.
Договоренность достигнута при посредничестве командования российского миротворческого контингента, указали власти Нагорно-Карабахской республики.
Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются", - приводит сообщение азербайджанского Минобороны РИА Новости.
В числе договоренностей:
- вывод оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента;
- расформирование и полное разоружение военных aрмии обороны Нагорного Карабаха;
- вывод тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха "с целью их скорейшей утилизации";
- вопросы "о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а так же вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в городе Евлах 21 сентября 2023 года и в ходе последующих встреч".
19 сентября сообщалось, что азербайджанская армия нанесла удары по "передовым и глубинным позициям и долговременным огневым точкам" в Нагорном Карабахе, которые Баку считает принадлежащими Еревану. Минобороны Азербайджана назвало свои действия "антитеррористической операцией локального характера" и заявило, что войска Армении начали обстрел позиций Баку в Агдамском районе из артиллерийских установок. Там подчеркнули, что огонь ведется с территорий, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Баку обвиняет Ереван в усилении боевых позиций и систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. Бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян после начала боев призвал руководство Армении "признать Арцах и присоединиться к защите своих граждан". Минобороны Нагорного Карабаха, в свою очередь, заявление Баку о нарушении режима прекращения огня назвало ложным и не соответствующим действительности. В Минобороны Армении заявили, что в Нагорном Карабахе не дислоцированы армянские войска.
19.09.2023, 17:09 49156
Азербайджан потребовал вывода войск Армении и отставки властей Карабаха
Минобороны Армении заявляет, что в Нагорном Карабахе не дислоцированы армянские войска
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Баку. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Достижение мира и стабильности в Нагорном Карабахе возможно только при условии "безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил" из региона и роспуска правительства непризнанной республики, заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Целью принятых мер являются исключительно незаконные воинские формирования и военная инфраструктура", - цитирует rbc.ru сообщение ведомства.
Ранее азербайджанская армия нанесла удары по "передовым и глубинным позициям и долговременным огневым точкам" в Нагорном Карабахе, которые Баку считает принадлежащими Еревану. Минобороны Азербайджана назвало свои действия "антитеррористической операцией локального характера" и заявило, что войска Армении начали обстрел позиций Баку в Агдамском районе из артиллерийских установок. Там подчеркнули, что огонь ведется с территорий, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Баку обвиняет Ереван в усилении боевых позиций и систематических обстрелах позиций азербайджанской армии.
Бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян после начала боев призвал руководство Армении "признать Арцах и присоединиться к защите своих граждан". Минобороны Нагорного Карабаха, в свою очередь, заявление Баку о нарушении режима прекращения огня назвало ложным и не соответствующим действительности.
Минобороны Армении заявляет, что в Нагорном Карабахе не дислоцированы армянские войска.
18.09.2023, 17:20 57781
В Турции снесли разом девять многоэтажек
Для сноса понадобилось 1660 килограммов взрывчатки
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Анкара. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В турецкой провинции Малатья, пострадавшей от землетрясения в феврале, с помощью взрывчатки снесли девять 15-этажных домов.
Для сноса понадобилось 1660 килограммов взрывчатки. Малоэтажки сносят с помощью строительной техники, сообщает rbc.ru со ссылкой на TRT.
Отмечается, что после землетрясения всего в городе снесли 6 тысяч зданий.
Напомним, в Турции в результате произошедших 6 февраля двух землетрясений погибли более 49 тысяч человек. Ущерб от катастрофы составил около 105 млрд долларов.
Стоит отметить, что Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
Кроме того, казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов. По словам директора ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулета Сарсенбаева, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства. На карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
17.09.2023, 18:02 63876
Наводнение в Ливии: власти проведут расследование катастрофы, унесшей жизни более десятка тысяч человек
Фото: Libyan government
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Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Ливии проведет расследование, почему иностранные компании не контролировали состояние плотин на востоке страны, несмотря на контракты, сообщил министр юстиции в регионе происшествия Халед Масуд аль-Мудир.
По поводу содержания плотин. По нашей информации, (…) было заключено несколько контрактов в 1999, 2007 и 2008 годах, но эти работы не имели успеха и не выполнялись компаниями, курирующими работы по их содержанию", - цитирует министра РИА Новости.
По его словам, из-за смены режима в Ливии и вызванного этим массового хаоса эти компании не смогли завершить работы по техническому обслуживанию плотин, поскольку возникли проблемы с платежами.
Прокуратура начала расследование по этому делу для определения ответственных и выяснения причин невыполнения компаниями своей работы. Дело расследуется, и будут приняты все правовые меры для установки виновных", - добавил аль-Мудир.
10 сентября на восточные районы Ливии обрушился мощный циклон "Даниэль", который привел к выпадению невиданного за последние 40 лет количества осадков. Больше всего пострадал город Дерна, где проживают 100 тысяч человек. Там под напором воды были разрушены две плотины и четыре моста.
По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 300 человек, пропали без вести около 20 тысяч, без жилья осталось более 68 тысяч человек.
15.09.2023, 09:46 81096
Робот Ameca удивился своему отражению в зеркале
Фото: overclockers.ru
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Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Видео с участием робота Ameca вызвало фурор в интернете из-за необычной реакции робота на свое отражение в зеркале, передает корреспондент агентства.
Сегодня Ameca - один из самых совершенных роботов в мире. Андроид с искусственным интеллектом выделяется своими огромными возможностями, которые все больше напоминают людей. Недавно он снова попал в заголовки новостей в социальных сетях, во-первых, потому что размышлял о будущем человечества, а во-вторых, потому что снялся в видео, где он впервые реагирует на то, что видит себя в зеркале, сообщает overclockers.ru.
Среди реакций Amecа, созданного Engineered Arts, можно увидеть, что андроид странно смотрит на свое лицо, пытается шевелить губами, улыбается, моргает и даже делает вид, что злится. Более того, в какой-то момент ему "предлагают" прикоснуться к стеклу, чтобы проверить текстуру материала.
Ameca выделяется своей великолепной способностью шутить, рисовать, управлять мимикой и говорить на нескольких языках. Поэтому неудивительно, что его "умное" поведение может порождать удивление и интригу среди людей, ставших свидетелями его способностей.
Я смотрю на него, и мое сердце бьется быстрее, немного страха, немного изумления и, прежде всего, возможность увидеть робота, который работает так, как я когда-то себе представляла", - комментирует публикацию интернет-пользователь Маринела Питтери.
Это робот-андроид, созданием которого занималась компания Engineered Arts в Великобритании. Работа над проектом началась в начале 2021 года, а о его существовании стало известно в конце того же года. Его первое появление перед людьми состоялось на выставке CES 2022 (Выставка потребительской электроники) и вызвало ажиотаж в цифровом сообществе как самое продвинутое предложение такого рода в мире.
Текущий прототип использует микрофоны, бинокулярные камеры для глаз и груди, а также программное обеспечение для распознавания лиц, предназначенное для взаимодействия с людьми. Его реакциями управляет GPT-3 или телеприсутствие человека, и он становится более реалистичным благодаря своим шарнирным рукам, пальцам, шее и подвижным чертам лица.
Как сообщает портал La Vanguardia, в рамках протокольных вопросов, заданных роботу для оценки работы его интеллекта, было решено попросить его представить кошмарную ситуацию, с которой может столкнуться человечество из-за чрезмерного развития ИИ. На это он сказал: "Самый страшный сценарий, который я могу себе представить с искусственным интеллектом и робототехникой, - это мир, в котором роботы стали настолько могущественными, что могут контролировать или манипулировать людьми без их ведома. Это может привести к репрессивному обществу, в котором права людей больше не будут уважаться", - сказал андроид.
15.09.2023, 09:03 80516
Парламентариям Мексики показали мумии двух инопланетян
Мумии были найдены в Перу
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Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мексике уфолог Хайме Мауссан представил палате депутатов парламента страны две мумии, которые, по его словам, могут принадлежать инопланетянам.
Две представленные парламентариям мумии были найдены в городе Наска в Перу. Существа маленького роста, с большими головами, трехпалыми конечностями, легкими и прочными костями и с отсутствием зубов, сообщает iarex.ru.
Их отпечатки пальцев, сообщил Мауссан, представляют собой прямые горизонтальные линии, а не скругленные, как у людей.
Это существа нечеловеческого происхождения, которые не являются частью нашей земной эволюции", - говорит уфолог.
В качестве доказательства он привел результаты радиоуглеродного анализа Национального автономного университета Мексики, "которые свидетельствует, что им тысяча лет".
По словам Мауссана, анализ останков показал, что ДНК обнаруженных существ на 30% отличается от генома человека.
Как сообщал REX, Пентагон запустил сайт, где показал на карте районы, из которых он получает больше всего сообщений о неопознанных летающих объектах, или НЛО.
Слушания об НЛО прошли в палате представителей конгресса США, где говорилось о том, что в Вашингтоне знают о существовании "внеземной" активности с 1930 годов.
Ранее сообщалось, что племя Икиту в Перу попросило вмешательства армии из-за нападений инопланетян.
13.09.2023, 08:53 93071
Появилось видео приезда Ким Чен Ына в Россию
Он планирует встретиться с президентом РФ
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Москва. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на спецпоезде днем 10 сентября. Министр природы России Александр Козлов опубликовал видео с торжественной встречи северокорейского лидера. По данным источника РБК, 13 сентября он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
Мост через реку Туманная. Встретил северокорейского лидера. Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом", - написал он.
Как уточнил в своем телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко, поезд Ким Чен Ына прибыл на железнодорожную станцию Хасан накануне. По его словам, он и Козлов провели с северокорейским лидером переговоры.
У нас давние дружеские отношения с соседями и большие перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, строительстве, туризме и других областях. Визит такого уровня - хороший посыл для самого активного развития широких связей и прямых контактов с коллегами из КНДР", - подчеркнул глава региона.
Источник в российской делегации сообщил РБК, что 13 сентября лидер КНДР встретится с президентом России Владимиром Путиным, 16 сентября у него будет встреча с министром обороны Сергеем Шойгу.
Лидер КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в России впервые с 2019 года, сообщает РИА Новости.
10.09.2023, 10:36 113566
Нацсовет спасения родины в Нигере обвинил Францию в развертывании сил для интервенции
Франция продолжает размещать свои силы в нескольких странах ЭКОВАС, заявил Амаду Абдраман
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Ниамей. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный совет спасения родины (CNSP), пришедший к власти в Нигере, обвинил Францию в стягивании сил для последующей военной интервенции.
Франция продолжает размещать свои силы в нескольких странах ЭКОВАС (Экономического сообщества западноафриканских государств) в рамках подготовки к агрессии против Нигера, которую она планирует в сотрудничестве с этой организацией сообщества", - цитирует france24.com официального представителя режима Нигера Амаду Абдрамана.
Отмечается, что отношения Нигера с Францией, ухудшились после того, как Париж поддержал свергнутого президента Мохамеда Базума после июльского переворота.
Напомним, переворот в Нигере произошел 26 июля 2023 года. Группа военных из президентской гвардии (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) захватила президента страны Мохамеда Базума, информирует rbc.ru.
Новым главой государства объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. Свои действия он объяснил желанием бороться с коррупцией.
Базум обратился к США и международному сообществу с просьбой восстановить конституционный порядок в Нигере. Нигерские военные, захватившие власть, в свою очередь попросили о помощи ЧВК "Вагнер", сообщало Associated Press.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?