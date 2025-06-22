21.06.2025, 19:46 18461
Иран изменил стратегию использования ракет против Израиля - CNN
Вместо запуска большого числа ракет Тегеран будет использовать более совершенные высокоточные ракеты против важных военных объектов и объектов безопасности
Рассказать друзьям
Тегеран. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Иран сократил число выпускаемых по Израилю ракет из-за смены стратегии, а не из-за уменьшения запасов, сообщает РБК со ссылкой на CNN.
Об этом телеканалу заявил высокопоставленный иранский чиновник, добавив, что Израилю "не следует радоваться" по этому поводу.
По его словам, Тегеран вместо запуска большого числа ракет решил использовать более совершенные высокоточные ракеты против важных военных объектов и объектов безопасности.
Было замечено, что Иран запустил ракету и ракета легко преодолела американские системы THAAD, Patriot, Arrow 3, Arrow 2, [израильские системы] "Праща Давида" и "Железный купол", поразив заранее определенную цель", - сказал собеседник телеканала.
В первые атаки Ирана в ответ на начатую 13 июня Израилем военную операцию Тегеран запускал более сотни ракет, теперь же израильская сторона сообщает, что за один раз выпускается менее десятка. Например, в ночь на 21 июня в одну атаку было использовано пять ракет, но баллистических. Ранее бывший заместитель генерального директора Национального киберуправления Израиля Рафаэль Франко рассказал, что в последние дни Иран начал подключаться к частным камерам видеонаблюдения, чтобы собирать информацию о последствиях ударов по Израилю и увеличить их точность", - пишет источник.
Израиль в свою очередь атакует объекты хранения и запуска ракет в Иране с помощью авиации. Еще одна цель - ядерные объекты.
Напомним, Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня.
Государства ШОС осудили военные удары Израиля по Ирану, заявив, что подобные агрессивные действия наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности.
новости по теме
22.06.2025, 10:00 9121
США ударили по ядерным объектам Ирана
Глава МИД исламской республики заявил, что США нарушили устав ООН
Рассказать друзьям
Тегеран. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - США применили противобункерные бомбы, которые сбросили с бомбардировщиков, и крылатые ракеты Tomahawk, запущенные с подлодок, сообщает РБК.
США при ударах по ключевому ядерному объекту Ирана в Фордо использовали шесть противобункерных бомб весом 15 тонн каждая, которые сбросили с бомбардировщиков B-2, сообщает Fox News.
При атаках на объекты в Исфахане и Натанзе были задействованы около 30 крылатых ракет Tomahawk, которые запустили с подводных лодок.
CNN со ссылкой на американского чиновника пишет, что бомб было не шесть, а 12. Речь идет о корректируемых авиабомбах Massive Ordnance Penetrator (MOP) GBU-57A/B, которые называют "взломщиками бункеров".
Глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что США нарушили устав ООН, а также международное право, атаковав мирные ядерные объекты Ирана. Он назвал нападение возмутительным и предупредил, что оно будет иметь далеко идущие последствия. Иран оставляет за собой право предпринять все возможные варианты для защиты своих интересов, добавил он.
19.06.2025, 17:24 45021
Космический корабль Starship взорвался во время испытания
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Вашингтон. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Космический корабль Starship компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска взорвался во время испытания на космодроме Starbase в Техасе, передает корреспондент агентства.
Наша команда Starbase совместно с местными властями активно работает над обеспечением безопасности на испытательном полигоне и прилегающей территории. Жителям близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает", - сообщает компания SpaceX на своей странице в Сети.
Ранее в США отправили в космос первый в истории полностью женский экипаж.
15.06.2025, 17:56 111006
Прогулочные воздушные шары совершили жесткую посадку в Турции, есть пострадавшие
Пилот застрял под корзиной и погиб
Рассказать друзьям
Стамбул. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В турецком городе Аксарае воздушные шары, взлетевшие из долины Ихлара, совершили жесткую посадку из-за сильного ветра, в результате чего погиб пилот и пострадал 31 турист, сообщает издание iz.ru со ссылкой на губернатора региона.
К сожалению, наш пилот застрял под корзиной и погиб. Наши туристы в хорошем состоянии. Мы отвезли их в больницу на машине скорой помощи. Они проходят обследование", - цитирует издание губернатора региона Мехмета Али Кумбузоглу.
Как отмечает издание, подобный инцидент уже происходил с индийскими туристами.
14.06.2025, 13:26 141476
До 274 выросло число погибших при крушении самолета в Индии
241 человек погиб в самолете и 33 - на месте крушения
Рассказать друзьям
Нью-Дели. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Количество погибших в крушении самолета Air India на западе Индии выросло до 274 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на NDTV.
До 274 выросло число жертв крушения Boeing 787 Dreamliner в Ахмедабаде. В самолете погиб 241 человек, на месте крушения - 33, среди них десять студентов общежития, на которое упал лайнер. Еще несколько человек погибли на улице в момент падения лайнера.
Напомним, самолет авиакомпании Air India разбился 12 июня в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабада. На борту находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. Среди пассажиров - граждане Индии, Великобритании, Португалии и Канады.
13.06.2025, 20:28 158416
Flydubai приостановила полеты в несколько стран, включая Казахстан
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Абу-Даби. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Эмиратская авиакомпания Flydubai временно приостановила полеты по ряду направлений, в том числе в страны СНГ, в связи с конфронтацией Израиля и Ирана, сообщает РИА Новости.
Рейсы в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Россию, Сирию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан были отменены 13 и 14 июня", - заявил представитель авиаперевозчика.
Ранее группа Air Astana предупредила пассажиров об изменении маршрутов некоторых рейсов, пролегающих в воздушном пространстве Ирана и Ирака.
Напомним, посольство Казахстана в Израиле обратилось к находящимся в этой стране казахстанцам с рекомендацией соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством.
Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня. В Израиле объявлена чрезвычайная ситуация из-за возможной ответной атаки. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила руководство, согласно которому с 03.00 по всей стране запрещены собрания, учеба и работа предприятий. По всему Израилю звучат сирены тревоги.
13.06.2025, 08:09 168441
При атаке Израиля в Иране погиб глава КСИР
Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня
Рассказать друзьям
Тегеран. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хосейн Салами и ряд высокопоставленных офицеров КСИР могли погибнуть в результате израильских ударов, сообщает РБК со ссылкой на иранские СМИ.
По данным изданий, также погибли иранские физики-ядерщики: глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.
Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что целями удара были в том числе иранские физики-ядерщики и ядерный объект в Натанзе.
В Израиле объявлено чрезвычайное положение, пишет Axios. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила руководство, согласно которому с 03.00 по всей стране запрещены собрания, учеба и работа предприятий. По всему Израилю звучат сирены тревоги.
Министр обороны Исраэль Кац объявил, что Израиль наносит "упреждающий удар" по Ирану, после которого "в ближайшей перспективе ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения", передает Ynet.
Издание сообщает о созыве израильского кабинета министров по вопросам политики и безопасности. Об этом также пишет The Times of Israel. По данным газеты, ЦАХАЛ подтвердила начало воздушной кампании против ядерной программы Ирана, удары наносятся по десяткам целей, связанных с ней, а также по другим военным объектам.
Армия обороны Израиля заявляет, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы за несколько дней создать несколько бомб, в связи с чем необходимо принять меры против этой "неминуемой угрозы". В сообщении ЦАХАЛ, на которое ссылается Times of Israel, операция называется "Народ львов".
The Wall Street Journal до этого писала, что Израиль может атаковать Иран 15 июня, если Тегеран не согласится на жесткие ограничения в рамках ядерной сделки с США. На 15 июня запланирован шестой раунд переговоров Тегерана и Вашингтона по этому вопросу.
12.06.2025, 14:30 182426
Авиакатастрофа в Индии: на борту находились более 240 человек
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Нью-Дели. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет авиакомпании Air India, на борту которого, по предварительным данным, находились более 240 человек, потерпел крушение недалеко от аэропорта Ахмедабад в штате Гуджарат на западе Индии.
Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India направлялся из индийского города Ахмедабад в Лондон, сообщает РБК.
Катастрофа произошла через несколько минут после взлета самолета. Над местом крушения поднимается столб темного дыма, который видно за несколько километров", - пишет издание.
По данным РИА Новости, самолет не смог набрать высоту. Boeing упал в жилом районе Мегани Нагар у аэропорта имени Сардара Валлабхая Пателя. Пилоты успели подать сигнал бедствия диспетчерской службе. Судно достигло максимальной высоты в 190 метров, затем начало снижаться с вертикальной скоростью 144 метров в минуту.
Дополнено 12.06.2025 14.50
Власти Индии уточнили, что на борту разбившегося самолета находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
В результате катастрофы погибли по меньшей мере 110 человек.
По данным СМИ, из 230 пассажиров 169 граждане Индии, 53 британца, семь португальцев и один канадец.
Дополнено 12.06.2025 17.30
При крушении авиалайнера в индийском штате Гуджарат, вероятно, никто не выжил, заявил комиссар полиции Ахмадабада Гьянендра Сингх Малик.
Похоже, что при крушении самолета никто не выжил", - цитирует его РИА Новости со ссылкой на AP.
11.06.2025, 15:32 201281
USAID закроет все представительства за рубежом к 30 сентября
Госсекретарь США распорядился упразднить весь международный штат агентства, передав контроль над программами помощи госдепартаменту
Рассказать друзьям
Вашингтон. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Американская администрация закроет к 30 сентября все зарубежные представительства Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.
Госсекретарь США Марко Рубио "отдал распоряжение упразднить весь международный штат агентства, передав контроль над программами иностранной помощи непосредственно Госдепартаменту". Директива затрагивает сотни представителей USAID по всему миру, включая сотрудников дипломатической службы, подрядчиков и местный персонал в более чем 100 странах.
Место USAID в странах третьего мира намерен занять Евросоюз, сосредоточившись на проектах по "продвижению демократии", - отмечает издание.
Напомним, в марте госдепартамент США официально уведомил о роспуске USAID. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США.
Министр нацэкономики РК Серик Жумангарин сообщил, что в Казахстане проведут детальный анализ деятельности USAID. Ссылаясь на данные Минкультуры и информации, он рассказал, что в 2024-2025 годах программы USAID реализуются следующими отечественными неправительственными организациями и международными НПО: ОФ "Десента", ОО "Кадыр-касиет", представительство EURASIA FOUNDATION в Республике Казахстан, представительство Winrock International в Республике Казахстан, представительство Internews Network в Республике Казахстан, представительство American Bar Association в Республике Казахстан".
Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в депутатском запросе потребовал раскрыть подробности программ "помощи", оказываемой USAID и другими иностранными спонсорами.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
22.06.2025, 09:33Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 22 июня 22.06.2025, 11:1447456В Семее более тысячи человек искали пропавшего ребенка 22.06.2025, 11:0036266В Астане открылся Форум по развитию сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии 22.06.2025, 11:2416161Более 50 уголовных дел по ОПГ возбуждено в Казахстане 22.06.2025, 14:3715541Два человека погибли: близ Астаны разбился легкомоторный самолет 17.06.2025, 18:48375991В Туркестанской области построят завод по глубокой переработке сельхозпродукции 18.06.2025, 08:58346981Аграриям на юге Казахстана увеличили подачу воды 18.06.2025, 10:55346691Более 400 соцобъектов на 318 млрд тенге строится в Казахстане за счет возвращенных активов 18.06.2025, 12:05339166Токаев назначил замминистра обороны 17.06.2025, 17:17316116Городами-побратимами стали Алматы и Шанхай 12.06.2025, 14:13Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании547251Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании 12.06.2025, 12:24504141Минтруда озвучило размеры пособий для многодетных семей 13.06.2025, 19:11499951В Аксу воспитателя детсада уволили за распускание рук 12.06.2025, 12:05494386Спасение на высоте: врач из Алматы реанимировала беременную женщину во время полета 13.06.2025, 10:29474501Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на День столицы
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?