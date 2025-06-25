Иранский телеканал объявил о прекращении огня с Израилем

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Тегеран. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Иран объявил о начале операции против американских баз в Катаре и Ираке, сообщает - Иран объявил о начале операции против американских баз в Катаре и Ираке, сообщает РБК со ссылкой на IRNA.





Корпус стражей исламской революции (КСИР, формирование в структуре Вооруженных сил Ирана) заявил, что атаки стали ответом "на вопиющую военную агрессию" США.





По информации издания, несколько ракет были выпущены по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Это крупнейшая авиабаза на Ближнем Востоке, там размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). NBC пишет, что применялись баллистические ракеты малой и средней дальности. Катарские системы ПВО перехватили иранские ракеты, Доха оставляет за собой право на прямой ответ, соразмерный характеру и масштабам.





Под удар попал также военный объект США в Ираке. На американской базе Айн-аль-Асад в провинции Аль-Анбар на западе Ирака приведена в готовность система противовоздушной обороны. Военнослужащим США на авиабазе было приказано спуститься в укрытия.





Военная база США на северо-востоке Сирии приведена в полную боевую готовность, сообщает источник Reuters. Сирены воздушной тревоги сработали в Бахрейне.





Сообщается, что Тегеран предупредил Доху о предстоящей атаке на американскую базу в Катаре, чтобы минимизировать потери. Ирану было важно нанести ответный удар по объектам США, но в то же время оставить всем сторонам пространство для маневра и возможность прекратить эскалацию.





Позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии соглашения о прекращении огня или военных операций, о чем ранее объявил президент США Дональд Трамп, вместе с тем Тегеран прекратит удары, если Израиль остановит "агрессию", сообщает РИА Новости





На данный момент нет "соглашения" о каком-либо прекращении огня или боевых действий. Тем не менее, если израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее, чем в четыре утра по тегеранскому времени, мы не будем продолжать ответные действия", - написал глава иранского МИД.







