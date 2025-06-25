24.06.2025, 11:42 14156
Иранский телеканал объявил о прекращении огня с Израилем
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что режим перемирия начался, и призвал стороны не нарушать его
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Тегеран. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Иранский телеканал Press TV объявил о начале режима прекращения огня в военном конфликте с Израилем, сообщает РБК.
Трамп подтвердил, что режим перемирия начался, и призвал стороны не нарушать его. Израиль это пока не комментировал. Перед тем как прекратить огонь, Иран выпустил несколько ракетных залпов по израильским городам, погибли четверо", - пишет сайт.
В сообщении говорится, что этот режим вступил в силу после четырех волн иранских атак на израильскую территорию.
Израильская армия обороны ЦАХАЛ сообщила, что ночью ВВС страны уничтожили ракетные пусковые установки на западе Ирана, благодаря чему удалось предотвратить более масштабную атаку со стороны Тегерана.
Трамп в ночь на 24 июня объявил, что стороны достигли договоренности о поэтапном перемирии, после того как Иран и Израиль завершат начатые ранее военные операции. По истечение 24 часов, по словам президента США, наступит "официальное прекращение 12-дневной войны". По данным The New York Times, соглашение было достигнуто при посредничестве Катара", - сообщает источник.
Накануне Иран нанес удары по военным базам США в Катаре и Ираке, заявив, что атаки стали ответом "на вопиющую военную агрессию" США.
22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана. При ударах по ключевому ядерному объекту Ирана в Фордо использовали шесть противобункерных бомб весом 15 тонн каждая, которые сбросили с бомбардировщиков B-2.
Напомним, Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня.
Государства ШОС осудили военные удары Израиля по Ирану, заявив, что подобные агрессивные действия наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности.
В МИД РК обратились к казахстанцам в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
новости по теме
24.06.2025, 08:00 17636
Иран нанес удары по военным базам США в Катаре и Ираке
Корпус стражей исламской революции заявил, что атаки стали ответом "на вопиющую военную агрессию" США
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Тегеран. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Иран объявил о начале операции против американских баз в Катаре и Ираке, сообщает РБК со ссылкой на IRNA.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, формирование в структуре Вооруженных сил Ирана) заявил, что атаки стали ответом "на вопиющую военную агрессию" США.
По информации издания, несколько ракет были выпущены по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Это крупнейшая авиабаза на Ближнем Востоке, там размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). NBC пишет, что применялись баллистические ракеты малой и средней дальности. Катарские системы ПВО перехватили иранские ракеты, Доха оставляет за собой право на прямой ответ, соразмерный характеру и масштабам.
Под удар попал также военный объект США в Ираке. На американской базе Айн-аль-Асад в провинции Аль-Анбар на западе Ирака приведена в готовность система противовоздушной обороны. Военнослужащим США на авиабазе было приказано спуститься в укрытия.
Военная база США на северо-востоке Сирии приведена в полную боевую готовность, сообщает источник Reuters. Сирены воздушной тревоги сработали в Бахрейне.
Сообщается, что Тегеран предупредил Доху о предстоящей атаке на американскую базу в Катаре, чтобы минимизировать потери. Ирану было важно нанести ответный удар по объектам США, но в то же время оставить всем сторонам пространство для маневра и возможность прекратить эскалацию.
Позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии соглашения о прекращении огня или военных операций, о чем ранее объявил президент США Дональд Трамп, вместе с тем Тегеран прекратит удары, если Израиль остановит "агрессию", сообщает РИА Новости.
На данный момент нет "соглашения" о каком-либо прекращении огня или боевых действий. Тем не менее, если израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее, чем в четыре утра по тегеранскому времени, мы не будем продолжать ответные действия", - написал глава иранского МИД.
22.06.2025, 10:00 44976
США ударили по ядерным объектам Ирана
Глава МИД исламской республики заявил, что США нарушили устав ООН
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Тегеран. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - США применили противобункерные бомбы, которые сбросили с бомбардировщиков, и крылатые ракеты Tomahawk, запущенные с подлодок, сообщает РБК.
США при ударах по ключевому ядерному объекту Ирана в Фордо использовали шесть противобункерных бомб весом 15 тонн каждая, которые сбросили с бомбардировщиков B-2, сообщает Fox News.
При атаках на объекты в Исфахане и Натанзе были задействованы около 30 крылатых ракет Tomahawk, которые запустили с подводных лодок.
CNN со ссылкой на американского чиновника пишет, что бомб было не шесть, а 12. Речь идет о корректируемых авиабомбах Massive Ordnance Penetrator (MOP) GBU-57A/B, которые называют "взломщиками бункеров".
Глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что США нарушили устав ООН, а также международное право, атаковав мирные ядерные объекты Ирана. Он назвал нападение возмутительным и предупредил, что оно будет иметь далеко идущие последствия. Иран оставляет за собой право предпринять все возможные варианты для защиты своих интересов, добавил он.
21.06.2025, 19:46 54251
Иран изменил стратегию использования ракет против Израиля - CNN
Вместо запуска большого числа ракет Тегеран будет использовать более совершенные высокоточные ракеты против важных военных объектов и объектов безопасности
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Тегеран. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Иран сократил число выпускаемых по Израилю ракет из-за смены стратегии, а не из-за уменьшения запасов, сообщает РБК со ссылкой на CNN.
Об этом телеканалу заявил высокопоставленный иранский чиновник, добавив, что Израилю "не следует радоваться" по этому поводу.
По его словам, Тегеран вместо запуска большого числа ракет решил использовать более совершенные высокоточные ракеты против важных военных объектов и объектов безопасности.
Было замечено, что Иран запустил ракету и ракета легко преодолела американские системы THAAD, Patriot, Arrow 3, Arrow 2, [израильские системы] "Праща Давида" и "Железный купол", поразив заранее определенную цель", - сказал собеседник телеканала.
В первые атаки Ирана в ответ на начатую 13 июня Израилем военную операцию Тегеран запускал более сотни ракет, теперь же израильская сторона сообщает, что за один раз выпускается менее десятка. Например, в ночь на 21 июня в одну атаку было использовано пять ракет, но баллистических. Ранее бывший заместитель генерального директора Национального киберуправления Израиля Рафаэль Франко рассказал, что в последние дни Иран начал подключаться к частным камерам видеонаблюдения, чтобы собирать информацию о последствиях ударов по Израилю и увеличить их точность", - пишет источник.
Израиль в свою очередь атакует объекты хранения и запуска ракет в Иране с помощью авиации. Еще одна цель - ядерные объекты.
Напомним, Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня.
Государства ШОС осудили военные удары Израиля по Ирану, заявив, что подобные агрессивные действия наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности.
19.06.2025, 17:24 80876
Космический корабль Starship взорвался во время испытания
Фото: кадр из видео
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Вашингтон. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Космический корабль Starship компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска взорвался во время испытания на космодроме Starbase в Техасе, передает корреспондент агентства.
Наша команда Starbase совместно с местными властями активно работает над обеспечением безопасности на испытательном полигоне и прилегающей территории. Жителям близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает", - сообщает компания SpaceX на своей странице в Сети.
Ранее в США отправили в космос первый в истории полностью женский экипаж.
15.06.2025, 17:56 146861
Прогулочные воздушные шары совершили жесткую посадку в Турции, есть пострадавшие
Пилот застрял под корзиной и погиб
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Стамбул. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В турецком городе Аксарае воздушные шары, взлетевшие из долины Ихлара, совершили жесткую посадку из-за сильного ветра, в результате чего погиб пилот и пострадал 31 турист, сообщает издание iz.ru со ссылкой на губернатора региона.
К сожалению, наш пилот застрял под корзиной и погиб. Наши туристы в хорошем состоянии. Мы отвезли их в больницу на машине скорой помощи. Они проходят обследование", - цитирует издание губернатора региона Мехмета Али Кумбузоглу.
Как отмечает издание, подобный инцидент уже происходил с индийскими туристами.
14.06.2025, 13:26 177331
До 274 выросло число погибших при крушении самолета в Индии
241 человек погиб в самолете и 33 - на месте крушения
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Нью-Дели. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Количество погибших в крушении самолета Air India на западе Индии выросло до 274 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на NDTV.
До 274 выросло число жертв крушения Boeing 787 Dreamliner в Ахмедабаде. В самолете погиб 241 человек, на месте крушения - 33, среди них десять студентов общежития, на которое упал лайнер. Еще несколько человек погибли на улице в момент падения лайнера.
Напомним, самолет авиакомпании Air India разбился 12 июня в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабада. На борту находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. Среди пассажиров - граждане Индии, Великобритании, Португалии и Канады.
13.06.2025, 20:28 194271
Flydubai приостановила полеты в несколько стран, включая Казахстан
Фото: Depositphotos
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Абу-Даби. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Эмиратская авиакомпания Flydubai временно приостановила полеты по ряду направлений, в том числе в страны СНГ, в связи с конфронтацией Израиля и Ирана, сообщает РИА Новости.
Рейсы в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Россию, Сирию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан были отменены 13 и 14 июня", - заявил представитель авиаперевозчика.
Ранее группа Air Astana предупредила пассажиров об изменении маршрутов некоторых рейсов, пролегающих в воздушном пространстве Ирана и Ирака.
Напомним, посольство Казахстана в Израиле обратилось к находящимся в этой стране казахстанцам с рекомендацией соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством.
Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня. В Израиле объявлена чрезвычайная ситуация из-за возможной ответной атаки. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила руководство, согласно которому с 03.00 по всей стране запрещены собрания, учеба и работа предприятий. По всему Израилю звучат сирены тревоги.
13.06.2025, 08:09 200131
При атаке Израиля в Иране погиб глава КСИР
Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня
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Тегеран. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хосейн Салами и ряд высокопоставленных офицеров КСИР могли погибнуть в результате израильских ударов, сообщает РБК со ссылкой на иранские СМИ.
По данным изданий, также погибли иранские физики-ядерщики: глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.
Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что целями удара были в том числе иранские физики-ядерщики и ядерный объект в Натанзе.
В Израиле объявлено чрезвычайное положение, пишет Axios. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила руководство, согласно которому с 03.00 по всей стране запрещены собрания, учеба и работа предприятий. По всему Израилю звучат сирены тревоги.
Министр обороны Исраэль Кац объявил, что Израиль наносит "упреждающий удар" по Ирану, после которого "в ближайшей перспективе ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения", передает Ynet.
Издание сообщает о созыве израильского кабинета министров по вопросам политики и безопасности. Об этом также пишет The Times of Israel. По данным газеты, ЦАХАЛ подтвердила начало воздушной кампании против ядерной программы Ирана, удары наносятся по десяткам целей, связанных с ней, а также по другим военным объектам.
Армия обороны Израиля заявляет, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы за несколько дней создать несколько бомб, в связи с чем необходимо принять меры против этой "неминуемой угрозы". В сообщении ЦАХАЛ, на которое ссылается Times of Israel, операция называется "Народ львов".
The Wall Street Journal до этого писала, что Израиль может атаковать Иран 15 июня, если Тегеран не согласится на жесткие ограничения в рамках ядерной сделки с США. На 15 июня запланирован шестой раунд переговоров Тегерана и Вашингтона по этому вопросу.
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