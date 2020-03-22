Из-за COVID-19 в Кыргызстане ввели режим чрезвычайной ситуации

Бишкек. 21 марта. Kazakhstan Today - Режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом введен на всей территории Кыргызстана. Решение принято правительством по итогам совещания по этому вопросу, передает Kazakhstan Today.
Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что теперь правительство приступает к реализации плана, который включает в себя весь перечень и порядок действий всех задействованных госорганов при введении режима ЧС.
В плане отражаются сведения о дислокации блокпостов в столице и областях, определены маршруты доставки товаров первой необходимости и медикаментов, порядок осуществления авиарейсов внутри страны, о работе общественного транспорта, продуктовых магазинов и аптек", - цитирует Абылгазиева 24.kg.
Он заметил, что особое внимание должно быть уделено Бишкеку и Ошу, а также районам, где фиксируются случаи заражения.
Сегодня стало известно еще о шести случаях коронавируса. Общее число заболевших в Кыргызстане - 12 человек.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч.
На сегодняшний день в Казахстане подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 28 случаев, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
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