Нур-Султан. 7 ноября. Kazakhstan Today - Китай планирует создать в космосе экономическую зону Земля-Луна в 2050 году, передает Kazakhstan Today.

Китай к 2050 году планирует создать космическую экономическую зону Земля-Луна, и, как ожидается, эта зона будет приносить около $10 трлн в год. Об этом амбициозном плане на семинаре по космической экономике сообщил директор Комиссии по науке и технологиям Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Бао Вэйминь, пишет asiais.ru

В докладе о развитии околоземного и окололунного пространства Вэйминь поделился своими мыслями об огромном экономическом потенциале этой отрасли, и пообещал, что страна изучит проблемы системы транспортировки между Землей и Луной.

Он рассказал о плане по завершению фундаментальных исследований и прорыве в ключевых технологиях до 2030 года с созданием к 2040 году транспортной системы. К 2050 году Китай может создать космическую экономическую зону Земля-Луна, сказал он.

Специалист по аэрокосмонавтике на условиях анонимности прокомментировал это заявление, сказав, что, исследуя пространство между Землей и Луной, Китай может извлечь много пользы, например, развивая индустрию космических путешествий или проводя на Луне опыты.

Еще в 2016 году тогдашний заместитель руководителя пилотируемой космической программы Китая Чжан Юйлинь заявил СМИ о планах по исследованию космоса между Землей и Луной.

В мае 2018 года Китай запустил спутник-ретранслятор для установления связи между Землей и планировавшимся на тот момент лунным зондом Chang-4, который в январе совершил первую в мире мягкую посадку на темной стороне Луны. Китайские ученые и инженеры надеются, что спутник Queqiao сформирует коммуникационный мост между контроллерами на Земле и обратной стороной Луны.

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