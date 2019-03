Китай расширил возможности участия иностранных предприятий в развитии автоиндустрии

Пекин. 26 марта. Kazakhstan Today - Китай приветствует участие иностранных предприятий в развитии автоиндустрии страны, передает Kazakhstan Today.

В Шанхае активно ведется строительство суперзавода американского производителя электромобилей Tesla, расположенного в промышленной зоне Линьган. Строительство началось 7 января, его завершение запланировано на июль, а ввод в эксплуатацию - в конце года. Общий объем инвестиций завода составил 50 млрд юаней, а планируемая годовая производственная мощность достигнет 500 тыс. электрокаров. По сложившейся практике, строительство автомобильного завода с такой же производственной мощностью займет не менее 18 месяцев, пишет газета "Жэньминь жибао".

Американская компания Tesla является первым предприятием со стопроцентным иностранным капиталом по производству автомобилей на новых источниках энергии в Китае. Компании потребовалось всего пять месяцев от подписания соглашения с муниципальным правительством Шанхая до старта строительства завода.

"Темпы развития и эффективность работы Китая впечатляют. Трудно представить себе полный процесс открытия автозавода за такой короткий промежуток времени. Это связано с хорошей деловой средой Китая, решительностью и эффективностью страны в расширения открытости", - заявил главный исполнительный директор Tesla Илон Маск.

Шанхайский суперзавод Tesla - это всего лишь один из новых знаковых проектов в автомобильной промышленности. В 2018 году Китай ускорил темпы открытости в автоиндустрии: в апреле было объявлено о поэтапной отмене ограничений в доле иностранных инвестиций, в мае - о снижении таможенных пошлин, в июле было подписано соглашение о строительстве завода Tesla, в октябре появился первый случай регулирования долевого соотношения при участии китайской и иностранной сторон в совместном создании предприятия BMW Brilliance. Предпринятые меры в расширении открытости Китая вызвали энтузиазм иностранных инвесторов.

11 октября 2018 года компания BMW Brilliance начала строительство нового завода в Шэньяне провинции Ляонин. Согласно соглашению о регулировании соотношения доли и плану сотрудничества между BMW и Brilliance в будущем, BMW увеличит свою долю в совместном предприятии с Brilliance China Automotive Holdings, сумма сделки составит 3,6 млрд евро. Вместе с этим ежегодная производственная мощность BMW Brilliance увеличится до 650 тыс. единиц в течение 3-5 лет.

"За последние 15 лет Brilliance и BMW инвестировали в общей сложности более 52 млрд юаней и построили базу по производству высокосортных пассажирских автомобилей с общей стоимостью производства в 200 млрд юаней в Шэньяне", - отметил председатель совета директоров корпорации Brilliance Ци Юминь.

Он также добавил, что BMW Brilliance создала более 180 тыс. рабочих мест, выплатила налоги на сумму более 24 млрд юаней в 2017 году. Подписание соглашения о регулировании соотношения доли и углублении сотрудничества является инициативой корпорации Brilliance, нацеленной на соответствие национальной стратегии по реформированию и открытости, а также является хорошей возможностью для всестороннего углубления реформ и стимулирования внутренней жизнеспособности компании Brilliance.

В Китае автопромышленность представляет собой одну из отраслей, которые стали первыми открытыми для мира индустриями. В 1994 году иностранным автомобильным компаниям было разрешено создать совместные предприятия в Китае с долей участия не более 50%, что привлекло почти все транснациональные автомобильные корпорации на китайский рынок. Благодаря этой политике, в 2009 году Китай стал крупнейшим в мире авторынком. В 2018 году объем продаж автомобилей в КНР достиг 28,08 млн, страна заняла первое место в мире десятый год подряд.

Новый раунд политики расширения открытости принес более глубокие возможности для сотрудничества. В апреле японская компания Aisin Seiki подписала соглашение о создании совместного предприятия с китайскими компаниями FAW, Geely и Chuanqi. В июне немецкая компания Volkswagen Group передала Audi 1% своих акций SAIC-Volkswagen, что ознаменовало существенное продвижение проекта SAIC Audi. В июле BMW Group и Great Wall Motor подписали соглашение о создании нового совместного предприятия Spotlight Automotive Ltd., компании будут производить мини-электромобили.

Расширение открытости привело к технологическим инновациям и модернизации в автомобильной промышленности Китая, а также стимулировало участие транснациональных компаний в инновационном развитии. 24 октября 2018 года, компания Daimler Travel Service Co., Ltd. и Geely Group Co. объявили о создании совместного предприятия по онлайн-заказу такси в Китае. Спустя два месяца BMW стала первой транснациональной автомобильной компанией, получившей лицензию на использование онлайн-сервиса для заказа автомобилей. 28 февраля этого года Volkswagen и компания Didi совместно создали компанию по онлайн-заказу такси. В мае прошлого года BMW Group впервые получила лицензию на проведение испытаний беспилотных автомобилей на дорогах Шанхая. Daimler Group получила такую же лицензию в Пекине, а также начала сотрудничать с китайской компанией Baidu в таких областях, как автономное вождение и сеть транспортных средств.

