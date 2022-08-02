Косово и Сербия находятся на грани военного конфликта

БЕЛГРАД. 1 АВГУСТА - Косово с 1 августа перестанет признавать сербские документы. На этом фоне в Белграде заявили о подготовке Приштиной силовой операции против косовских сербов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент Сербии Александр Вучич, выступая в воскресенье вечером перед нацией, заявил, что полиция Косово в полночь 1 августа начнет силовую операцию против сербов проживающих на севере частично признанного государства. Власти страны перекроют въезд всем, у кого не будет косовских документов, а также будут принудительно перерегистрировать сербские автомобильные номера на местные. Информацию о готовности к таким мерам подтвердили и в кабинете премьер-министра Косово Альбина Курти, сообщает РБК.
Приштинский режим пытается выставить себя в качестве жертвы, воспользоваться ситуацией в мире, чтобы разыграть карту угрозы со стороны "мини-Путина", а сам Курти примеряет роль Зеленского...Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня", - заявил сербский президент, отметив, что Белград победит.
Депутат от правящей партии Сербии Владимир Джуканович опубликовал пост в Twitter, в котором заявил о возможной "денацификации Балкан".
Мне все кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться", - написал политик.
Одновременно с этим в сербских СМИ появились сообщения о том, что в городах на севере Косово, где проживают этнические сербы, сработали сигналы тревоги, а к мосту, соединяющему север и юг Косовски-Митровицы, стянулось порядка 200 албанцев. Сербы начали возводить баррикады и перекрыли главную дорогу Приштина - Рашка. На место выехали косовские силовики и машины скорой помощи. Также полиция Косово сообщила в своем аккаунте в Facebook о выстрелах со стороны протестующих. По их данным, обошлось без жертв. В свою очередь Минобороны Сербии заявило о непричастности к этим событиям.