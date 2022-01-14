Миротворцы выполнили свои задачи, теперь им пора возвращаться - Путин

Фото: МО РК

МОСКВА. 13 ЯНВАРЯ - Президент России Владимир Путин 13 января, принял министра обороны РФ Сергея Шойгу с докладом о работе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент РФ уверен, что у протестующих против повышения цен и вооруженных участников беспорядков были разные цели, сообщает Вести.ru

Владимир Путин отметил, что свои задачи миротворческие силы ОДКБ выполнили, теперь им пора возвращаться домой.

По мнению президента России, необходимо проанализировать практику применения сил ОДКБ и внести коррективы, если это потребуется.





Министр обороны, в свою очередь, рассказал Владимиру Путину об организации миротворческой операции в Казахстане. По его словам, задачей миротворцев на первом этапе было освободить силовиков от охраны важных объектов инфраструктуры. Под охрану были взяты 14 социально значимых объектов.

Сергей Шойгу отметил, что 13 января, начинается вывод миротворцев из Казахстана. Он будет поэтапным.

Напомним, 6 января в связи с массовыми беспорядками в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к государствам-членам ОДКБ за военной помощью для стабилизации обстановки в стране. В этот же день ОДКБ направила миротворцев в Казахстан. В состав миротворческих сил вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

Миротворцы выполняли задачи по охране государственных, военных и социальных объектов.

Поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана будет осуществлен с 13 по 23 января текущего года.