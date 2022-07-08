Мирзиёев: беспорядки в Нукусе годами готовились иностранными силами

ЛОНДОН. 7 ИЮЛЯ - Борис Джонсон объявил, что уходит с поста лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, однако продолжит исполнять премьерские обязанности, пока партия не выберет себе нового лидера, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выступая перед журналистами на пороге премьерской резиденции на Даунинг-стрит, Джонсон поблагодарил за поддержку своих сторонников и народ Британии и заявил, что ему невероятно грустно покидать "лучшую работу в мире", но "так уж получилось", сообщает русская служба BBC

Он обратился к народу Украины, подчеркнув, что его кабинет продолжит поддерживать эту страну и после его отставки.

Состязание за пост лидера партии пройдет этим летом, и новый премьер-министр вступит в должность ко времени партийной конференции в октябре.

В четверг призывы к немедленному уходу Джонсона звучали со стороны как консерваторов, так и оппозиции. Руководство страной на время, которое понадобится для избрания нового лидера правящей партии, немедленно должен взять на себя заместитель премьер-министра Доминик Рааб, считают они.

Джонсон также дал понять, что уходит неохотно и не то чтобы вняв призывам своих однопартийцев. Их отставки в знак протеста против скандалов Джонсон назвал "эксцентричными", никак не упомянув о собственных ошибках. Он лишь выразил сожаление, что не смог убедить коллег продолжать поддерживать его.

Мне жаль, что мои аргументы не принесли результата, и мне больно, что столько идей и проектов я не смогу реализовать", - добавил Джонсон.