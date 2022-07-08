Система Orphus

Мирзиёев: беспорядки в Нукусе годами готовились иностранными силами

07.07.2022, 11:30 7096
ТАШКЕНТ. 7 ИЮЛЯ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что беспорядки в Нукусе годами готовились иностранными силами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Шавката Мирзиёева, волнения в Каракалпакстане были организованы не за один день. Кроме того, он заявил, что эти действия годами готовились иностранными силами, сообщает ИА REGNUM
 

Их главная цель - посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта", - подчеркнул президент. 

 
По его словам, следственная группа во главе с первым заместителем генпрокурора проводит тщательное и беспристрастное расследование произошедших событий. 
 

Необходимо обеспечить беспристрастное расследование произошедших событий, поэтому необходимо привлекать представителей общественности, депутатов и активистов", - отметил глава Узбекистана.

 
Напомним, 1 июля в Нукусе начались массовые демонстрации из-за поправок в Конституцию Узбекистана. Власти заявили о попытке захвата органов госуправления. 
 
В связи с беспорядками в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение. 

Парламент Узбекистана проголосовал за продление срока всенародного обсуждения проекта скандальных поправок в Конституцию до 15 июля.


 

новости по теме

Для помощи казахстанцам в Каракалпакстане МИД Узбекистана организует штаб

07.07.2022, 20:28 2876
Фото: МИД Узбекистана
ТАШКЕНТ. 7 ИЮЛЯ - Министерство иностранных дел Узбекистана организовало оперативный штаб для помощи казахстанцам, находящимся в Республике Каракалпакстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Информируем о том, что по решению вопросов оказания помощи гражданам Республики Казахстан, находящимся в Республике Каракалпакстан, организован оперативный штаб", - говорится в сообщении, опубликованном telegram-каналом внешнеполитического ведомства Узбекистана.

 
Напомним, 1 июля в Нукусе начались массовые демонстрации из-за поправок в Конституцию Узбекистана. Власти заявили о попытке захвата органов госуправления. 
 
В связи с беспорядками в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение. 
 
Парламент Узбекистана проголосовал за продление срока всенародного обсуждения проекта скандальных поправок в Конституцию до 15 июля. 
 
7 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что беспорядки в Нукусе годами готовились иностранными силами.
 

Борис Джонсон объявил о своей отставке

07.07.2022, 19:25 3806
ЛОНДОН. 7 ИЮЛЯ - Борис Джонсон объявил, что уходит с поста лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, однако продолжит исполнять премьерские обязанности, пока партия не выберет себе нового лидера, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Выступая перед журналистами на пороге премьерской резиденции на Даунинг-стрит, Джонсон поблагодарил за поддержку своих сторонников и народ Британии и заявил, что ему невероятно грустно покидать "лучшую работу в мире", но "так уж получилось", сообщает русская служба BBC.
 
Он обратился к народу Украины, подчеркнув, что его кабинет продолжит поддерживать эту страну и после его отставки.
 
Состязание за пост лидера партии пройдет этим летом, и новый премьер-министр вступит в должность ко времени партийной конференции в октябре.
 
В четверг призывы к немедленному уходу Джонсона звучали со стороны как консерваторов, так и оппозиции. Руководство страной на время, которое понадобится для избрания нового лидера правящей партии, немедленно должен взять на себя заместитель премьер-министра Доминик Рааб, считают они.
 
Джонсон также дал понять, что уходит неохотно и не то чтобы вняв призывам своих однопартийцев. Их отставки в знак протеста против скандалов Джонсон назвал "эксцентричными", никак не упомянув о собственных ошибках. Он лишь выразил сожаление, что не смог убедить коллег продолжать поддерживать его.
 

Мне жаль, что мои аргументы не принесли результата, и мне больно, что столько идей и проектов я не смогу реализовать", - добавил Джонсон.

 
Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен уйти в отставку в ближайшие часы. 
 

СМИ: Борис Джонсон уходит в отставку

07.07.2022, 14:43 5811
СМИ: Борис Джонсон уходит в отставку
Фото: Depositphotos
ЛОНДОН. 7 ИЮЛЯ - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен уйти в отставку в ближайшие часы. Об этом, ссылаясь на окружение главы правительства, сообщили в четверг британские телеканалы ITV, Sky News и газета The Times, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Если Джонсон продолжит держаться за должность, на следующей неделе его может ждать повторный вотум о доверии, пишет ТАСС.
 
Sky News отмечает, что Джонсон готовит заявление об отставке, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра до избрания нового главы правящей Консервативной партии. Источники телеканала сообщают, что преемник Джонсона будет определен до партийного съезда тори, который должен состояться в конце сентября или начале октября этого года.
 
В премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, подтвердили Sky News, что премьер-министр в течение дня выступит с обращением к британцам. Ожидается, что в нем он официально объявит о намерении покинуть пост. 
 
Как пишет РБК, многие сотрудники правительства, включая канцлера казначейства Надима Захаби, главу МВД Прити Пател, министров юстиции и транспорта Саймона Харта и Гранта Шаппса, призвали Джонсона подать в отставку после секс-скандала. На прошлой неделе стало известно, что заместитель главного организатора правящей партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов "Карлтон" на Пикадилли и приставал к двум мужчинам. После этого Пинчер признался в содеянном и подал в отставку, но впоследствии выяснилось, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал о том, что ранее он уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах. Премьер извинился перед избирателями за назначение Пинчера.
 
После скандала из правительства Джонсона ушло не менее 50 человек. Поддержку премьер-министру выразила министр иностранных дел Лиз Трасс.
 

В ВОЗ зафиксировали случаи заражения детей оспой обезьян

07.07.2022, 11:20 7626
В ВОЗ зафиксировали случаи заражения детей оспой обезьян
ЦЮРИХ. 7 ИЮЛЯ - Всемирной организации здравоохранения стало известно о случаях заражения детей оспой обезьян, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Есть сообщения о случаях заболевания у детей. На сегодняшний день около трети из них приходится на детей в возрасте до 10 лет, а половина - на детей в возрасте до пяти лет", - цитирует РИА Новости главу секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунду Льюис. 

 
Она добавила, что вопрос передачи оспы обезьян среди пациентов 18-19 лет все еще остается открытым, однако дети младшего возраста, вероятно, заражаются в результате "воздействия в домашних условиях". 
 
За последнее время в 58 странах мира выявлено более 6 тысяч случаев оспы обезьян, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. В конце июня комитет ВОЗ заявил, что вспышка оспы обезьян не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения. При этом комитет признал "чрезвычайный характер" вспышки этого заболевания и призвал контролировать распространение инфекции. 
 
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает. 
 
Напомним, в Турции выявили первый случай заражения оспой обезьян. 
 
Ранее сообщалось, что Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией. 
 
Пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек. 
 
Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона.
 

Скончался генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо

06.07.2022, 12:24 12271
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо скончался в возрасте 63 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы потеряли нашего почтенного доктора Мохаммеда Сануси Баркиндо. Он скончался примерно в 23.00 вчера, 5 июля 2022 года (4.00 6 июля времени Нур-Султана). Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и глобального энергетического сообщества. Информация о похоронах будет объявлена в ближайшее время", - информирует РИА "Новости" со ссылкой на главу Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри.

 

Премьер-министр РФ назвал дальнейшее укрепление дружбы с Казахстаном безусловным приоритетом

04.07.2022, 18:38 22081
ЕКАТЕРИНБУРГ. 4 ИЮЛЯ - РФ рассматривает дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Казахстаном как безусловный приоритет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы рассматриваем в качестве безусловного приоритета дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Казахстаном. Наше сотрудничество проверено временем и многократно доказало свою устойчивость к внешним вызовам", - цитирует главу правительства РФ РИА Новости.

 
Мишустин выразил уверенность в том, что углубление промышленной кооперации двух стран и запуск новых совместных проектов придадут мощнейший импульс развитию всего комплекса торгово-экономического сотрудничества РФ и Казахстана. Он также попросил передать привет и самые добрые пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от президента РФ Владимира Путина и от него лично.
 

Россия снимает ковидные ограничения на пересечение границы

04.07.2022, 18:02 22686
МОСКВА. 4 ИЮЛЯ - Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение государственной границы, введенные ранее в связи с распространением коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации, установленных распоряжениями правительства", - сообщается на сайте правительства РФ. 

 
Кроме того, оперативным штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Белоруссии по прибытии авиатранспортом в Россию. Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются. 
 
Ранее оперативным штабом в связи с улучшением эпидемической ситуации было принято решение об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.
 

Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту событий в Нукусе

04.07.2022, 17:44 22911
ТАШКЕНТ. 4 ИЮЛЯ - По факту демонстраций в Нукусе Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя) и по другим статьям, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По факту массовых демонстраций в Нукусе, имевших место 1 и 2 июля, 2 июля Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса ("Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан" - наказывается лишением свободы от 10 до 20 лет) и по другим статьям, сообщает gazeta.uz.
 
Следствие и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу проводятся следственно-оперативной группой в составе ответственных сотрудников СГБ, Генпрокуратуры, МВД и Национальной гвардии под руководством Генпрокуратуры.
 
По словам прокурора отдела Генпрокуратуры Аброра Маматова, деятельность группы, а также следственные и оперативно-розыскные мероприятия координируются специально созданным межведомственным штабом.
 

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия будут вестись в строгом соответствии с законодательством, будут приняты все меры для обеспечения верховенства закона и неотвратимости наказания", - сказал Аброр Маматов.

 
Напомним, 1 июля в Нукусе начались массовые демонстрации из-за поправок в Конституцию Узбекистана. Власти заявили о попытке захвата органов госуправления. 
 
В связи с беспорядками в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение.
 
Сегодня парламент Узбекистана проголосовал за продление срока всенародного обсуждения проекта скандальных поправок в Конституцию до 15 июля. 
 
Сегодня телефонный разговор с главой Узбекистана провел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил поддержку узбекскому коллеге и пожелал ему успехов в проведении референдума по внесению изменений в Конституцию.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов