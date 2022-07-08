Мирзиёев: беспорядки в Нукусе годами готовились иностранными силами

ТАШКЕНТ. 7 ИЮЛЯ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что беспорядки в Нукусе годами готовились иностранными силами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам Шавката Мирзиёева, волнения в Каракалпакстане были организованы не за один день. Кроме того, он заявил, что эти действия годами готовились иностранными силами, сообщает ИА REGNUM.
Их главная цель - посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта", - подчеркнул президент.
По его словам, следственная группа во главе с первым заместителем генпрокурора проводит тщательное и беспристрастное расследование произошедших событий.
Необходимо обеспечить беспристрастное расследование произошедших событий, поэтому необходимо привлекать представителей общественности, депутатов и активистов", - отметил глава Узбекистана.
Напомним, 1 июля в Нукусе начались массовые демонстрации из-за поправок в Конституцию Узбекистана. Власти заявили о попытке захвата органов госуправления.
В связи с беспорядками в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение.
Парламент Узбекистана проголосовал за продление срока всенародного обсуждения проекта скандальных поправок в Конституцию до 15 июля.