В ходе учений отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку

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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, что ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса. Об этом в понедельник заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.





Он напомнил, что в 2019 году Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения Event 201. В ходе учений отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - организм свиньи, сообщает ТАСС





Развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о ее преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту, а также истинных целях американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов", - подчеркнул начальник войск РХБЗ.









Дополнено 31.01.2023, 08.55





В мире зарегистрировано более 670 млн случаев заражения коронавирусом, 6,83 млн летальных исходов.





В Казахстане с начала пандемии зарегистрировано 1 405 848 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с 1 августа 2020 года выявлен 90 701 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).





С 13 марта 2020 года зарегистрировано 13 843 летальных случая от подтвержденного ПЦР-тестом коронавируса. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 5409 случаев смерти от коронавирусной пневмонии.





За прошедшие стуки зарегистрировано 46 случаев заболевания КВИ+.





На 31 января лечение от КВИ продолжают получать 1598 человек (1454 КВИ+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находится 111 пациентов, на амбулаторном лечении - 1481 пациент.





В тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 1 пациент, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.