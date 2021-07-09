Момент нападения на президента Гаити попал на видео

АЛМАТЫ. 8 ИЮЛЯ - Момент нападения на президента Гаити Жовенеля Моиза попал на видео, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как пишет Miami Herald, застрелившие главу государства злоумышленники представились сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA). Источники газеты сообщили, что преступники не связаны с ведомством, сообщает РИА "Новости"





Это спецоперация DEA! Никому не сопротивляться! Это спецоперация DEA!" - кричит один из участников нападения.

Президент Гаити получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на среду. Власти страны считают, что убийство совершил вооруженный отряд, состоящий из иностранцев. В Гаити ввели военное положение, оно продлится 15 дней.

В Доминиканской Республике расследуют версию о проникновении убийц на свою территорию. Они предполагают, что нападение на президента совершил отряд, состоявший из семи южноамериканцев - четырех колумбийцев и трех венесуэльцев. По предварительной информации, они действовали по заказу "очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищениями людей". Согласно этой версии, сообщником нападавших мог быть высокопоставленный сотрудник полиции, умышленно ослабивший охрану дома Жовенеля Моиза.

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