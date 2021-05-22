На Форуме народной дипломатии ШОС рассказали об использовании Интернета в КНР

УХАНЬ. 21 МАЯ - В Ухане (провинция Хубэй, Китай) в ходе Форума народной дипломатии ШОС на сетевом семинаре по СМИ Китая и государств-членов ШОС было представлено исследование газеты "Жэньминь Жибао" в сфере разработки лучших продуктов новых медиа, а также рассказали о том, насколько жители страны активно пользуются Интернетом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во время форума были обсуждены содействия народной дипломатии и развития "Шанхайского Духа", а также вопросы о "мозговых центрах, дружественных городах, гигиене и здравоохранении, развитии сельских районов и ликвидации нищеты, высококачественной взаимосвязи и взаимного сообщения".

По данным исследования, на декабрь 2020 года число интернет-пользователей в Китае составило 989 млн человек по сравнению с 85,4 млн новых пользователей в марте 2020 года. Уровень проникновения интернета достиг 70,4%, увеличившись на 5,9% по сравнению с мартом 2020 года.

Кроме того, по состоянию на декабрь 2020 года число пользователей мобильных телефонов в Китае составило 986 млн по сравнению с 88,85 млн пользователей мобильных телефонов в марте 2020 года. Доля пользователей Интернета, использующих мобильные телефоны, составила 99,7%.

Доля пользователей мобильного Интернета в Китае, использующих мобильные телефоны, по состоянию на декабрь 2020 года достигла 99,7%, увеличившись на 0,4 процентного пункта по сравнению с мартом 2020 года. Доли интернет-пользователей, использующих доступ в Интернет на настольных компьютерах, ноутбуках, телевизорах и планшетах, составили 32,8%, 28,3%, 24% и 22,9%, соответственно, что ниже, чем в марте 2020 года.

При этом среднестатистический пользователь в Китае, по данным на декабрь 2020 года, проводил в Интернете по 26,2 часа в неделю, что на 4,6 часа меньше, чем в марте 2020 года.

На декабрь 2020 года на долю сельских интернет-пользователей в Китае приходилось 309 млн человек, что составляет 31,3% от общего числа интернет-пользователей и на 54,71 млн больше, чем в марте 2020 года; на долю городских интернет-пользователей приходилось 680 млн, что достигает 68,7% от общего числа всех интернет-пользователей и на 30,69 млн больше, чем в марте 2020 года.

Соотношение мужчин и женщин среди интернет-пользователей в Китае составило 51:49, что в основном совпадает с соотношением мужчин и женщин в общей численности населения, сообщили на семинаре.

Доли интернет-пользователей в возрасте 20-29, 30-39 и 40-49 лет на декабрь 2020-го составляли 17,8%, 20,5% и 18,8%, соответственно, что выше, чем в других возрастных группах; доля интернет-пользователей в возрасте 50 лет и старше увеличилась с 16,9% в марте 2020 года до 26,3%. Интернет проник в группы среднего и пожилого возраста.

Доли интернет-пользователей с неполным средним образованием и полным средним образованием на декабрь прошлого года составляли 40,3% и 20,6%, соответственно; доля интернет-пользователей начальной школы и ниже увеличилась с 17,2% в марте 2020 года до 19,3%.





Подробнее о семинаре можно прочитать в презентации

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства