На Гаити произошло сильное землетрясение

АЛМАТЫ. 15 АВГУСТА - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Гаити, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземный толчок зафиксировали в 03.20 по времени UTC (06.20 по времени Нур-Султана). Эпицентр подземных толчков располагался в 41 километре к северо-западу от города Ле-Ке на юге страны, очаг залегал на глубине 30 километров.

Утром 14 августа на Гаити произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2, жертвами которого стали более 300 человек. Еще более 1,8 тысячи человек пострадали.

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В результате землетрясения, эпицентр которого пришелся на департаменты Южный, Гранд-Анс и Нип, погибли люди. Стало известно о гибели мэра города Ле-Ке, бывшего сенатора Жана Габриэля Фортуне. Как сообщили очевидцы, в момент землетрясения он находился в номере отеля Le Manguier.





Премьер-министр Гаити Ариэль Анри сообщил, что направляется на место.





После землетрясения, которое нанесло огромный ущерб департаментам Южный, Гранд-Анс и Нип, я уже мобилизовал всю правительственную команду, чтобы срочно принять все необходимые меры. Я собираюсь туда вместе с соответствующими органами в ближайшие часы, чтобы оценить ситуацию", - написал премьер-министр в Twitter.





Сообщается, что больницы в пострадавших от землетрясения департаментах переполнены и больше не могут принимать раненых. Кроме того, в медучреждениях остро не хватает медицинского персонала. Ситуация осложняется еще и тем, что несколько автодорог заблокированы уже несколько месяцев из-за столкновений банд.

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