Папа Римский сравнил педофилию с человеческими жертвоприношениями

Ватикан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Папа Римский Франциск сравнил растление детей с обрядами жертвоприношения людей, назвав священников-педофилов "орудиями Сатаны". Такое заявление понтифик сделал, выступая на закрытии конференции, посвященной проблеме педофилии в Католической церкви, передает Kazakhstan Today.

Папа пообещал принять конкретные меры для борьбы с этим явлением и отметил, что каждое подобное дело будет рассмотрено со всей серьезностью, пишет "Русская служба Би-би-си"

Мне приходят на ум жестокие религиозные обряды, некогда широко распространены в некоторых культурах - языческие ритуалы человеческих жертвоприношений, часто детей", - сказал он.

В то же время папа подчеркнул, что сексуальное насилие над детьми - всеобщая проблема, "широко распространенное явление во всех обществах и культурах".

По информации Би-би-си, понтифик говорил довольно обобщенно, в то время как жертвы сексуального насилия и их семьи ждут объявления конкретных шагов по борьбе с педофилией.

Ожидается, что в ближайшее время Ватикан представит стратегический план по рассмотрению заявлений о злоупотреблениях со стороны священников, составленный по итогам прошедшей конференции.

Папа Франциск подчеркнул, что жертвам растления будет уделяться первоочередное внимание, а у епископов появятся четкие инструкции на этот счет, которым они будут обязаны следовать.

Он также пообещал положить конец замалчиванию случаев педофилии и привлечь к ответственности всех виновных.

Нет никаких оправданий тем, кто злоупотребляет своим положением по отношению к детям. Эхо беззвучного плача малолетних, которые вместо отцов и духовных наставников наткнулись на истязателей, заставит содрогнуться сердца, задурманенные лицемерием и властью. Мы просто обязаны прислушаться к этому беззвучному, сдавленному крику", - сказал он.

Предположительно, тысячи людей стали жертвами сексуального насилия со стороны священников за несколько десятилетий.

Люди, пострадавшие от действий священнослужителей, призывают принять новые правила, которые бы защищали несовершеннолетних.

Напомним, что изнасилование детей и подростков на протяжении ряда лет остается одной из острейших проблем в РК. Для ее решения в последние годы значительно ужесточено наказание по этой категории преступлений. В 2018 году вступил в силу закон, позволяющий химическую кастрацию педофилов, в настоящее время рассматривается проведение процедуры нескольким осужденным за изнасилование детей. За изнасилование детей в Казахстане преступникам грозит от 20 лет до пожизненного заключения без возможности смягчения приговора. К таким осужденным не применяется условно-досрочное освобождение, введен запрет на применение амнистии, с ними не заключается процессуальное соглашение.

Между тем шокирующие случаи продолжают происходить. Один из самых резонансных - дело семилетнего мальчика из поселка Абай на юге Казахстана, который, как предполагается, подвергался неоднократному избиению и изнасилованию со стороны подростков-односельчан. Об этом ужасающем факте стало известно только после того, как бабушка ребенка обратилась в СМИ. Дело вызвало большой резонанс, к нему подключились правозащитники, детский омбудсмен. Как стало известно, родственники ребенка обращались в полицию, но в поселке делу не давали ход. Как высказался позднее на заседании Совбеза президент РК Нурсултан Назарбаев, "старшеклассники изнасиловали мальчика. И какая волокита началась вокруг этого, и не могли никак никого найти, доказать. Знаете почему? Потому что везде в цепочке сидели родственники: полиция, вышестоящие органы, еще выше - тоже родственники. Все делали, чтобы замять это дело".

Также в прошлом году в Шымкенте осужден на 15 лет педофил, который в подъезде дома избил 11-летнего мальчика, а потом пытался надругаться над ним. Довести начатое до конца ему не удалось благодаря бдительности соседки, которая и услышала детские крики из-за двери.

Весь Казахстан переживал за шестилетнюю Вику из Актау, которая в 2016 году подверглась нападению педофила. Изверг не только надругался над девочкой, он бросил ее в бессознательном состоянии на солнцепеке, где ее только чрез несколько часов обнаружил случайный прохожий. Несмотря на все усилия врачей и лучшее лечение, какое смогли предложить в Казахстане, после нескольких месяцев комы девочка скончалась.

К сожалению, примеров дичайшего издевательства над детьми слишком много. По данным Генпрокуратуры, в 2016 году от насильников пострадали более 180 детей. При этом следует отметить, что о многих случаях издевательств над детьми в полицию не заявляются. В 2015 году заявлялось о том, что в Казахстане за пять лет удвоилось количество фактов сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.

Угрозы, преследующие детей самого разного возраста, приобретают сегодня острый и масштабный характер. Если в 2010 году жертвой насильников стал 491 ребенок, то в 2014 уже 943. И сегодня такие факты продолжают регистрироваться практически ежедневно. С начала этого месяца уже зарегистрировано 16 фактов сексуального насилия над несовершеннолетними", - сообщал ранее генеральный прокурор РК Асхат Даулбаев. По его информации, за пять лет количество зарегистрированных правонарушений в этой сфере возросло в два раза (с 1885 в 2010 году до 3623 в 2014 году).

Причины сексуальных преступлений обусловлены целым рядом негативных факторов и в первую очередь - общим упадком нравственности. Кроме того, подавляющее большинство таких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Не последнюю роль играет низкий социальный статус семей, в которых воспитывались пострадавшие дети. Все это усугубляется широкой доступностью в Интернете противоправного контента, культивирующего насилие, жестокость и порнографию.

Между тем качество расследования и раскрытия сексуальных преступлений вызывает немало нареканий, дела волокитятся, укрываются. За последние пять лет остались нераскрытыми почти три тысячи (2988) уголовных правонарушений против половой неприкосновенности, в том числе 605 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних", - отметил глава ведомства.

В этой связи в Казахстане был предложен, а затем и внесен в законодательство запрет для насильников и педофилов условно-досрочное освобождение и амнистии, а также одобрено применение химической кастрации педофилов.

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