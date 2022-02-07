Почему Россия и Китай выразили беспокойство военно-биологической деятельностью США
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Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов болезни, оказался положительным", - сообщил президент.
"Желаю президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге скорейшего выздоровления от вируса омикрон", - написал Токаев в воскресенье в твиттере.
В Бишкеке проходит митинг за отставку главы Минздрава
Почему министр должен уходить в отставку, когда он делает правильное дело, исправляет все ошибки, которые были допущены ранее?" - отметил министр.
Шредера выдвинули в совет директоров "Газпрома" вместо Кулибаева
Российский Газпром и китайская CNPC подписали соглашение о поставках нефти в Китай
Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах", - отмечает российская компания.
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях
Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита – общая задача всего мирового сообщества", - говорится в заявлении.
- намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран;
- выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности, против "цветных революций";
- намерены активизировать работу по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза;
- приветствуют принятое совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений;
- нацелены на укрепление ШОС;
- выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав, когда слабые становятся добычей.
- готовы углублять сотрудничество в сфере международной информационной безопасности и способствовать построению открытой, безопасной, устойчивой и доступной ИКТ-среды и т.д.
Россия и Китай подписали ряд совместных документов
- Договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту между ПАО "Газпром" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией;
- Соглашение между ПАО "НК "Роснефть" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 лет через Казахстан для переработки на НПЗ Китая, сообщает РИА Новости.
Путин: российские компании подготовили новые решения по поставкам в Китай углеводородов и газовый контракт
ПЕКИН. 4 ФЕВРАЛЯ - В Пекине началась встреча президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На встрече глава России сообщил Си Цзиньпину, что российские компании подготовили новые решения по поставкам в Китай углеводородов и газовый контракт о поставках 10 млрд кубов в год, сообщает РИА Новости.
Ранее в Кремле заявляли, что встреча будет носить полноформатный характер. Главы государств планировали обсудить международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других.
По итогам встречи планируется подписание пакета совместных документов.
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