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МОСКВА. 6 ФЕВРАЛЯ - Военно-биологическая деятельность Вашингтона и его союзников вызывает вопросы относительно соблюдения ими Конвенции о запрещении биологического оружия. Об этом говорится в тексте совместного заявления РФ и Китая, принятого в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как пишет RT , в апреле 2021 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что у России есть "веские основания" для предположения, что Пентагон ведет разработку биологического оружия. По мнению экспертов, Москва и Пекин осознают серьезность угроз, исходящих от военно-биологический деятельности США, и объединяют усилия, чтобы им противостоять.

Москва и Пекин обеспокоены военно-биологической деятельностью Соединенных Штатов и их союзников. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

Документ был подписан сторонами в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин, где он провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.