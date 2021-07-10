Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня

МОСКВА. 9 ИЮЛЯ - Одиннадцать подозреваемых в убийстве президента в Гаити Жовенеля Моиза арестованы на территории посольства Тайваня в этой стране, об этом сообщили в дипмиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В четверг утром гаитянские полицейские уведомили дипломатов, что хотят пройти на территорию посольства для поиска подозреваемых, сообщает РИА "Новости"

Будучи на протяжении долгого времени верным другом и надежным партнером Республики Гаити, посольство безотлагательно дало свое согласие и позволило полицейским провести операцию по поиску (подозреваемых)…" - говорится в коммюнике.

Ранее министр обороны Колумбии сообщил, что в убийстве Моиза подозревают отставных военных этой южноамериканской страны. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 предполагаемых преступников, 26 из них - граждане Колумбии.

Всего задержаны 17 подозреваемых, еще 7 ликвидировали в ходе полицейских операций.

Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. После убийства Моиза до выборов временного президента власть в стране взял под свой контроль совет министров во главе с премьером.

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