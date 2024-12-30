Президент Азербайджана назвал несколько причин крушения самолета AZAL близ Актау

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Сеул. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - У самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air загорелся правый двигатель, произошло несколько взрывов перед тем, как он разбился в аэропорту города Муана, сообщает - У самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air загорелся правый двигатель, произошло несколько взрывов перед тем, как он разбился в аэропорту города Муана, сообщает РБК





Один из очевидцев отдыхал в пансионате недалеко от аэропорта. Он сообщил агентству Yonhap, что слышал громкий взрыв и видел возгорание двигателя в правом крыле.





Другой свидетель прогуливался в 4,5 км от аэропорта в момент катастрофы. Он увидел, что самолет снижается, затем раздался громкий хлопок, в воздухе появился дым, была слышна серия взрывов.





По словам еще одного очевидца, самолет не смог приземлиться с первой попытки и сделал круг, после чего разбился. За пять минут до авиакатастрофы были слышны "скрежет металла", "громкий взрыв" и видны "клубы черного дыма".





Власти Южной Кореи называли возможной причиной произошедшего повреждение шасси из-за столкновения с птицами.





Тем временем в Канаде самолет загорелся после неудачной посадки. Представитель Air Canada Питер Фитцпатрик заявил, что у самолета возникли "предполагаемые проблемы с шасси" после приземления. Он уточнил, что на борту были 73 пассажира. После эвакуации пассажиров и членов экипажа доставили в ангар, где их осмотрели парамедики. По данным канадской конной полиции провинции Новая Шотландия, сообщалось о незначительных травмах.





Самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока в южнокорейский город Муан, потерпел крушение при посадке, выкатившись с взлетно-посадочной полосы и врезавшись в ограждение. На борту авиалайнера находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа.





Согласно данным пожарной службы Южной Кореи, 179 человек погибли, двух удалось спасти.