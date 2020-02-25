Анкара. 24 февраля. Kazakhstan Today - При землетрясении на границе Турции и Ирана погибли 9 человек, передает Kazakhstan Today.

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье на северо-западе Ирана у границы с Турцией. Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 километров, эпицентр находился в 141 километре к западу от города Тебриз (население - около 1,5 млн человек), сообщает ТАСС .





По данным МВД Турции, в результате стихии погибли девять турецких граждан, пострадали не менее 37 человек.

В Иране пострадали по меньшей мере 75 человек.

По данным официального представителя Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Моджтабу Халеди, большинство госпитализированных получили незначительные травмы. По его словам, несколько домов в четырех деревнях, расположенных неподалеку от эпицентра землетрясения, были повреждены в результате подземных толчков.

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