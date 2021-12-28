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Произошел очередной обвал турецкой лиры

27.12.2021, 20:26 3786
АНКАРА. 27 ДЕКАБРЯ - Турецкая лира упала почти на 8% по отношению к доллару на фоне сохраняющейся обеспокоенности инвесторов денежно-кредитной политикой Турции, поднявшись более чем на 50% на прошлой неделе после миллиардов долларов государственных рыночных интервенций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Курс лиры упал почти на 8%, до 11,6 по отношению к доллару, в понедельник, сообщает Reuters.
 

Основное сопротивление обменному курсу находится на отметках 11,45 и 12,0, с уровнями поддержки 10,57 и 10,25", - говорится в ежедневном бюллетене QNB Invest.

 
На текущих уровнях валюта все еще на 35 процентов слабее, чем в конце прошлого года.
 
Казахстанцы активно скупают жилье в Турции. Только в этом месяце, по информации местных СМИ, квартиры на побережье Средиземного моря приобрели почти 300 наших соотечественников. Риелторы заявляют о десятках тысяч сделок с турецкой недвижимостью.
 
Граждане Турции сейчас испытывают настоящий экономический шок. За последний месяц местную валюту так лихорадило, что некоторые предприниматели даже приостановили все продажи, чтобы понять, на сколько им придется повышать цены на свою продукцию.
 

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В Сиане действует полный локдаун

27.12.2021, 18:17 4676
СИАНЬ. 27 ДЕКАБРЯ - В Сиане действует полный локдаун. В выходные в городе зарегистрировано около 150 случаев заболевания коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает "Хабар 24", в Сиане провели три раунда тестирования всего населения. Уже в полностью закрытом городе продолжают ужесточать меры. С появлением дельта-штамма Китай практически в формате нон-стоп борется с локальными вспышками. Последняя, в городе Сиане, привела к введению полного локдауна в этом населённом пункте. 
 
В городе запустили новый раунд массового тестирования и до получения отрицательных результатов покидать свои дома вообще запрещено. Но, несмотря на высокие показатели инфицирования, Сиань справится со вспышкой к середине января, прогнозируют эксперты. 
 

В Сиане мы принимаем строгие профилактические меры, активно проводим ПЦР-тестирование, берём под контроль больных, чтобы в максимально короткие сроки локализовать вспышку. Думаю, к 20 января вирус будет полностью взят под контроль", - говорит медицинский эксперт, член Китайской инженерной академии Чжан Боли.

 
В Китае всё ещё реализуют политику "нулевой терпимости" к коронавирусу. А с распространением по всему миру омикрон-штамма ведущие эпидемиологи страны предупреждают: меры ослаблять нельзя. В КНР уже зарегистрировали 9 случаев новой мутации. Омикрон вызывает опасения и из-за предстоящей в Китае Олимпиады. 
 

За исключением отдельных спортсменов и сопровождающих их официальных лиц, освобожденных от прививки по медицинским причинам, все участники зимних Олимпийских и Паралимпийских игр должны пройти полную вакцинацию не позднее, чем за 14 дней до приезда в Китай. Таким образом, они смогут быть освобождены от прохождения централизованного карантина. С учетом сложной эпидемиологической ситуации, в том числе связанной с распространением омикрон-штамма, мы особенно рекомендуем им получить бустерную дозу вакцины от COVID-19", - сообщает заместитель председателя оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине Хань Цзыжун.

 

В супермаркете Томска загорелась пиротехника

26.12.2021, 09:28 11926
В супермаркете Томска загорелась пиротехника
Фото: astana.gov.kz
ТОМСК. 26 ДЕКАБРЯ - Во втором за минувший месяц гипермаркете "Лента" в Томске произошло возгорание, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел в здании на улице Пушкина. Как следует из публикуемых в соцсетях кадров, в магазине вновь загорелась пиротехника. Из помещения экстренно эвакуировали людей. На видео запечатлено, как во время "салюта" разбегаются посетители магазина. Неизвестно, есть ли пострадавшие, пишет РенТВ.
 
Предыдущий пожар в другой томской "Ленте" произошел 21 декабря. Из-за пожара из здания были эвакуированы более 200 человек. Как оказалось, причиной возгорания стал поджог - его устроил бывший сотрудник обслуживающей гипермаркет подрядной организации. Он пожаловался на то, что ему надоело работать. Позже выяснилось, что поджигатель состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Подозреваемого арестовали.
 
В августе в Алматы из-за фейерверков загорелись горы. К моменту прибытия сотрудников ДЧС и парка горели сухая трава, кустарники и валежник. Лесники перекопали тлеющий валежник, пожарные проложили рукавную линию по крутому склону горы и произвели проливку.
 


 

В РФ планируют построить трассы из отходов

25.12.2021, 10:35 18081
МОСКВА. 25 ДЕКАБРЯ - В России для строительства федеральных дорог планируют массово использовать вторичные материальные ресурсы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующий меморандум подписали Российский экологический оператор (РЭО) и Росавтодор, сообщает iz.ru.
 
Согласно меморандуму, к 2030 году применение отходов в строительстве дорог должно достичь 30%, рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
 

В федеральном проекте "Экономика замкнутого цикла" обозначено использование 30% вторсырья при строительстве дорог к 2030 году. Мы проведем комплексную работу для создания условий использования ВМР", - сообщил он.

 
В том числе в стройке будут применяться резиновая крошка из утилизированных шин, компост из образующихся пищевых отходов, вторичные полимеры и другие вторичные ресурсы, сказал Денис Буцаев.
 

С технической и природоохранной точек зрения вторичные ресурсы должны использоваться таким способом, чтобы не ухудшать эксплуатационные и экологические характеристики автомобильных дорог", - рассказали в правительстве России. 

 
Использование вторсырья актуальное направление повышения экономической эффективности дорожной деятельности, а также улучшения экологии, считаю в Росавтодоре.
 
По словам руководителя комиссии по стройматериалам общественного совета при Минстрое, президента ГК "Основа" Александра Ручьева, зарубежный опыт показывает, при строительстве дорог может быть использовано до 80-90% вторресурсов. При этом себестоимость строительства автотрасс может снизиться на десятки процентов.
 

На Украине вводят экологические штрафы

25.12.2021, 10:09 18536
КИЕВ. 25 ДЕКАБРЯ - Власти Украины утвердили размер штрафов за причинение вреда природно-заповедному фонду, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает ТАСС, размер штрафа за причинение вреда природно-заповедному фонду будет зависеть от степени нанесенного ущерба.
 
Кабмин постановил, что один гриб, срезанный без разрешения, будет стоить 75 гривен (2,7 доллара). Сбор лечебных трав обойдется в 30 гривен (более 1 доллара) за цветок, сбор ягод - в 378 гривен (14 долларов) за килограмм, орехов - в 1 154 гривны (почти 43 доллара) за килограмм.
 
Рыбалка без разрешения в зависимости от улова обойдется от 83 гривен (3 доллара) за одного карася до 12,5 тыс. гривен (более 460 долларов) за гибрид осетровых рыб. Даже за уничтожение жабы-ропухи придется заплатить 130 гривен (почти 5 долларов), озерные жабы дешевле - 14 гривен (0,5 долларов) за одну особь. Раздавленного жука-гноевика оценили в 22 гривны (0,8 долларов), богомола - в 58 гривен (более $1 доллара).
 
За несанкционированную охоту штрафы более серьезные. За оленя европейского браконьер заплатит 45,6 тыс. гривен (почти 1 700 долларов), за кабана - 30,4 тыс. (более 1,1 тыс. долларов), за бобра - около 8 тыс. (почти 300 долларов), лисицу - 7,2 тыс. (около 270 долларов). Самовольная заготовка сена обойдется от 11,4 тыс. (420 долларов) до 50 тыс. гривен (1,85 тыс. долларов) из расчета на гектар территории. Выпас скота - от 251 до 754 гривен (от 93 до 280 долларов).
 
Огромные штрафы ожидают тех, кто будет заниматься незаконной вырубкой деревьев. За дерево, срубленное в степной зоне, придется платить от 257 гривен до 18,3 тыс. гривен (почти 680 долларов), в зависимости от диаметра ствола. За повреждение растительности возрастом до пяти лет придется платить от 182,3 тыс. до 227,8 тыс. гривен (более 8,4 тыс. долларов) из расчета на гектар площади. А если возраст растений больше - от 227,8 тыс. до 273,4 тыс. гривен (10 тыс. долларов).
 
Отмечается, что постановление принято с целью обеспечения выполнения полномочий Государственной экологической инспекцией Украины, ее территориальными и межрегиональными органами. 
 
Сообщается, что при этом не указано, относится ли постановление к заповедным зонам или распространяется на всю территорию страны. Не указано также, кто должен давать разрешение на рыбную ловлю, сбор грибов и трав и охоту.
 

В России впервые назначили Google оборотный штраф в 7,2 млрд рублей

24.12.2021, 20:50 21116
МОСКВА. 24 ДЕКАБРЯ - В России суд впервые наложил оборотный штраф на IT-компанию: с Google взыскали более 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 13.41 КоАП <...> Google LLC признан виновным... Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского районного суда.

 
Из единой базы данных московских судов следует, что ранее эта часть статьи не применялась.
 
Позднее аналогичный протокол рассмотрят в отношении Meta Platforms (бывший Facebook).
 
В компании заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги.
 
Оборотный штраф - максимальное наказание по статье КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". Прежде этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.
 

Суд Англии обязал экс-главу Kazakhstan Kagazy возместить 122 млн фунтов стерлингов

24.12.2021, 15:00 22786
Суд Англии обязал экс-главу Kazakhstan Kagazy возместить 122 млн фунтов стерлингов
Фото: govoritnotariat.com
ЛОНДОН. 24 ДЕКАБРЯ - Высокий суд Англии обязал бывшего руководителя Kazakhstan Kagazy Максата Арипа компенсировать компании убытки в размере 122 млн фунтов стерлингов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает orda.kz, Арип возглавлял Kazakhstan Kagazy с 2003 по 2008 годы. Компания была крупнейшим производителем бумаги и упаковки из вторичного сырья в Казахстане и Центральной Азии.
 
Новые собственники компании в 2013 году обнаружили "черную" бухгалтерию, где были данные, что Арип перевёл 150 млн долларов на счета юридических лиц, не входящих в группу компании. В том же году компания подала в суд на Арипа и потребовала возместить убытки на сумму в 300 млн долларов.
 

В 2018 году британский суд признал виновным Арипа в мошенничестве. Высокий суд Лондона вынес решение об аресте имущества Арипа: банковских счетов и особняка в Лондоне стоимостью 17 млн фунтов. В 2019 году у Арипа изъяли личные вещи, в том числе коллекцию часов, оцениваемую в 300 тысяч долларов. Арип покинул Великобританию и отказался расставаться со своей коллекцией. Его признали виновным в неуважении к суду и приговорили к двух годам лишения свободы заочно. Предполагается, что предприниматель-мошенник скрывается в ОАЭ", - пишет Орда. 

 
Суд предписал заморозить активы супруги предпринимателя Шолпан Арип по всему миру на общую сумму в 170 млн долларов. Также в собственность истцов - Kazakhstan Kagazy - перейдут четыре недвижимости, расположенные в Лондоне и его окрестностях, оцениваемые в 50 млн фунтов стерлингов, вместе с 72 миллионами фунтов, хранящимися на счёте в швейцарском банке. 
 
Интересы Kazakhstan Kagazy представляет Harbour Litigation Funding - один из крупнейших в мире спонсоров судебных процессов. Теперь Harbour приступит к продаже английской собственности, а также продолжит принудительное исполнение в отношении Арипа и его партнеров для выплаты оставшейся непогашенной суммы долга по судебному решению.
 

Путин поблагодарил власти Казахстана за внимательное отношение к русскому языку

23.12.2021, 19:48 26306
МОСКВА. 23 ДЕКАБРЯ - В ходе 17-й Большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимира Путина поблагодарил власти Казахстана за поддержку русского языка в республике, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

У нас очень глубокие гуманитарные связи. Я очень благодарен руководству Казахстана за внимательное отношение к поддержанию и развитию русского языка. Вы сами знаете, сколько людей в Казахстане изучает русский язык. Это русскоговорящая страна в полном смысле этого слова. Увеличивается количество и школ с изучением русского языка, и филиалов высших учебных заведений", - сказал президент России.

 
Также в ходе пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что Казахстан должен не просто быть площадкой для запуска ракет, но и принимать более широкое участие в ракетно-космической отрасли. Путин добавил, что варианты расширения сотрудничества с Нур-Султаном уже рассматриваются.
 
Президент РФ выразил надежду, что уровень сотрудничества между странами сохранится.
 

Цены на газ в Европе впервые превысили 2 тысячи долларов за 1000 кубометров

22.12.2021, 16:41 37076
Цены на газ в Европе впервые превысили 2 тысячи долларов за 1000 кубометров
МОСКВА. 22 ДЕКАБРЯ - Цена на газ в Европе впервые превысила историческую отметку в 2 тыс. долларов за тысячу кубометров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предыдущий максимум в 1,9 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров была установлена 6 октября. 

 

Катализатором очередного скачка могло стать сокращение прокачки через газопровод Ямал - Европа, комментарии о том, что "Северный поток-2" может быть введен в эксплуатацию только во второй половине следующего года, а также новости о возможном грядущем похолодании в Европе", - сообщает РБК со ссылкой на старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко.

 
Агентство напомнило, что 16 декабря Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что до июля 2022 года не планирует сертифицировать новый газопровод "Газпрома" "Северный поток-2", проложенный по дну Балтийского моря в обход всех транзитных стран. 
 

Строительство этой трубы мощностью 55 млрд кубометров в год проходило под санкционным давлением со стороны США, но было завершено в начале сентября. В ноябре сертификация была приостановлена до создания отдельной компании, которая должна будет владеть и управлять немецкой частью газопровода (в соответствии с требованиями законодательства ФРГ). Глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн пообещал, что процесс сертификации возобновят, когда оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG выполнит необходимые требования и предоставит об этом документы.

 
Между тем, в Украине считают, что "Газпром" шантажирует Европу тем, что не увеличивает транзит природного газа через украинскую территорию. 
 

Выводы очевидны - шантаж Европы продолжается с целью максимально быстрой сертификации "Северного потока-2", - заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон

 
В российской компании обвинения не прокомментировали. 
 
 

 

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