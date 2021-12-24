Казахстанцы активно скупают жилье в Турции

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Граждане Турции сейчас испытывают настоящий экономический шок. За последний месяц местную валюту так лихорадило, что некоторые предприниматели даже приостановили все продажи, чтобы понять, на сколько им придется повышать цены на свою продукцию, ведь лира рухнула уже больше чем на 50%. Правда, накануне турецкие деньги резко укрепились - с 18 до 12,5 за доллар. Произошло это на фоне заявления Эрдогана, объявившего о чрезвычайных мерах по укреплению нацвалюты. Впрочем, инфляцию в стране чиновникам сдержать так и не удалось. Вместе с продуктами выросли и цены на недвижимость. Однако квартиры и виллы на побережье Средиземного моря активно скупают, в том числе и казахстанцы, сообщает телеканал КТК.
С 2021 года цены на недвижимость выросли на 30%, аренда подорожала на 50%. Однако спрос на жилье не падает. Покупают его в основном иностранцы. Наибольший спрос – среди россиян и казахстанцев", - говорит риэлтор Джихангир Гоклер.
За последний месяц, по данным турецких СМИ, квартиры у моря приобрели почти 300 казахстанцев. Это без учета крупных городов страны и Северного Кипра. Риэлторы же приводят свою статистику. По их данным, на одном только средиземноморском побережье Турции обосновалось уже несколько десятков тысяч наших соотечественников. Причем для иностранцев существуют свои ипотечные программы. Тем более, что наличие жилья позволяет получить вид на жительство.
Здесь 50 на 50. Есть такие, которые приезжают сюда жить. Есть такие, которые проводят здесь в отпуск. Чьи-то квартиры сдаются в аренду, пока собственник находится на родине - в Казахстане, России или Украине", - пояснил риэлтор Мирбек Турмагамбетов.
Впрочем, недвижимость в Турции наши граждане скупают не только из-за инвестиционной привлекательности самой страны, а это действительно так (даже несмотря на падение местной национальной валюты). Эксперты считают, что таким образом казахстанцы пытаются сохранить имеющийся капитал. Тем более, что жильем там торгуют не в национальной валюте, а в евро.
Значительная часть казахстанцев, которые сейчас активно инвестируют в Турцию, там живут. Это связано в целом с неуверенностью и отсутствием в ближайшие годы стабильности - как экономической, так и политической. Поэтому уезжает средний класс и выше среднего. Люди хотят иметь "запасной аэродром". В Турции очень благоприятный климат, низкие цены и низкая стоимость проживания, а качество жизни за сопоставимые деньги выше", - говорит экономист Рахим Ошакбаев.
По данным риэлторских агентств, казахстанцы сейчас на пятом месте по количеству купленного в этом месяце жилья в Турции. Впереди нас только граждане Ирана, Ирака, России и Германии.
Как сообщалось ранее, эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на жилье в РК и снижение спроса на него в 2022 году.