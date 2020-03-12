Си Цзиньпин: Распространение коронавируса практически остановлено (ВИДЕО)

Ухань. 11 марта. Kazakhstan Today - Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин впервые с начала эпидемии неожиданно посетил ее главный город-очаг - Ухань, административный центр провинции Хубэй, передает Kazakhstan Today.

Распространение коронавируса практически остановлено", - заявил он.

Он побывал в инфекционной больнице, которую в условиях чрезвычайной ситуации построили здесь всего за десять дней, побеседовал по видеосвязи с некоторыми пациентами и врачами, встретился с жителями одного из районов. Незадолго до того национальное Министерство здравоохранения поделилось с гражданами обнадеживающими новостями: за прошедшие сутки в стране зафиксировано всего 19 новых случаев заражения. Для сравнения: в Италии их 1800, пишет Euronews.com





В конце января Хубэй почти целиком оказался в изоляции. Со вторника же тем, кто сам так и не заразился и не был в тесном контакте с инфицированными, разрешено свободно передвигаться, правда, лишь в пределах провинции. Сообщается, что послабления не коснутся Ухани.

Сегодня в Китае свыше 80,5 тыс. заболевших коронавирусом. Более 3 тыс. умерли.





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