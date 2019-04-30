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СМИ сообщили о попытке захвата самолета в России

22.01.2019, 17:36 45475
Москва. 22 января. Kazakhstan Today - СМИ сообщили о попытке захвата самолета, следующего рейсом Сургут - Москва, передает Kazakhstan Today.

Согласно сведениям Flight Radar, самолет Сургут - Москва, захваченный вооруженным пассажиром, приземлился в Ханты-Мансийске. На борту находится вооруженный Павел Ш. - во время полета он потребовал развернуть рейс на Афганистан, сообщает РЕН ТВ.

На борту самолета находятся 69 пассажиров и семеро членов экипажа. В НАК проверяют информацию о захвате.

Как пишет ТАСС, рейс "Аэрофлота" SU1515 Сургут - Москва изменил курс в результате хулиганских действий одного из пассажиров.

По словам начальника Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Александра Шулепова, самолет был перенаправлен в Ханты-Мансийск после факта хулиганства со стороны одного из пассажиров.

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