СМИ сообщили о попытке захвата самолета в России

Москва. 22 января. Kazakhstan Today - СМИ сообщили о попытке захвата самолета, следующего рейсом Сургут - Москва, передает Kazakhstan Today.





Согласно сведениям Flight Radar, самолет Сургут - Москва, захваченный вооруженным пассажиром, приземлился в Ханты-Мансийске. На борту находится вооруженный Павел Ш. - во время полета он потребовал развернуть рейс на Афганистан, сообщает РЕН ТВ .





На борту самолета находятся 69 пассажиров и семеро членов экипажа. В НАК проверяют информацию о захвате.





Как пишет ТАСС , рейс "Аэрофлота" SU1515 Сургут - Москва изменил курс в результате хулиганских действий одного из пассажиров.





По словам начальника Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Александра Шулепова, самолет был перенаправлен в Ханты-Мансийск после факта хулиганства со стороны одного из пассажиров.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства