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США и Китай договорились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом

27.03.2020, 16:31 8344
Пекин. 27 марта. Kazakhstan Today - Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре в пятницу, 27 марта, договорились о сотрудничестве Пекина и Вашингтона в борьбе с коронавирусом в мире, передает Kazakhstan Today.
 

В нынешней ситуации Китай и США должны объединиться и бороться с эпидемией. Некоторые китайские компании и предприятия оказали гуманитарную помощь США. Китайская сторона понимает нынешние трудности, которые испытывает американская сторона, готова оказать посильную помощь и поддержку", - цитирует главу КНР газета "Известия".

 
Си Цзиньпин также отметил, что Китай планирует и дальше в полной мере обмениваться с США опытом и информацией по борьбе с эпидемией. Трамп тоже прокомментировал состоявшийся разговор.
 

Только что завершился хороший разговор с председателем КНР Си. Во всех деталях мы обсудили коронавирус, эпидемия которого охватила большие части нашей планеты. Китай прошел через многое и имеет полное представление об этом вирусе. Мы ведем тесное сотрудничество", - написал американский лидер в своем Твиттере.

 
26 марта Си Цзиньпин на экстренном саммите лидеров G20 в формате видеоконференции заявил, что Китай готов сотрудничать с другими странами, чтобы разработать вакцину от коронавируса.
 
Ранее сообщалось, что CША вышли на первое место в мире по количеству случаев коронавируса, за один день обойдя Китай и Италию.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.

По последним данным, в мире COVID-19 инфицированы более 542 тыс. человек, скончалось более 24 тыс. человек, выздоровевших более 125 тыс. человек. 
 

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