США отменили 83% программ USAID

XPeng Aeroht - это модульный автомобиль, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек

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Пекин. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Массовое производство летающих автомобилей планируют запустить в Китае в 2026 году.





Китайский производитель электрокаров XPeng планирует первым в мире запустить в 2026 году массовое производство летающих автомобилей. Об этом заявил генеральный директор компании Хэ Сяопэн, информирует РИА Новости.





По его словам, компания строит такие планы на фоне развития экономики полетов на низких высотах в Китае благодаря политическим мерам поддержки. Хэ Сяопэн добавил, что если работы будут идти по графику, то XPeng "станет первой в мире компанией, которая начнет массовое производство летающих автомобилей".





Как следует из опубликованного на этой неделе плана экономического и социального развития КНР на 2025 год, в этом году власти страны планируют расширять сферы применения низковысотных летательных аппаратов.





(Следует) непрерывно наращивать возможности по контролю над безопасностью полетов на малых высотах и по устранению связанных с ними рисков, с учетом местных условий расширять сферы применения низковысотных летательных аппаратов", - говорится в документе, опубликованном 5 марта, в день открытия ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).





Ранее в XPeng заявили, что компания планирует завершить строительство завода по производству летающих автомобилей в третьем квартале 2025 года.





Как рассказал вице-президент компании Ван Тань, XPeng Aeroht - это модульный автомобиль, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек. По его словам, владелец такого автомобиля сможет "доехать до какого-то красивого места, припарковаться, вывести из багажника летательный аппарат и полететь". Ван Тань сообщил, что автомобиль сначала намерены продавать в Китае, а в будущем последовательно продвигать и на мировом рынке.