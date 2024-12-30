В Баку прощаются с погибшими членами экипажа самолета AZAL

Фото: Baku.tv

Рассказать друзьям

Баку. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Баку проходит церемония прощания с тремя членами экипажа самолета "Азербайджанских авиалиний", потерпевшего крушение близ Актау, передает корреспондент агентства.





Тела трех членов экипажа самолета AZAL, погибших в авиакатастрофе близ Актау, доставлены в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку. Здесь сегодня проходит церемония прощания с пилотами Игорем Кшнякиным, Александром Кальяниновым и бортпроводницей Хокумой Алиевой", - пишет " Sputnik Азербайджан" .





Также сообщается, что тела 24 погибших в авиакатастрофе граждан Азербайджана доставили из Актау в Баку. Останки погибших будут переданы семьям.





В ходе церемонии прощания вице-президент AZAL Ильхам Амиров заявил, что самолет Embraer 190 подвергся трем внешним воздействиям, в результате чего произошла авиакатастрофа. По его словам, начался процесс расшифровки показаний черного ящика самолета.





Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.





С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.





Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови.





Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.





Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании по запросу азербайджанской стороны также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.





По данным АЗЕРТАДЖ , последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.





Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил , что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.





27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.





Президент провел совещание , на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.



