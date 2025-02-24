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В бразильском городе Буритикупу объявили режим ЧС из-за оползней
Из-за огромных провалов многие дома уходят под землю
Фото: кадр из видео
Бразилиа. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В бразильском городе Буритикупу, расположенном на северо-восточной оконечности Амазонии, объявили режим чрезвычайной ситуации из-за оползней.
За последние несколько месяцев размеры провалов увеличились в геометрической прогрессии, приблизившись существенно ближе к жилым домам", - цитирует lenta.ru сообщение городских властей со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что из-за огромных провалов многие дома уходят под землю - сейчас потерять свою недвижимость рискуют 1200 человек из 55 000 жителей города.
Напомним, в Алматы порядка пяти тысяч строений находятся в опасной зоне схода лавин, оползней и селей.
В феврале прошлого года в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения. Выяснилось, что разрушенный дом был построен в запретной зоне.
Эта трагедия вновь подняла тему застройки предгорий. Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.
В марте забор частного дома в горах Алматы обрушился после обильных осадков, а в апреле незаконный срез горы привел к сходу грязевых масс.
Ранее экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.