В бразильском городе Буритикупу объявили режим ЧС из-за оползней  

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Берлин. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Германии во всех федеральных землях открылись избирательные участки на досрочных выборах в бундестаг.





Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени и будут работать ближайшие десять часов. После их закрытия опубликуют первые данные экзитполов. Еще раньше - уже с десятого февраля свой голос могли отдать те избиратели, кто голосовал по почте", - информирует РИА Новости.





Сообщается, что на участках каждый гражданин ФРГ голосует по двум спискам: напрямую за кандидата из избирательного округа и за одну из допущенных к выборам в отдельной земле партий. Отмечается, что голосование по политсилам скажется на распределении мест в парламенте.





Напомним, проведение досрочных выборов 23 февраля произошло после прошлогоднего распада правившей коалиции СДПГ, "Зеленых" и Свободной демократической партии из-за сильных разногласий по вопросам финансовой политики между канцлером Олафом Шольцем и главой СвДП Кристианом Линднером.





Согласно данным последнего опроса института INSA накануне выборов, оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов все еще остается фаворитом с рейтингом в 29,5%, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" идет второй с 21%. На третьем месте - социал-демократы канцлера Олафа Шольца с 15% опрошенных, готовых за них проголосовать. На четвертом месте располагается партия "Зеленые" с рейтингом в 12,5%.





Продолжается рост партии "Левые", чей рейтинг еще недавно колебался в районе трех-четырех процентов, а сейчас составляет уже 7,5%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" имеет рейтинг пять процентов, что соответствует порогу попадания в парламент по итогам выборов. Между тем вышедшая из правившей коалиции Свободная демократическая партия пока рискует не пройти в законодательный орган из-за рейтинга в 4,5%.