23.02.2025, 17:11 14906

В бразильском городе Буритикупу объявили режим ЧС из-за оползней  

Из-за огромных провалов многие дома уходят под землю
В бразильском городе Буритикупу объявили режим ЧС из-за оползней
Фото: кадр из видео
Бразилиа. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В бразильском городе Буритикупу, расположенном на северо-восточной оконечности Амазонии, объявили режим чрезвычайной ситуации из-за оползней.

За последние несколько месяцев размеры провалов увеличились в геометрической прогрессии, приблизившись существенно ближе к жилым домам", - цитирует lenta.ru сообщение городских властей со ссылкой на Reuters.



Отмечается, что из-за огромных провалов многие дома уходят под землю - сейчас потерять свою недвижимость рискуют 1200 человек из 55 000 жителей города.

Напомним, в Алматы порядка пяти тысяч строений находятся в опасной зоне схода лавин, оползней и селей.

В феврале прошлого года в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения. Выяснилось, что разрушенный дом был построен в запретной зоне.

Эта трагедия вновь подняла тему застройки предгорий. Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.

Известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.

В марте забор частного дома в горах Алматы обрушился после обильных осадков, а в апреле незаконный срез горы привел к сходу грязевых масс.

Ранее экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.

Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:БразилияЧСОползень

новости по теме

23.02.2025, 15:31 16201

В Германии стартовали выборы в бундестаг

На участках каждый гражданин ФРГ голосует по двум спискам
В Германии стартовали выборы в бундестаг
Фото: wikipedia.org
Берлин. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Германии во всех федеральных землях открылись избирательные участки на досрочных выборах в бундестаг.

Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени и будут работать ближайшие десять часов. После их закрытия опубликуют первые данные экзитполов. Еще раньше - уже с десятого февраля свой голос могли отдать те избиратели, кто голосовал по почте", - информирует РИА Новости.


Сообщается, что на участках каждый гражданин ФРГ голосует по двум спискам: напрямую за кандидата из избирательного округа и за одну из допущенных к выборам в отдельной земле партий. Отмечается, что голосование по политсилам скажется на распределении мест в парламенте.

Напомним, проведение досрочных выборов 23 февраля произошло после прошлогоднего распада правившей коалиции СДПГ, "Зеленых" и Свободной демократической партии из-за сильных разногласий по вопросам финансовой политики между канцлером Олафом Шольцем и главой СвДП Кристианом Линднером.

Согласно данным последнего опроса института INSA накануне выборов, оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов все еще остается фаворитом с рейтингом в 29,5%, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" идет второй с 21%. На третьем месте - социал-демократы канцлера Олафа Шольца с 15% опрошенных, готовых за них проголосовать. На четвертом месте располагается партия "Зеленые" с рейтингом в 12,5%.

Продолжается рост партии "Левые", чей рейтинг еще недавно колебался в районе трех-четырех процентов, а сейчас составляет уже 7,5%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" имеет рейтинг пять процентов, что соответствует порогу попадания в парламент по итогам выборов. Между тем вышедшая из правившей коалиции Свободная демократическая партия пока рискует не пройти в законодательный орган из-за рейтинга в 4,5%.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ВыборыГерманиястарт
22.02.2025, 12:04 33591

В США вышел из тюрьмы Пелтиер, осужденный за убийство двух агентов ФБР 49 лет назад

В США вышел из тюрьмы Пелтиер, осужденный за убийство двух агентов ФБР 49 лет назад
Фото: Depositphotos
Вашингтон. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Активист Движения американских индейцев Леонард Пелтиер вышел из тюрьмы после 49 лет за решеткой по обвинению в убийстве двух агентов ФБР в 1975 году, сообщает The Insider со ссылкой на агентство AP.

Своей вины в убийстве двух сотрудников ФБР Леонард за все эти годы не признал. Его регулярные обращения к властям США с просьбой о помиловании отклонялись", - пишет издание.


26 июня 1975 года Пелтиер находился в местности Оглала в резервации Пайн-Ридж. В этот день там произошла вооруженная стычка между активистами ДАИ и агентами ФБР. В перестрелке были убиты агенты ФБР Джек Коулер и Рональд Уильямс, погиб один индеец - Джозеф Килзрайт Станц, убитый пулей снайпера, и пострадали десятки людей, живших на ранчо семьи Скачущего Быка.

Расследование показало, что агенты ФБР после длительного обстрела, под который попали их машины на территории резервации, в итоге были застрелены в упор из винтовки калибра 5,56 мм. По заявлению следствия, винтовка принадлежала Леонарду Пелтиеру. В апреле 1977 года его приговорили к двум пожизненным заключениям.

За годы в тюрьме Пелтиер выдвигал свою кандидатуру в президенты США от "Партии мира и свободы", действующей в штате Калифорния с 1967 года, шесть раз выдвигался на Нобелевскую премию мира. Пелтиер написал биографическую книгу "Тюремные записки: Моя жизнь - моя Пляска Солнца".

В Советском Союзе неоднократно проводились акции в поддержку Пелтиера как борца за права индейцев и действовал Комитет защиты Леонарда Пелтиера, который возглавлял академик Евгений Велихов. В поддержку Пелтиера выступал Михаил Горбачев.

80-летнему тяжело болеющему Пелтиеру тюремное заключение на домашний арест своим указом заменил перед уходом с поста президента США Джо Байден. Это решение раскритиковали некоторые официальные лица, в том числе бывший глава ФБР Кристофер Рэем, который назвал Леонарда Пелтиера "безжалостным убийцей".
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:УбийствоОсвобождение
18.02.2025, 19:00 74016

В Эр-Рияде завершились российско-американские переговоры

Об этом сообщил помощник президента РФ
Москва. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Переговоры России и Соединенных Штатов Америки в Эр-Рияде завершены, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире "Первого канала".

Переговоры завершены, мы сейчас уже выполняем программу по Саудовской линии", - сказал Ушаков.


На встрече были рассмотрены вопросы восстановления всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовка к саммиту лидеров России и Штатов и возможным переговорам по урегулированию на Украине.

От Москвы в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СШАРоссияПереговоры
18.02.2025, 18:06 74886

Следком России возбудил уголовное дело по факту атаки БПЛА на КТК

Дело заведено против военнослужащих ГУР МО Украины
Следком России возбудил уголовное дело по факту атаки БПЛА на КТК
Фото: polisia.kz
Москва. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает пресс-служба КТК

Дело заведено против военнослужащих ГУР МО Украины, ВСУ и иных воинских формирований, которые, находясь на подконтрольной им территории Украины и выполняя преступные приказы, совершили атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры", - уточнили в пресс-службе.


Напомним, нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" 17 февраля подвергся атаке беспилотников. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.

Из-за атак беспилотных летательных аппаратов на НПС "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума объем прокачки нефти из Казахстана может сократиться на 30%.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РФДелоКТКатака
16.02.2025, 15:34 100731

Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро в июле

Саммит БРИКС пройдет 6-7 июля
Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро в июле
Фото: Акорда
Рио-де-Жанейро. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году саммит БРИКС пройдет 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает сайт президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы.

Мы примем глав государств 20 стран, входящих в БРИКС в двух категориях: полноправных членов и партнеров. Будут приняты важные решения для развития, сотрудничества и улучшения условий жизни всех граждан этих стран", - сообщил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.


Напомним, 1 января этого года Бразилия стала председателем БРИКС.

Учреждение категории стран - партнеров БРИКС и согласование списка из 13 государств стало одним из важных результатов октябрьского саммита в Казани, в котором приняли участие представители 36 стран и шести международных организаций.

Для справки

БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:БразилияСаммитБРИКС
15.02.2025, 13:47 117441

Китай готов решительно ответить на "запугивания" со стороны США - МИД КНР

Ван И сделал заявление на Мюнхенской конференции по безопасности
Мюнхен. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна отреагирует на любые дальнейшие односторонние санкции США, назвав такие шаги формой "запугивания", сообщает Bloomberg.

Если США не готовы, если они настроены на подавление и сдерживание Китая, то у нас нет выбора, кроме как играть до конца. Мы решительно отреагируем на односторонние методы запугивания со стороны США", - заявил министр иностранных дел Ван И официальным лицам на Мюнхенской конференции по безопасности.


Тем не менее глава МИД КНР призвал взглянуть на отношения двух стран в более долгосрочной перспективе, выразив уверенность, что Пекин и Вашингтон сохранят взаимодействие в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что США и Китай начали торговую войну после решения Трампа о тарифах. Китай ввел 10-процентную пошлину на импорт нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентную пошлину на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемые из США. Пекин объявил об ответных мерах после вступления в силу решения президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СШАКитайответ
15.02.2025, 13:24 118211

Вице-президент США обрушился с резкой критикой на правящие силы Европейского союза

Джей Ди Вэнс обвинил их в подавлении свободы слова
Мюнхен. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился с резкой критикой на правящие силы Европейского союза (ЕС), обвинив их в подавлении свободы слова, деградации демократии и намеренном выдавливании правых популистов из политического поля, сообщает lenta.ru.

Выступление вызвало бурную реакцию у политиков и журналистов. Обозреватели The Washington Post (WP) назвали речь вице-президента "экспортом лозунга "Сделаем Америку снова великой!", а глава Минобороны ФРГ Борис Писториус обвинил США в "неприемлемом вмешательстве" в дела европейских стран.

По словам вице-президента, отказ от итогов выборов в Румынии в прошлом году из-за обвинений в якобы вмешательстве России основан на "хлипких подозрениях" и был полностью нацелен на попытку вывести из предвыборной гонки популиста Келина Джорджеску, ориентирующегося в своих взглядах на Трампа.

Если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная", - заявил Вэнс.


В этой связи он призвал пересмотреть существующие в ЕС стандарты проведения голосования и вообще усомнился в том, что они работают.

Все, от нашей политики в отношении Украины до цифровой цензуры, выдается за защиту демократии. Но когда мы видим, как европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы должны задаться вопросом, придерживаемся ли мы достаточно высоких стандартов", - резюмировал вице-президент США.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СШАкритикаЕС
11.02.2025, 14:42 159596

Первым в истории Федор Конюхов пересек Южную Атлантику на весельной лодке

Первым в истории Федор Конюхов пересек Южную Атлантику на весельной лодке
Фото: t.me/konyukhovfedor
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Российский путешественник Федор Конюхов первым в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке, об этом сообщил его экспедиционный штаб в Telegram-канале.

Этой ночью лодка АКРОС пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан. Причем по самому сложному и опасному маршруту в "неистовых пятидесятых" и "ревущих сороковых" широтах. Потребовалось 68 суток", - сказано в сообщении.


На сегодняшний день в активе у Федора Конюхова:

  • пересечение Атлантического океана с востока на запад от острова Ла Гомера (Канарские острова) до острова Барбадос. Лодка УРАЛАЗ, 2002 год, время в пути 46 дней.
  • пересечение Атлантического океана с запада на восток от пролива Дрейка до долготы мыса Игольный (Южная Африка). Лодка АКРОС. 2025 год, время в пути 68 дней, поход продолжается.
  • пересечение Тихого океана с востока на запад от Южной Америки, Чили (Кон Кон) до Австралии (Мулулаба, к северу от Брисбена). Лодка "ТУРГОЯК". 2014 год. Время в пути 160 дней.
  • пересечение Тихого океана с запада на восток от Новой Зеландии (порт Данидин) до мыса Горн. Лодка АКРОС. 2019 год. Время в пути 154 дня.
  • 46 + 160 + 154 + 68 = 428 дней в океанах на весельных лодках АКРОС, ТУРГОЯК и УРАЛАЗ.

Впереди Индийский океан. До мыса Люин (Западная Австралия) 4 200 морских миль", - добавили в штабе.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:путешественникокеанРоссия

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?

      Архив опросов