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10.07.2023, 11:50 153296
В Китае при нападении на детский сад погибли шесть человек
Задержан 25-летний подозреваемый
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Пекин. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере шесть человек погибли и один получил ранения в результате нападения с ножом на детский сад в уезде Ляньцзян в провинции Гуандун на юге Китая.
Нападение произошло в 7.40 по местному времени в понедельник, сообщает Русская служба BBC News.
Среди жертв - один воспитатель, двое родителей и трое воспитанников", - сообщила пресс-секретарь городской администрации.
Как сообщила полиция, был арестован 25-летний подозреваемый, расследуются причины случившегося.
По информации издания, подобные нападения в Китае происходят относительно редко, но в последние годы в стране произошла целая серия нападений с ножом, в том числе в школах.
В августе прошлого года нападавший с ножом ворвался в детский сад в юго-восточной провинции Цзянси, убив трех человек и ранив еще шестерых. В апреле 2021 года двое детей погибли и 16 получили ранения во время поножовщины в городе Бэйлюй Гуанси-Чжуанского автономного района. В октябре 2018 года 14 детей были ранены в результате нападения с ножом на детский сад в Чунцине на юго-западе Китая", - говорится в материале.
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26.07.2023, 20:47 7471
Граждане стран ЕАЭС смогут самостоятельно вставать на миграционный учет в РФ
Новый порядок начнет действовать с 26 октября
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Москва. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане стран ЕАЭС осенью получат право самостоятельно вставать на миграционный учет в России при соблюдении определенных условий, сообщает БЕЛТА.
Новый порядок начнет действовать с 26 октября с вступлением в силу дополнений федерального закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".
Право самостоятельно направить уведомление в российский орган миграционного учета получат иностранцы, у которых, во-первых, есть личный кабинет на едином портале госуслуг, а во-вторых, имеется регистрация в единой системе идентификации и аутентификации. Они же смогут сами сообщать и о прибытии своих несовершеннолетних детей. Есть еще одно условие: принимающий иностранца собственник жилого помещения тоже должен иметь личный кабинет на едином портале и быть зарегистрирован в системе", - сообщила 26 июля на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.
26 мая на II Евразийский экономический форум, который состоялся в Москве, вынесли тему единого рынка труда. На пленарном заседании руководители государств Евразийского экономического союза подчеркивали важность человеческого фактора, совершенствования кадрового потенциала при решении актуальных задач экономического развития.
Интеграция экономик участников ЕАЭС требует создания единого рынка, что подразумевает необходимость координации развития систем образования и рынка труда, синхронизации национальных систем профессиональных квалификаций. Эта мысль звучала в выступлениях на сессиях "Евразийский диалог о рынке труда. Человеческий капитал. Здравоохранение" и "Научно-техническое сотрудничество и профессиональное образование: основные приоритеты Евразийского экономического союза".
26.07.2023, 16:19 10936
В Синьцзяне успешно прошла Международная конференция по распространению и обмену информацией в Интернете
На конференцию собрались свыше 200 ученых и специалистов в области международной коммуникации, представителей китайских и зарубежных СМИ
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Пекин. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Карамай Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай) успешно состоялась Международная конференция по распространению и обмену информацией в Интернете "Привет, Шелковый путь", сообщает портал "Хуаньцюван".
На конференцию собрались свыше 200 ученых и специалистов в области международной коммуникации, представителей китайских и зарубежных СМИ и интернет-знаменитостей из более чем 20 стран мира, которые обсудили перспективы сотрудничества Китая и стран вдоль "Пояса и пути" в сфере международной коммуникации.
Руководитель административного отдела газеты "Жэньминь жибао" Чжэн Цзянь в своем выступлении отметил, что в этом году исполняется десять лет инициативе "Пояс и путь", конференция "Привет, Шелковый путь" была проведена в очень подходящий момент. По его словам, для содействия культурным обменам между странами и регионами вдоль "Пояса и пути" требуются усилия с разных сторон.
По мнению директора Кыргызского Национального информационного агентства "Кабар" Медербека Шерметалиева, в рамках "Пояса и пути" открываются перед Центрально-Азиатскими республиками перспектива, и СМИ необходимо широко и доступно донести до граждан цели и задачи стратегического партнерства высокого уровня, установленные между Китаем и странами Центральной Азии.
Член постоянного комитета и начальник отдела пропаганды КПК Синьцзян-Уйгурского АР Вань Цзяньсинь познакомил Синьцзян с гостями, пригласив китайских и иностранных сотрудников СМИ и интернет-знаменитостей посещать автономный район и рассказывать истории о "связи между народами" вдоль "Пояса и пути".
Мэр Карамая Чэнь Кай в свою очередь заявил, что Карамай продолжит расширять открытость внешнему миру и прилагать усилия для строительства "Пояса и пути" и создания сообщества единой судьбы человечества.
Организаторами мероприятия выступили Информационное бюро Народного правительства Синьцзян-Уйгурского АР, Народное правительство города Карамай Синьцзян-Уйгурского АР и новостной портал "Хуаньцюван".
25.07.2023, 20:25 23696
Цинь Гана сняли с должности главы МИД Китая
О причинах таких кадровых перестановок не сообщается
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Пекин. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел, его сменит глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, сообщает РИА Новости.
В результате голосования было принято решение отстранить Цинь Гана от должности министра иностранных дел КНР, назначить Ван И министром иностранных дел", - говорится в решении 4-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
На заседании председательствовал глава постоянного комитета Чжао Лэцзи, соответствующий указ подписал председатель КНР Си Цзиньпин.
О причинах таких кадровых перестановок не сообщается.
Тема "исчезновения" главы китайского МИД начала циркулировать в западных СМИ после того, как 11 июля ведомство сообщило, что Цинь Ган по состоянию здоровья не сможет принять участие во встрече министров иностранных дел стран АСЕАН, которая проходила в Джакарте. Тогда вместо него в Индонезию поехал Ван И.
С тех пор МИД КНР не давал никакой дополнительной информации о местонахождении и состоянии здоровья министра, хотя журналисты на брифингах неоднократно спрашивали об этом.
Цинь Ган родился в марте 1966 года в Тяньцзине. С 1988 года занимал различные дипломатические должности, в том числе в 2010-2011 годах возглавлял посольство КНР в Лондоне. С 2018 по 2021 год был вице-министром иностранных дел, с июля 2021-го - послом в США. Министром иностранных дел стал 30 декабря 2022 года.
25.07.2023, 18:16 25551
В Кыргызстане ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли
Дефицит электроэнергии в Кыргызстане составляет около 3 миллиардов киловатт-часов
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Бишкек. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ "О чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызской Республики".
Указ подписан в целях принятия экстренных мер по выводу Кыргызской Республики из энергетического кризиса, связанного с климатическими вызовами, низким уровнем притока воды в бассейне реки Нарын, нехваткой генерирующих мощностей в условиях стремительно опережающего роста энергопотребления, информирует 24.kg.
Объявить с 1 августа 2023 года режим чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызской Республики со сроком действия до 31 декабря 2026 года", - говориться в тексте указа.
Кабинет министров в недельный срок в установленном порядке должен предоставить Министерству энергетики право определения и выделения земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии, с последующей их передачей Фонду зеленой энергетики при кабмине в соответствии с указом "О вопросах передачи земель, предназначенных для использования возобновляемых источников энергии" от 23 марта 2023 года № 62.
Напомним, дефицит электроэнергии в Кыргызстане составляет около 3 миллиардов киловатт-часов. Ежегодно потребление энергии в стране растет на 10-15 процентов. Если сейчас ничего не делать, то через два-три года дефицит может достигнуть 5-6 миллиардов киловатт-часов.
22.07.2023, 17:52 54331
Военкор РИА Новости погиб в зоне спецоперации
По информации Минобороны РФ, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами
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Москва. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации. Также пострадала съемочная группа "Известий".
Сегодня в результате обстрела гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка, погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев", - приводит сообщение главы Запорожской области Евгения Балицкого РИА "Новости".
По информации Минобороны РФ, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами, ранения различной тяжести получили четыре сотрудника СМИ. Их оперативно переместили в в полевые медучреждения.
Известно, что среди пострадавших оказались корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.
Журналист получил осколочные ранения живота и спины, еще один осколок прошел навылет в ногу. У оператора зафиксированы осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь", - информирует издание.
21.07.2023, 16:35 62121
США ввели санкции в отношении четырех компаний из Кыргызстана
Сегодняшние действия представляют собой еще один шаг в наших усилиях по ограничению военного потенциала России, заявил Уолли Адейемо
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Вашингтон. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции в отношении четырех компаний из Кыргызстана, сообщает пресс-служба Минфина.
Сегодняшние действия представляют собой еще один шаг в наших усилиях по ограничению военного потенциала России, ее доступа к поставкам на поле боя и ее экономической прибыли. Пока Россия продолжает вести свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины, мы будем вводить санкции, чтобы лишить Россию необходимых ей технологий и лишить российскую военную промышленность возможности пополнения запасов", - заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.
По данным Минфина США, одной из наиболее распространенных тактик, используемых российскими организациями для продолжения импорта электроники и техники иностранного производства, является использование сторонних посредников и пунктов перевалки за пределами России.
Организации, базирующиеся в Кыргызской Республике, часто экспортируют компоненты контролируемой электроники и другие технологии в Россию с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину. Некоторые из этих партий впоследствии поставлялись чувствительным товарам двойного назначения предприятиям российского оборонного сектора", - добавили в ведомстве.
Напомним, Украина ввела санкции в отношении 291 предприятия и организации ряда государств, среди которых оказались и две казахстанские компании. В список попали две казахстанские компании - ТОО "ИТС-Астана"и АО "Тыныс". Санкции в отношении этих компаний введены сроком на пять лет.
16.07.2023, 12:02 105656
Более 30 человек погибли в результате наводнения в Южной Корее
Фото: Reuters
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Сеул. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате сильного наводнения в Южной Корее погибли по меньше мере 33 человека, еще 10 числятся пропавшими без вести.
Большинство людей оказались в ловушке в затопленном водой автомобильном туннеле. Южнокорейские спасатели обнаружили там семь погибших.
В ловушке в туннеле длиной 685 метров оказались 15 автомобилей, сколько всего там находится людей - неизвестно", - сообщает BBC.
Туннель в Осоне, недалеко от города Чхонджу в центральной провинции Северный Чхунчхон, был быстро затоплен после того, как близлежащая река вышла из берегов, водители и пассажиры не успели выбраться.
В субботу удалось спасти девять человек, судьба остальных пока неизвестна.
В субботу в Южной Корее выпало почти 300 мм осадков. Большинство погибших - в горном районе Северный Кёнсан, где оползни снесли целые дома. Тысячи людей эвакуированы. Проливные дожди вызвали наводнения, оползни и отключения электроэнергии на большей части Южной Кореи", - пишет сайт.
На аэрофотоснимках из пострадавших от наводнения районов из-под воды и грязи видны только верхушки крыш.
По всей стране приостановлено железнодорожное сообщение за исключением некоторых маршрутов с высокоскоростными поездами.
Корейское метеорологическое управление прогнозирует увеличение количества осадков до следующей среды и предупреждает о серьезной опасности в связи с погодными условиями.
Напомним, в мае в результате сильнейшего за последние сто лет наводнения на севере Италии сошло более 300 оползней. Реки между Римини и Болоньей вышли из берегов после ливней.
Около 36 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. 14 человек погибли, 1 пропал без вести.
Премьер-министр Италии отменила визит в Казахстан в связи с ЧС. На севере страны не менее 40 населенных пунктов оказались под водой и более 20 000 человек остались без крова.
12 июля сильные ливни и потопы также произошли на юге России, в Краснодарском крае. В Туапсинском районе пришлось вводить режим ЧС, сообщают "Известия".
Экстренные службы начали эвакуацию местных жителей из зон подтопления. Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, за три часа в Туапсинском районе выпало 144 мм осадков. Из-за дождей на автомобильную дорогу около поселка Новомихайловский сошел сель. Кроме того, движение ограничено на некоторых участках трассы федерального значения М-4 "Дон", - пишет сайт.
В июне в Японии из-за мощных ливней пострадал 41 человек, сообщает КТК. В эпицентре стихии оказалось восточное побережье. Там в течение нескольких суток шли проливные дожди, вызванные тайфуном "Мавар". В результате стихии один человек погиб, трое пропали без вести.
Тем временем во многих регионах южной Европы и США установилась экстремально жаркая погода.
В минувшую субботу в 16 городах Италии объявлен красный уровень опасности. В калифорнийской Долине смерти ожидают превышения отметки в +54 °C", - сообщает BBC.
В Европе красный уровень погодной угрозы означает, что риск есть даже для здоровых людей. Метеорологи обращают особое внимание на туристические места с большим скоплением людей. В частности, в Италии это Рим, Флоренция, Болонья, Пиза и другие города.
14.07.2023, 14:07 122436
МИД Китая напомнил НАТО о "долге крови"
В дипведомстве отметили, что любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор
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Пекин. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ответ на заявления НАТО о вызове ценностям из-за политики Пекина напомнила о бомбардировке Югославии и ударе по китайскому посольству в Белграде и обвинила альянс в разжигании "новой холодной войны".
Мы не забыли о долге крови НАТО перед китайским народом за бомбардировку китайского посольства в Югославии. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона не приветствуют военную машину, а тем более "азиатско-тихоокеанскую версию НАТО", которая разжигает блоковую конфронтацию или новую холодную войну", - написала Чуньин в Twitter, сообщает РБК.
Ранее НАТО в своем коммюнике заявило, что китайские амбиции и политика принуждения бросают вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, и обвинило Китай в стремлении "подорвать основанный на правилах международный порядок".
Мы, как союзники, ответственно работаем вместе над решением системных проблем, которые КНР ставит перед евроатлантической безопасностью, и обеспечиваем устойчивую способность НАТО гарантировать оборону и безопасность союзников", - подчеркнули в блоке.
Там также раскритиковали сотрудничество России и Китая и призвали Пекин осудить российскую спецоперацию на Украине. В альянсе отметили, что открыты к взаимодействию с КНР, но будут защищать свои интересы.
Дипмиссия Китая в Евросоюзе в ответ заявила, что Пекин в свою очередь также намерен отстаивать свои интересы и выступает против экспансии альянса на восток.
Любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор", - отметили в диппредставительстве.
Дипломаты также выразили беспокойство из-за действий блока "в контексте нынешней ухудшающейся ситуации в области международной безопасности". По мнению китайской стороны, НАТО "не задумывается о своей собственной ответственности", усиливает конфронтацию и напряженность заявлениями в области ядерной энергетики.
На прошлогоднем саммите НАТО альянс утвердил стратегическую концепцию на следующее десятилетие. В ней Китай назван "системным вызовом миру". Тогда Пекин также напоминал блоку об ударах по китайскому посольству в Югославии.
Руки НАТО обагрены кровью народов мира", - заявил представитель МИДа Китая Чжао Лицзянь.
Ранее Китай выступил против экспансии НАТО на востоке КНР и заявил о намерении отстаивать свои интересы в Азиатском регионе.
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