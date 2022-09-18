В Кыргызстане заявили о 24 погибших в результате конфликта с Таджикистаном

БИШКЕК. 17 СЕНТЯБРЯ - В результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 24 гражданина Кыргызстана, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения КР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По оперативным данным, в организации здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 человек", - сообщило РИА Новости представитель пресс-службы МЗ КР.
По информации 24.kg, в результате вооруженного конфликта по состоянию на 9.00 17 сентября число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 103 человека, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в том числе с применением тяжелой техники.
Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня. Однако спустя несколько часов стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
На таможенном пункте пропуска "Равод" прошли переговоры таджикско-кыргызских рабочих групп. Также состоялись переговоры президентов Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Стороны договорились об отводе военных сил от границы и создании комиссии по расследованию причин произошедшего.