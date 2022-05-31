В Мариуполе нашли медкарты детей с указанием здоровых органов

МОСКВА. 30 МАЯ - Следственный комитет России изучит появившиеся видеокадры с базы Красного Креста в Мариуполе, где нашли сотни детских медицинских карт с обозначением у них здоровых органов, сообщается в Telegram-канале ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В воскресенье было опубликовано видео обследования базы Красного Креста в Мариуполе. Там нашли документы, в которых содержались сведения о детях, здоровых органах и данные об их родителях. При этом никаких сведений о болезнях в медкартах не было, сообщает РИА Новости

Следователи Следственного комитета России в рамках уже расследуемых в ведомстве уголовных дел о преступлениях киевского режима изучат указанную информацию и дадут ей уголовно-правовую оценку", - говорится в сообщении.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. 20 мая 2022 года Минобороны сообщило об окончательном освобождении крупнейшего города Приазовья. Тогда подземные сооружения мариупольского комбината "Азовсталь", в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.