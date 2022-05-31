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В Мариуполе нашли медкарты детей с указанием здоровых органов

30.05.2022, 08:39 5096
МОСКВА. 30 МАЯ - Следственный комитет России изучит появившиеся видеокадры с базы Красного Креста в Мариуполе, где нашли сотни детских медицинских карт с обозначением у них здоровых органов, сообщается в Telegram-канале ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В воскресенье было опубликовано видео обследования базы Красного Креста в Мариуполе. Там нашли документы, в которых содержались сведения о детях, здоровых органах и данные об их родителях. При этом никаких сведений о болезнях в медкартах не было, сообщает РИА Новости.
 

Следователи Следственного комитета России в рамках уже расследуемых в ведомстве уголовных дел о преступлениях киевского режима изучат указанную информацию и дадут ей уголовно-правовую оценку", - говорится в сообщении.

 
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. 20 мая 2022 года Минобороны сообщило об окончательном освобождении крупнейшего города Приазовья. Тогда подземные сооружения мариупольского комбината "Азовсталь", в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.
 

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Вандал измазал тортом картину "Мона Лиза"

30.05.2022, 14:01 3211
Вандал измазал тортом картину "Мона Лиза"
Фото: Depositphotos
ПАРИЖ. 30 МАЯ - Посетитель Лувра измазал тортом знаменитую картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Акт вандализма устроил молодой активист-эколог в минувшее воскресенье. 
 

Согласно видеозаписям, опубликованным в Twitter, молодой человек бросил кусок торта и размазал его по бронестеклу, которым защищена одна из самых известных в мире работ. Подобраться на максимально близкую дистанцию он смог, замаскировавшись под женщину-инвалида - для колясочников перед картиной сделан специальный проход, который расположен ближе, чем коридор для обычных посетителей", - сообщает ТАСС

 
 Во время задержания экоактивист сделал заявление на видео. 

 

Подумайте о Земле. Есть люди, которые разрушают Землю. Подумайте об этом. Художники говорят вам: "Подумайте о Земле". Все художники, думайте о Земле. Вот почему я сделал это. Подумайте о планете", - заявил мужчина.

 
В Лувре инцидент пока не прокомментировали. Его сотрудники отмыли бронестекло, картина не пострадала. 
 

Бронестекло было установлено ввиду многочисленных покушений на "Джоконду", совершенных в прошлом: в 2009 году турист бросил в картину чашку чая, разбив тогда еще обычное стекло. В 1974 году, когда работа да Винчи выставлялась в Токийском национальном музее, ее обрызгали из баллончика с краской, однако работу удалось восстановить. До этого в 1956 году было совершено еще два нападения: в одном случае мужчина облил ее кислотой, повредив нижнюю часть полотна, а во втором художник из Боливии бросил в нее камень, нанеся легкий ущерб", - напоминает ТАСС.

 
Картину также пытались украсть. В 1911 году ее похитил итальянский музейный работник Винченцо Перуджа. Он спрятал ее в своей квартире. "Мона Лиза" была найдена два года спустя, когда Перуджа попытался продать работу знаменитой художественной галерее Уффици во Флоренции.
 

ВОЗ: оспа обезьян выявлена в 23 странах

30.05.2022, 12:07 3936
ВОЗ: оспа обезьян выявлена в 23 странах
Фото: Depositphotos
ЖЕНЕВА. 30 МАЯ - Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ей известны 257 подтвержденных случаев оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отмечается в распространенном в Женеве в воскресенье вечером информационном бюллетене ВОЗ, неожиданное появление этой болезни одновременно в целом ряде государств, не являющихся для нее эндемичными, указывает на возможное существование в течение какого-то времени невыявленной передачи вируса, информирует ТАСС.
 

По состоянию на 26 мая в ВОЗ поступили сведения о 257 подтвержденных случаях и около 120 предполагаемых. Информации о смертях не поступало", - говорится в сообщении. 

 
Уточняется, что основная часть заболевших - это "мужчины, имевшие секс с мужчинами". 
 
Подчеркивается, что с 13 мая оспа обезьян обнаружена в 23 странах, не являющихся эндемичными. ВОЗ ожидает, что будут выявлены новые случаи заболевания, "поскольку в неэндемичных странах расширяется наблюдение".
 
В значительном большинстве случаев, о которых поступили сообщения, не была выявлена связь между заболеванием и поездкой в эндемичный район. 
 

Неожиданное появление оспы обезьян в нескольких неэндемичных странах предполагает, что могла существовать необнаруженная передача, а также события, вызывающиеся рост ", - констатировали в ВОЗ.


Ранее сообщалось, что американцы предсказали пандемию обезьяньей оспы год назад. По этим прогнозам за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек.

В биолабораториях США на Украине обучали реагированию на вспышки оспы.
 

В ЛНР возбудили дело против служащих ВСУ по факту распространения туберкулеза с беспилотника

28.05.2022, 18:59 10836
ЛУГАНСК. 28 МАЯ - Министерство государственной безопасности ЛНР возбудило дело против украинских военнослужащих. Как сообщили в ведомстве, ВСУ вменяется использование запрещенных средств и методов ведения войны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным следствия, 11 ноября 2020 года неустановленные украинские военные сбрасывали с летательного аппарата "Лелека С-100" в селе Степное Славяносербского района ЛНР (на тот период времени - приграничная территория с линией боевого соприкосновения) агитационные листовки, имитирующие денежные средства, находящиеся в обороте на территории ЛНР, информирует РИА Новости.
 

В ходе исследования листовок установлено их искусственное заражение чрезвычайно опасными штаммами высокой вирулентности, которые относятся к категории - предШЛУ (широкой лекарственной устойчивости), в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса любой локализации", - отметили в МГБ.

 
Во время проверочных мероприятий следователи установили, что к совершению указанного преступления причастны шесть неустановленных военнослужащих. Их личности выясняются.
 
По информации издания, распространение зараженных листовок косвенно подтверждается открытыми интернет-источниками. В частности, в проукраинских Telegram-каналах размещались фото шести мужчин (частично в военно-полевой форме ВСУ) со средствами защиты органов дыхания на лицах, стоящих в поле возле беспилотного летательного аппарата с размещенными на нем агитационными листовками (аналогичными изъятым в ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой), а также непосредственный момент запуска БПЛА "Лелека С-100". В подписи отмечалось, что снимки сделаны возле Славяносербска.
 
Ранее об этом эпизоде на своем брифинге сообщил начальник российских Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
 

В биолабораториях США на Украине обучали реагированию на вспышки оспы

27.05.2022, 20:51 13901
МОСКВА. 27 МАЯ - Инструкторы США обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы, этот факт был установлен в ходе военной спецоперации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как заявил начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сейчас в разных регионах мира все чаще фиксируются случаи заражения людей оспой обезьян, сообщает РИА Новости.
 

В рамках проведения специальной военной операции в биолабораториях на территории Украины были обнаружены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы", - сказал Кириллов.

 
Он подчеркнул, что интерес Пентагона к данной инфекции далеко не случаен: возвращение возбудителя натуральной оспы станет глобальной катастрофой для всего человечества. Так, по сравнению с COVID-19 этот возбудитель является таким же контагиозным (заразным), но его летальность в 10 раз выше.
 
Еще в 2003 году Минобороны США разработало программу вакцинации от натуральной оспы, в соответствии с которой все американские военнослужащие подлежат обязательному прививанию. Вакцинация в Соединенных Штатах обязательна для дипломатического и медицинского персонала. Это свидетельствует о том, что США рассматривают возбудитель оспы как приоритетный патогенный биологический агент для боевого применения, а проводимые мероприятия по вакцинопрофилактике направлены на защиту собственных военных контингентов.
 
Ранее сообщалось, что в деле о биолабораториях на Украине оказался замешан подрядчик Пентагона, который ранее участвовал в проекте по созданию генетически измененной сибирской язвы. 
 
Заместители секретаря Совета безопасности РФ обсудили 18 мая в Москве на встрече с послами из почти 100 стран тему закрытых биологических лабораторий.
 

Twitter заплатит 150 млн долларов за разглашение личных данных пользователей

26.05.2022, 18:50 18481
Twitter заплатит 150 млн долларов за разглашение личных данных пользователей
Фото: pexels.com
ВАШИНГТОН. 26 МАЯ - Тwitter выплатит 150 млн долларов за нарушение конфиденциальности данных пользователей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соцсеть также согласна внедрить программу соблюдения требований для устранения утечки данных в будущем. 
 
Защитить данные пользователей Twitter потребовало Министерство юстиции США совместно с Федеральной торговой комиссией. 
 

В жалобе, поданной сегодня в окружной суд США по Северному округу Калифорнии, правительство утверждает, что Twitter нарушил Закон FTC и приказ 2011 года, обманув пользователей относительно степени, в которой Twitter поддерживал и защищал безопасность и конфиденциальность непубличной контактной информации пользователей", - говорится в заявлении Минюста США и FTC. 

 
В частности, в жалобе утверждается, что с мая 2013 года по сентябрь 2019 года Twitter сообщал своим пользователям, что собирает их номера телефонов и адреса электронной почты в целях безопасности учетных записей, но не раскрыл, что он также будет использовать эту информацию, чтобы помочь компаниям отправлять целевую рекламу потребителям. 
 

Twitter получал данные от пользователей под предлогом использования их в целях безопасности, но затем также использовал эти данные для таргетирования рекламы на пользователей", - заявила председатель FTC Лина М. Хан. 

 
По ее словам, эта практика затронула более 140 миллионов пользователей Twitter, одновременно увеличив основной источник дохода соцсети. 
 
Twitter согласился урегулировать обвинения правительства, заплатив гражданский штраф в размере 150 миллионов долларов и внедрив меры по защите данных пользователей.
 

Россия намерена отказаться от Болонской системы образования

25.05.2022, 15:03 23496
Россия намерена отказаться от Болонской системы образования
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 25 МАЯ - Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", - заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, сообщает rbc.ru. 


Ранее с таким предложением выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, по словам которого российских студентов и преподавателей сейчас фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы. Он призвал вернуться к "своему, лучшему в мире опыту подготовки специалистов".
 

Такого же мнения придерживается руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, назвавший присоединение к Болонской системе "неудачным экспериментом на российских детях и молодежи". Депутат выступил за возвращение к русской классической системе образования", - сообщает РИА Новости

 
Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Болонская система предполагает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования, кроме этих уровней, включает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ в течение пяти-шести лет. 
 

О снижении качества образования в России из-за Болонской системы в начале апреля предупреждал ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. По его словам, до 1990-х годов все было основано на уникальной фундаментальной системе образования, которая "соответствовала строю". Однако с приходом западных веяний качество образования существенно снизилось", - напоминает rbc.ru.

 

 

В результате стрельбы в начальной школе штата Техас погибло 22 человека

25.05.2022, 09:16 25036
ВАШИНГТОН. 25 МАЯ - В результате стрельбы, устроенной 18-летним злоумышленником в начальной школе Robb Elementary School города Ювалд в штате Техас, погибло 22 человека, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Deutsche Welle, 24 мая погибло 22 человека - 19 детей в возрасте от 5 до 11 лет и трое взрослых, среди которых сам нападавший, проинформировал губернатор штата Грег Абботт. Первоначально говорилось о 15 жертвах. 
 
По словам губернатора, подозреваемый в нападении является местным жителем.
 
Предположительно, он был убит прибывшим на вызов полицейским. Позже данные о смерти парня подтвердил представитель департамента общественной безопасности Техаса Эрик Эстрада. Сообщается, что злоумышленник действовал в одиночку. 
 
Молодой человек, прежде чем отправиться к начальной школе с оружием, выстрелил в свою бабушку. В данный момент она находится в больнице города Сан-Антонио. 
 
Также сообщается, что о произошедшем был проинформирован президент США Джо Байден. Он распорядился приспустить до 28 мая национальный флаг США на Белом доме, а также зданиях всех государственных, общественных и военных учреждений и военных судах США в память о жертвах этой трагедии.
 

О реальной угрозе создания Украиной ядерного оружия заявил Шойгу

24.05.2022, 17:10 27476
МОСКВА. 24 МАЯ - Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки", - заявил Шойгу сегодня в ходе заседания Совета министров обороны стран ОДКБ, сообщает РИА Новости.

 
Он также пообещал ОДКБ всестороннюю поддержку на фоне попыток Запада подорвать единство.
 

Западные страны ведут целенаправленную работу по подрыву союзнических отношений между государствами ОДКБ. Знаем, какое давление оказывается на наших союзников. В ход идут неприкрытые угрозы, шантаж, интриги. Все это требует от нас еще большей сплоченности, более активной и четкой координации действий. Россия продолжит оказывать необходимую помощь своим союзникам в нейтрализации возникающих угроз и отстаивании суверенитета", - заявил Шойгу на прошедшем по видеосвязи заседании.

 

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