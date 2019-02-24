В МВД России заявили о массовой переброске боевиков ДАИШ на границу Таджикистана

Москва. 28 января. Kazakhstan Today - Боевики ДАИШ (так называемое "Исламское государство", запрещена в РК) массово перебрасываются неизвестными вертолётами из Пакистана на границу с Таджикистаном, при этом в Москве не исключают провокаций с "выдавливанием" беженцев в сторону России. Об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов, передает Kazakhstan Today.

"Боевики ИГИЛ в массовом порядке неизвестными вертолётами с территории Пакистана перебрасываются сегодня на границу Таджикистана. Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев (и со всеми последствиями) в сторону России", - цитирует Зубова RT .

По его словам, особого внимания требуют приезжие из Таджикистана и Узбекистана.

"Мы видим, что у нас идёт приток мигрантов из определённых стран. Несмотря на то, что они, судя по показателям, стали вести себя более законопослушно, тем не менее, та идеология, которую они сюда завозят, те их устремления - они изначально требуют нашего повышенного внимания", - сказал он.

В сентябре 2018 года спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов рассказал, что террористы ведут подготовку к дестабилизации внутренней политической обстановки в Центральной Азии. Он также подчёркивал, что боевики ИГ концентрируются на севере Афганистана в провинциях, граничащих с Таджикистаном и Туркменистаном.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства