18.10.2023, 08:25 28371
В результате удара по больнице в Газе погибло более 500 человек
По последним данным, число погибших превысило 500 человек
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Газа. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Арабские СМИ сообщили во вторник о попадании ракеты израильских ВВС в госпиталь в секторе Газа, сообщает ТАСС.
Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них - женщины и дети.
Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад", пишет РИА Новости.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя этот инцидент, призвала Израиль соблюдать "законы войны" при проведении операций. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЦАХАЛ в обстреле больницы. Он также призвал остановить это "беспрецедентное злодеяние". В МИД Турции также назвали этот инцидент "варварским нападением", за которое виновные неизбежно понесут ответственность по международному праву.
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18.10.2023, 12:24 22871
США, Китай и Россия названы самыми могущественными странами мира
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Соединенные Штаты Америки, Китай и Россия названы самыми могущественными странами мира в 2023 году.
Среди шести атрибутов, связанных с мощью страны, наибольший из возможных баллов - 100 - США получили по критерию о международных альянсах. У Китая выделяются такие атрибуты, как экономическое влияние и обладание сильным экспортом. Россия в свою очередь получила оценки в 100 баллов по атрибутам лидерства, политического влияния и силы армии. При этом суммарные баллы ожидаемо были выше всего у США, отмечает ranking.kz.
В десятку самых могущественных стран также вошли Германия, Великобритания, Южная Корея, Франция, Япония, Саудовская Аравия и ОАЭ.
Всего в рейтинг попали 87 стран. Казахстан, к слову, занял 50-е место по уровню могущества в мире, оказавшись между Ливаном и Узбекистаном. Стоит отметить, что Украина расположилась на 14-м месте, а Израиль - на 11-м. Последние места в рейтинге получили страны Балтии - Эстония и Латвия, а также Словакия", - сообщили аналитики.
Отмечается, что рейтинг был составлен на основе опроса, проведенного среди 17,2 тысячи человек в 36 странах мира. Все страны оценивались по каждому из 73 критериев на основе совокупности индивидуальных ответов.
Чем больше страна воспринималась как пример определенной характеристики по отношению к среднему значению, тем выше был показатель атрибута этой страны, и наоборот. Эти оценки были преобразованы в шкалу, которую можно сравнивать по всем направлениям", - пояснили аналитики.
Чтобы попасть в рейтинг, страна должна была соответствовать четырем контрольным критериям:
- топ-100 стран по объему валового внутреннего продукта за любой год с 2017-го по 2021-й, по данным Всемирного банка;
- топ-100 стран по притоку прямых иностранных инвестиций за любой год с 2017-го по 2021-й, по данным Всемирного банка;
- топ-100 стран по доходам от международного туризма или туристическим прибытиям за любой год с 2017-го по 2021-й, по данным Всемирного банка;
- топ-150 стран в Индексе человеческого развития ООН за любой год с 2017-го по 2021-й.
Страны, которые не достигли всех четырех контрольных показателей, а также страны, не представившие эти статистические данные, не были включены в исследование.
Подчеркивается, что самые могущественные государства определялись через подрейтинг "Сила", основанный на равновзвешенном среднем балле шести характеристик страны, связанных с мощью: лидерства, экономического влияния, сильного экспорта, политического влияния, сильных международных альянсов и сильной армии.
Самые могущественные страны мира постоянно доминируют в заголовках новостей, беспокоят политиков и формируют глобальные экономические модели. Их внешняя политика и военные бюджеты тщательно отслеживаются. Когда они дают обещания, по крайней мере некоторые члены международного сообщества верят (или опасаются), что такие обещания будут сдержаны. Эти страны проецируют свое влияние на мировую арену", - пояснили аналитики.
Ранее Россия заняла пятое место в списке самых влиятельных стран Азиатского региона, информирует ТАСС.
18.10.2023, 11:25 24766
Китай добавит $11 миллиардов в фонд Шелкового пути
Китай будет заключать соглашения о свободной торговле и защите инвестиций все с большим количеством стран
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Пекин. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай добавит 80 миллиардов юаней ($10,9 миллиарда) в фонд Шелкового пути для поддержки совместного строительства проектов инициативы "Один пояс, один путь", заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая каждый откроют окно финансирования в размере 350 миллиардов юаней, а в фонд Шелкового пути будет добавлено 80 миллиардов юаней новых средств для поддержки совместного строительства проектов инициативы "Один пояс, один путь", - цитирует РИА Новости председателя КНР на на третьем форуме высокого уровня "Один пояс, один путь" .
Он также добавил, что Китай будет заключать соглашения о свободной торговле и защите инвестиций все с большим количеством стран.
Китай создаст пилотную зону сотрудничества в области электронной коммерции Шелкового пути, будет заключать соглашения о свободной торговле и соглашения о защите инвестиций все с большим количеством стран, полностью отменит ограничения на доступ иностранных инвестиций в производственный сектор, будет активно следовать международным высоким стандартам правил в торговле и экономике", - заявил глава КНР.
По его словам, объем внешней торговли Китая товарами и услугами в ближайшие пять лет превысит $32 триллиона.
Ожидается, что в ближайшие пять лет (2024-2028 годы) объем внешней торговли товарами и услугами превысит $32 триллиона и $5 триллионов соответственно", - заявил китайский лидер.
Ранее сообщалось, что Китай стал главным торговым партнером для более чем 140 стран.
18.10.2023, 10:54 25531
Китай стал главным торговым партнером для более чем 140 стран
Страны, лидирующие в экономическом развитии, должны протянуть руку помощи своим партнерам
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Пекин. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай стал главным торговым партнером для более чем 140 стран. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия третьего форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине в среду.
Благодаря сотрудничеству "Один пояс, один путь" Китай еще шире открывает свои двери миру, при этом его внутренние регионы превращаются из "защитников" в "нападающих", а прибрежные регионы достигают новых высот в своей открытости. Китай стал основным торговым партнером более чем 140 стран и регионов и основным источником инвестиций для большего числа стран. Как китайские инвестиции за рубежом, так и иностранные инвестиции в Китае укрепили дружбу, сотрудничество, доверие и надежду", - сказал Си Цзиньпин.
Он отметил, что, когда страны начинают сотрудничать и действовать согласованно, глубокая пропасть может превратиться в магистраль, страны, не имеющие выхода к морю, могут стать связанными сушей, а место слаборазвитости может превратиться в страну процветания.
Страны, лидирующие в экономическом развитии, должны протянуть руку помощи своим партнерам, которым еще предстоит наверстать упущенное. Мы все должны относиться друг к другу как к друзьям и партнерам, уважать и поддерживать друг друга, помогать друг другу добиться успеха", - отметил председатель КНР.
18.10.2023, 08:41 27741
В Пекине проходит форум "Один пояс, один путь"
В форуме принимает участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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Пекин. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине проходит форум "Один пояс, один путь". Главная тема форума - "Высококачественное строительство "Одного пояса, одного пути", совместное достижение общего развития и процветания".
Выступая на церемонии открытия форума, председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай не преследует изолированную модернизацию для одного себя, готов прикладывать усилия для реализации модернизации всех стран мира.
Китай будет работать со всеми вовлеченными сторонами, чтобы вывести сотрудничество "Пояса и пути" на новый этап высококачественного развития, и прилагать неустанные усилия для достижения модернизации всех стран", - добавил Си Цзиньпин.
Он отметил, что дух мира и сотрудничества, открытости и инклюзивности, взаимного обучения и взаимной выгоды, присущий Шелковому пути, является важнейшим источником силы сотрудничества "Один пояс, один путь".
Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" основано на вере в то, что пламя разгорается, когда каждый добавляет дров в огонь, и что взаимная поддержка может привести нас далеко. Идеологическая конфронтация, геополитическое соперничество и блоковая политика - это не наш выбор. То, против чего мы выступаем, - это односторонние санкции, экономическое принуждение, разъединение и нарушение цепочки поставок", - сказал лидер КНР.
Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
13.10.2023, 11:07 90776
Конгресс США призвал готовиться к войне с Россией и КНР
Члены комиссии призывают увеличить ядерный арсенал и количество средств его доставки
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Вашингтон. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Конгресс США заявил, что Штаты должны быть готовы к одновременной войне с Россией и Китаем, в том числе ядерной.
Соединенные Штаты должны укреплять свою обороноспособность и быть готовы к возможной войне на два фронта - с Россией и Китаем, говорится в докладе комиссии при конгрессе США, занимающейся вопросами американской стратегической концепции", - сообщает РБК.
Доклад комиссии опубликован на фоне "вызывающего беспокойства" поведения России и Китая в последнее десятилетие, говорится в пояснении. В комиссию вошли бывшие должностные лица госдепартамента, Пентагона и Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США высокого ранга.
Сегодня Соединенные Штаты находятся на пороге появления не одного, а двух равных по ядерному потенциалу противников, у каждого из них есть амбиции изменить международный статус-кво силой, если это необходимо. Эта ситуация, которую Соединенные Штаты не предвидели и к которой они не готовы", - подчеркивают авторы доклада.
На фоне этого члены комиссии призывают предпринять оперативные действия, направленные на "жизнеспособные варианты надежного сдерживания конфликта". В частности, в докладе говорится о проблемах с нехваткой рабочей силы, ограниченных цепочек поставок и "неадекватной" физической, научной, технической и экспериментальной инфраструктуры в министерствах обороны и энергетики США, а также в Национальном управлении ядерной безопасности (DOE).
Главными угрозами безопасности США авторы доклада считают Китай и Россию.
Цели американской стратегии должны включать эффективное сдерживание и разгром одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с применением обычных вооружений. Если Соединенные Штаты, их союзники и партнеры не располагают достаточными арсеналами обычных вооружений для достижения этой цели, то американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия для сдерживания или противодействия оппортунистическим или совместным агрессивным действиям на противоположных театрах военных действий", - говорится в докладе.
Кроме того, ряд членов комиссии считает неизбежным увеличение масштабов ядерного арсенала США и количества средств доставки.
Размер и состав ядерных сил должен учитывать возможность объединенных агрессивных действий со стороны России и Китая. Стратегия США больше не должна рассматривать ядерные силы Китая как угрозу меньшего масштаба", - считают члены комиссии.
Они призвали разработать ядерную стратегию, способную одновременно сдерживать обе страны, а также решить вопрос о необходимости развертывания или базирования ядерных сил США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В комиссии также полагают, что Соединенные Штаты "должны разработать и ввести в эксплуатацию интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны, способные сдерживать и отражать атаки со стороны России и Китая, а также наметить возможности, необходимые для противостояния северокорейской угрозе".
Источник Reuters, участвовавший в разработке доклада, уточнил, что члены комиссии обеспокоены возможной координацией действий России и Китая в области ядерного оружия, которая может привести США к "войне на два фронта". Как отмечает агентство, в целом доклад противоречит позиции президента США Джо Байдена о том, что нынешнего ядерного арсенала США достаточно для сдерживания объединенных сил России и Китая.
Байден назвал Россию главной угрозой для США еще в 2020 году, тогда как Китай, по его мнению, является "крупнейшим конкурентом". В новой стратегической концепции НАТО, которая была принята спустя несколько месяцев после начала российской военной операции на Украине, Россия впервые была названа "главной угрозой безопасности".
Российская Федерация является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и мира и стабильности в Евро-Атлантическом регионе", - подчеркнуто в заявлении.
Страны НАТО согласились, что и дальше будут противодействовать "российским угрозам", ее "безответственной риторике" и реагировать на "ее враждебные действия".
Президент России Владимир Путин, напротив, заявлял об угрозе для России со стороны западных стран, в особенности блока НАТО.
При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства", - говорил президент в сентябре 2022 года.
В то же время власти России неоднократно исключали применение ядерного оружия в рамках конфликта на Украине.
Последняя версия ядерной доктрины России была утверждена летом 2020 года. В ней перечислены четыре условия, при которых страна может применить ядерное оружие; одно из них - агрессия против государства с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование России.
После начала военной операции на Украине Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим дежурства.
12.10.2023, 18:31 100526
Президент Кыргызстана ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО
Бишкек на период действия договора предоставит участок площадью пять гектаров рядом с российской авиабазой в Канте
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Бишкек. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ратифицировал соглашение о создании единой региональной системы ПВО с Россией, сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.
Согласно соглашению, Москва и Бишкек создают объединенную региональную систему ПВО, которая станет составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ, информирует РИА Новости.
Бишкек на период действия договора предоставит участок площадью пять гектаров рядом с российской авиабазой в Канте.
Стороны заключили это соглашение в Москве 16 августа 2022 года. Владимир Путин подписал закон о ратификации 29 мая 2023-го.
Ранее сообщалось, что средства противоракетной обороны планируют развернуть в странах СНГ.
11.10.2023, 08:31 120301
В Пекине 17-18 октября пройдет форум "Один пояс - один путь"
Фото: Depositphotos
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Пекин. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября, говорится в сообщении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, опубликованном на сайте МИД КНР.
Отмечается, что главной темой форума станет "Высококачественное строительство "Одного пояса, одного пути", совместное достижение общего развития и процветания".
Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия форума и выступит с речью, а также проведет приветственный банкет и двусторонние мероприятия на высшем уровне для гостей, которые приедут в Китай для участия в форуме", - говорится в сообщении.
Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что железнодорожные перевозки по Казахстану в рамках инициативы "Пояс и путь" выросли в 20 раз.
Напомним, мегапроект "Один пояс - один путь" в этом году отмечает десятилетие.
09.10.2023, 19:08 150956
Эксперт из США назвал цель атаки ХАМАС на Израиль
ХАМАС нанес удар, чтобы не допустить сближения Израиля и Саудовской Аравии
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Вашингтон. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Атаки "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) направлены на то, чтобы сорвать зарождающееся сближение Израиля и Саудовской Аравии. Об этом заявил обозреватель Карлос Роа в своей статье для американского журнала National Interest (NI).
Недавнее потепление отношений между странами хотя и находится на начальной стадии, представляет собой монументальный сдвиг в геополитике Ближнего Востока", - цитирует журналиста lenta.ru.
По словам обозревателя, начало боевых действий поставило Саудовскую Аравию в сложное положение. Роа заявил, что недавние шаги Эр-Рияда по нормализации отношений с Израилем были вызваны стремлением противодействовать региональным амбициям Ирана. Кроме того, Саудовская Аравия рассчитывала получить доступ к израильским технологиям.
Напомним, Израиль официально перешел в состояние войны после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора Газа, совершенной в минувшую субботу. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет.
Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2243 человека получили ранения. Также найдены не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля на юге Израиля.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?