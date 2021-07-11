В результате землетрясения в Таджикистане погибли пять человек

ДУШАНБЕ. 10 ИЮЛЯ - Пять человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6 баллов на востоке Таджикистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эпицентр толчков, произошедших в 07.14, находился 165 километрах северо-восточнее от Душанбе и в 21 километре восточнее Раштского района, сообщает РИА Новости

Магнитуда толчков эпицентре составила 6, в Душанбе - 3, погибли пять человек", - сообщила глава пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.

По ее словам, люди погибли в селении Лангари Шох Таджикабадского района, двое несовершеннолетних жителей сельского джамоата Хиджборак Раштского района получили ранения и были госпитализированы.

По предварительным данным, в результате подземных толчков в двух селах в эпицентре землетрясения пострадали 19 домов. По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона создана комиссия во главе с премьер-министром страны.

Напомним, сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 10 июля, в 8 часов 14 минут 44 секунды Алматинского времени, зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 739 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Таджикистана.

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