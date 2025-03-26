В США признали умершими 7 млн жителей старше 120 лет

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Вашингтон. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Служба соцобеспечения США за последние три недели признала умершими более 7 млн американцев старше 120 лет. Об этом сообщил департамент по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), который курирует предприниматель Илон Маск, сообщает - Служба соцобеспечения США за последние три недели признала умершими более 7 млн американцев старше 120 лет. Об этом сообщил департамент по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), который курирует предприниматель Илон Маск, сообщает РБК





Служба соцобеспечения США провела масштабную чистку своих записей. Около 7 млн владельцев номеров (социального страхования), возраст которых превышал 120 лет, теперь отмечены как умершие. Осталось еще около 5 млн", - говорится в сообщении на странице DOGE в соцсети Х.





В конце февраля Илон Маск раскритиковал систему соцобеспечения США, назвав ее "крупнейшим мошенничеством в истории". Он опубликовал базу данных, из которой следовало, что число получателей пособий превышает население США, а среди них есть люди в возрасте до 369 лет. Маск пошутил, что получателями выплат являются "вампиры".





В начале марта группа профсоюзов и пенсионеров подала в суд на администрацию Дональда Трампа с требованием ограничить доступ DOGE к государственной информации. Они указали, что DOGE получает "почти неограниченный" доступ к личной информации граждан, тем самым нарушая законы о конфиденциальности.





После этого окружной судья США Эллен Холландер в штате Мэриленд временно заблокировала доступ DOGE к системам социального обеспечения. Действия команды Маска она назвала "экспедицией по выуживанию" личной информации.





Напомним, глава нового департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил , что Трамп готов закрыть USAID. В Белом доме жестко раскритиковали некоторые программы USAID. На протяжении десятилетий агентство было не подотчетно налогоплательщикам, занималось фактически "личными проектами" бюрократов в этой структуре американского правительства, заявили в американской администрации. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США, пишет РИА Новости.





В феврале суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их отправке в административный отпуск.



