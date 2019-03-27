Пекин. 26 марта. Kazakhstan Today - В странах Европы растет интерес к инициативе "Один пояс, один путь", передает Kazakhstan Today.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин опубликовал в итальянской газете "Коррьере делла сера" авторскую статью под заголовком "Новая страница в истории дружбы между Китаем и Италией". В статье не раз упоминается одна и та же концепция - "Один пояс, один путь", кроме того, повествуется о путешественнике Марко Поло, тесно связанным с Великим Шелковым путем, пишет газета "Жэньминь Жибао".

Си Цзиньпин отметил, что Китай готов вместе с Италией укреплять строительство "Одного пояса, одного пути", воспользоваться преимуществами истории, культуры и местоположения в сотрудничестве двух стран в рамках "Одного пояса, одного пути", содействовать сопряжению данной инициативы с итальянскими планами по строительству северных портов и стимулированию инвестиций, а также создавать "Один пояс, один путь" в новой эре в таких многогранных направлениях, как морское, сухопутное, воздушное, космическое и культурное.

Италия готова присоединиться к строительству "Одного пояса, одного пути", что откроет для Италии новые возможности". Об этом недавно заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте на одном внешнеполитическом симпозиуме. На самом деле, совместное строительство "Одного пояса, одного пути" не только предоставляет шансы для развития Италии, но и дает огромные возможности для развития всей Европы.

Во-первых, появление возможностей для экономического развития Европы. С момента выдвижения инициативы "Один пояс, один путь", деятельность Европейской комиссии была постоянно нацелена на сопряжение инвестиционного "плана Юнкера" и инициативы "Один пояс, один путь".

В прошлом году Европейская комиссия разработала стратегию по взаимодействию Европы и Азии, а также вновь выразила намерение сотрудничать в рамках "Одного пояса, одного пути".

Такие европейские страны, как Великобритания, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Швейцария высоко оценили возможность создания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и стали членами-участниками Банка. Это является реальной принятой Европой мерой по увеличению силы влияния британского фунта, евро и швейцарского франка, а также использованию возможностей совместного строительства "Одного пояса, одного пути".

Во-вторых, возможность выявления уникальных благоприятных возможностей. "Один пояс, один путь" помогает странам и городам Европы стать воротами и узлами в мире взаимосвязей и взаимодействия.

Некоторые страны Центральной и Восточной Европы выступают предшественниками установления взаимодействия между Европой и Азией, при этом обладают большей конкурентоспособностью по сравнению с другими государствами. Такие города, как Прага и Будапешт проложили разнообразные авиамаршруты Китай-Европа, став опорой региональной авиации.

В странах и городах, через которые пролегает маршрут Китай-Европа, логистика и производство начали активизироваться и бурно развиваться, более полноценно проявлять роль мостов и связующих звеньев Центральной и Восточной Европы.

Инициатива "Один пояс, один путь" превратила Балканский регион из "пороховой бочки" в опорную зону сухопутной и морской связи, о чем свидетельствует железная дорога Венгрия-Сербия, а геополитический опорный пункт - государство Азербайджан, описанное в книге Збигнева Бжезинского "Великая шахматная доска", стал узловой точкой геоэкономики.

В описанном концепцией "Один пояс, один путь" мире взаимосвязей и взаимодействия малые государства также могут стать региональной и даже глобальной точкой опоры, превратится в узлы традиционных связей, и даже стать узловыми элементами социально-культурных и новых взаимоотношений.

В-третьих, появление больших возможностей для дальнейшего углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Европой. На основе "Стратегического плана сотрудничества КНР и ЕС до 2020 года" в настоящее время ведутся переговоры по двустороннему инвестиционному соглашению и рассматривается возможность осуществления соглашения о свободной торговле между Китаем и ЕС.

Концепция "Один пояс, один путь" придаст еще больший импульс, а также будет способствовать развитию "четырех основных партнерств" КНР и ЕС - партнерство во имя мира, партнерство во имя развития, партнерство во имя реформ и партнерство цивилизаций.

По общим подсчетам, по маршруту Китай-Европа было отправлено 14 тыс. железнодорожных составов, которые соединили Китай с 49 городами в 15 европейских странах. Это способствует совместному развитию различных районов Китая и ЕС, к тому же устанавливает новую модель партнерских отношений взаимовыгодного сотрудничества.

В-четвертых, у ЕС больше возможностей участвовать в делах Азиатско-Тихоокеанского региона. Инициатива "Один пояс, один путь" соединяет Европу и Азию по морю и суше, повышает удобство участия Европы в делах АТР, увеличивает способности ЕС в использовании возможностей развития АТР и расширяет его влияние в этом регионе.

В странах Европы наблюдается рост интереса к инициативе "Один пояс, один путь". В рамках сотрудничества Китая и стран Центральной и Восточной Европы Китай и 16 стран этого региона подписали меморандум о сотрудничестве по совместному строительству "Одного пояса, одного пути". Кроме того, такие европейские страны, как Греция, Португалия и Мальта присоединились к кругу друзей "Одного пояса, одного пути". Все это демонстрирует, что инициатива "Один пояс, один путь" предоставляет Европе бонусы и получает все большее признание со стороны европейских стран.

На днях председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственные визиты в Италию, Монако и Францию. Считается, что концепция "Один пояс, один путь" станет популярным словом во время визитов Си Цзиньпина в Европу.

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