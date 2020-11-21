В Тбилиси неизвестный захватил в заложники девять человек

Тбилиси. 20 ноября. Kazakhstan Today - Вооружённый мужчина, захвативший офис микрофинансовой организации в Тбилиси, удерживает девять человек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает RT , ранее в МВД Грузии подтвердили данные о захвате офиса МФО в Тбилиси.

Девять заложников, один вооружённый преступник", - сказал начальник патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе.

Также он попросил журналистов не вести прямые репортажи с места происшествия, чтобы не мешать проведению спецоперации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства