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В Тбилиси неизвестный захватил в заложники девять человек

20.11.2020 3943
Тбилиси. 20 ноября. Kazakhstan Today - Вооружённый мужчина, захвативший офис микрофинансовой организации в Тбилиси, удерживает девять человек, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает RT, ранее в МВД Грузии подтвердили данные о захвате офиса МФО в Тбилиси.
 

Девять заложников, один вооружённый преступник", - сказал начальник патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе.

 
Также он попросил журналистов не вести прямые репортажи с места происшествия, чтобы не мешать проведению спецоперации.
 
 

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