В Йемене прогремел второй взрыв за сутки: в этот раз у правительственного дворца

Аден. 30 декабря. Kazakhstan Today - Взрыв прогремел около правительственного дворца Маашик Адене, где находятся члены нового правительства Йемена, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Причина взрыва не сообщается. Данных о погибших нет.

Ранее в Йемене аэропорт подвергся минометному обстрелу после прилета нового правительства страны.

Новое правительство Йемена было сформировано в середине декабря под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным еще в ноябре 2019 года между Южным переходным советом (ЮПС) и признанными международным сообществом властями страны. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде.

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