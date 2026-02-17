Дефицит госбюджета Казахстана достиг 4,4 трлн тенге - ЕАБР

Фото: depositphotos.com

День святого Валентина остается одним из наиболее коммерциализированных праздников в США. По данным Национальной федерации розничной торговли, в 2026 году совокупные расходы на 14 февраля ожидаются на рекордном уровне - около $29 млрд при среднем бюджете почти $200 на человека. При этом структура трат крайне концентрирована, на несколько категорий приходится основная часть потребительских расходов. Для фондового рынка это не самостоятельный инвестиционный драйвер, но важный поведенческий триггер, который позволяет оценить, какие бизнес-модели способны монетизировать эмоциональный спрос и в какой мере праздничный эффект отражается в финансовых показателях. Праздник не создает инвестиционную ценность сам по себе, но позволяет проверить, какие бизнес-модели способны усиливать маржу и средний чек в периоды повышенного спроса, а какие остаются уязвимыми к колебаниям объема продаж. Ниже - три публичные компании, каждая из которых представляет ключевую категорию расходов. Для современных инвесторов акции таких компаний становятся интересной альтернативой привычным подаркам.





Ювелирные изделия





Ювелирные изделия - крупнейшая статья расходов на День всех влюбленных. По оценкам Национальной федерации розничной торговли, на них приходится около $7 млрд.





Вместо украшений - акции Signet Jewelers Limited (SIG), крупнейшего публичного розничного продавца ювелирных изделий в США, работающего в массовом ценовом сегменте (бренды Kay, Zales, Jared). Компания ориентирована не на премиальный рынок, а на широкую аудиторию, где покупки часто приурочены к конкретным датам и событиям.





В последней квартальной отчетности компания показала рост выручки и сопоставимых продаж. Ключевая для праздничных периодов метрика - средняя цена проданного изделия - выросла на 7% в годовом выражении. Существенно увеличилась и операционная прибыль. Это важно, поскольку в периоды символических покупок, таких как День святого Валентина, рост продаж у ювелирных компаний формируется не столько за счет количества проданных изделий, сколько за счет более дорогих покупок. Если потребитель сохранит готовность платить более высокую цену, компания получит возможность поддерживать прибыльность даже при умеренном росте объема продаж. Риск для инвестора связан с цикличностью спроса и зависимостью от состояния потребительского кредитования, однако текущая динамика говорит о стабилизации после более слабых периодов. В этом контексте праздничный спрос усиливает уже существующий позитивный тренд, а не является его единственным источником.





Динамика акций Signet Jewelers Limited. Источник: gurufocus.com

Посещение ресторанов





Вторая по объему категория расходов на День всех влюбленных - походы в рестораны. По оценкам Национальной федерации розничной торговли, на них приходится около $6,3 млрд.





Вместо ужина в ресторане - акции Darden Restaurants, Inc. (DRI), одного из крупнейших публичных операторов ресторанных сетей в США (Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Capital Grille). Компания работает в сегменте, который традиционно чувствителен к праздничному спросу, особенно в даты, связанные с совместным досугом.





Согласно последним ориентирам компании на 2026 финансовый год, Darden Restaurants, Inc. ожидает роста выручки и сопоставимых продаж, а также расширения сети. Это создает фон, при котором краткосрочный рост посещаемости в районе 14 февраля накладывается на уже положительную динамику бизнеса.





В отличие от ювелирного сегмента, ресторанный бизнес менее чувствителен к росту среднего чека и более уязвим к затратам. Поэтому инвестиционная привлекательность Darden Restaurants, Inc. заключается в устойчивости брендов и масштабе бизнеса, а не в сезонных колебаниях спроса. Праздник в данном случае выступает как дополнительный, но не определяющий фактор.





Динамика акций Darden Restaurants, Inc. Источник: gurufocus.com

Сладости как массовый подарок





Сладости остаются самым популярным подарком на 14 февраля по числу покупателей, даже если уступают ювелирным изделиям по общей сумме расходов.





Вместо коробки шоколада - акции The Hershey Company (HSY), одного из крупнейших производителей шоколада и кондитерских изделий в США. Праздничные периоды, включая День святого Валентина, играют важную роль в формировании ассортимента и ценовой политики компании.





Согласно последнему прогнозу на 2026 год, The Hershey Company ожидает роста выручки на фоне повышения цен, несмотря на снижение физических объемов продаж. Это отражает текущую модель потребительского поведения: покупатели приобретают меньше товаров, но по более высокой цене, особенно в периоды символических подарков. Такая динамика указывает на наличие ценовой гибкости и сильных брендов. В условиях роста стоимости сырья, особенно какао, способность перекладывать издержки на потребителя становится ключевым фактором устойчивости. В отличие от более узкоспециализированных игроков, The Hershey Company имеет диверсифицированную структуру продаж по нескольким сезонным периодам, что снижает зависимость от одного праздника. Праздничный спрос усиливает выручку, но не является единственной опорой бизнеса.





Динамика акций The Hershey Company. Источник: gurufocus.com

День святого Валентина не создает инвестиционных возможностей сам по себе. Он лишь подчеркивает, какие компании способны повышать средний чек и сохранять маржу в периоды повышенного спроса, а какие зависят от узкого временного окна продаж. Наиболее устойчивыми выглядят бизнес-модели, обладающие ценовой гибкостью и диверсифицированными источниками дохода. Праздник становится своего рода стресс-тестом для компаний потребительского сектора: те, кто уже демонстрирует устойчивость, получают дополнительный импульс, тогда как компании с высокой сезонной зависимостью остаются более рискованными с точки зрения долгосрочных инвестиций.





Автор: Турал Алиев, аналитик Freedom Finance Global