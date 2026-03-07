Где в Казахстане самые высокие цены на бензин и дизельное топливо

Рассказать друзьям

В январе индексы потребительских цен на бензин и дизельное топливо в Казахстане достигли максимально высоких значений за последний год. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК. Первый показатель, демонстрирующий средний индекс в категории наиболее распространенных видов бензина, составил 116,8%. В одной из подкатегорий (бензин марки АИ-92) удорожание было еще больше: на 17%. Дизельное топливо в первом месяце года стало дороже на 14,2% в годовом выражении, сообщают аналитики finprom.kz.

Ситуацию нельзя назвать неожиданной. Автовладельцы заметили более активный рост цен еще осенью. Судя по данным БНС, большую часть прошлого года - до сентября - смена ценников на заправках действительно была не слишком шокирующей. Индекс потребительских цен на бензин держался в пределах 101%-106%. Однако уже с августа началось планомерное наращивание темпа удорожания: индекс вырос со 108% до 116,8%.

Аналогичная динамика наблюдалась и по дизельному топливу. С начала прошлого года индекс вырос со 100,9% до 108,1% в августе, а далее скорость удорожания увеличилась и достигла 114,2%. Напомним: ситуация разворачивается на фоне объявленного 16 октября 2025 года моратория на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо "до стабилизации уровня инфляции".

Примечательно, что рост цен на бензин в январе 2026-го был самым высоким в сравнении с показателями первых месяцев за последние несколько лет. Что касается дизельного топлива, наибольшее его удорожание было зафиксировано в январе 2024-го: на 14,3%.

Аналитики составили рейтинг регионов РК по темпам удорожания бензина в январе текущего года. Антилидером стала Павлодарская область, где индекс потребительских цен на этот вид топлива достиг 126,3%, значительно превысив среднереспубликанский уровень. Второе место по росту цен заняла Астана: 120%. В первой пятерке также оказались Абайская (117,6%), Алматинская (117,1%) и Улытауская (116,9%) области.

Наименьший рост цен на бензин года наблюдался в Западно-Казахстанской области, где индекс составил всего 112%, что стало наименьшим показателем по стране. Незначительно превысили этот уровень Атырауская (113,1%) и Мангистауская (113,9%) области. В центральной и южной частях страны динамика оказалась более умеренной. К примеру, в Туркестанской области индекс составил 114,5%, в Шымкенте - 115%, в Карагандинской области - 115,1%. Такая дифференциация указывает на неравномерность ценового давления на рынок бензина в разных регионах Казахстана.

Что касается конкретных ценников в крупных городах страны, самыми высокими в январе текущего года могли "похвастаться" мегаполисы. Астана и Алматы вошли в список городов, где заправить авто было дороже всего. Например, при средней по обследуемым городам стоимости АИ-92 в 236 тг в столице бензин этой марки продавали по 251 тг за литр. Если бензин АИ-98 в январе в среднем стоил 322 тг, то в Алматы его продавали на 10,2% дороже, по 355 тг за литр.

В остальных городах ситуация была неоднозначной. Довольно высокими ценами на бензин марки АИ-92 отличились Жезказган (242 тг) и Талдыкорган (239 тг). Наименее затратным приобретение бензина АИ-92 оказалось в Туркестане (224 тг) и Атырау (218 тг). Дела с бензином АИ-95/АИ-96 сложились схожим образом: лидировали по ценам Алматы (317 тг), Талдыкорган (314 тг) и Петропавловск (308 тг). Существенно ниже среднего уровня в 304 тг стоимость бензина была в западных городах Актобе и Атырау (по 280 тг).

На самое дорогое дизельное топливо (зимнее) пришлось раскошеливаться жителям крупных городов центрального Казахстана. Наиболее высокий уровень был отмечен в Караганде (666 тг), далее следуют Кокшетау (628 тг) и Астана (614 тг). Дешевле всего этот вид топлива был в Кызылорде (491 тг) и Актау (473 тг).

Стоит отметить, что удорожание автотоплива в Казахстане в конце прошлого года было куда более заметным, чем в остальных странах ЕАЭС. Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в декабре 2025-го индекс потребительских цен на бензин в РК составил 115,7%, что существенно превышает среднестатистический показатель по ЕАЭС (111,1%). Не слишком отставал и Кыргызстан, где индекс достиг 115,1%. Минимальные колебания можно отметить в Беларуси, где стоимость бензина выросла на 6,7%. Армения стала единственной страной, где цены на этот вид автомобильного топлива в конце прошлого года не выросли, а даже немного упали: в сравнении с декабрем 2024-го индекс потребительских цен составил 99,1%.

По удорожанию дизельного топлива также отличился Казахстан: 114,1%. Однако разрыв с другими странами региона оказался меньше, чем в случае с бензином. Кыргызстан продемонстрировал индекс в 111,1%, а Россия - 108,3%, что близко к среднему показателю по ЕАЭС (108,8%). Примечательно, что и по дизтопливу Армения показала практически нулевую динамику цен: индекс составил 99,1%, что может свидетельствовать о более жестком государственном регулировании топливного рынка.

Несмотря на более стремительное удорожание, автотопливо в Казахстане все же стоит дешевле, чем у соседей по ЕАЭС. По данным ЕЭК, в декабре 2025 года литр бензина в РК в среднем стоил 0,5 долл. США, а в России - на 78,3% больше (0,8 долл. США). Литр дизельного топлива на казахстанских заправках обходился в 0,7 долл. США, а в России - на 49,2% больше (1 долл. США). Наибольшая средняя потребительская цена на бензин среди стран ЕАЭС была зафиксирована в Армении: 1,4 долл. США за литр - почти в 2,8 раза больше, чем в Казахстане.

С 1 января 2027-го планируется ввести в действие договор о создании общего рынка нефти и нефтепродуктов на территории всех стран ЕАЭС.





