Где в Казахстане самые высокие цены на бензин и дизельное топливо
В январе индексы потребительских цен на бензин и дизельное топливо в Казахстане достигли максимально высоких значений за последний год. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК. Первый показатель, демонстрирующий средний индекс в категории наиболее распространенных видов бензина, составил 116,8%. В одной из подкатегорий (бензин марки АИ-92) удорожание было еще больше: на 17%. Дизельное топливо в первом месяце года стало дороже на 14,2% в годовом выражении, сообщают аналитики finprom.kz.
Ситуацию нельзя назвать неожиданной. Автовладельцы заметили более активный рост цен еще осенью. Судя по данным БНС, большую часть прошлого года - до сентября - смена ценников на заправках действительно была не слишком шокирующей. Индекс потребительских цен на бензин держался в пределах 101%-106%. Однако уже с августа началось планомерное наращивание темпа удорожания: индекс вырос со 108% до 116,8%.
Аналогичная динамика наблюдалась и по дизельному топливу. С начала прошлого года индекс вырос со 100,9% до 108,1% в августе, а далее скорость удорожания увеличилась и достигла 114,2%. Напомним: ситуация разворачивается на фоне объявленного 16 октября 2025 года моратория на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо "до стабилизации уровня инфляции".
Примечательно, что рост цен на бензин в январе 2026-го был самым высоким в сравнении с показателями первых месяцев за последние несколько лет. Что касается дизельного топлива, наибольшее его удорожание было зафиксировано в январе 2024-го: на 14,3%.
Аналитики составили рейтинг регионов РК по темпам удорожания бензина в январе текущего года. Антилидером стала Павлодарская область, где индекс потребительских цен на этот вид топлива достиг 126,3%, значительно превысив среднереспубликанский уровень. Второе место по росту цен заняла Астана: 120%. В первой пятерке также оказались Абайская (117,6%), Алматинская (117,1%) и Улытауская (116,9%) области.
Наименьший рост цен на бензин года наблюдался в Западно-Казахстанской области, где индекс составил всего 112%, что стало наименьшим показателем по стране. Незначительно превысили этот уровень Атырауская (113,1%) и Мангистауская (113,9%) области. В центральной и южной частях страны динамика оказалась более умеренной. К примеру, в Туркестанской области индекс составил 114,5%, в Шымкенте - 115%, в Карагандинской области - 115,1%. Такая дифференциация указывает на неравномерность ценового давления на рынок бензина в разных регионах Казахстана.
Что касается конкретных ценников в крупных городах страны, самыми высокими в январе текущего года могли "похвастаться" мегаполисы. Астана и Алматы вошли в список городов, где заправить авто было дороже всего. Например, при средней по обследуемым городам стоимости АИ-92 в 236 тг в столице бензин этой марки продавали по 251 тг за литр. Если бензин АИ-98 в январе в среднем стоил 322 тг, то в Алматы его продавали на 10,2% дороже, по 355 тг за литр.
В остальных городах ситуация была неоднозначной. Довольно высокими ценами на бензин марки АИ-92 отличились Жезказган (242 тг) и Талдыкорган (239 тг). Наименее затратным приобретение бензина АИ-92 оказалось в Туркестане (224 тг) и Атырау (218 тг). Дела с бензином АИ-95/АИ-96 сложились схожим образом: лидировали по ценам Алматы (317 тг), Талдыкорган (314 тг) и Петропавловск (308 тг). Существенно ниже среднего уровня в 304 тг стоимость бензина была в западных городах Актобе и Атырау (по 280 тг).
На самое дорогое дизельное топливо (зимнее) пришлось раскошеливаться жителям крупных городов центрального Казахстана. Наиболее высокий уровень был отмечен в Караганде (666 тг), далее следуют Кокшетау (628 тг) и Астана (614 тг). Дешевле всего этот вид топлива был в Кызылорде (491 тг) и Актау (473 тг).
Стоит отметить, что удорожание автотоплива в Казахстане в конце прошлого года было куда более заметным, чем в остальных странах ЕАЭС. Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в декабре 2025-го индекс потребительских цен на бензин в РК составил 115,7%, что существенно превышает среднестатистический показатель по ЕАЭС (111,1%). Не слишком отставал и Кыргызстан, где индекс достиг 115,1%. Минимальные колебания можно отметить в Беларуси, где стоимость бензина выросла на 6,7%. Армения стала единственной страной, где цены на этот вид автомобильного топлива в конце прошлого года не выросли, а даже немного упали: в сравнении с декабрем 2024-го индекс потребительских цен составил 99,1%.
По удорожанию дизельного топлива также отличился Казахстан: 114,1%. Однако разрыв с другими странами региона оказался меньше, чем в случае с бензином. Кыргызстан продемонстрировал индекс в 111,1%, а Россия - 108,3%, что близко к среднему показателю по ЕАЭС (108,8%). Примечательно, что и по дизтопливу Армения показала практически нулевую динамику цен: индекс составил 99,1%, что может свидетельствовать о более жестком государственном регулировании топливного рынка.
Несмотря на более стремительное удорожание, автотопливо в Казахстане все же стоит дешевле, чем у соседей по ЕАЭС. По данным ЕЭК, в декабре 2025 года литр бензина в РК в среднем стоил 0,5 долл. США, а в России - на 78,3% больше (0,8 долл. США). Литр дизельного топлива на казахстанских заправках обходился в 0,7 долл. США, а в России - на 49,2% больше (1 долл. США). Наибольшая средняя потребительская цена на бензин среди стран ЕАЭС была зафиксирована в Армении: 1,4 долл. США за литр - почти в 2,8 раза больше, чем в Казахстане.
С 1 января 2027-го планируется ввести в действие договор о создании общего рынка нефти и нефтепродуктов на территории всех стран ЕАЭС.
16.02.2026, 15:48 30776
Дефицит госбюджета Казахстана достиг 4,4 трлн тенге - ЕАБР
Дефицит государственного бюджета Казахстана составил 4,4 трлн тенге по итогам 2025 года, сообщает Евразийский банк развития.
Принятый дефицит составил около 90% от планового уровня в 4,9 трлн тенге. Доходная часть выполнена на 100%. Ее рост на 10,1% обеспечен налоговыми поступлениями на 17,7%. Определяющую роль сыграло наращивание сборов по корпоративному подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость. Расходы увеличились на 10,3% исключительно за счет наращивания отчислений на юридическую помощь и на образование", - говорится в макрообзоре ЕАБР.
Тем временем приток денежных переводов в Кыргызскую Республику в 2025 года составил 3,5 млрд долларов, что соответствует 15,4% ВВП.
Рост по показателю 16,8% в основном формируется за счет поступлений из России. Наращиванию притока в долларах вы установили укрепление курса рубля к доллару на 24% г/г по состоянию на конец 2025 года. При этом курс сома к доллару за указанный период практически не изменился. Увеличение притока денежных средств привело к расширению внутреннего освещения: рост внутренней торговли составил 17,8% в 2025 году", - заявили аналитики.
По данным пресс-службы, банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5% годовых.
Вместе с тем проинфляционные риски определяют: инфляционные ожидания высокими, продолжают корректироваться эффекты налоговых изменений и корректировки регулируемых цен. При этом регулятор сохраняет гибкость и допускает корректировку параметров политики в случае изменения бюджетных условий, включая параметры бюджетных правил. Ожидаем продолжения цикла постепенного смягчения денежно-кредитной политики: прогнозируемая ключевая ставка около 13% на конец 2026 года", - заявили в ЕАБР.
Между тем Национальный банк Таджикистана понизил ставку рефинансирования на 0,5 п.п. до 7,0% годовых в начале февраля 2026 года.
Принято решение на фоне нахождения уровня в нижней части целевого баланса НБТ: 3,5% г/г на конец января 2026 года. Рост цен сдерживает стабильность национальной валюты по отношению к доллару и более низкие цены на энергоносители на международном рынке по сравнению с прошлым годом. Политика банка будет обеспечивать соблюдение баланса в середине целевого баланса: к концу 2026 года. Ожидается. потребительские ростские цены прогнозируются около 4,5%", - добавили в пресс-службе.
Также золотовалютные резервы Узбекистана достигли $75,1 млрд на 1 февраля 2026 года - максимальный объем всей истории.
В январе резервы выросли на 8,77 млрд долларов. Основной фактор роста - подорожание золота на мировых рынках. Золотовалютные резервы раскрывают около 20 месяцев импорта товаров и услуг и более чем в два раза превышают внешний внешний долг, что обеспечивает высокую устойчивость экономики страны", - добавили аналитики.
По информации банка, инфляция в Беларуси в январе 2026 года замедлилась до 6,4% г/г после 6,8% г/г месяцем ранее.
Темпы роста цен снижаются во втором месяце подряда. Продовольственная инфляция замедлилась до 8,6% г/г, что способствовало дальнейшему снижению темпов роста цен на сезонные овощи и фрукты - до 3,7% г/г с 4,9% г/г. Цены на непродовольственные товары выросли на 2,5% г/г, на фоне развития обменного курса. В настоящее время инфляция ускорилась до 8,2% г/г с 8% г/г в декабре. Перенос срока планового повышения тарифов на ЖКУ с января на март ограничил рост цен на услуги. Базовая инфляция вернулась на траекторию замедления - до 6,9% г/г после 7,3% г/г. Прогнозируем инфляцию вблизи обновленной цели в 2026 году", - добавили аналитики.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
12.02.2026, 18:07 46086
14 февраля глазами инвестора: акции вместо традиционных подарков
Фото: depositphotos.com
День святого Валентина остается одним из наиболее коммерциализированных праздников в США. По данным Национальной федерации розничной торговли, в 2026 году совокупные расходы на 14 февраля ожидаются на рекордном уровне - около $29 млрд при среднем бюджете почти $200 на человека. При этом структура трат крайне концентрирована, на несколько категорий приходится основная часть потребительских расходов. Для фондового рынка это не самостоятельный инвестиционный драйвер, но важный поведенческий триггер, который позволяет оценить, какие бизнес-модели способны монетизировать эмоциональный спрос и в какой мере праздничный эффект отражается в финансовых показателях. Праздник не создает инвестиционную ценность сам по себе, но позволяет проверить, какие бизнес-модели способны усиливать маржу и средний чек в периоды повышенного спроса, а какие остаются уязвимыми к колебаниям объема продаж. Ниже - три публичные компании, каждая из которых представляет ключевую категорию расходов. Для современных инвесторов акции таких компаний становятся интересной альтернативой привычным подаркам.
Ювелирные изделия
Ювелирные изделия - крупнейшая статья расходов на День всех влюбленных. По оценкам Национальной федерации розничной торговли, на них приходится около $7 млрд.
Вместо украшений - акции Signet Jewelers Limited (SIG), крупнейшего публичного розничного продавца ювелирных изделий в США, работающего в массовом ценовом сегменте (бренды Kay, Zales, Jared). Компания ориентирована не на премиальный рынок, а на широкую аудиторию, где покупки часто приурочены к конкретным датам и событиям.
В последней квартальной отчетности компания показала рост выручки и сопоставимых продаж. Ключевая для праздничных периодов метрика - средняя цена проданного изделия - выросла на 7% в годовом выражении. Существенно увеличилась и операционная прибыль. Это важно, поскольку в периоды символических покупок, таких как День святого Валентина, рост продаж у ювелирных компаний формируется не столько за счет количества проданных изделий, сколько за счет более дорогих покупок. Если потребитель сохранит готовность платить более высокую цену, компания получит возможность поддерживать прибыльность даже при умеренном росте объема продаж. Риск для инвестора связан с цикличностью спроса и зависимостью от состояния потребительского кредитования, однако текущая динамика говорит о стабилизации после более слабых периодов. В этом контексте праздничный спрос усиливает уже существующий позитивный тренд, а не является его единственным источником.
Посещение ресторанов
Вторая по объему категория расходов на День всех влюбленных - походы в рестораны. По оценкам Национальной федерации розничной торговли, на них приходится около $6,3 млрд.
Вместо ужина в ресторане - акции Darden Restaurants, Inc. (DRI), одного из крупнейших публичных операторов ресторанных сетей в США (Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Capital Grille). Компания работает в сегменте, который традиционно чувствителен к праздничному спросу, особенно в даты, связанные с совместным досугом.
Согласно последним ориентирам компании на 2026 финансовый год, Darden Restaurants, Inc. ожидает роста выручки и сопоставимых продаж, а также расширения сети. Это создает фон, при котором краткосрочный рост посещаемости в районе 14 февраля накладывается на уже положительную динамику бизнеса.
В отличие от ювелирного сегмента, ресторанный бизнес менее чувствителен к росту среднего чека и более уязвим к затратам. Поэтому инвестиционная привлекательность Darden Restaurants, Inc. заключается в устойчивости брендов и масштабе бизнеса, а не в сезонных колебаниях спроса. Праздник в данном случае выступает как дополнительный, но не определяющий фактор.
Сладости как массовый подарок
Сладости остаются самым популярным подарком на 14 февраля по числу покупателей, даже если уступают ювелирным изделиям по общей сумме расходов.
Вместо коробки шоколада - акции The Hershey Company (HSY), одного из крупнейших производителей шоколада и кондитерских изделий в США. Праздничные периоды, включая День святого Валентина, играют важную роль в формировании ассортимента и ценовой политики компании.
Согласно последнему прогнозу на 2026 год, The Hershey Company ожидает роста выручки на фоне повышения цен, несмотря на снижение физических объемов продаж. Это отражает текущую модель потребительского поведения: покупатели приобретают меньше товаров, но по более высокой цене, особенно в периоды символических подарков. Такая динамика указывает на наличие ценовой гибкости и сильных брендов. В условиях роста стоимости сырья, особенно какао, способность перекладывать издержки на потребителя становится ключевым фактором устойчивости. В отличие от более узкоспециализированных игроков, The Hershey Company имеет диверсифицированную структуру продаж по нескольким сезонным периодам, что снижает зависимость от одного праздника. Праздничный спрос усиливает выручку, но не является единственной опорой бизнеса.
День святого Валентина не создает инвестиционных возможностей сам по себе. Он лишь подчеркивает, какие компании способны повышать средний чек и сохранять маржу в периоды повышенного спроса, а какие зависят от узкого временного окна продаж. Наиболее устойчивыми выглядят бизнес-модели, обладающие ценовой гибкостью и диверсифицированными источниками дохода. Праздник становится своего рода стресс-тестом для компаний потребительского сектора: те, кто уже демонстрирует устойчивость, получают дополнительный импульс, тогда как компании с высокой сезонной зависимостью остаются более рискованными с точки зрения долгосрочных инвестиций.
Автор: Турал Алиев, аналитик Freedom Finance Global
06.02.2026, 20:24 60491
В Казахстане фиксируется рост заболеваемости корью
Фото: depositphotos.com
В Казахстане с ноября прошлого года вновь фиксируется рост заболеваемости корью. В связи с эпидемиологической ситуацией Комитет санитарно-эпидемконтроля Министерства здравоохранения обратился к родителям юных казахстанцев.
Несмотря на то что по итогам 2025 года по сравнению с 2024 годом заболеваемость корью снизилась на 85%, с ноября прошлого года вновь отмечается рост числа случаев заболевания. Особую тревогу вызывает тот факт, что большинство заболевших - это непривитые дети. 79% заболевших не имели прививки против кори, более 8% - не имели полный курс вакцинации", - заявили в ведомстве.
При этом отмечается, что в 59% заболевших детей не были вакцинированы из-за отказа родителей.
Санитарно-эпидемиологической службой принимаются все необходимые профилактические и противоэпидемические меры. Однако добиться полной стабилизации эпидемиологической ситуации пока не удается. Основной причиной распространения инфекции сегодня является отказ родителей от вакцинации детей", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что только за 2025 год зарегистрировано более 19 тысяч отказов от профилактических прививок, что привело к снижению коллективного иммунитета и ухудшению ситуации по кори.
Между тем в Астане главный государственный санитарный врач города Айгул Шагалтаева подписала постановление, согласно которому непривитых от кори детей не будут планово госпитализировать.
Согласно тексту документа, за последние 3 недели зарегистрировано 403 подтвержденных случая кори, показатель на 100 тысяч населения составил 25,5.
В сравнении с предыдущей неделей 2026 года отмечается рост в 2,8 раза. По возрастной структуре 96 % заболевших составили дети до 14 лет, в том числе: 28 % - дети в возрасте до 1 года, 60 % - дети в возрасте 1 - 4 лет, 6,4 % - дети в возрасте 5-9 лет, 1,5 % - дети в возрасте 10-14 лет, 1,7 % - подростки 15-19 лет, 2,7 % - лица старше 20 лет", - ", - говорится в постановлении.
Уточняется, что среди заболевших 95% составляют непривитые дети, в том числе: по причине отказа от вакцинации - 257 случаев, 112 детей не привиты в связи с недостижением возраста, 9 случаев - упущенные возможности вакцинации, 7 случаев - по медицинскому отводу.
Среди лиц без данных о вакцинации против кори зарегистрировано 18 случаев", - сообщается в документе.
В свою очередь Комитет санитарно-эпидемиологического контроля напомнил, что корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний.
При отсутствии прививки она может привести к тяжелым осложнениям - пневмонии, поражению нервной системы, инвалидности и даже летальному исходу.
Единственным надежным способом защиты является вакцинация. Прививка против кори хорошо переносится, формирует стойкий иммунитет и эффективно защищает как от самой инфекции, так и от ее тяжелых последствий", - добавили в ведомстве.
30.01.2026, 14:20 78836
Приток инвестиций в Евразийский регион из стран Азии превысил $20 млрд
Фото: Depositphotos
Приток азиатского капитала в страны Евразийского региона в 2024-2025 годах превысил $20 млрд, несмотря на глобальный спад инвестиций, сообщает пресс-служба Евразийского банка развития.
Почти половину этого роста - $9 млрд обеспечили страны Персидского залива. Общий объем накопленных взаимных инвестиций стран Евразийского региона и стран Азии достиг рекордных значений в $176 млрд", - заявили в банке.
Ключевые выводы доклада Евразийского банка развития:
- рекорд по объему привлеченных инвестиций: На конец первой половины 2025 года накопленные инвестиции в Евразийском регионе из стран Азии достигли рекордных $120 млрд, продолжив устойчивый рост.
- главный драйвер роста: Страны Залива. В 2024-2025 годах они обеспечили почти половину прироста инвестиций в Евразийский регион из стран Азии.
- ключевой получатель ПИИ: Центральная Азия. Основные реципиенты - Казахстан, Узбекистан, Туркменистан.
- наиболее инвестиционно-привлекательный сектор: Электроэнергетика. На нее пришлось более половины нового притока капитала в 2024 - 2025 годах.
- инвестиции стран Евразийского региона в Азии: Рост продолжается. К концу первой половины 2025 года объем достиг $56,6 млрд, ключевые направления инвестиций - Турция и Индия.
Евразийский банк развития продолжает серию публикаций в рамках своего флагманского аналитического проекта - "Мониторинг взаимных инвестиций". В основе МВИ ЕАБР лежит уникальная база данных инвестиционных проектов. Она содержит детализированные сведения о накопленных взаимных ПИИ. База формируется по принципу "снизу-вверх", на основе верифицированной информации из открытых источников - корпоративных отчетов, государственных реестров, статистических агентств и деловых СМИ", - пояснили в банке.
Отмечается, что общий объем накопленных взаимных инвестиций 13-ти стран Евразийского региона и стран - партнеров из Азии достиг рекордных значений в $176 млрд. Он непрерывно растет с 2016 года и за 10 лет увеличился вдвое.
По состоянию на конец первого полугодия 2025 года общий объем накопленных привлеченных ПИИ в Евразийский регион из азиатских стран достиг $119,8 млрд, увеличившись на 20% по сравнению с 2023 года", - заявили в пресс-службе.
По информации банка, основными инвесторами выступают компании из Китая - $66,1 млрд, стран Залива - $23,9 млрд, Турции - $12,3 млрд и Индии - $6,8 млрд. В совокупности на них приходится около 96% всех накопленных привлеченных инвестиций из азиатских стран.
Отмечается, что Китай сохраняет статус крупнейшего инвестора в Евразийском регионе, при этом ключевым драйвером прироста инвестиций в последние годы выступают страны Залива.
Именно они обеспечили наибольший вклад в прирост инвестиций за последние полтора года. При общем увеличении вложений из азиатских государств на $20 млрд на страны Залива пришлось около $9 млрд, или 45% совокупного прироста. В долгосрочной динамике они демонстрируют наиболее высокие темпы роста инвестиций в Евразийский регион - в среднем по 13,9% в год с 2016 года", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщили в банке, из стран Залива ведущими инвесторами выступают компании из ОАЭ с портфелем $16,1 млрд. Также стремительно растут привлеченные инвестиции из Саудовской Аравии, Катара и Омана. Почти 96% всех инвестиций из стран Залива в Евразийский регион приходятся на страны Центральной Азии. Кроме этого, страны Залива инвестируют в экономики Азербайджана, Армении, Грузии, Кыргызстана и др.
Мы наблюдаем устойчивый рост инвестиционных связей между государствами Залива и Евразийского региона. Ожидаем, что эта высокая инвестиционная динамика сохранится в среднесрочной перспективе - в среднем по 20% в год. Этому будут способствовать несколько факторов: значительный портфель проектов, готовящихся к запуску, и укрепление политических и экономических связей между нашими странами. Из стран Залива идут инвестиции "зрелого типа" - компании-инвесторы приходят со своими продвинутыми технологиями и способствуют развитию высоких компетенций в соответствующих отраслях стран региона" - прокомментировал главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.
По данным банка, Центральная Азия наиболее привлекательна для азиатских инвесторов.
Накопленные привлеченные инвестиции из азиатских стран в экономику Центральной Азии в период с 2016 года по первое полугодие 2025 года увеличились в 2,3 раза - с $29,9 млрд до $68 млрд. По итогам первого полугодия 2025 года на Центральную Азию приходилось до 57% от общего объема накопленных прямых инвестиций, привлеченных из азиатских стран. Основной объем вложений приходится на три страны - Узбекистан, Туркменистан и Казахстан", - заявили в банка.
Также отмечается, что самые быстрые темпы привлечения инвестиций демонстрирует Узбекистан, увеличивший объем накопленных ПИИ из азиатских стран более, чем в 45 раз по сравнению с 2016 года.
Только в 2024-2025 годах объем инвестиций в страну удвоился - с $11,0 млрд до $22,6 млрд. Узбекистан обеспечил около 62% совокупного прироста инвестиций в Центральную Азию, что стало отражением улучшения инвестиционного климата, промышленной модернизации и энергетической трансформации в стране", - заявили в пресс-службе.
По информации банка, страны Евразийского региона активно инвестируют в странах Азии.
По состоянию на конец первого полугодия 2025 года объем их ПИИ в азиатских странах-партнерах достиг $56,6 млрд, увеличившись на 12,5% за последние полтора года. Ключевыми инвесторами из Евразийского региона выступают Россия и Азербайджан, на которые приходится 72% и 23% объема ПИИ соответственно. География стран-получателей включает Турцию, Индию, Вьетнам и Китай", - говорится в сообщении.
При этом подчеркивается, что Турция - крупнейший получатель инвестиций.
Объем накопленных вложений из стран Евразийского региона достиг $44 млрд. Основной вклад обеспечивают российские и азербайджанские компании, преимущественно в энергетическом и нефтеперерабатывающем секторах. В последние годы к числу активных инвесторов в Турции присоединился Казахстан. Объем инвестиций стран Евразийского региона в Индию увеличился более чем в семь раз и достиг 6,6 млрд долл. Основные инвесторы - Россия, Казахстан и Азербайджан. Объем инвестиций во Вьетнам достиг $2,35 млрд. Основные инвесторы - Россия и Казахстан", - заявили банке.
Отмечается, что растут инвестиции стран Центральной Азии и Азербайджана в экономику Афганистана. Совокупный объем накопленных ПИИ достиг $190 млн. на конец первого полугодия 2025 года.
Кроме того, наблюдается устойчивый структурный сдвиг от доминирования сырьевых отраслей к более диверсифицированной инвестиционной модели. Обрабатывающая промышленность к середине 2025 года достигла 23% в структуре взаимных ПИИ, являясь ключевым драйвером промышленной кооперации в Евразийском регионе.
За прошедшее десятилетие доля электроэнергетики в структуре привлеченных инвестиций Евразийского региона увеличилась с 2% до 17%. Только за последние полтора года на электроэнергетические проекты пришлось более половины роста привлеченных инвестиций в страны Евразийского региона.Наиболее активно инвестируют в электроэнергетику, в т.ч. ВИЭ, страны Залива и Китай. Инвестиции, привлеченные из стран Залива, составили около $5 млрд. Ускорение притока ПИИ в электроэнергетику обусловлено сочетанием быстрого роста внутреннего спроса на электричество и ускоряющимся в Евразии энергетическим переходом с опорой на проекты возобновляемых источников энергии", - добавили банке.
Подробнее с докладом и материалами исследования можно ознакомиться на сайте банка.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму $19,6 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
26.01.2026, 18:36 272541
В Казахстане бензин подорожал на 16%
Фото: Depositphotos
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Производство бензина в Казахстане в 2025 году выросло до 6 млн тонн и полностью покрыло внутренний спрос, однако розничные цены на топливо за год увеличились почти на 16%, сообщает Energyprom.
Производство бензина, включая авиационный, в Казахстане по итогам 2025 года достигло 6 млн тонн, увеличившись на 9% за год. В сравнении с 2015 годом выпуск вырос более чем в 2 раза, что отражает долгосрочный эффект модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. После резкого расширения производства в 2018 и 2019 годах отрасль вошла в фазу умеренного роста, однако в 2025 году динамика вновь ускорилась, став максимальной за последние шесть лет", - пишет издание.
В исследовании отмечается, что производство остается высоко концентрированным: более 96% объема суммарно обеспечивают лишь три региона, при этом ключевым центром выступает Шымкент, на который приходится около 2,3 млн тонн, или более трети всего выпуска. Более того: после атак украинских беспилотников и последовавшего за ними ограничения работы нефтепроводной системы КТК поставки части объемов нефти с месторождения Кашаган перенаправлены на внутренний рынок - на Шымкентский нефтеперерабатывающий завод.
Отечественные НПЗ полностью покрывают спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт). Так, объем производства бензина за январь-ноябрь 2025 года составил 5,4 млн тонн, тогда как импорт сократился до статистически незначимого показателя. Экспорт бензина, в свою очередь, вырос в 6,5 раза, но лишь до 206,4 тыс. тонн.
Объем реализации бензина на внутреннем рынке за год увеличился на 5,8%, достигнув за январь-ноябрь прошлого года 5,2 млн тонн.
По итогам декабря 2025-го розничные цены на бензин в РК выросли за год на 15,7%. По масштабу удорожания это стало одним из наиболее заметных скачков за последние пять лет. Еще годом ранее был отмечен рост лишь на 0,8%.
Региональная картина демонстрирует существенный разброс: максимальное удорожание в секторе было зафиксировано в Павлодарской области (на 19,8%), тогда как минимальные значения были отмечены в западных регионах - Западно-Казахстанской (на 11,9%), Атырауской (на 13,4%) и Актюбинской (на 13,5%) областях.
В среднем по стране в декабре 2025 года литр бензина марки АИ-92 стоил 235 тг, АИ-95 - 298 тг, АИ-98 - 325 тг. При этом в Министерстве энергетики (МЭ) РК сообщили, что мораторий на повышение цен на ГСМ продолжает действовать - в частности, стоимость бензина марки АИ-92 зафиксирована в октябре 2025 года и сохранится до конца марта текущего года. Цены на бензин марок АИ-95 и АИ-98 не регулируются государством.
Самые низкие цены на бензин традиционно наблюдаются на западе страны. Так, в Атырау стоимость литра бензина марки АИ-92 в декабре 2025 года составляла 219 тг, в Уральске - 223 тг, в Актобе - 224 тг. В Актобе был также самый дешевый бензин марки АИ-95: 275 тг. Следом идет Атырау: 276 тг за литр. Литр бензина марки АИ-98 дешевле всего обходился в Актау: 296 тг. Самые высокие цены на бензин наблюдались в Алматы, Жезказгане, Конаеве, Павлодаре и Семее.
Стоит отметить: цены на ГСМ, в том числе на бензин, к 2027 году сравняют по всему ЕАЭС, и, как заверили в МЭ РК, этот процесс будет проходить поэтапно. Напомним: в Казахстане самый дешёвый бензин среди всех стран ЕАЭС.
08.12.2025, 15:00 184471
Евразийский транспортный каркас: обсерватория проектов и интерактивная карта
Фото: Depositphotos
Евразийский банк развития рассказал об обсерватории Евразийского транспортного каркаса - аналитическом инструменте для мониторинга и систематизации инфраструктурных проектов, связанных с международными транспортными коридорами и маршрутами.
Обсерватория включает базу данных проектов развития транспортной инфраструктуры, а также геоинформационную систему для их пространственного позиционирования. Она охватывает 13 стран Евразийского региона: Азербайджан, Армению, Афганистан, Беларусь, Грузию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан", - отметили в банке.
Подчеркивается, что данные обсерватории формируются и регулярно обновляются на основе открытых источников, включая национальные и международные программы развития транспорта, пресс-релизы, экспертные оценки и иные доступные материалы.
По состоянию на 1 июля 2025 года обсерватория насчитывает 325 проектов, находящихся на разных стадиях реализации: как уже осуществляемых, так и планируемых. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет 234 млрд долларов.Более половины всех проектов приходится на автодорожный сектор. В страновом разрезе 7 из 10 крупнейших проектов развития ЕТК приходится на Россию", - заявили в пресс-службе.
При отмечается, что более 60% от общего числа проектов по размеру инвестиций находятся в стадии реализации. По 13% проектов готовится проектная документация, а 27% - в стадии обсуждения или планирования.
На страны Центральной Азии приходится более 22% от инвестиций, направляемых на развитие ЕТК. Осуществляются или планируются к реализации 90 проектов на общую сумму около 53 млрд долларов. Порядка 44% от этой суммы - проекты, реализуемые в Казахстане. Почти две трети инвестиций в Центральной Азии направлены на развитие сети магистральных автодорог. На 10 крупнейших проектов приходится 58% от общего объема инвестиций в развитие ЕТК в Центральной Азии", - сообщили в ЕАБР.
Как сообщили в банке, в общей сложности 113 из 325 проектов развития ЕТК предполагают участие частного бизнеса в их реализации.
Порядка 17 проектов реализуются или могут быть реализованы на принципах ГЧП, в том числе не менее 2 проектов - на принципах трансграничного ГЧП. Увеличение числа проектов, привлекательных для МБР и частных инвесторов, в том числе на принципах ГЧП, становится важным направлением транспортного планирования и развития сотрудничества стран региона в транспортной сфере", - добавили в пресс-службе.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
31.10.2025, 15:17 290951
ЕАБР: Торговля Центральной Азии со странами Персидского залива выросла в 4 раза
Фото: Depositphotos
ЕАБР представил свое первое макроэкономическое исследование стран Персидского Залива. В его основе лежит сравнительный анализ макроэкономических и финансовых показателей шести стран Персидского залива за период 2020-2024 годов, сообщили в пресс-службе банка.
Интерес ЕАБР к региону Персидского залива связан с быстрым развитием торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стран этого региона с Евразийским регионом. Например, за последние 5 лет взаимный товарооборот между Центральной Азией и странами Залива увеличился в 4,2 раза, достигнув 3,3 млрд долларов США, а накопленные прямые инвестиции выросли в 1,8 раза до 16,2 млрд долларов. Экономики Персидского залива сегодня - это не только энергетический центр мира, но и новые финансовые партнеры для стран-участниц ЕАБР. Их устойчивость и готовность инвестировать в долгосрочные проекты открывают возможности для роста и взаимовыгодного регионального сотрудничества.
Ключевые выводы:
• Регион - мировой энергетический гигант. Страны Залива контролируют около 30% мировых запасов нефти и в совокупности являются крупнейшим экспортером. Нефтегазовый сектор обеспечивает от 50% до 90% экспортных доходов стран региона.
• Высокая финансовая устойчивость. Совокупные суверенные фонды превышают 5 трлн долл., а золотовалютные резервы региона (813 млрд долл.) значительно выше общепринятых норм, что позволяет странам региона сохранять стабильность даже при падении цен на нефть.
• Важнейшие структурные факторы - зависимость от нефтегазового сектора (от 50 до 90% экспортных доходов стран региона) и иностранных работников (из 61 млн населения региона 35 млн - иностранцы).
• Вместе с тем, взят курс на диверсификацию и трансформацию. Особенно в ОАЭ, где нефтегаз уже занимает лишь 20% экспорта, экономика становится глобальным центром финансов, туризма и логистики.
Подробнее о докладе:
Экономики большинства государств Персидского залива показали рост в 2024 г. и первой половине 2025 г. Рост ВВП во всех странах региона поддерживался активным развитием ненефтегазового сектора. Этому способствовали структурные реформы, направленные на диверсификацию экономики, повышение ее устойчивости к колебаниям мировых цен на сырье и усиление потенциала роста.
Фискальная позиция государств Залива также оставалась устойчивой. Несмотря на снижение нефтяных доходов, бюджеты стран поддерживаются за счёт роста ненефтегазового сектора, что снижает зависимость от цен на энергоресурсы и помогает смягчать внешние риски.
Агрегированный ВВП стран Персидского залива по итогам 2024 г. составил 2,2 трлн долл., что соответствует 2% мирового ВВП. Крупнейшая экономика региона - Саудовская Аравия с ВВП на уровне 1,1 трлн долл. (50% совокупного ВВП Залива). Второе место занимает ОАЭ с ВВП в размере 0,5 трлн долл. Совокупный ВВП Катара, Кувейта, Омана и Бахрейна составил около 0,6 трлн долл.
Основа экономик стран Залива - доходы от нефти и газа. Это связано с уникальностью региона: государства Залива контролируют около 30% мировых запасов нефти. В большинстве стран региона на нефтегазовый сектор приходится 30-50% ВВП и 50-90% экспорта. Нефтегазовый сектор также обеспечивает 40-90% доходов госбюджета.
Поэтому регион прикладывает усилия по диверсификации экономики для повышения устойчивости ее развития. Яркий пример диверсификации - ОАЭ. Доля нефтегазового сектора в экспорте страны минимальна среди стран Залива - около 20%. Это стало возможным благодаря тому, что еще в 1970-х гг. страна сделала ставку на реэкспорт (сейчас он составляет около 40% внешней торговли), а также на развитие авиаперевозок, финансов и туризма. Сегодня ОАЭ являются глобальным торгово-финансовым хабом. Другие страны Залива также снижают зависимость своих экономик от цен на нефть, реализуя стратегию, доказавшую свою эффективность на примере ОАЭ. Приоритетными направлениями развития для государств Залива остаются финансы, туризм и логистика.
Население стран Персидского залива составляет около 61 млн человек, из которых лишь 26 млн - граждане этих государств. Остальная часть - иностранные работники, обеспечивающие функционирование ключевых отраслей экономики. В некоторых странах, таких как Катар и ОАЭ, доля экспатов в населении достигает 90%, а среди занятых - выше 95%. В других экономиках региона иностранцы также доминируют на рынке труда: в Бахрейне - около 79%, в Саудовской Аравии - 75%, в Омане - 68%.
Широкое привлечение иностранной рабочей силы стало важным фактором экономического роста и диверсификации стран Залива. Импорт труда обеспечивает гибкость, снижает издержки и ускоряет реализацию крупных проектов. Однако зависимость от экспатов несет риски - ограниченное участие населения в жизни страны и уязвимость перед миграционными потоками. В ответ правительства усиливают программы локализации занятости и развивают систему подготовки кадров.
Государства Залива скопили значительные суверенные активы, которые защищают их экономики от колебаний мировых цен на нефть. Совокупные золотовалютные резервы центральных банков региона составляют 813 млрд долларов. Из них 437 млрд долл. приходится на Саудовскую Аравию и 217 млрд долларов- на ОАЭ. Достаточность резервов превышает общепринятые нормы, а в некоторых странах, таких как Саудовская Аравия, Катар и Кувейт, они достигают самых высоких в мире уровней относительно импорта товаров и услуг: 17, 12 и 9 месяцев импорта соответственно.
Помимо золотовалютных резервов, государства Залива располагают колоссальными активами в суверенных фондах - более 5 трлн долл. Крупнейшими фондами обладают ОАЭ и Саудовская Аравия: на конец 2024 года их объемы составляли 2,3 трлн и 1,3 трлн долл. соответственно. Эти активы, помимо основной функции - финансирования проектов, направленных на развитие и диверсификацию экономик, - могут использоваться для поддержки бюджетов и валютных курсов в случае внешних шоков, таких как падение цен на нефть.
Центральные банки стран Залива проводят политику фиксированных обменных курсов, при этом большинство валют региона привязаны к доллару США. Благодаря значительным золотовалютным резервам эта политика отличается надежностью - действующие курсы поддерживаются десятилетиями, несмотря на значительные колебания цен на нефть. Устойчивость валют способствует поддержанию ценовой стабильности и снижает риски для иностранных инвесторов. Процентные ставки центральных банков региона движутся практически синхронно с решениями ФРС США, что уменьшает вероятность резкого оттока капитала. С другой стороны, способность стран вести самостоятельную денежно-кредитную политику ограничена.
Суверенные финансовые риски в регионе Персидского залива в целом остаются низкими. Формально государственный долг считается устойчивым, если его отношение к ВВП не превышает 60%. В большинстве стран Залива этот показатель в два раза ниже. Низкий уровень долговой нагрузки относительно ВВП позволяет рассчитывать на долговую устойчивость даже при неблагоприятных сценариях. В результате суверенные долги почти всех государств Залива имеют высокие инвестиционные рейтинги.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
07.10.2025, 16:44 348346
Промышленный потенциал Евразийского региона: опубликовано новое исследование аналитиков
Фото: Depositphotos
Евразийский банк развития представил результаты нового аналитического исследования "Потенциал развития промышленности высоких переделов в Евразийском регионе", сообщает пресс-служба банка.
Согласно докладу, переход от сырьевой экспортной модели к развитию производств с высокой добавленной стоимостью может принести экономике региона свыше $500 млрд в год.
Также в исследовании определены приоритетные отрасли и продукты для каждой страны, оцениваются потенциалы роста экспорта и импортозамещения, а также предлагается комплекс мер по индустриальному развитию и интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости. Подчеркивается, что выводы доклада актуальны для формирования промышленной политики государств региона и поиска бизнес-ниш для инвестиций.
Основные результаты исследования:
- рост экспорта: промышленный потенциал Евразийского региона позволяет увеличить ежегодный экспорт более чем на $70 млрд;
- импортозамещение: возможна локализация импорта с экономическим эффектом свыше $80 млрд в год;
- совокупный эффект: реализация экспортного и импортозамещающего потенциала может дать более $510 млрд дополнительного выпуска ежегодно;
- приоритетные отрасли: химическая промышленность, машиностроение, металлургия и пищевая индустрия - сектора с наибольшим потенциалом роста и мультипликативным эффектом.
На протяжении десятилетий экономики Евразийского региона развивались преимущественно за счет добычи и экспорта сырья. Такой уклад обеспечивал приток валюты, но делал страны уязвимыми: значительная часть продукции с высокой добавленной стоимостью ввозилась, а промышленность оставалась технологически неоднородной и ориентированной на минимальную переработку ресурсов", - отметили в банке.
Между тем международный опыт показывает, что преодолеть ограничения сырьевой модели можно через диверсификацию промышленности и движение вверх по технологическим переделам. На более высоких стадиях развития возрастают роли наукоемких и высокотехнологичных товаров, а их производство способствует устойчивому долгосрочному росту. Развитие отраслей глубокой переработки формирует новые сектора экономики, снижает экологическую нагрузку и повышает технологическую устойчивость. В условиях глобальных трансформаций именно высокотехнологичная промышленность определяет устойчивость и инновационную конкурентоспособность стран.
Сообщается, что для реализации промышленного потенциала докладом предлагается активная индустриальная политика, нацеленная на диверсификацию экономики и развитие производств высокой степени переработки.
Важный принцип - сочетать усилия по импортозамещению с наращиванием экспортного потенциала. Такой сбалансированный подход позволит одновременно снизить уязвимость перед внешними шоками и занять ниши в высокодоходных сегментах мирового рынка", - подчеркнули в пресс-службе.
Сeктoральный фокус развития рекомендуется сосредоточить на секторах с максимальным мультипликативным и интеграционным эффектом: химической промышленности, машиностроении, металлургии и пищевой индустрии.
Именно эти сектора обладают наибольшим потенциалом роста и способны обеспечить значительный мультипликативный эффект для экономики. Одновременно каждой стране целесообразно развивать нишевые сегменты "второй передел", чтобы формировать собственные точки роста, опираясь на локальные преимущества. Отдельная задача - локализация производства критически важных компонентов и материалов. Снижение зависимости от импортных комплектующих укрепит экономическую безопасность и создаст основу для дальнейшей экспансии на внешние рынки", - заявили в банке.
Также с точки зрения технологий, долгосрочные приоритеты индустриализации связаны с цифровизацией и автоматизацией производств на базе концепций индустрии 4.0 - внедрение искусственного интеллекта, роботизации, Интернета вещей и цифровых двойников. Параллельно рекомендуется стимулировать развитие биотехнологий, фармацевтики и индустрии новых материалов (наноматериалы, композиты), а также повсеместно внедрять принципы экологической устойчивости и циркулярной экономики. Эти меры позволят повысить технологическую сложность выпускаемой продукции и обеспечить интеграцию Евразийского региона в глобальные инновационные процессы, что особенно важно для достижения целей устойчивого развития.
Эффективная реализация предлагаемых мер потребует партнерства государства, бизнеса и науки для согласования приоритетов и ускорения трансфера технологий. Необходимо совершенствовать систему управления промышленной политикой: внедрять прозрачные индикаторы и KPI, регулярно мониторить результаты и по мере необходимости корректировать меры поддержки. Параллельно следует инвестировать в человеческий капитал - модернизировать образовательные программы, развивать инженерные и управленческие компетенции, стимулировать академическую мобильность кадров. Завершает комплекс задач улучшение институциональной среды и инвестиционного климата, призванное облегчить реализацию новых проектов", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что все перечисленные инициативы взаимосвязаны и требуют комплексного воплощения.
Их реализация позволит раскрыть имеющийся промышленный потенциал региона. Наращивание несырьевого экспорта оценивается в более 70 млрд долларов в год. Наибольший относительный прирост возможен в меньших экономиках - Кыргызстане, Узбекистане и Армении, тогда как в России, Беларуси, Казахстане и Таджикистане ожидается увеличение на 12-17%. Импортозамещение рассматривается как сопоставимый резерв роста: по оценкам ЕАБР, замещение зарубежных товаров собственным производством дает эффект свыше $80 млрд ежегодно. В целом страны региона способны заместить от 11% до 23% импорта, в том числе за счет локализации производства оборудования и комплектующих. Такие меры не только снижают внешнюю уязвимость и укрепляют промышленную базу, но и стимулируют технологическую модернизацию экономики", - говорится в сообщении.
По данным банка, совокупный экономический эффект от реализации экспортного потенциала и программ импортозамещения, с учетом роста смежных отраслей, оценивается ЕАБР более чем в $510 млрд в год. Этот прирост охватывает как поставки на внешние рынки, так и удовлетворение внутреннего спроса, стимулируя развитие смежных индустрий - энергетики, транспорта, торговли, сельского хозяйства, химического и металлургического производства.
По сути, речь идет о формировании в Евразии новой промышленной экосистемы, способной генерировать колоссальную добавленную стоимость внутри региона.Рекомендации ЕАБР, основанные на анализе сильных и слабых сторон региона, призваны помочь странам Евразии перейти к более сложной промышленной структуре. Ключевая цель - выстроить современную промышленную систему, способную перерабатывать сырье внутри региона, создавать рабочие места и выпускать технологически сложную продукцию. Природно-ресурсные преимущества Евразии дают уникальный шанс осуществить индустриализацию нового типа - ориентированную на добавленную стоимость, устойчивое развитие и технологическое лидерство", - пояснили в пресс-службе.
Подробнее с содержанием доклада "Потенциал развития промышленности высоких переделов в Евразийском регионе" можно ознакомиться на сайте банка.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
06.03.2026, 08:36В "Қазтеміртрансе" прокомментировали информацию о задержании директора алматинского филиала 06.03.2026, 10:2449076Более 3300 казахстанцев эвакуировали из зоны эскалации на Ближнем Востоке 06.03.2026, 09:4443801Казахстан продлевает запрет на вывоз скота и ограничивает импорт куриных яиц 06.03.2026, 15:12Жестокое избиение девочки-подростка в Караганде: мать одной из нападавших отделалась штрафом в 45 тыс. тенге43246Жестокое избиение девочки-подростка в Караганде: мать одной из нападавших отделалась штрафом в 45 тыс. тенге 06.03.2026, 17:3035441Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни 28.02.2026, 16:35320226Казахстан ввел полный запрет полетов над Ближним Востоком 28.02.2026, 15:21290266В МИД Казахстана сообщили о нахождении 96 казахстанцев в Иране 28.02.2026, 13:45270086Казахстан отменил ряд авиарейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке 01.03.2026, 10:47261226МИД обратилось к казахстанцам в Иране на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке 02.03.2026, 20:12245501Опрос КТ: 85% респондентов поддерживают возможную отмену СОР и СОЧ в школах Казахстана 20.02.2026, 13:051126646В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года 24.02.2026, 18:56744451ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:30659751Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 16.02.2026, 16:45515376Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы 20.02.2026, 16:35487981Нелегально работавшие в Корее казахстанцы могут выехать из страны без штрафов до конца февраля
