30.11.2023, 12:20 4011
Казахстанская ипотека входит в число самых дорогих в мире
Фото: Depositphotos
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В Казахстане произошло знаменательное событие: численность населения достигла 20 млн человек. Вместе с тем проблема обеспечения населения страны жильем становится все острее, сообщает energyprom.kz
К концу 2022 года обеспеченность жильем на одного проживающего в РК составила 23,4 квадратных метра - всего на 0,9% больше, чем в предыдущем году. Это значение существенно ниже стандартов ООН - 30 квадратных метров. Именно такой показатель, по мнению Организации Объединенных Наций, является минимально допустимым в развитых странах. Для сравнения: в соседней России уровень обеспеченности жильем составляет уже более 28 квадратных метров на человека, в Великобритании - 35 квадратных метров, во Франции и даже в густонаселенной Японии - 39 квадратных метров, в Германии, чьи проблемы с жильем общеизвестны - 46 квадратных метров, в США - 68 квадратных метров, а в Австралии - и вовсе 89 квадратных метров.
Основная причина низкой обеспеченности жильем в Казахстане - низкий уровень доступности приобретения этого жилья. Ключевую роль в процессе приобретения жилья в стране играет ипотека. Для многих людей это основной и порой единственный доступный способ стать собственником жилья. В стране есть ощутимая потребность в жилье, и ипотека становится неотъемлемой частью жилищной политики.
Одним из самых популярных направлений ипотечного кредитования в Казахстане остается система жилищно-строительных сбережений (ЖСС), которая по факту является наиболее доступным способом приобретения жилья. Единственный фининститут, реализующий систему ЖСС в Казахстане - "Отбасы банк". Именно этот банк в рамках системы ЖСС предлагает самые низкие ставки, позволяя гражданам приобретать жилье. У "Отбасы банка" есть два основных варианта займов: жилищный, с накоплениями от 3 лет и ставкой ГЭСВ всего от 3,6%, и самый популярный промежуточный заем.
Сообщается, что сейчас процентные ставки по ним составляют 6%-10%, а с 15 февраля 2024 года они снизятся до 6%-8,5%. Размер ставки по кредиту будет зависеть от срока накопления на депозите и значения оценочного показателя: чем они больше, тем ниже ставка.
На сегодняшний день количество участников системы жилищных строительных сбережений составляет 2,7 млн человек, или, по оценочным данным, 28% от экономически активного населения страны. При этом из года в год наблюдается рост: к примеру, в 2021 году доля составляла 23,5%, в 2020-м - 20,3%, в 2019-м - 16,9%, в 2018-м - 14,2%. В текущем году новыми участниками системы жилищных строительных сбережений уже стали 377 070 казахстанцев. В целом доля банка от всего портфеля ипотеки страны составляет 56% (по состоянию на 1 октября 2023 года).
Система ЖСС основана на принципе солидарности. В то время как одни накапливают, другие могут получать кредиты на основе этих накоплений. Это позволяет обходиться без привлечения внешних финансовых ресурсов, что делает займы доступными для граждан. Система помогает планомерно накопить средства, даже имея невысокий доход, и затем взять заем по приемлемой ставке. Этот инструмент сейчас остается доступным практически для всех.
В свою очередь ипотечные продукты готовы предоставить еще 12 из 21 БВУ РК. Однако коммерческая ипотека довольно дорога и малодоступна для граждан страны. В ноябре 2023 года годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по "обычной" ипотеке, то есть по займам вне партнерских программ банков и льготных госпрограмм, а также не по системе ЖСС, варьировалась от 15% до 26,5%. Это настолько высокие ставки, что мало кто из казахстанцев будет рассчитывать на такой вариант. Кроме того, это минимальные ставки, итоговое значение может быть еще больше.
Минимальные значения ГЭСВ от 15% до 20% предлагают три фининститута - "Банк ЦентрКредит", Altyn Bank и "Банк Фридом Финанс Казахстан". У 7 БВУ минимальная ГЭСВ и вовсе превышает 20%: у Halyk Bank - от 20,4%, у "Шинхан Банка" - от 20,9%, у "Нурбанка" - от 21,4%, у ForteBank - от 22,3%, у Bank RBK - от 23,2%, у "КЗИ Банка" - от 24,8%, у Банка Китая в Казахстане - от 26,5%. При этом последние два упомянутых БВУ, помимо высокой ставки, выдают ипотеку на короткий срок (5 и 7 лет соответственно), что также делает заем практически недоступным для обычных граждан.
Отмечается, что БВУ РК постепенно ужесточают требования к платежеспособности клиентов, что в свою очередь также оказывает ограничительное влияние на доступность приобретения жилья.
Также высокие процентные ставки по ипотеке в РК подтверждаются и международными аналитиками. В частности, согласно данным аналитиков Numbeo, в рейтинге по процентным ставкам по ипотеке среди 104 государств и территорий Казахстан оказался в десятке стран с самыми высокими ставками.
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27.11.2023, 11:54 13786
В Казахстане за последний год количество самоубийств среди подростков выросло почти на треть
Фото: ranking.kz.
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Общее количество суицидов в Казахстане за январь-октябрь 2023 года увеличилось на 3,4%. При этом количество самоубийств среди подростков выросло на 30%. За десять месяцев из жизни ушли 169 несовершеннолетних казахстанцев, из них 27,8% составили дети в возрасте от 5 до 14 лет, 72,2% - подростки от 15 до 17 лет. Именно в этой возрастной категории наблюдается активный рост количества завершенных суицидов (плюс 45,2% к аналогичному периоду прошлого года), информирует ranking.kz.
Больше стало и тех, кто попытался свести счеты с жизнью. Количество попыток суицида молодых казахстанцев в возрасте от 5 до 18 лет за год выросло на 17,8%: с 253 до 298 случаев. Не исключено, что их реальное количество было намного больше, ведь неудачные попытки суицида, которые обошлись без последствий, нередко нигде не фиксируются. Например, в России незафиксированных попыток подростковых самоубийств в 15 раз больше, чем учтенных. В Казахстане такой информации в открытом доступе нет.
Многолетние данные Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК говорят об отсутствии четко выраженного тренда подростковых суицидов и попыток. Динамику таких несчастных случаев скорее можно назвать скачкообразной. Например, после двухлетнего периода роста в первый год пандемии количество самоубийств сократилось сразу на 20,6%, а на следующий год, после окончания локдаунов, показатели вернулись к прежнему уровню. В 2022-м аналитики КПСиСУ ГП РК вновь сообщили о небольшом снижении показателей (минус 11,4%).
Как среди взрослых, так и среди детей от суицидов чаще гибнут представители мужского пола. За январь-октябрь текущего года 68% (или 115 случаев) всех подростковых самоубийств пришлось на мальчиков. И именно в этой группе наблюдался значительный рост: плюс 45,6% за год.
Завершенных суицидов среди девочек было в два раза меньше: 54 случая. При этом девочки намного чаще, чем мальчики, совершают попытки суицида: 221 против 77. В целом такая же ситуация, которая называется гендерным парадоксом самоубийств, наблюдается для женщин и мужчин во всем мире и объясняется целым рядом социальных и психологических факторов. К примеру, исследователи частично объясняют разницу между попытками и завершенными самоубийствами в гендерном разрезе тем, что мужчины используют более смертельные средства, чтобы покончить с жизнью. Масштабы суицидальных мыслей неясны, но исследования показывают, что суицидальные мысли чаще встречаются у женщин, чем у мужчин, особенно среди тех, кто моложе 25 лет.
В то же время даже с учетом того, что суицидальное поведение может быть попыткой манипулирования или "наказания" окружающих, к таким попыткам ни в коем случае нельзя относиться недостаточно серьезно, списывая все на "привлечение внимания": унылое настроение, низкая самооценка, нарушения сна и аппетита, неспособность сосредоточиться, прогулы, соматические жалобы и суицидальная озабоченность - очень частые предвестники завершенных суицидов. Более того, после совершенного суицида риск самоубийства может увеличиться у других людей в сообществе, особенно у друзей и одноклассников погибших детей.
Отмечается, что по социальному статусу лишь в 15% случаев покончившие с собой казахстанские подростки росли в неполных семьях. Основная часть детей, которые уже никогда не станут взрослыми, были из семей, где есть оба родителя. Судя по статистике, 97% умерших несовершеннолетних в последний момент своей жизни были трезвы.
Результаты опросов родственников погибших сотрудниками правоохранительных органов не позволяют в полной мере оценить основные факторы, которые предшествовали трагедиям. В отчетах КПСиСУ ГП РК приводится лишь несколько установленных причин совершения суицида. И они дают представление о природе произошедшего лишь в 10% случаев. Так, за январь-октябрь текущего года лишь в 19 из 169 случаев была зафиксирована возможная причина подросткового суицида. Семь детей покончили с жизнью вследствие одиночества и чувства отверженности, пять - из-за ощущения нужды и тяжелого материального положения, три - в результате ссор с родителями или другими родственниками. Один суицид произошел из-за нежелательной беременности в паре, при этом погиб мальчик.
Нет в этой статистике отдельной графы о случаях суицидального поведения подростков из-за буллинга и насилия (физического или психологического), хотя такие факты не единичны. В 2017-2021 годах в стране ежегодно открывалось более 30 уголовных дел по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Максимальное количество было зафиксировано в 2021 году: тогда полицейские зарегистрировали 41 такое дело.
10.11.2023, 13:09 44786
Меняющаяся архитектура мира. Саммит ОЭС в Ташкенте об экономике, энергетике и Палестине
Фото: kabar.kg
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Организация экономического сотрудничества в современных геополитических реалиях ищет путь к стабильности и взаимовыгодному сотрудничеству. Если посмотреть на карту, то ОЭС включает в себя всю Центральную Азию, Каспийский регион, часть Кавказа с выходом к Персидскому заливу. В международный альянс входят 10 стран: Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан, сообщает ИА "Кабар".
В этом году саммит лидеров ОЭС принимает Ташкент. Президент Узбекистана в качестве хозяина саммита уже во вступительном слове сделал сразу несколько важных заявлений.
Сегодня на наших глазах кардинально меняется политическая архитектура мира и происходит ее глобальная трансформация. Важно, чтобы государства нашей организации, имеющие большое влияние в этих сложных процессах, действовали сплоченно и слаженно, вели совместный поиск эффективных ответов на возникающие угрозы и вызовы", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Путь к миру и процветанию лежит через взаимовыгодное экономическое взаимодействие. Ближайшие соседи сами знают, какими товарами или ресурсами и с кем выгодно обмениваться и торговать. Этот простой и понятный принцип и положен в основу сотрудничества в формате ОЭС. Потенциал организации использован далеко не в полной мера. Главным сдерживающим фактором остается низкий уровень развития логистики. Поэтому тема строительства новых транспортных коридоров и диверсификации маршрутов поставок была на ташкентском саммите одной из ключевых. Сделал на этом акцент и президент Кыргызстана.
Драйвером экономического роста является развитие регионального транзитного, транспортного и логистического потенциала. Наш регион вполне может выступить ключевым мостом между Севером и Югом, Западом и Востоком. Важно приложить совместные усилия по развитию транспортно-логистических коридоров и мультимодальных перевозок нашего региона с тем, чтобы создать возможности для выхода к морским портам. Мы также придаем особое значение реализации стратегического проекта по строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан", - отметил Садыр Жапаров.
В свою очередь лидер Узбекистана подчеркнул, что запуск мультимодальных коридоров по маршруту Китай - Кыргызстан - Узбекистан и Трансафганской дороге отвечает интересам всех государств ОЭС.
Вместе с тем мы должны в полной мере использовать потенциал трансконтинентальных транспортных коридоров, соединяющих рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, регионов Южной Азии, Ближнего Востока и Европы и проходящих через наши территории", - отметил Шавкат Мирзиёев.
Другой важной темой было развитие энергетики. В этом направлении большинство стран начали двигаться в соответствии с "зеленой повесткой" к достижению углеродной нейтральности. Но солнечные и ветровые станции, конечно, не столь стабильны и производительны как крупные ГЭС. "В Кыргызстане практически вся вырабатываемая энергия является "зеленой", поскольку приходится на гидроэнергетику. Мы запустили реализацию проекта по строительству крупной гидроэлектростанции "Камбар-Ата-1", который внесет значительный вклад в укрепление водной и энергетической безопасности в Центральной Азии. Мы предлагаем активно использовать потенциал и возможности нашей Организации по развитию возобновляемых источников энергии", - призвал Садыр Жапаров.
В контексте глобальных мировых потрясений обращает на себя внимание то, что страны ОЭС, а точнее их экономики, демонстрируют устойчивость. Ключевые показатели их развития демонстрируют положительную динамику. В этой связи президент Узбекистана призвал коллег к активному взаимодействию.
В этом плане мы готовы к эффективной работе со всеми членами нашей организации, обладающей большим авторитетом на международной арене. Ибо экономики наших стран - близких и добрых соседей - могут взаимодополнять друг друга. Наши государства связаны общими торгово-транспортными коридорами и энергетическими сетями. Благодаря совместному поиску новых "точек роста" в будущем мы обязательно добьемся еще более значительных результатов", - выразил уверенность Шавкат Мирзиёев.
Лидер Узбекистана отдельно остановился на ситуации в секторе Газа, где на фоне военных действий происходит гуманитарная катастрофа.
К огромному сожалению, жертвами кровавого конфликта прежде всего становятся многочисленные представители мирного населения, особенно женщины, дети и пожилые люди. Все более реальной становится угроза распространения войны по региону. Нельзя допустить превращения этого противостояния в масштабный конфликт. Мы призываем стороны к немедленному прекращению военных действий, началу мирных переговоров, достижению разумного компромисса. Еще раз выражаем свою твердую позицию - народ Палестины имеет право на создание собственного независимого государства, что подтверждают резолюции ООН", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров также озвучил позицию нашего государства по отношению к трагическим событиям.
С болью в сердце и глубоким сопереживанием мы наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и гуманитарным кризисом в секторе Газа. Мы призываем стороны принять исчерпывающие меры по недопущению жертв и насилия по отношению к мирному населению, скорейшему прекращению боевых действий и незамедлительному началу переговорного процесса", - отметил глава КР.
Конфликт на Ближнем Востоке, по мнению экспертов, это характерный пример глубокого кризиса во всей системе международных отношений. Мир поляризуется, что потенциально создает новые точки нестабильности. Поэтому ближайшие соседи налаживают между собой добрые отношения и вместе развивают торговлю и экономику, чтобы народы жили в согласии, не смотрели друг на друга через колючую проволоку, и без танков и пушек на границах.
Автор: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
03.11.2023, 09:33 104841
В Казахстане цены на мясо и мясные продукты выросли на 9%
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В Казахстане в сентябре текущего года цены на мясо и мясопродукты выросли на 8,6% за год. В том числе мясо и птица подорожали на 8,3%, колбасы - на 9,9%, изделия из мяса - на 8,4%, сообщает energyprom.kz.
Непосредственно говядина выросла в цене на 10,6%, свинина - на 10,3%, конина - на 7,3%, баранина - на 6,7%, птица - на 2,8%. Среди колбас вареная подорожала на 10,4%, полукопченая - на 9,4%.
В региональном разрезе наибольший рост цен на мясо и мясопродукты был зафиксирован в Акмолинской области: плюс 13,9%. В тройке антилидеров также оказались Алматинская область (плюс 12,2%) и Астана (плюс 11,8%). Наименьшее годовое удорожание наблюдалось в Шымкенте: плюс 3,1%.
За январь-сентябрь текущего года в РК произвели 57,4 тысячи тонн свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных - на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Больше всего мяса было произведено в Костанайской области: 10,1 тысячи тонн, плюс 26% за год. В тройку лидеров также вошли Северо-Казахстанская (8 тысяч тонн, плюс 21,9%) и Актюбинская (7,8 тысячи тонн, плюс 3,5%) области.
За полный 2022 год в стране произвели 73,1 тысячи тонн мяса - на 11,4% больше, чем годом ранее.
На 1 октября текущего года в стране числилось 9,2 млн голов крупного рогатого скота - на 2,9% больше, чем годом ранее. Среди них насчитывалось 4,8 млн коров, плюс 4,9% за год.
Выросло также поголовье лошадей (на 8,2%, до 4,1 млн голов), верблюдов (на 5%, до 278,6 тысячи голов), овец (на 4,2%, до 21,8 млн голов) и птицы (на 4,2%, до 52,1 млн голов).
Поголовье коз сократилось на 3,5%, до 2,4 млн голов, поголовье свиней - на 2%, до 832 тысяч голов.
В целом скота и птицы было забито в хозяйствах или реализовано на убой в живом весе - 1,5 тысячи тонн (плюс 4,9% за год), в убойном весе - 891,1 тонны (плюс 5,2%). Также фермеры получили 5,2 млн тонн коровьего молока (плюс 2,7%) и 3,8 млрд куриных яиц (минус 1,9%).
Во втором квартале текущего года потребление мяса и мясопродуктов в РК составило 19,7 кг в среднем на человека - на 3,5% больше, чем годом ранее.
Больше всего казахстанцы потребляли говядину: 6,1 кг в квартал, годовой рост - на 7,8%. Второе и третье места по популярности заняли конина (1,4 кг, плюс 9,2%) и баранина (1,4 кг, минус 2,1%).
Среди мясных продуктов чаще всего казахстанцы потребляли мясной фарш (1,8 кг в среднем на человека), полукопченую колбасу (988 г), вареную колбасу (663 г), сосиски и сардельки (533 г), а также говяжью печень (185 г).
Главными любителями мяса и мясных продуктов оказались жители Атырауской области. На второй и третьей строчках расположились Акмолинская и Мангистауская области.
25.10.2023, 23:50 75051
ШОС - встать на путь развития, чтобы не остаться на обочине
Фото: kabar.kg
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Бишкек принимает с официальным визитом премьера госсовета Китая и руководителя кабинета министров Монголии, а также саммит глав правительств ШОС. В текущей международной обстановке, переговоры высокого уровня в Кыргызстане нацелены на укрепление экономического взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества и расширения горизонтов совместного развития, сообщает ИА "Кабар".
Когда в разных частях планеты происходит хаотизация, множатся кризисы и вооруженные конфликты, фразы, которые совсем недавно воспринимались как дежурные политические штампы о важности дружбы и поддержания мира, уже не выглядят банальными протокольными реверансами. Между членами Шанхайской организации сотрудничества есть четкое понимание того, если не встать на путь устойчивого развития сейчас, то можно навсегда остаться на обочине.
В преддверии саммита ШОС главы правительств Монголии и Китая обсудили с руководством Кыргызстана вопросы двусторонней повестки, и в этом контексте ключевое место было отведено наращиванию объемов взаимной торговли и развитию транспортных коридоров. Улан-Батор имеет в ШОС статус наблюдателя, при этом поддерживает все интеграционные инициативы в экономической сфере. На встрече с президентом Садыром Жапаровым монгольский премьер Ухнаагийн Хурэлсух выразил заинтересованность в дальнейшем налаживании двухсторонних и многосторонних отношений. В ходе беседы он также поддержал инициативу кыргызской стороны присоединиться к межправительственному соглашению между Китаем, Россией и Монголией по развитию международного автомобильного сообщения.
Переговоры с премьером Госсовета КНР были посвящены наращиванию всестороннего взаимодействия с Кыргызстаном. Ли Цян отметил, что Китай будет стремиться к достижению исторического максимума в показателях совместного товарооборота. Также было подчеркнута готовность китайской стороны к углублению сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Вызывает большой интерес к экологически чистой продукции, выращиваемой в нашей стране.
Ярмарки, ЭКСПО и другие подобные площадки могут стать отличным способом презентации продукции для китайского рынка. Наши "ворота" открыты для кыргызстанских партнеров, мы совместно можем использовать эти площадки", - подчеркнул высокий гость из Поднебесной.
Садыр Жапаров отметил активизацию кыргызско-китайских отношений за последние годы, свидетельством чему является динамика взаимных визитов на различных уровнях. Беспрецедентно высокий уровень сотрудничества, а лидеры Китая и Кыргызстана ведут диалог в духе всеобъемлющего стратегического партнерства, позволил добиться значительных экономических результатов и наметить реализацию совместных инфраструктурных планов, способных изменить ландшафт логистики всего региона.
Президент Кыргызстана сделал акцент на самом крупном и основном проекте - строительстве железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, который станет важным звеном в укреплении сотрудничества двух стран в транспортно-логистической сфере.
Премьер Госсовета Китая так же говорил об этом проекте, отметив, что совместными усилиями завершена разработка технико-экономического обоснования, и сейчас идут согласования по модели финансирования строительства железной дороги, которая свяжет между собой крупные транспортные системы Азии и Европы.
В ШОС странам Центральной Азии отводится особая роль, это своего рода опора в выстраивании мощного моста взаимодействия между Москвой и Пекином. Регион в силу своего географического положения становится главным перекрестком железных и автомобильных дорог, трубопроводов для перекачки нефти и газа. Естественно, что для реализации столь масштабного проекта, то есть выстраивания транспортного каркаса Евразии, на пространстве ЦА должна быть обеспечена безопасность и политическая стабильность. В противном случае, инвестиции в развитие инфраструктурных проектов будут крайне рискованными.
Нестабильные государства, как это наглядно демонстрируют совсем свежие примеры в новейшей истории, выпадают из интеграционных процессов, втягиваются в затяжные конфликты с большим риском утраты территорий и даже государственности. Так что, выбор в определении будущего в странах ШОС сделан, и хотя в становление организация периодически сталкивается с внешним давлением, процесс формирования системообразующих направлений общего развития постепенно набирает обороты.
Инициатива председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс, один путь" по своей сути создает условия для совместного развития и процветания на всем Евразийском континенте. Фактически, это есть объединяющая идея ШОС, двери организации открыты для всех, кто готов к взаимовыгодному экономическому взаимодействию, без каких-либо условий, оговорок и препятствий. Не против кого-то, а ради совместного будущего в рамках концепции "Сообщество единой судьбы человечества".
Что касается саммита ШОС, то встреча в Бишкеке обещает стать поворотной для всей Организации. Инициатива "Один пояс, один путь", направленная на возрождение Шелкового пути, получает все большую поддержку партнеров, за десять лет в развитие транспортных коридоров уже инвестированы десятки миллиардов долларов.
Теперь же речь идет о значительном увеличении финансирования в создание нового транспортного каркаса Евразии. Диверсификация маршрутов грузовых перевозок и логистических цепочек необходима, чтобы страны, не имеющие выхода к морю, его получили, а континентальная часть была покрыта сетью железных и автомобильных дорог. Это сблизит и укрепит большое Евразийское пространство, которое постепенно становится самодостаточным субрегионом с колоссальными возможностями для развития всех партнеров и дружественных стран.
Автор: ИАЦ "Кабар" Кирилл Степанюк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
19.10.2023, 13:36 87866
Потребительская уверенность стран Центральной Азии в сентябре: что больше всего волнует жителей региона?
Фото: Depositphotos
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Компания Freedom Finance Global провела исследование потребительской уверенности, инфляционных и девальвационных ожиданий жителей четырех стран Центральной Азии - Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. В опросе приняли участие по 3600 респондентов из двух первых указанных стран и 1600 и 1200 информантов - из последних, отметили в компании.
Казахстан
Индекс потребительской уверенности казахстанцев в сентябре составил ровно 100 пунктов и продолжил медленно снижаться. Такая ситуация наблюдается уже второй месяц подряд. Этот показатель указывает на нейтральную позицию казахстанцев по вопросам изменений и прогнозов личного материального положения и экономики.
Нефтяные регионы - самые благополучные?
Главными факторами снижения индекса стали вопросы, касающиеся изменений экономической ситуации за последний год и благоприятности условий для совершения крупных покупок. Субиндексы по этим вопросам снизились на 1,8 и 1,4 пункта соответственно. Если в августе 18,2% казахстанцев считали, что экономика страны улучшилась в какой-либо степени, то в сентябре доля таковых упала до 16,4%. В целом же продолжает сохраняться тенденция к тому, что казахоязычные респонденты оказались более оптимистичными, чем русскоязычные. Также отчетливо видно, что чем старше опрашиваемый, тем меньше у него доля позитивных ответов. К примеру, если 22% молодежи выбрали положительные варианты ответов, то у людей старше 60 лет таких набралось лишь 12%. Самым пессимистичным регионом оказалась Павлодарская область, где индекс произошедших изменений в экономической ситуации составил 61,9 пункта, а в лидерах оказались Атырауская, Жетысуская и Мангистауская области, набравшие 86,6-90,1 пункта.
В вопросе благоприятности текущих условий для совершения крупных покупок 62,5% казахстанцев дали негативный ответ, тогда как не согласились с этим лишь 29,4% респондентов. В августе чуть меньше жителей страны ответили на этот вопрос негативно (61,4%). В этом случае разница во владении языками не оказала существенного влияния на результат, но возраст казахстанцев, напротив, повлиял на средний показатель. 43% молодежи отмечают благоприятность условий для совершения крупных покупок, тогда как в самой старшей возрастной группе к такому решению пришли лишь 20% информантов. Среди регионов в лидерах вновь вышеупомянутая тройка: Атырау, Жетысу и Мангистау. Последней в списке оказалась Восточно-Казахстанская область, где лишь 21% респондентов отмечает благоприятность условий для крупных покупок.
Несмотря на снижение двух вышеупомянутых субиндексов, падение несколько компенсировалось ростом ожиданий изменения личного материального положения. 49,4% казахстанцев так или иначе ожидают улучшения материального положения в течение года (47,7% - в августе). Казахоязычные опрошенные оказались намного более оптимистичными: 62% ожидают улучшения, тогда как русскоязычных респондентов с подобным мнением набралось лишь 46%. И здесь тоже прослеживается ухудшение результатов вместе с увеличением возраста респондентов. Лидером стал город Шымкент, где 60% людей ждут улучшения личного материального положения, а последнее место вновь заняла Восточно-Казахстанская область, где этот же показатель составил лишь 34%.
Инфляционные ожидания резко пошли вверх
Инфляционные ожидания казахстанцев резко выросли в сентябре, как и ожидалось в прошлом материале за август. Доля ждущих ускорения роста цен в течение месяца выросла с 20,7 до 26%, а в течение 12 месяцев - с 21,9 до 26,3%. Эти показатели оказались самыми высокими за много месяцев наблюдений. В случае с ожиданиями на месяц вперед показатель является самым высоким с декабря 2022 года, а в случае с ожиданиями на год вперед - самым высоким как минимум с ноября 2022 года. Хотя исследование Национального банка РК в сентябре, наоборот, показало снижение инфляционных ожиданий.
Оценки фактической инфляции оказались разнонаправленными: мнение относительно роста цен за последний месяц выросло, а за год - немного снизилось. 53,9% казахстанцев (48,6% - в августе) заметили сильное повышение цен в сентябре. Но вот в горизонте одного года доля таковых упала с 63,1 до 62,6%. Вероятнее всего, инфляционные ожидания отреагировали на рост курса доллара в сентябре на 4,4%. К тому же выросли ожидания по росту самого курса: 56,4% казахстанцев ждут укрепления доллара к тенге через год (54,7% - в августе), а 38,5% (34% - в августе) - через месяц. Эти показатели побили рекорды за все время исследования.
Цены на хлеб, муку и мясо волнуют население сильнее всего
Среди отдельных товаров и услуг казахстанцев больше всего волнует рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, муку, мясо и птицу, молоко и молочные изделия. По всем этим категориям от 32,5 до 35,2% респондентов заметили сильный рост цен в сентябре. Чаще казахстанцев начало беспокоить повышение стоимости хлеба и хлебобулочных изделий: их доля за месяц выросла с 27,8 до 35,2%. Второй месяц подряд продолжает снижаться доля беспокоящихся о подорожании бензина (до 10,6%), а также доля тех, кого волнует стоимость услуг ЖКХ - с 12,8 до 11,8%. Все меньше и меньше жителей страны беспокоятся о росте цен на последние два наименования, несмотря на социальную значимость и рост цен летом.
Узбекистан
Индекс потребительской уверенности узбекистанцев в сентябре продолжил расти и составил 139,1 пункта, тем самым указывая на продолжение роста позитива среди населения. Показали рост все компоненты-субиндексы, кроме благоприятности условий для совершения крупных покупок - этот показатель снизился с 89,8 до 88 пунктов.
Личное положение жителей улучшается
Наибольшее увеличение можно увидеть по оценке изменений личного материального положения, которая выросла сразу на 4,4 пункта. Если в августе доля тех, кто отмечал улучшение этого компонента, составляла 54,7%, то в сентябре показатель вырос до 57,5%. Как и в случае с Казахстаном, русскоязычные респонденты также чаще всего показывали более пессимистичные результаты. Однако нужно понимать, что в Казахстане доля русскоязычных респондентов в разы выше, чем в других странах региона, где почти полностью преобладают носители национального языка, и поэтому данный фактор практически не играет роли в анализе.
Молодежь также оказалась более оптимистичной: 66% ее представителей указывают на улучшение личного материального положения, тогда как среди старшего поколения таковых набралось лишь 47%. Сильнее всего оценка материального положения выросла в Андижанской и Бухарской областях, где этот фактор отмечают 65% респондентов. Регионом, где люди меньше всего видят улучшение, является Сырдарьинская область: доля таких информантов там составляет 47%. Дополнительно отметим, что результаты опроса отлично коррелируют с уровнем доходов населения. Среди наиболее богатых 81% отмечает улучшение личного материального положения за последний год, тогда как среди наиболее бедных таких набралось лишь 25%.
Также на 2,4 пункта выросли два субиндекса: ожидания по личному материальному положению и экономической ситуации в стране в течение 12 месяцев. Если, как отмечалось выше, более 57,5% респондентов указывают на фактическое улучшение материального положения, то на будущее большинство смотрит с оптимизмом. 70,9% узбекистанцев ждут улучшения материального благополучия, что немного выше результата в 70% в августе.
Разница в возрасте опрашиваемых продолжает играть свою роль. Однако различие в результатах между молодежью и старшим поколением намного меньше, чем это было в оценке фактического изменения личного материального положения. 78% молодежи ожидают улучшения, а среди самых возрастных таких набралось 62%.
В региональном разрезе также значительно снизилась разница в результатах среди регионов. Лидерами стали Ферганская и Андижанская области, где 76% людей ждут улучшения материального положения в течение года. Наименьший результат показали респонденты Республики Каракалпакстан, где доля оптимистов составила 65%.
Меньше пессимизма в оценке перспектив экономики
Что касается ожиданий экономической ситуации через год, доля позитивных ответов в сентябре изменилась незначительно - с 66,6 до 67%. Однако заметно снизился процент негативных ответов - с 7,5 до 6,2%. Интересна обратная корреляция ответов в разрезе возрастов: чем старше человек, тем более позитивный прогноз он дает по экономической ситуации. Среди молодежи доля таковых составила 65%, а среди старшего поколения - 70. Первой в списке вновь становится Ферганская область, где 73% людей ждут улучшения экономики страны. Последнее место занял Ташкент, где доля людей, имеющих такое же мнение, составляет 61%. Стоит подчеркнуть, что в разрезе личных доходов разница в ответах также не оказалась слишком высокой. Среди наиболее богатых респондентов оптимистов набралось 76%, а среди наиболее бедных- 63%.
Инфляция ощущается все сильнее
Оценки инфляции узбекистанцев резко выросли в сентябре. Если в августе 25,4% респондентов отмечали очень сильный рост цен, то в сентябре доля таких выросла до 40,1%. Месячная инфляция составила 1,24%, что стало самым высоким показателем в этом году, а годовая инфляция ускорилась до 9,2%. Опрос, проведенный Freedom Finance Global, также показывает, что узбекистанцы заметили резкий рост цен на муку. Таких оказалось 59,4%, что является наивысшим результатом среди всех товаров и услуг. Официальная статистика показывает увеличение стоимости муки на 15,7% за один месяц на фоне приостановки поставок из Казахстана. Также существенно выросли цены на яйцо (+7,8% м/м) и целый ряд овощей и фруктов. Эти товары заняли 6 и 7 места соответственно в опросе наиболее подорожавших товаров.
Сильнее всего ощущают инфляцию в Ташкентской области, где 49,7% людей отмечают очень сильный рост цен за месяц. Также увеличились оценки населения по росту цен за последний год. Теперь уже больше половины (50,6%) респондентов заметили их более быстрый рост. Хотя в августе доля таких людей составляла лишь 42,7%.
При этом инфляционные ожидания практически не изменились. То есть фактически рост цен и более высокие оценки инфляции не оказали значительного влияния на ожидания. Лишь 18,7% жителей страны ждут очень сильного роста цен в течение месяца, хотя в августе этот же показатель составлял 17,2%. При этом выросла даже доля тех, кто ждет снижения цен, - с 6,2 до 7,8%. Ожидания более быстрого роста цен в течение следующих 12 месяцев продолжают снижаться: доля пессимистов упала с 29,2% в августе до 27,7. Больше всего таких людей оказалось в Джизакской области - 35,6%. Отметим резкое снижение ожиданий увеличения цен в Навоийской области - с 40,4 до 26,8%.
Девальвационные ожидания стабильно высокие
В сентябре немного выросли девальвационные ожидания узбекистанцев. Напомним, что в августе они резко снизились во многом из-за увеличения доли затруднившихся ответить на фоне резкого роста курса доллара на 4% в августе. В сентябре же курс вырос незначительно - лишь на 0,6%, но доля затруднившихся ответить поднялась с 23,4 до 24,6% с горизонтом на год и с 25,8 до 29% - с горизонтом на месяц. Увеличилась и доля тех, кто ждет ослабление сума. В течение года 63,3% населения ждет ослабления, а в течение месяца - 49,1%.
Кыргызстан
В Кыргызстане индекс потребительской уверенности в сентябре составил 127,8 пункта, увеличившись на 2,5 пункта в сравнении с августом. Все пять субиндексов в Кыргызстане показали рост, но самое заметное увеличение продемонстрировала оценка благоприятности условий для совершения крупных покупок. Августовское снижение индекса CCI (индекс потребительской уверенности) было полностью отыграно, и сентябрьский показатель оказался немного выше июльского, составив 127,4 пункта.
Условия для совершения крупных покупок заметно улучшились
Скорее благоприятным время для крупных покупок посчитали 38% кыргызстанцев, тогда как в августе считавших аналогично было 33,8%. В сентябре снизилась доля тех, кто дал противоположный ответ - с 44,7 до 43,9%. Так же, как и в случае со всем регионом Центральной Азии, русскоязычные жители оказались более пессимистичными, тем не менее их доля в Кыргызстане тоже небольшая - 16,6%, так что этот фактор не играет заметной роли.
Стоит отметить больший пессимизм вместе с увеличением возраста опрашиваемых, что также является общей тенденцией для всего региона. Среди молодежи 43% людей посчитали, что условия для крупных приобретений - положительные, тогда как среди старшего поколения таких набралось лишь 30%. Обращает на себя внимание и то, что в случае с Кыргызстаном видна более заметная разница между результатами сельского и городского населения. В целом сельчане оказались куда более оптимистичными по целому ряду вопросов. Разница в композитном индексе CCI между горожанами и сельчанами составила 10,8 пункта, хотя в Узбекистане этот показатель равняется 4,5 пункта, в Казахстане - 3,7 пункта, в Таджикистане - 4,7 пункта.
Лидером опроса с большим отрывом оказалась Нарынская область: 48% людей дали позитивный ответ, тогда как в Бишкеке, занимающем последнее место, с ними согласились лишь 28% населения. Доходы людей также без особых сюрпризов показали ожидаемое распределение: 58% наиболее богатых жителей указали на благоприятность условий для совершения крупных покупок, среди наиболее бедных таких оказалось 19%.
Достаточно позитивное изменение показала оценка экономической ситуации, индекс которой вырос на 3,3 пункта относительно августа. 54,4% кыргызстанцев считают, что экономика страны так или иначе показала улучшение, хотя в августе таких было 53,9%. Более заметно снизилась доля пессимистов - с 19,4 до 18,2%.
Если в возрастном разрезе опрос не выявил вышеупомянутой корреляции, то вот сельское население заметно лучше оценивает изменения в экономике. 57% сельчан против 49% горожан дали позитивный ответ. Первой вновь стала Нарынская область, правда, с небольшим отрывом от Баткенской. В Нарынской области положительный ответ дали 70% жителей, тогда как в занявшей последнее место Чуйской доля позитивных ответов составила лишь 40%.
Инфляционные оценки идут вниз, а ожидания - вверх
Инфляционные оценки кыргызстанцев заметно снизились относительно показателей июля и августа. Если в августе 39,1% жителей считали, что цены значительно выросли за последний месяц, то теперь таких насчитывается 36,9%. Похожая история и с сильным ростом цен за последний год: в сентябре 60,6% людей ощутили более быстрый рост цен, чем раньше (в августе их было 62,7%). Инфляционные ожидания, наоборот, немного выросли и продолжают делать это второй месяц подряд. В течение месяца очень сильного роста цен ждут 11,6% жителей (против 10,3% - в августе), а в горизонте одного года доля таких людей за сентябрь выросла с 12,9 до 14,7%. Официально же инфляция в сентябре выросла с 9,5 до 9,6% в годовом выражении.
Кыргызстанцев так же, как казахстанцев и узбекистанцев, сильно беспокоит выросшая цена на муку. 72,8% респондентов отметили, что стоимость муки сильно увеличилась. Также в лидерах продолжают оставаться растительное масло (49,7%), овощи и фрукты (40,9%), сахар с солью (39,2%). Хотя официальная статистика не особо подтверждает рост цен на муку, в СМИ можно увидеть несколько сообщений об этом. Отмечается резкое увеличение цены на импортную муку из Казахстана, но, согласно статистике, средняя цена остается примерно на уровне 63 сомов за килограмм продукта высшего сорта.
Неожиданно растут девальвационные ожидания
Кыргызский сом в сентябре показал небольшое ослабление на 0,5%, но это не помешало заметно увеличиться девальвационным настроениям в стране. Если в августе 28,8% жителей ждали ослабления сома через год, то в сентябре таких набралось уже 31,2%. Также в вопросе роста доллара через месяц увеличение доли людей с таким мнением оказалось еще более заметным - с 17,6 до 21,3%. Именно в Нарынской области наблюдается наибольшая доля ожидающих ослабления сома через год, несмотря на самые положительные оценки по состоянию экономики и благоприятности условий для совершения крупных покупок.
Таджикистан
Индекс потребительской уверенности в Таджикистане в сентябре составил 143,2 пункта, что вновь является самым высоким значением среди рассматриваемых четырех стран Центральной Азии. За месяц индекс повысился на 2,4 пункта, а все 5 субиндексов показали рост. Сильнее всего увеличились два компонента, касающиеся изменения личного материального положения в течение года: "Прогноз" и "Оценка".
Личное материальное положение улучшается
Ожидания жителей Таджикистана в вопросе изменения личного материального положения через год заметно улучшились. Если в августе 71,2% жителей дали позитивный ответ, то в сентябре их доля выросла до 75,7%. В отличие от других стран региона старшее поколение в Таджикистане не оказалось более пессимистичным. Доля позитивных ответов в категории старейших составила 73,1%, что также идентично доле возрастной группы 30 лет - 44 года. Тем не менее самые молодые и здесь проявили наибольший оптимизм: 79,6% молодежи ждут улучшения личного материального положения в течение года.
Среди регионов пальму первенства с небольшой разницей делят между собой Горно-Бадахшанская автономная область и Согдийская область, набравшие 84,2 и 83,8% позитивных ответов. Остальные три региона отстали, но не так значительно, набрав 69,4-73,9%. Разница в доходах также показала ожидаемые результаты, как и во всех остальных странах Центральной Азии.
Оценки изменений личного материального положения в течение последнего года тоже заметно выросли, но в чуть меньшей степени, чем прогнозы. В сентябре доля тех, чье положение улучшилось, составила 58,1% против 55,7% - в августе. На этот раз старшее поколение заметно отстало от молодежи: 48,7% позитивных ответов против 67,2. Среди регионов первой вновь оказалась Горно-Бадахшанская автономная область с результатом в 65,6%, тогда как Душанбе снова стал последним, хотя доля позитивных ответов превысила 50% и составила 53,8%.
Также отметим выросшие оценки изменений экономической ситуации в Таджикистане. Данный субиндекс за сентябрь вырос на 2,6 пункта и находится на самом высоком значении за все три месяца наблюдений. Доля тех, кто считает, что так или иначе экономика улучшилась за последний год, выросла с 72% в августе до 74,8 - в сентябре. Лучший результат показала молодежь в 81,2%, но старшее поколение не слишком отстало, набрав средние по республике 74,8%. Самым позитивным регионом оказалась Хатлонская область, где 77,7% людей выбрали положительные варианты ответов, а Горно-Бадахшанская автономная область, наоборот, попала в аутсайдеры с результатом в 68,6%.
Инфляция становится актуальной темой
Инфляционные оценки и ожидания у населения Таджикистана резко выросли в сентябре и растут как минимум второй месяц подряд. Если в августе 15,5% жителей ждали очень сильного роста цен в следующем месяце, то в сентябре доля таких людей увеличилась до 20,8%. Незначительно выросли ожидания сильного увеличения цен в течение года - с 19,3 до 21,2%. Оценка фактической инфляции выросла куда более значительно. В сентябре 52,3% населения ощутили сильный рост цен за последний месяц, хотя в августе доля таких людей составляла 34,9%. Похожая ситуация и с оценкой роста за прошедшие 12 месяцев. В августе 37,4% жителей страны отмечали более быстрый рост цен, чем раньше, но в сентябре их набралось уже 50,3%.
Данных по инфляции за сентябрь еще нет, но в прошлом материале также поднимался вопрос резкого роста инфляционных оценок населения. Так, в августе годовая инфляция выросла до 4,2% (с 2,3% - в июле). Вероятнее всего, в сентябре увеличение цен продолжилось. И вновь здесь выделяется мука, рост цен на которую также повлиял на настроения жителей Таджикистана. 73% населения отметили, что рост цен на данный продукт оказался наиболее заметным среди всех основных товаров и услуг. Также значительно выросла доля растительного масла. Это отметили 51,4% респондентов, хотя в августе таковых было 35%.
Стабильный курс - низкие ожидания ослабления
Девальвационные ожидания в Таджикистане куда более стабильные и позитивные, чем в других странах Центральной Азии. Это неудивительно, учитывая, что курс доллара к сомони практически не менялся в течение последних семи месяцев. Доля тех, кто ждет ослабления нацвалюты в течение месяца, немного выросла с 20,6 до 20,8%, а в горизонте одного года ослабления ждут 26,4% населения страны (29,6% - в августе).
Итоги исследования за сентябрь
В сентябре все страны Центральной Азии, кроме Казахстана, показали улучшение потребительской уверенности. Кыргызстан полностью отыграл падение в августе, превысив первый июльский показатель на несколько долей пункта. Таджикистан продолжает показывать оптимизм, обновив новый рекорд индекса CCI среди всех стран. Узбекистан также старается не отставать от южного соседа и продолжает демонстрировать рост потребительской уверенности. Казахстан же несколько выбивается из этой группы, но снижение здесь оказалось незначительным - лишь на 0,3 пункта, что вполне в рамках статистической погрешности.
Рост индекса в Узбекистане и Таджикистане коррелирует в первую очередь с ростом позитива в вопросе личного материального положения. Жители этих стран отмечают улучшение своего положения и, ждут его улучшения в течение следующих 12 месяцев. Также население положительно оценивает текущее состояние и перспективы экономики своих стран. Но благоприятность условий для совершения крупных покупок продолжает оставаться в негативной зоне во всех четырех странах. Тем не менее Кыргызстан вышел в лидеры конкретно в этом вопросе. За месяц стало заметно больше жителей страны, которые считают, что могут сейчас позволить себе сделать крупные покупки. При этом у соседей лишь в Таджикистане наблюдается рост позитива в этом вопросе, и то степень роста - мизерная. В Казахстане и Узбекистане, наоборот, наблюдается снижение благоприятности условий для крупных приобретений.
Очень интересно отметить, что немного выросли инфляционные ожидания в Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане. В Казахстане рост более значительный, нежели в Кыргызстане и Таджикистане, вероятнее всего, на фоне роста курса доллара и ожиданий ослабления тенге. Также выделим резкое увеличение инфляционных оценок в Таджикистане, где инфляция заметно ускорилась в августе. Ввиду отсутствия данных пока неясно, какой оказалась инфляция в сентябре, но можно предположить, что цены продолжили расти и в сентябре. Такая же ситуация с оценкой инфляции прослеживается в Узбекистане и частично в Казахстане. Самой актуальной и острой темой для всего региона стала мука, цены на которую резко подскочили в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане на фоне ограничений экспорта из Казахстана. Почти 7 из 10 респондентов заметили сильный рост цен на данный продукт, тогда как в Казахстане показатель несколько ниже: это отмечают лишь трое из 10.
Ожидания по ослаблению национальной валюты выросли в Казахстане, Кыргызстане и в чуть меньшей степени - в Узбекистане. В Таджикистане же все неизменно на фоне стабильного курса доллара к сомони. В Казахстане ожидания по росту доллара достигли многомесячных рекордов за время исследования. В Узбекистане и Кыргызстане рост девальвационных ожиданий происходит, несмотря на относительно более стабильный курс в сентябре. Отметим, что в Узбекистане показатель роста хоть и оказался меньше, подавляющее большинство населения ждет ослабления сума в течение года.
Третья волна исследования за сентябрь потребительской уверенности жителей четырех стран Центральной Азии в большей степени подтвердила результаты второй августовской волны. Можно сделать осторожный вывод о наличии определенных трендов в некоторых странах, которые объясняются фундаментальными особенностями, официальной статистикой, сообщениями в СМИ и движением котировок национальных валют. Также наблюдается некоторая экономическая связь одного и того же товара в целом регионе. Если в прошлый раз отмечался рис, то в этот раз таким товаром оказалась мука. Такая более ясная и полная картина может оказаться полезной всем основным экономическим агентам Центрально-Азиатского региона.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
03.10.2023, 15:37 111781
Казахстанский рынок недвижимости движется к выходу из застоя - исследование Freedom Finance Global
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Аналитики Freedom Finance Global провели комплексное исследование рынка недвижимости Казахстана и проанализировали будущие тенденции на рынке. В исследовании раскрыты некоторые аспекты настроений населения, а также освещено мнение профессиональных участников рынка.
Исследование поддерживает концепцию, что на рынке сейчас превалирует стагнация, вызванная как рыночными факторами, так и прямыми решениями правительства, являющегося влиятельным участником рынка. Однако, по мнению аналитиков компании, в долгосрочной перспективе 2022-2023 годы будут, скорее, выглядеть как переходный период в росте рынка, который начался в 2018 году.
Текущие условия на казахстанском рынке недвижимости жесткие, и, вероятно, останутся таковыми в начале 2024 года. Положительным фактором в данной ситуации является тенденция к снижению ставок, что создаст поддержку для рынка в следующем году. Однозначно только снижение ставки не решит всех проблем, необходимо разумное вмешательство со стороны государства. Тем не менее такие меры должны улучшить покупательскую способность жителей страны, что, наряду с дефицитом обеспеченности населения жильем, является одним из важнейших факторов развития рынка недвижимости в Казахстане", - отмечает аналитик Freedom Finance Global Ансар Абуев.
Экспертная оценка рынка в рамках исследования включила в себя интервью с менеджерами высшего звена управления со стороны государства (регулирование рынка), застройщиков, агентств недвижимости, агрегаторов объявлений в сфере недвижимости и банков второго уровня. С количественной точки зрения ответы экспертов выглядят неоднозначно, поскольку мнения поделились поровну - одна сторона дает позитивную оценку, а вторая склонна к видению стагнации на рынке. В целом специалисты не готовы характеризовать рынок как снижающийся, а на вопрос о пузыре на рынке недвижимости отвечают, как "если и есть, то небольшой". Тем не менее поле проблем и недостатков они отмечают как обширное и признают низкую ликвидность и высокие ставки и цены, а также указывают на снижение стандартов работы со стороны застройщиков. За этим идет проблема недоверия потребителя. Большинство экспертов ставит государство на первое место по значимости влияния на участников рынка, что заставляет их быть более привязанными к решению правительства, нежели отражать рыночные тенденции.
Точка зрения потенциальных покупателей жилья в основном продиктована их покупательской способностью. Опрос, проведенный среди 1047 жителей Казахстана (561 планирующий покупку и 486 - купивших), косвенно подтверждает большой спрос на жилье. Однако довольно жесткий рынок ставок способствует ухудшению кредитного риска потенциальных ипотечных заемщиков, что, в свою очередь, препятствует развитию рынка, создавая так называемые "черные списки".
Опрос респондентов, планирующих купить жилье, показывает, что 90 % согласны с потребностью в его приобретении. Наибольшая часть (33,9 %) сообщает, что предпочтительным вариантом было бы решить вопрос покупки в текущем году. В течение трех лет приобрести жилье готово чуть меньшее количество людей - 31,6 %. При этом возраст большинства тех, кто хочет стать обладателем недвижимости в текущем году, составляет 25 лет - 34 года (37,7 %). Эта часть населения является экономически активной, однако уступает в покупательской способности лицам 35-55 лет.
Среди планирующих купить жилье наибольшая часть выбирает новые, но уже сданные в эксплуатацию дома, отказываясь от приобретения жилья в строящемся доме. Тенденция меняется в зависимости от возраста: молодежь 18-24 лет в 60 % случаев выбирает дома в сданных в эксплуатацию новостройках, однако с возрастом предпочтение, отдаваемое вторичному жилью, увеличивается вплоть до 41 %. Чаще это встречается у людей 35-55 лет. В вопросе о количестве комнат лидирует 3-комнатный вариант.
Что касется покупки жилья, 75 % опрошенных заявляют, что им не хватает средств на это. Среди тех, кто планирует купить квартиру, чуть более 60 % признаются, что воспользуются ипотекой. Данный результат расходится с долей ипотечных сделок, которые упоминались ранее (34-40 % в 2022 году). Это может помочь определить будущую тенденцию к сильной зависимости от рыночных ставок и показать снижение собственных накопленных средств из-за высокой инфляции в 2023 году.
Доля людей, которая считает, что может позволить себе ипотеку под текущие условия (~20 % годовых) составляет 40 %. Учитывая, что присутствуют тенденция к уменьшению уровня инфляции и некоторые вербальные сигналы со стороны правительства к ослаблению денежно-кредитной политики, снижение ставок может уверенно подтолкнуть рынок ипотечного кредитования. Однако оплата ставок от 10 до 20 % у половины опрашиваемых потребовала бы сторонней помощи (например, родственников) для полного погашения. Уровень в 15-20 % годовых для большинства является самой высокой ставкой, которую они могли бы оплатить (любыми способами), независимо от того, как оценивают свое финансовое положение. 70 % опрошенных заявляют, что не смогут выплатить ипотеку, если ставка будет выше 20 %.
Учитывая 40 % готовых брать ипотеку под высокие 20 %, и 70 %, которые заявляют, что не смогут платить по ставкам выше, складывается ощущение довольно натянутой ситуации с ликвидностью у населения. Прослеживается некая склонность к "финансовому авантюризму", поскольку для погашения данных 20 % потенциальные заемщики надеются на третьих лиц. Это несколько не укладывается в данные по просроченным платежам свыше 90 дней (NPL), которые на конец 2022 года составляли около 5 %. Но такое положение дел совпадает с высказываниями экспертов банковского рынка о низком качестве заемщиков в ипотеке", - говорит аналитик Freedom Finance Global.
Среди купивших чуть менее половины приходится на тех, кто совершал сделку на вторичном рынке. Тенденция также сильно зависима от возраста опрашиваемых - чем старше респондент, тем чаще он выбирает вариант вторичного рынка. Около 65 % заявляют, что покупали квартиру в многоквартирном доме. При этом самым популярным был вариант покупки 2-комнатной квартиры - ее выбирали 36,8 % опрошенных.
В случае использования ипотеки первое место занимает Отбасы банк (51,8 %), тогда как Народный банк и Банк ЦентрКредит делят второе место с показателем 13,6 %. Ровно половина из них сообщает, что оплачивали от 100 до 250 тыс. тенге ежемесячных платежей. Доля тех, кто вносил свыше 250 тыс. тенге, составила 14,6 %.
Сравнение базовой ставки и количества сделок показывает прямую корреляцию между жесткостью денежно-кредитной политики и активностью рынка. С одной стороны, базовая ставка должна играть роль инструмента замедления рынка. Но с другой, основным игроком на рынке ипотеки остался Отбасы банк, который может выдавать ипотеку по нерыночным ставкам. Исходя из этого, в 2022 году базовая ставка и количество выданных ипотек могли не зависеть друг от друга в полной мере. Однако начиная с 2023 года, когда условия получения льготной программы "7-20-25" значительно ухудшились, население будет чаще обращать внимание на рыночные ставки. Значение базовой ставки будет иметь еще большее влияние на рынок на фоне отсутствия новой льготной ипотеки и рисков ухода Отбасы банка из крупных городов. Также стоит учитывать, что в 2023 году доля рыночной ипотеки БВУ, зависимой от базовой ставки, выросла до 25 % и, вероятно, этот тренд продолжится", - прогнозирует Ансар Абуев.
На основе данных исследования аналитики Freedom Finance Global сформулировали следующие сценарии развития ситуации с рынком недвижимости. Согласно первому, правительство не объявляет новую льготную ипотечную программу либо не расширяет ассортимент до уровня, достаточного, чтобы покрыть спрос рынка. В данном случае ожидается, что рынок пойдет по сложному пути - продолжится увеличение доли программ банков второго уровня на рынке, а население продолжит ощущать давление высоких ставок до их снижения к более приемлемым показателям. Второй вариант сценария предполагает, что правительство объявит новую программу льготного кредитования для широкого рынка. В данном случае рынок пойдет по упрощенному пути. Тем не менее не ожидается того, чтобы ставки оказались такими же, как это было при запуске программы "7-20-25" в 2018 году. Они будут пересмотрены в сторону повышения. В обоих сценариях прослеживается рост инвестиционной привлекательности жилья в областных центрах. Доходность от аренды жилья и депозитов может сравняться, однако ставка в банках второго уровня будет выигрывать за счет отсутствия фактора амортизации жилья.
22.09.2023, 11:30 137726
Нищета подступает: численность казахстанцев, живущих в семьях с доходами ниже стоимости продовольственной корзины, выросла втрое
Фото: Depositphotos
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По итогам второго квартала текущего года в Казахстане насчитывалось 177,8 тысячи домашних хозяйств, имеющих доходы ниже прожиточного минимума - на 9,4% больше, чем годом ранее. Это 5,1% от всех домохозяйств РК. В таких домохозяйствах проживал 1 млн человек, плюс 4,7% за год, сообщает ranking.kz.
В городах РК было 88,6 тысячи подобных домохозяйств с населением 455,7 тысячи человек, в селах - 89,2 тысячи домохозяйств, в них проживало 560,8 тысячи человек.
Что касается домашних хозяйств, имеющих доходы ниже стоимости продовольственной корзины, их в стране насчитывалось 9,4 тысячи - сразу в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Это 0,3% от всех домохозяйств страны. В них проживало 59,5 тысячи человек - в 2,7 раза больше, чем год назад. В городах было зарегистрировано 4,2 тысячи таких домохозяйств с населением в 24,2 тысячи человек, в селах - 5,2 тысячи домохозяйств с населением 35,2 тысячи человек.
В региональном разрезе наибольшее число домохозяйств, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, числилось в Туркестанской области: 27 тысяч - на 1,3% меньше, чем годом ранее. В них проживало 207,7 тысячи человек, минус 4,8%.
Далее идут Алматы (18,5 тысячи, плюс 40,5%) и Шымкент (13 тысяч, плюс 8,7%). В Алматы в таких домохозяйствах проживало 98,1 тысячи человек, в Шымкенте - 76,8 тысячи человек.
Меньше всего домохозяйств, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, насчитывалось в Улытауской области: 1,6 тысячи - на 86,8% больше, чем годом ранее. В них проживало 9,9 тысячи человек.
Средняя величина прожиточного минимума во втором квартале текущего года составила 47,9 тысячи тенге на душу населения в месяц - на 11,1% больше, чем годом ранее. В то же время доходы, использованные на потребление, достигли 88,4 тысячи тенге, увеличившись на 15,4% за год. Отношение доходов, использованных на потребление, к величине прожиточного минимума составило 184,7%, против 177,8% годом ранее.
Проще говоря, прожиточного минимума фактически не хватает на проживание.
Наибольший разрыв между доходами, использованными на потребление, и величиной прожиточного минимума наблюдается в Алматы: здесь отношение составило 240,2%. Далее идут Карагандинская (238,2%) и Северо-Казахстанская (231,8%) области.
15.09.2023, 10:13 145906
Какие правонарушения чаще всего совершают безработные?
Фото: Depositphotos
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Среди лиц, совершивших уголовные правонарушения, по итогам января-августа текущего года числилось 30,1 тыс. безработных - на 5,1% меньше, чем годом ранее. В том числе 5,5 тыс. граждан совершили проступки, 24,6 тыс. человек - преступления. Из этих 24,6 тыс. человек 10,7 тыс. человек совершили преступления средней тяжести, 8 тыс. человек - тяжкие преступления, 5 тыс. человек - преступления небольшой тяжести, 959 человек - особо тяжкие преступления, сообщает ranking.kz.
Численность безработных, нарушающих закон, уменьшается из года в год. Так, например, в 2022 году показатель снизился на 3,6%, до 31,7 тыс. человек, в 2021-м - на 21,8%, до 32,9 тыс. человек, в 2020-м - на 22,8%, до 42,1 тыс. человек, в 2019-м - на 6,5%, до 54,5 тыс. человек.
В региональном разрезе больше всего безработных, совершивших уголовные правонарушения, числилось в Алматы: 5 тыс. человек - сразу на 27% больше, чем годом ранее.
В тройку регионов-антилидеров также вошли Астана (3 тыс. человек, плюс 5,8%) и Алматинская область (2,4 тыс., минус 40,7%).
Наименьшие показатели были зафиксированы в Улытауской (239 человек), Абайской (710 человек) и Кызылординской (781 человек) областях.
В разрезе статей уголовного кодекса 35,1% всех правонарушителей, не имевших официального трудоустройства, попались на кражах: 10,6 тыс. человек - на 8,3% меньше, чем годом ранее.
Из видов правонарушений, наиболее "популярных" среди безработных, стоит также отметить мошенничество (3,7 тыс. человек, плюс 13,9%), мелкое хищение (3,1 тыс. человек, минус 7,1%), незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта (1,6 тыс. человек, минус 6,9%) и нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (1,2 тыс. человек, плюс 8,4%).
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