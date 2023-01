Столичный театр "Astana Musical" выступили в жанре хор-концерт

Рассказать друзьям

Уже известный и полюбившейся алматинцам и гостям культурной столицы профессиональный джазовый клуб EverJazz открыл собственную концертную площадку и предлагает всем любителям джазового музыкального направления погрузится в погрузиться в романтическое настроение джазового исполнения. Ценителей и искушенных слушателей, как всегда, ждет разнообразная программа, над которой работают лучшие джазовые исполнители.





23 декабря в 20.00 на сцене EverJazz выступит коллектив The Jazz Colours, объединяющий ведущих джазовых музыкантов Алматы! Здесь встречаются опыт и современные музыкальные идеи. Музыка секстета охватывает широкую палитру музыкальных красок от босановы до фанка. В исполнении The Jazz Colours прозвучит программа классического свинга и джазовых баллад. You Don't Know What Love Is, Lullaby Of Birdland, What A Little Moonlight Can Do навеют вам мечтательное настроение и легкость. Неожиданные вкрапления фанковых тем добавят концерту яркие ритмы!









В субботний вечер, 24 декабря, в 20.00 в EverJazz выступит виртуозный саксофонист Константин Добровольский, московское Take Off Trio и молодая певица Аружан Аскарова! Константин неутомимый экспериментатор, который находится в постоянном поиске новых музыкальных решений. С ним на сцену поднимется московский коллектив Take of Trio. Музыка команды - это симбиоз нетривиальных форм, красочных гармоний и проникновенных мелодий, которые воссоздают дух северных стран. Фирменное звучание трио рождается благодаря синергии его участников и их разнообразному бэкграунду. Лидер трио пианист Алексей Рябухин стажировался в Европе у знаменитого Карела Боле, участника квартета Тутса Тилеманса. Барабанщик Евгений Камкин в своей игре демонстрирует влияние культовых барабанщиков Тони Уильямса, Билла Стюарда. А Денис Шушков, контрабасист, дополняет трио виртуозной игрой, мощной джазовой школой и любовью к академической музыке.









Завершением предновогодней джазовой недели станет выступление прогрессивной джазовой команды из R.E.D. trio с программой "Посвящение Гласперу". Музыка Роберта "цепляет сочетанием легкости для восприятия и одновременно с этим композиционной сложностью", говорят музыканты. На концерте прозвучат композиции как из акустических альбомов (Mood, Canvas, In My Element), так и написанные под влиянием хип-хопа (Black Radio, Collagically Speaking). Стильные биты, актуальные тембры и современный джаз в этот вечер! 25 декабря в 20.00.









Встречайте открытие первого профессионального джаз-клуба Алматы EverJazz. Мы поддерживаем высокий уровень музыкального исполнения, эстетику и культуру джаз-клубов Европы и США. Клуб EverJazz - это место встречи думающих, активных людей, тех, кто ищет и создает свой стиль жизни. Твой джаз. Твой клуб. Твой круг!





Адрес: Зенкова, 24, вход с Калдаякова.