03.01.2026, 09:00
Первая в новом году магнитная буря началась на Земле
Явление носит планетарный характер
Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Земле началась первая магнитная буря в новом 2026 году, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ Российской академии наук.
Событие зарегистрировано 2 января около 1.00 времени Астаны, и, как свойственно данному типу явлений, носит планетарный характер.
Прогноз на бурю был сформирован еще накануне - геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в межпланетное пространство в результате вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря накануне боя курантов. К Земле, таким образом, пришло эхо от солнечных событий еще прошлого года", - рассказали специалисты.
Ученные напомнили, что в 2025 году первая магнитная буря была зарегистрирована уже первого января, ставшая в итоге одной из самых сильных в течение всего года.
На этот раз январь начался со значительно более умеренного события: текущий уровень составляет G1 (минимальный) с прогнозом на возможный рост до G2", - отметили в лаборатории.
По словам экспертов, прошлый год, в целом оказался исключительно активным в плане геомагнитных событий, обновив 10-летние, а по некоторым показателям и 20-летние рекорды.
Новый год изначально ожидался не сильно проще, и столь раннее начало добавляет веса этому сценарию", - добавили они.
02.01.2026, 15:32
Семья из четырех человек пропала в Атырауской области
Жители села Жангельди выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись
Атырау. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области разыскиваются четверо жителей, члены одной семьи, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
25 декабря в полицию Атырауской области обратилась жительница города Атырау с заявлением о том, что больше месяца неизвестно местонахождение брата и его семьи. Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись", - проинформировали в полиции.
По данным ДП, сотрудниками правоохранительных органов принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения пропавших. Ориентированы полицейские из других регионов.
По имеющейся информации, супруги и двое их взрослых детей 33 и 35 лет могли направиться в южные регионы страны", - отметили в пресс-службе.
Всех граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении данных лиц, просят сообщить в полицию по номерам: 98-20-78, 98-20-88, +7 701 304 0012.
01.01.2026, 18:01
С 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно при первичной выдаче и замене по истечении срока. Эта уникальная практика, инициированная МВД, направлена на упрощение получения документов и снижение финансовой нагрузки на граждан, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
Первые удостоверения личности будут бесплатными при первичной выдаче. И, кстати, при замене удостоверений личности именно по истечении срока они также будут изготавливаться без оплаты государственной пошлины", - сказал председатель Комитета миграционной службы Аслан Аталыков.
Кроме того, в прошлом году в тестовом режиме запустили такой пилотный проект как онлайн-документирование.
В рамках этой услуги предусмотрена так называемая система биометрической идентификации. То есть искусственный интеллект определяет живость лица, качество фотографии, подходит ли она стандартам, нет ли там фотошопа. На следующий год, если тест будет успешен, намереваемся запустить проект в "боевую среду", - сказал Аслан Аталыков.
01.01.2026, 18:00
С 1 января 2026 года программа ArtSport прекратила работу в Казахстане
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ноябре владелец платформы ArtSport ТОО "SoftDeCo" сообщил о прекращении обслуживания информационной системы с 1 января 2026 года и дальнейшем закрытии проекта, передает корреспондент агентства.
Этот шаг вызван экономической нецелесообразностью развития, сопровождения и поддержки проекта ArtSport. Просим вас сохранить все необходимые данные на своих устройствах", - говорится в сообщении.
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в правительстве рассказал, что теперь будет новая цифровая платформа при Министерстве просвещения, которая объединяет данные всех детей. Частные площадки использоваться не будут.
Подушевое финансирование программы ArtSport в рамках творческих заказов полностью в ведомстве Министерства просвещения. Данный проект полностью передан из нескольких ведомств. В шести регионах проводится пилот. Вы знаете, как ввели Face ID, к примеру, в Кызылординской области из 15 тысяч детей при проверке подтвердились только 1000 детей. Тем самым удалось сэкономить около 5 млрд бюджетных средств. То есть этот проект, как закончится, будет внедрен уже во всех областях. Это будет Face ID, это будет контроль, "один ребенок - один ваучер", - заявил министр.
В конце 2024 года Антикор завершил расследование по делу главы дирекции развития спорта и его заместителя. Они совместно с субъектами предпринимательства подозреваются в хищении бюджетных средств в размере 584 млн тенге, предназначенных на приобретение спортивного инвентаря, а также путем заключения договоров с туроператорами по завышенной стоимости.
01.01.2026, 11:00
Названы пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений, рассчитанные на предстоящий год, сообщили в фонде.
Расчет ПМД производится в соответствии с методикой определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.
Согласно методике, при расчете ПМД на 2026 год использованы следующие социально-экономические показатели на 2026 год, определенные законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы":
- минимальный размер заработной платы - 85 000 тенге;
- минимальный размер пенсии - 69 049 тенге;
- размер прожиточного минимума - 50 851 тенге.
В результате размеры ПМД в 2026 году повышены в среднем на 10%, что в целом согласуется с текущими и прогнозными значениями инфляции.
Напомним, что ПМД - это минимальный размер пенсионных накоплений (сформированных за счет обязательных пенсионных взносов), необходимый для обеспечения вкладчика ежемесячной пенсией не ниже размера минимальной пенсии. Это оценочная сумма пенсионных накоплений, рассчитываемая, исходя из текущих и прогнозных социально-экономических показателей, размеров минимальной пенсии, минимальной заработной платы, прожиточного минимума, а также инфляции и инвестиционной доходности. Другими словами, порог минимальной достаточности - это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста, получал пенсионные выплаты (с учетом минимальной базовой пенсионной выплаты) не менее размера минимальной пенсии.
01.01.2026, 08:00
Что ждет казахстанцев в январе
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в январе 2026 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Налоговый кодекс
С 1 января 2026 года вводится в действие новый Налоговый кодекс. Кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования: на 30% сокращается объем налоговой отчетности, на 20% уменьшается количество налогов, оптимизируются льготы и сборы. Существенные изменения коснулись всех ключевых направлений - от корпоративного и индивидуального подоходного налогов до стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки.
Также установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.
Кроме того, освобождаются от уплаты НДС услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний по перечню, определяемому правительством, услуги по изданию книг в печатном виде, археологические работы.
Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС - 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).
От индивидуального подоходного налога освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ. Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью - с 882 до 5000 МРП. Сокращено количество налогов: упраздняется единый земельный налог, по отдельным платам сокращено число ставок и сборов. Оптимизированы специальные налоговые режимы - теперь их всего три: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для фермерских хозяйств. Самозанятые смогут рассчитывать и уплачивать платежи через мобильное приложение.
Корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% - для банков и игорного бизнеса, 5% - для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной - 3%.
Для стимулирования фондового рынка сохраняются налоговые льготы по дивидендам, выплачиваемым по биржевым ценным бумагам. До 2031 года от КПН освобождаются доходы от ценных бумаг, выпущенных холдингом "Байтерек". Дополнительно предусмотрены преференции для переработки полезных ископаемых и геологоразведки, включая нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых на 5 лет для новых малорентабельных участков.
Также вводятся прогрессивные ставки ИПН.
Повышенная ставка 15% будет применяться к совокупным доходам граждан, превышающим 8500 МРП в год. Аналогичная ставка вводится для дивидендов и доходов предпринимателей, превышающих размер 230 000 МРП в год. Для фермеров с учетом сохранения льготы - 70% налог на доходы свыше данного предела составит 4,5%.
Помимо этого, введено повышенное налогообложение для физических лиц акцизом 10% на дорогостоящую продукцию: автомобили стоимостью свыше 75 млн тенге, суда - свыше 100 млн тенге, алкоголь - свыше 0,5 млн тенге за литр, сигары - свыше 10 тысяч тенге за штуку. Также повышается налог на имущество, если совокупная стоимость объектов недвижимости превышает 450 млн тенге.
Существенно меняются подходы в налоговом администрировании. Камеральный контроль будет носить предупредительный характер. Упрощаются процедуры взыскания налоговой задолженности, предоставления отсрочки и рассрочки. При незначительных суммах задолженности не будут блокироваться счета бизнеса. Уведомления и меры будут применяться поэтапно в зависимости от суммы долга.
С 2026 года вводится новый порядок постановки на регистрационный учет по НДС
Согласно новому Налоговому кодексу, постановка на учет по НДС будет осуществляться в трех формах:
- добровольная - по желанию, до достижения порога оборота;
- обязательная - при превышении годового оборота 10 000 МРП (около 43 млн тенге);
- условная - для иностранных компаний, оказывающих электронные услуги или осуществляющих онлайн-продажи казахстанским потребителям.
Постановке на учет по НДС не подлежат:
- государственные учреждения;
- филиалы;
- лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, медиаторы, судебные исполнители);
- физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;
- налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы (СНР).
Предельный годовой оборот для применения СНР по упрощенной декларации составляет 600 000 МРП (2,6 млрд тенге).
Это позволит субъектам малого бизнеса работать по упрощенной системе без постановки на учет по НДС.
Обязательная постановка на учет по НДС предусмотрена только для налогоплательщиков, работающих по общеустановленному режиму налогообложения.
С 2026 года налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы, не смогут быть плательщиками НДС. Чтобы сохранить этот статус, им необходимо перейти на общий порядок налогообложения с 1 января 2026 года.
Уведомление о выбранном режиме представляется до 1 марта 2026 года.
Тем, кто останется на упрощенном режиме, рекомендуется сняться с учета по НДС до конца 2025 года и подать декларацию по форме 300.00 за IV квартал 2025 года не позднее 16 февраля 2026 года.
Отмечается, что все заявления по вопросам регистрации и снятия с учета по НДС можно подать в электронном виде через "Кабинет налогоплательщика" или портал eGov.kz.
Ряд изменений в налогообложении имущества предусмотрен с 1 января 2026 года.
При исчислении налога на транспортные средства по легковым автомобилям со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет применяется поправочный коэффициент 0,7, свыше 20 лет - 0,5. Учитывая, что налог уплачивается по итогам года, соответственно, сумма налога с учетом понижающих коэффициентов будет исчислена за 2026 год в 2027 году. Исключены ставки для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, произведенных (изготовленных или собранных) в Республике Казахстан после 31 декабря 2013 года или ввезенных на территорию Республики Казахстан после 31 декабря 2013 года.
От уплаты налога на транспортные средства освобождаются крестьянские фермерские хозяйства, дополнительно к другим льготам. Налог исключается на одно легковое моторное транспортное средство с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой, (автомобили-пикапы) на одно крестьянское или фермерское хозяйство.
Исключена норма по отнесению категорий транспортных средств в зависимости от вида транспортного средства (пикапы, джипы, лимузины, фургоны) с уточнением определения категории транспортных средств в зависимости от указанной в свидетельстве о регистрации транспортных средств категории право на управление транспортным средством (А.В.С.D).
Также внесены следующие изменения:
В целях сокращения форм налоговой отчетности исключено обязательство по представлению расчета текущих платежей по налогу на транспортные средства и земельному налогу (налоговая отчетность). С 2026 года налогоплательщик будет представлять только годовую декларацию и, соответственно, разово производить уплату по итогам года.
Отменяется обязательство по представлению расчета текущих платежей по налогу на имущество, если годовая сумма налога не превышает 1 млн тенге. Если такая сумма будет менее 1 млн тенге, налогоплательщик, так же, как по земельному налогу и налогу на транспортные средства, будет представлять только декларацию и, соответственно, производить уплату по итогам года.
Вводится норма, согласно которой при изменении границ населенных пунктов земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения, перешедшие в черту населенных пунктов, будет исчисляться по ставкам для земель сельхозназначения, при условии использования таких участков в сельскохозяйственных целях.
Увеличены ставки оплаты за пользование земельными участками по участку недр, предоставленному на основании лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых.
По земельным участкам сельскохозяйственного назначения, не используемым по назначению или используемым с нарушением законодательства Республики Казахстан увеличена ставка по земельному налогу и плате за пользование земельными участками в 2 раза.
Увеличены ставки платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ от стационарных источников и за захоронение отходов производства и потребления объектов первой категории, за исключением объектов жизнеобеспечения.
Исключены из Налогового кодекса плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности, 7 видов государственной пошлины и 6 видов сборов.
С 5 января 2026 года стартует акция "Народный бухгалтер"
Акцию запустили в целях поддержки предпринимателей и повышения качества ведения бухгалтерского и налогового учета.
По данным КГД, акция начнется 5 января 2026 года и продлится до 30 июня 2026 года.
Народный бухгалтер" - это бесплатная консультативная помощь для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса. Предприниматели смогут получить понятные и практические разъяснения по вопросам бухгалтерского учета, налоговой отчетности и работы в информационных системах.
Основной формат - офлайн-прием на базе управлений государственных доходов в городах и областных центрах. График работы в первые месяцы январь-февраль 2026 года консультации 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) с 10.00 до 13.00. С марта 2026 года консультации 2 раза в неделю.
Места приема будут обозначены специальными вывесками "Народный бухгалтер", с указанием графика работы и адреса. В рамках акции консультации будут проводить профессиональные бухгалтеры и аудиторы, представители профессиональных бухгалтерских объединений и для разъяснения норм законодательства наиболее опытные сотрудники органов государственных доходов.
В Астане, Алматы и Шымкенте планируется определить отдельные места проведения консультаций, при возможности во всех районах города. В регионах консультации будут организованы на районном уровне, при необходимости - с выездами специалистов.
Также предусмотрены видеоконсультации и телефонная связь между районными и городскими управлениями в часы приема.
Помимо очных консультаций, предпринимателям будут доступны: онлайн-консультации через официальные ресурсы, вебинары (онлайн и офлайн), тематические консультационные сессии в отчетные периоды.
Взносы в ОСМС повысят с 2026 года
С января 2026 года устанавливается новый верхний предел базы для исчисления взносов: для работодателей - 40 минимальных заработных плат, для работников - 20 МЗП. Изменения затронут около 9% (более 500 тысяч) работников с высоким уровнем дохода.
Кроме того, дополнительно предусмотрено поэтапное увеличение ставок взносов государства на ОСМС: с 2,2% в 2027 году до 4,7% в 2037 году, это должно "обеспечить долгосрочную стабильность финансирования".
С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу обновленный перечень социально значимых заболеваний
Минздрав изменил перечень социально значимых заболеваний. В него включены 11 заболеваний: туберкулез, ВИЧ, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, злокачественные новообразования, психические, поведенческие расстройства, острый инфаркт миокарда, орфанные заболевания, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, эпилепсия, цереброваскулярные болезни.
Из списка были исключены системные поражения соединительной ткани, ревматизм, сахарный диабет и детский церебральный паралич, что вызвало обеспокоенность в обществе.
В Минздраве сообщили, что исключенные заболевания теперь будут лечиться в рамках ОСМС.
Таким образом, с 1 января 2026 года в пакет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) включены:
• сахарный диабет;
• детский церебральный паралич;
• системные поражения соединительной ткани;
• ревматизм.
При этом объем медицинской помощи не сокращается - изменяется только источник финансирования. Все застрахованные пациенты продолжают получать лечение, консультации и лекарства бесплатно в рамках системы ОСМС.
Первичная диагностика всех социально значимых заболеваний будет проводиться в рамках ГОБМП независимо от страхового статуса. Ранее это касалось только пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.
Государство, как и прежде, сохраняет все гарантии в отношении льготных категорий граждан: детей, беременных женщин, пенсионеров, студентов, лиц с инвалидностью, безработных и других (...) Обновление перечня социально значимых заболеваний - это не сокращение помощи, а усовершенствование механизмов финансирования и усиление гарантий для наиболее уязвимых пациентов", - отметили в Минздраве.
Национальный каталог товаров
Применение Национального каталога станет обязательным с 1 января 2026 года. Система интегрируется с ключевыми государственными и коммерческими системами - госпланирование, таможенная система, ЭСФ, ретейлеры, ОФД, ККМ, товароучетные системы и электронные торговые площадки. Благодаря этому бизнес сможет автоматически выгружать и обновлять товарные карточки, участвовать в закупках и получать меры господдержки.
По данным Минфина, инициатива направлена на устранение дублирования справочников и создание единого цифрового эталона для товаров в таких сферах, как торговля, таможня, госзакупки, планирование и исполнение бюджета. Каталог позволит отслеживать товар от производителя до конечного потребителя, контролировать срок годности и бороться с контрафактом.
С января 2026 года вводится мораторий на создание новых информационных систем вне QazTech
С июля прошлого года в промышленную эксплуатацию введена национальная цифровая платформа QazTech. Для масштабирования платформы с января 2026 года вводится мораторий на создание новых информационных систем вне QazTech, за исключением случаев, когда разработку невозможно реализовать на платформе.
Отдых в январе
В январе казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 12 выходных и 19 рабочих дней. А при шестидневной рабочей неделе - 7 дней отдыха и 24 рабочих дня.
- 1 и 2 января - праздничные выходные в честь Нового года;
- 3 и 4 января - выходные дни;
- 5 и 6 января - рабочие дни;
- 7 января - выходной день в связи с празднованием Рождества.
Школьник находятся на зимних каникулах - с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно.
Запрет на вывоз ГСМ
Запрет на вывоз бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортном вводится сроком на полгода: с 20 ноября 2025 года по 20 мая 2026 года. Запрет касается в том числе вывоза в страны ЕАЭС.
Также вводится запрет с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года на вывоз с территории РК за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола и битума нефтяного.
Повышение пенсий и пособий
Законом о республиканском бюджете на 2026-2028 годы предусмотрено повышение с 1 января 2026 года всех видов государственных пособий, базовой и солидарной пенсий на 10% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты населения РК.
Кроме того, начиная с 2023 года в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%.
С 1 января 2026 года минимальный размер базовой пенсии составит: 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума), максимальный размер будет повышен со 110 до 118% от прожиточного минимума, что составляет 60 005 тенге.
Кроме того, планируется увеличение пособий:
- пособие на рождение 1, 2, 3 ребенка увеличится со 149 416 до 164 350 тенге, на рождение 4 и более ребенка - с 247 716 до 272 475 тенге;
- пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 63 030 до 69 330 тенге, с 10 детьми - со 157 280 до 173 000 тенге;
- пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличится со 101 702 до 111 872 тенге, II группы - с 81 362 до 89 498 тенге, III группы - с 55 474 до 61 021 тенге.
Также на 10% будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.
Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
В Казахстане с 2026 года договоры на подачу поливной воды будут заключаться в электронном формате
В целях борьбы с черным рынком воды с 1 января 2026 года договоры между РГП "Казводхоз" и водопользователями по подаче поливной воды будут заключаться исключительно в онлайн-формате.
С 1 января 2026 года доходы физлиц будут рассчитываться налоговиками по-новому
Правила будут действовать в отношении физлиц, не состоящих на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой, а также в случаях нарушения порядка ведения учета, или утраты (уничтожения) учетной документации.
Органы госдоходов будут применять следующие виды косвенного метода определения дохода физического лица: метод прироста стоимости активов, метод учета затрат и метод учета движения средств на банковских счетах.
Для ведения расчетов органы госдоходов будут использовать следующие сведения:
- об остатках и движении денег на банковских счетах физического лица, о предоставленных кредитах физическому лицу и расходов на погашение вознаграждения по ипотечным жилищным займам;
- об имуществе, находящемся на территории Казахстана, о расходах на медицину и образование, по сделкам и договорам физических лиц, в том числе договорам страхования, сделках физических лиц с ценными бумагами, биржевыми товарами и об отчислениях и выплатах по социальным платежам;
- об имуществе, находящемся в иностранном государстве, в том числе с льготным налогообложением;
- из форм налоговой отчетности, представленные физическими и юридическими лицами;
- полученные по результатам форм налогового и таможенного контроля и др.
В случае, если доходы физлица, отраженные в налоговой отчетности, не соответствуют его расходам, произведенным на личное потребление, в том числе на приобретение имущества, органы государственных доходов определяют доход и налог на основе произведенных им расходов с учетом доходов прошлых периодов. При отсутствии у физического лица документов, подтверждающих стоимость активов, в том числе объектов незавершенного строительства, транспортных средств, земельных участков, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости и иного имущества в доход данного физического лица включается рыночная стоимость указанного актива.
С 1 января 2026 года вводится новый критерий контроля мобильных переводов
Нововведением является введение порога для отнесения операций на банковских счетах физических лиц к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности. Ранее критерий основывался исключительно на количестве поступлений - от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных календарных месяцев.
Теперь вводится дополнительное условие: итоговая сумма поступлений за аналогичный период должна превышать 12-кратный размер минимальной заработной платы, действующей на 1 января соответствующего финансового года.
Таким образом, к критериям относятся получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денег на банковский(-ие) счет(-а) физического лица, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, итоговая сумма которых за указанный период превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года", - пояснили в КГД.
Контроль за банкоматами ужесточат в Казахстане
С 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит установить участников подозрительных операций.
Кроме того, банковские данные казахстанцев будут передавать в КГД.
Критерием отнесения операции к имеющей признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности является получение одним физлицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денег на банковский счет, не предназначенный для ведения бизнеса, итоговая сумма которых за итоговый период превышает 12-кратный размер МЗП, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.
Тарифы на электроэнергию в Казахстане намерены заморозить на семь лет
Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию". Приказом предусмотрено утверждение предельных тарифов на электрическую энергию на 2026-2032 годы на уровне предельных тарифов на электрическую энергию 2025 года. Срок ввода в действие утвержденных тарифов - 1 января 2026 года.
Напомним, что до конца I квартала 2026 года повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей приостановлено.
В Казахстане утвердили ставки акцизов на бензин и дизтопливо
Постановлением правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2025 года № 1049 утверждены ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо. Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.
Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива собственного производства:
бензин - 38 134 тенге за тонну;
дизельное топливо - 35 726 тенге за тонну;
газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо - 38 134 тенге за тонну.
Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива, использование на собственные производственные нужды:
бензин - 38 634 тенге за тонну;
дизельное топливо - 35 726 тенге за тонну;
газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо - 38 634 тенге за тонну.
Импорт
бензин - 38 134 тенге за тонну;
дизельное топливо - 35 726 тенге за тонну;
газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо - 38 134 тенге за тонну.
Как будут контролировать мобильные переводы в Казахстане с 2026 года
Январское ЕНТ
Тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля. В январском ЕНТ участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих групп образовательных программ в другие направления подготовки на платной основе, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, граждане РК, обучившиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.
Отмечается, что при подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования.
В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Структура ЕНТ сохраняется в прежнем виде: абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий также не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий - на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов.
Время тестирования - 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.
Напомним, с 2027 года в Казахстане начнут тестировать новый формат ЕНТ.
Казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно
С 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно при первичной выдаче и замене по истечении срока.
Квоты на иностранных работников в 2026 году изменятся
Со 2 января 2026 года в Казахстане вступают в силу обновленные квоты на привлечение иностранной рабочей силы. Квота на привлечение иностранных работников в 2026 году составит 0,25% от численности рабочей силы в Казахстане.
В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в Казахстан иностранной рабочей силы (ИРС) по потребностям работодателей. На 2026 год общая квота установлена в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике.
Квота на привлечение ИРС в 2026 году будет распределена на 4 категории следующим образом: 726 разрешений по первой категории (руководители и их заместители), 3 402 - по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 5 893 и 3 131 единиц соответственно. Также на сезонные работы может быть привлечено до 4 994 человек.
Кроме того, на 2026 год квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах установлена в размере 2,9% по отношению к численности рабочей силы в республике.
По данным Минтруда, по состоянию на 1 декабря 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 103 иностранных гражданина.
На данный момент в Казахстане насчитывается 1 817 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 334,4 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников. По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства - 4 993 человека, сельского, лесного и рыбного хозяйства - 2 316 человек, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 1 235 человек, обрабатывающей промышленности - 1 155 человек.
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай - 5 604 человека, Узбекистан - 2 110 человек, Турция - 1 036 человек, Индия - 943 человека.
Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота была установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тыс. единиц, а с марта текущего года, в связи с заявками местных исполнительных органов, приказом министра увеличена до 16,5 тыс. единиц.
С августа 2025 года, в связи с расширением перечня профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников, приказом министра общая квота установлена в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 19,4 тыс. единиц. На сегодняшний день с учетом потребности регионов данная квота сокращена до 16,7 тыс. единиц.
В Казахстане расширен перечень социально значимых продовольственных товаров
В него включено 31 наименование продуктов питания:
- Мука пшеничная первого сорта
- Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)
- Рожки
- Крупа гречневая (ядрица)
- Рис шлифованный (круглозерный)
- Картофель
- Морковь столовая
- Лук репчатый
- Капуста белокочанная
- Помидоры (кроме сортов "черри", "виноградные")
- Огурцы (кроме сорта "корнишоны")
- Яблоки
- Сахар белый - сахар-песок
- Масло подсолнечное
- Говядина с костями
- Говядина бескостная
- Мясной фарш
- Баранина, включая бескостную
- Конина, включая бескостную
- Рыба свежая, охлажденная и мороженая (лещ, карась, судак, карп, сазан)
- Мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные)
- Куры (тушка)
- Молоко пастеризованное, ультра пастеризованное, стерилизованное от 2,2% до 6% жирности без вкусовых добавок (за исключением безлактозного)
- Кефир 2-3% жирности (за исключением безлактозного)
- Сметана (за исключением безлактозной)
- Творог: 5-9% жирности (за исключением безлактозного)
- Сыр твердый, полутвердый 40-50% жирности
- Масло сливочное (несоленое, от 72,5 % до 80% жирности без наполнителей и растительных жиров)
- Яйцо куриное (I категория)
- Чай черный (без вкусовых добавок, кроме пакетированного)
- Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра")
Напомним, перечень социально значимых продовольственных товаров будет расширен временно для сдерживания спекулятивного роста цен и обеспечения доступности продуктов первой необходимости для населения. Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев сообщил, что расширенный список СЗПТ будет действовать как минимум квартал.
01.01.2026, 00:31
Обзор основных событий 2025 года по версии Kazakhstan Today
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2025 году.
В КАЗАХСТАНЕ ПРИНЯТ НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
В июле 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Масштабная налоговая реформа реформа затронет ИП, ТОО, а также наемных работников.
Новый кодекс предусматривает изменения по ключевым налогам. В частности, установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС - 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).
При этом корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% - для банков и игорного бизнеса, 5% - для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной - 3%. Также от ИПН освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ. Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью - с 882 до 5000 МРП.
Стоит отметить, что, бизнес-сообщество Казахстане не раз высказывалось против отдельных положений кодекса.
К примеру, в сентябре в НПП "Атамекен" заявили, что планируемые изменения в Налоговом кодексе могут спровоцировать дефицит лекарств и подорвать отечественное производство. Основной причиной беспокойства являлось введение с 2026 года НДС на лекарственные средства и медицинские изделия. Бизнес настаивал на срочном дерегулировании цен лекарственных средств в опте и рознице.
В октябре представители бизнеса и гражданского общества запустили петицию в связи с действием пункта 16 статьи 286 Налогового кодекса Республики Казахстан. В этом пункте говорится о расходах налогоплательщика по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации на дату получения таких товаров, работ, услуг. По мнению авторов петиции, "эта норма фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, работающими на специальном налоговом режиме (СНР) на основе упрощенной декларации". Однако петиция по новому Налоговому кодексу не прошла модерацию. Об этом сообщила автор петиции, налоговый консультант Екатерина Ким. Она планирует обжаловать решение и обратиться в Конституционный суд. Специалист также направила обращение президенту.
Между тем правительство приняло решение о введении ряда мер для снижения негативного влияния на МСБ в связи с введением нового Налогового кодекса. В КГД заявили о внесении изменений в новый кодекс по специальному налоговому режиму.
В частности, вводится СНР для самозанятых; для малого и среднего бизнеса сохраняется СНР на основе упрощенной декларации; крестьянские и фермерские хозяйства, ранее применявшие СНР для КФХ, продолжат уплачивать индивидуальный подоходный налог на прежних условиях и по тем же ставкам. В правительстве заверили, что применение упрощенных режимов будет сохранено для порядка 70% всех налогоплательщиков.
В начале ноября Минздрав заявил, что в стране планируют освободить от НДС медуслуги и лекарственные препараты в рамках ГОБМП и ОСМС. Сообщалось, что для оказания медицинских услуг, реализации лекарственных средств и медицинских изделий в частном секторе установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 и 10% с 2027 года.
В декабре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству тщательно проанализировать обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса. Особое внимание, отметил он, надо уделить совершенствованию налогового администрирования.
Позже премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами разработать дополнительные неналоговые меры поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в общеустановленном режиме налогообложения. Также будет проведено налоговое администрирование "с чистого листа".
Министр финансов РК Мади Такиев отметил, что в новом Налоговом кодексе предусмотрена важная поддержка. Для налогоплательщиков с задолженностью до 1,5 тыс. МРП (около 6,5 млн тенге) будет доступна отсрочка/рассрочка до 1 года без залога имущества и банковской гарантии. Между тем, как сообщают СМИ, на фоне налоговой реформы предприниматели из Казахстана начали регистрировать ИП в Кыргызстане.
ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ ПЕРВОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В начале августа в поселке Улкен Алматинской области состоялась торжественная церемония запуска работ по строительству первой атомной электростанции в Казахстане - инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации. Лидером международного консорциума, который займется строительством АЭС, стала российская госкорпорация "Росатом". Кроме того, сообщалось, что МАГАТЭ поддержит Казахстан на всех этапах строительства АЭС.
По словам главы Агентства по атомной энергии РК Алмасадама Саткалиева, общий объем инвестиций в проект составит около $14-15 миллиардов. Кроме того, еще $1 миллиард будет направлен на строительство социальных объектов и современной инфраструктуры. Срок проведения изыскательных работ составит порядка 18 месяцев. При этом, как отметил глава агентства, точная дата начала строительства станции станет известна только после завершения проектных изысканий.
Отдельного внимания заслуживает конкурс на лучшее название первой атомной электростанции страны, который проводился с 25 сентября и продлился до 10 октября на платформе eGov Mobile. В рамках конкурса каждый казахстанец мог предложить свой вариант наименования. В итоге первую АЭС Казахстана назвали "Балқаш". Всего в конкурсе приняли участие 27 157 граждан старше 16 лет. Каждый участник мог предложить одно наименование.
Помимо первой АЭС, в Казахстане планируют строительство еще двух станций. В середине сентября президент Казахстана дал соответствующее поручение. В октябре Алмасадам Саткалиев заявил, что вторую АЭС могут построить в Алматинской области.
СКАНДАЛЬНОЕ ВЫСЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В БАГАНАШЫЛЕ ПОТРЯСЛО ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
В начале марте 2025 на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева, разгорелся скандал. Тогда в управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений. Сами сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Через несколько дней Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашыле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
В июле в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей все-таки состоится. Сообщалось, что в первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов, а перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации.
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. Стоит отметить, что на кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. Также было поручено провести ремонт детского дома для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице и взять объект на баланс города Алматы.
В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводилось администрацией президента. После скандала с переселением сирот в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении. В частности, в ответ на повторный запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка". Стоит отметить, что результаты расследования по резонансному инциденту еще неизвестны.
В октябре заместитель акима Алматы Азамат Калдыбеков на пресс-конференции в РСК сообщил, что воспитанников детского дома в Баганашыле временно переведут в другой центр на период ремонта. В декабре аким города Дархан Сатыбалды уточнил, что новое здание детского дома в Баганашыле намерены ввести в эксплуатацию в сентябре-октябре 2026 года. Об этом сообщают СМИ.
КАЗАХСТАН СОБРАЛ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНА
В 2025 году Казахстан зафиксировал рекордный урожай зерновых и ряда других сельхозкультур. По официальным данным, с 16 млн га при средней урожайности 17 ц/га намолочено 27,1 млн тонн зерна. C 12,2 млн га пшеницы намолочено 20,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше уровня предыдущего года. Ячменя намолочено порядка 4 млн тонн, что на уровне прошлого года.
Рекордные результаты отмечены не только по зерновым - впервые в истории Казахстан собрал около 1 млн тонн бобовых, а также значительный объем масличных культур.
Также собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,8 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых культур. Завершена уборка хлопчатника. Благодаря внедрению современных технологий выращивания, в том числе капельного орошения, некоторые хозяйства получили до 50 ц/га. В целом при средней урожайности почти 30 ц/га собрано 428 тыс. тонн хлопка-сырца, или на 42% больше уровня прошлого года.
Как пояснили в правительстве, большую роль в высоких показателях сбора нового урожая сыграло своевременное внесение удобрений и раннее финансирование весенних полевых работ. Из 700 млрд тенге, выделенных на посевную, освоено 502 млрд тенге.
В конце октября по линии Аграрной кредитной корпорации был начат прием заявок от фермеров на льготное финансирование посевной 2026 года. Кроме того, из выделенных на льготный лизинг сельхозтехники 250 млрд тенге было подано заявок на 253 млрд тенге, это означает, что парк сельхозтехники будет обновлен на порядка 8 тысяч единиц сельхозтехники.
Стоит отметить, что высокие показатели урожая создали прочную основу не только для внутреннего продовольственного обеспечения, но и для экспорта казахстанской сельхозпродукции на внешние рынки.
В частности, по данным КТЖ, с сентября по 27 ноября 2025 года вывезено 3,1 млн тонн зерна. В нацкомпании также отметили рост поставок казахстанского зерна в Узбекистан - на 32,8%, Кыргызстан - в 2 раза, Афганистан - на 28,8%.
ВВЕДЕН МОРАТОРИЙ НА ЗАСТРОЙКУ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ АЛМАТЫ
Застройка верхней части Алматы на протяжении многих лет вызывала острые споры среди горожан и экспертов. В начале августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части города.
Позже в управлении городского планирования и урбанистики уточнили, что запрет касается территорий южнее Талгарского тракта, ВОАД, проспекта Аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова. Отмечалось, что интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - острый дефицит социальной инфраструктуры. В этих районах наблюдается нехватка образовательных учреждений, медицинских объектов.
Также в верхней части города отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации, а существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей.
Кроме того, существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивает риск сдвигов почвы и разрушений.
В октябре в Алматы на внеочередной XXXVІ сессии маслихата депутаты приняли мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов в предгорье. Запрет уже вступил в силу.
Также в ноябре акимат Алматы зарезервировал 30 земельных участков в разных районах города на 20 лет. Позже в управлении земельных отношений мегаполиса уточнили, что участки будут использованы в соответствии с генеральным планом города Алматы для государственных нужд.
ИТОГИ АЗИАДЫ-2025 В КИТАЕ: КАЗАХСТАН ЗАНЯЛ 4-Е МЕСТО В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ И ЗАВОЕВАЛ 20 МЕДАЛЕЙ
В 2025 году в китайском городе Харбине прошли зимние Азиатские игры - 2025. По итогам Азиады-2025 казахстанские атлеты выиграли 20 медалей: четыре золотых, девять серебряных и семь бронзовых. Страна заняла четвертое место в общекомандном зачете.
В частности, золотые медали завоевали биатлонист Владислав Киреев и мужские команды по хоккею, шорт-треку и фристайл-акробатике. Как отмечали в НОК, фристайлисты впервые в истории поднялись на первую ступень пьедестала Азиады. В борьбе за золотую медаль они обошли мировых лидеров из Китая. Также исторического результата добились и шорт-трекисты. Ранее никогда в этом виде спорта у Казахстана не было золотой награды.
Серебряными призерами стали: Евгений Кошкин (конькобежный спорт), женская и смешанная команды по шорт-треку, женская сборная по хоккею, женская команда в лыжной эстафете, индивидуальный лыжник Константин Борцов, Вадим Куралес (биатлон), смешанная команда по фристайл-акробатике и мужская команда по биатлону в эстафете.
Бронза по итогам соревнований досталась: женской команде конькобежек в спринте, фигуристу Михаилу Шайдорову, лыжнику Олжасу Климину и мужской команде лыжников в эстафете, фристайлистке Аяне Жолдас (индивидуальная акробатика) и паре Аяна Жолдас и Ардана Маханова (синхронные прыжки), а также женской сборной по биатлону (эстафета).
НОВОЕ МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПОЯВИЛОСЬ В КАЗАХСТАНЕ
В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, заявил, что в стране появится Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Кроме того, перед правительством была поставлена задача обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики. Позже указом главы государства Минцифры было реорганизовано в Министерство ИИ. Новое ведомство возглавил Жаслан Мадиев.
Еще одним важным событием стало подписание лидерам Казахстана закона "Об искусственном интеллекте" в ноябре 2025 года. Законом были введены основополагающие принципы функционирования систем ИИ. Кроме того теперь искусственный интеллект будет признаваться в качестве инструмента достижения человеком определенных задач, а на собственников и владельцев были возложены обязанности по управлению рисками, обеспечению безопасности и надежности, поддержке пользователей по вопросам функционирования систем ИИ.
Также в августе в Казахстане был создан цифровой штаб. Как пояснили в правительстве страны, оперативное принятие штабом обязательных для исполнения решений будет способствовать ускоренному повсеместному внедрению технологий ИИ. В сентябре штаб принял ряд решений по внедрению искусственного интеллекта.
Кроме того, значимым достижением стал запуск суперкомпьютера в Астане. Церемония состоялась в июле. Новый суперкомпьютерный кластер способен обеспечить производительность до 2 экзафлопс по методике расчета в формате FP8, что делает его самым мощным вычислительным решением в Центрально-Азиатском регионе. Как отметили в Акорде, суперкомпьютер позволит Казахстану добиться значительного прогресса в развитии цифровых технологий. Доступ к высокопроизводительным вычислениям получат стартапы, занимающиеся разработкой нейросетевых решений, университеты, научные центры, а также государственные и частные компании. В ноябре в Министерстве ИИ заявили, что суперкомпьютер Alem.Cloud занял 86 место в международном рейтинге самых мощных вычислительных систем мира - TOP500.
ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТАЛКИНГ, ПРИНУЖДЕНИЕ К БРАКУ И ДРОППЕРСТВО
В 2025 году в Казахстане были внесены важные изменения в уголовное законодательство. В частности, в середине июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан".
В сентябре вступила в силу новая поправка "Принуждение к браку". Норма предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству. Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление и виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах - до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, была исключена норма, которая позволяла похитителю избежать уголовной ответственности, если он добровольно освобождал жертву. Теперь наказание наступает независимо от последующего освобождения.
В октябре в Шымкенте и Кызылординской области были зарегистрированы первые уголовные дела по фактам принуждения к вступлению в брак.
Еще одним из ключевых нововведений стало введение уголовной ответственности за сталкинг - навязчивое преследование, не связанное с применением насилия, но причиняющее значительный психологический вред. Теперь под сталкингом понимаются действия, направленные на установление нежелательного контакта или слежку за человеком вопреки его воле. Это может включать постоянные звонки, слежку, слежение через интернет или иные формы навязчивого поведения, нарушающие личные границы и вызывающие чувство страха или тревоги, повлекшие существенный вред.
Теперь за такие действия предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 200 месячных расчетных показателей, общественные или исправительные работы до 200 часов либо арест сроком до 50 суток.
Также в Уголовный кодекс Республики Казахстан введена новая статья, устанавливающая ответственность за дропперство - предоставление доступа к своему банковскому счету третьим лицам с использованием денежных средств в преступных целях. Как пояснили в МВД, Это явление является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств.
Теперь в зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ноябре в стране уже было зарегистрировано 10 уголовных дел по фактам дропперства.
В КАЗАХСТАНЕ ВОЗОБНОВИЛИ ОТСТРЕЛ САЙГАКОВ
В июле 2025 года на территории Западно-Казахстанской области официально начался отстрел сайгаков, который был временно приостановлен еще зимой прошлого года. Работы по "регулированию численности" степных антилоп продлились до концам ноября. Как пояснили тогда в акимате региона, меры направлены на " поддержания естественного баланса, предотвращения вреда пастбищным угодьям и защиты сельскохозяйственных угодий".
Работы проводились специализированными бригадами, а мясо отстрелянных животных отправили на на переработку. В целом порядка 196 тысяч сайгаков пустили на мясо в Казахстане.
В декабре стало известно, что Казахстан возобновит международную торговлю рогами сайгака. В Минэкологии заверили, доходы от регулируемой международной торговли рогами пойдут на сохранение биоразнообразия, мониторинг и восстановление экосистем.
В то же время тема вызвала широкий общественный резонанс: часть общества поддержала решение, другие выразили обеспокоенность судьбой редкого вида, численность которого удалось восстановить благодаря многолетним программам охраны.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today также проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
В КАЗАХСТАНЕ ВЫНЕСЕНЫ ПРИГОВОРЫ ПО РЕЗОНАНСНЫМ ДЕЛАМ
В июне 2025 года в Талдыкоргане прошло судебное разбирательство по резонансному делу Шерзата Полата. 16-летний парень был убит в Талгаре в еще начале октября 2024 года в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. На скамье подсудимых оказались 9 человек, в том числе несовершеннолетний, а рассмотрение дела проходило в открытом судебном заседании. Также велась онлайн-трансляция. Главный обвиняемый Шынасыл Абзал приговорен к 23 годам лишения свободы. Сакиеву Равилю назначено 20 лет лишения свободы, Тоқтаубаеву Азамату - 15 лет лишения свободы, Ильясову Нуркиясу - 9 лет лишения свободы, Әскентаю Дархану, Тоқтаубаеву Нурболу, Белгожаеву Шынгысу - 7 лет лишения свободы каждому. Несовершеннолетнему Ы. по статье о недонесении о преступлении назначен 1 год 6 месяцев лишения свободы.
Еще одним резонансным разбирательством стало дело главы главы фонда Biz birgemiz Перизат Кайрат. Активистка была задержана еще осенью 2024 года по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. Позже выяснилось, что в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. В июле 2025 года Перизат Кайрат была приговорена к 10 годам лишения свободы, ее мать Гайни Алашбаева - к 7. Они обвинялись по трем эпизодам мошенничества, а также в легализации денег, совершенных группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере. В сентябре стало известно, что имущество Перизат Кайрат продадут на аукционе.
Также громким стало задержание экс-главы "Астана LRT" Талгата Ардана в Анталье в мае 2025 года. Он был заочно осужден к 9 годам лишения свободы еще в 2024 году. Его признали виновным по факту злоупотребления должностными полномочиями, вопреки интересам службы, повлекшие тяжкие последствия.
Тем временем по словам акима Астаны Жениса Касымбека, сам LRT запустят уже в начале 2026 года.
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ ОТМЕТИЛИ В КАЗАХСТАНЕ
В 2025 году жители Казахстана отметили 80-летие победы в Великой Отечественной войне. В стране в честь юбилея Победы был реализован обширный план мероприятий. В частности, по словам президента Касым-Жомарта Токаева, было принято решение назвать именами героев около 500 улиц по всей стране. Кроме того, в Астане состоялся масштабный военный парад и праздничный концерт. А в Алматы прошла патриотическая акция "Батырларға тағзым" (шествие "Бессмертного полка"). Потомки участников Великой Отечественной войны прошли по улицам города с их портретами. Колонну участников акции возглавили военный духовой оркестр, рота почетного караула и представители ветеранских организаций. Завершилось шествие торжественным возложением цветов к Вечному огню у Мемориала Славы. В акции приняли участие более 30 тысяч человек.
Также в День Победы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев прошла масштабная концертная программа, а вечером алматинцев ждало уникальное световое шоу с участием более 500 дронов. Кроме того, в честь юбилея Нацбанк РК выпустил посвященные 80-летию Победы коллекционные монеты.
Информационное агентство Kazakhstan Today продолжает публикацию обзора "Социальная деградация", в котором собраны события и тенденции, вызвавшие широкий общественный резонанс в Казахстане. Материалы обзора доступны в разделе "Мнения / Тренды". Кроме того, агентство продолжает вещание интернет-телевидения.
31.12.2025, 19:50
С наступающим Новым годом!
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today поздравляет своих читателей с наступающим Новым, 2026 годом!
Наша редакция желает вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и уюта вашему дому и душевного равновесия! Успеха в делах и достатка! Пусть новый год подарит вам радостные события и реализует самые заветные желания!
Мира, любви и взаимопонимания всей нашей планете, дорогие друзья!
31.12.2025, 13:58
В Алматы полиция несет службу в усиленном режиме
В местах массового скопления людей, на центральных улицах и в жилых районах увеличено количество нарядов полиции
Алматы. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы усилены меры по обеспечению общественной и дорожной безопасности в предновогодние и праздничные дни, сообщает Polisia.kz.
Как сообщил начальник управления административной полиции департамента полиции города Алматы Серик Шумаев, в местах массового скопления людей, на центральных улицах и в жилых районах увеличено количество нарядов полиции и патрульных экипажей.
Особое внимание уделяется профилактике правонарушении в общественных местах, а также обеспечению безопасности детей и несовершеннолетних в праздничные дни. Полицейские призывают граждан соблюдать правила общественного порядка, не нарушать тишину в жилых дворах и ответственно относиться к безопасности детей и пожилых людей. Полиция продолжит системную профилактическую работу и будет реагировать на все факты правонарушении в установленном порядке", - сказал полицейский.
