08.01.2026, 17:24 63916
Казахстан вводит новые требования к мигрантам и кандасам
Фото: Depositphotos
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации РК Аида Балаева разъяснила ключевые положения концепции миграционной политики до 2030 года, сообщили в пресс-службе правительства.
В первую очередь мы исходим из интересов граждан Казахстана. Иностранная рабочая сила будет привлекаться только там, где действительно существует кадровый дефицит. Миграционные потоки будут формироваться с учетом реальных потребностей отраслей, регионов и конкретных проектов", - отметила она.
По ее словам, соблюдение закона обязательно для всех независимо от статуса.
Контроль за соблюдением миграционного законодательства будет усилен, а ответственность за нарушения - неизбежна как для мигрантов, так и для работодателей. Безопасность должна обеспечиваться на каждом этапе - от въезда до выезда. Наша цель - чтобы в Казахстан приезжали люди, готовые жить и работать здесь, уважая законы и культуру страны", - подчеркнула министр.
Как рассказали в правительстве, с января 2026 года в Казахстане внедряется скоринговая модель предварительного отбора иностранных граждан, включая этнических казахов, претендующих на вид на жительство. Это обязательное тестирование на знание государственного языка, анкетирование в цифровом формате, проверки со стороны компетентных органов и итоговое собеседование.
Для этнических казахов, рассчитывающих на государственную поддержку, будет действовать отдельный порядок, дополнили в пресс-службе.
Для того чтобы пользоваться льготами и программами помощи со стороны государства, такие переселенцы должны оформить статус кандаса и расселиться в трудодефицитные регионы: это Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.
Мы призываем наших соотечественников следовать государственной стратегии, а в ответ они получат всю необходимую поддержку - с переездом, обустройством, трудоустройством. Кандасы, включенные в региональную квоту, при переезде заключают социальный контракт на 5 лет. Но если, к примеру, семья кандасов получила помощь и через два-три года решила уехать из региона приема в другой город, не прожив там положенные пять лет согласно соцконтракту, то в этом случае они обязаны вернуть государству всю сумму полученной поддержки", - пояснила Аида Балаева.
В то же время предусмотрен и альтернативный вариант - оформление постоянного проживания на общих основаниях, без привязки к региональным квотам и мерам господдержки. Это дает возможность самостоятельно выбирать регион проживания в рамках действующего законодательства.
По словам Балаевой, новая миграционная политика будет внедряться поэтапно с учетом обратной связи от общества, бизнеса и регионов. Приоритет будет отдаваться добросовестным и законопослушным людям, а цифровые инструменты позволят исключить серые схемы и фиктивные документы.
08.01.2026, 20:16 52016
Казахстанским производителям компенсируют до 50% расходов на внутренние железнодорожные перевозки
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Внесены изменения в «Правила оказания мер государственного стимулирования промышленности, направленных на продвижение обработанных товаров, работ и услуг казахстанского происхождения на внутренний рынок», сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и строительства РК.
“В соответствии с поправками отечественным предприятиям предоставляется возмещение до 50% затрат на транспортировку приоритетных товаров железнодорожным транспортом внутри страны. Максимальный размер компенсации составляет до 10 тысяч месячных расчетных показателей (43,25 млн тенге). Ранее меры государственной поддержки внутренних железнодорожных перевозок в республике не применялись”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что нововведение направлено на снижение транспортных издержек производителей, повышение конкурентоспособности казахстанской продукции и стимулирование роста казахстанского содержания.
Кроме того, в пять раз увеличен размер компенсации затрат на международную сертификацию продукции. Если ранее государством возмещалось до 3 000 МРП, то теперь — до 15 000 МРП, что составляет порядка 65 млн тенге. Наличие международных сертификатов позволяет казахстанским компаниям участвовать в тендерных процедурах транснациональных структур и расширять экспортные возможности.
Также внесены изменения в «Правила предоставления мер государственного стимулирования промышленности, направленных на повышение производительности труда субъектов промышленно-инновационной деятельности». Смягчены требования по налоговой динамике: теперь условие ежегодного роста налоговых отчислений не распространяется на предприятия, зарегистрированные менее семи лет назад (ранее — менее трёх лет). Это учитывает реальные сроки выхода новых производств на проектную мощность и расширяет доступ к государственной поддержке для более широкого круга компаний.
Главной целью инициированных Министерством промышленности и строительства изменений является усиление государственной поддержки казахстанских товаропроизводителей и повышение конкурентоспособности экономики.
Национальным оператором по оказанию мер государственного стимулирования, направленных на повышение производительности труда и продвижение продукции на внутренний рынок, является QazIndustry. По итогам 2025 года центром возмещены затраты субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму свыше 1 млрд 436 млн тенге, государственную поддержку получили порядка 60 предприятий.
08.01.2026, 18:43 58751
В Казахстане обсуждают создание крупного промышленного парка с глубокой переработкой сырья
Совокупный объем инвестиций оценивается на уровне порядка 15 млрд долларов США
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провел встречу с вице-председателем правления XINFA GROUP Чжао Тинъюном по вопросам инвестиционного взаимодействия и практических аспектов строительства на территории Казахстана современного промышленного парка, сообщили в правительстве.
В пресс-службе премьер-министра пояснили, что XINFA GROUP - один из крупнейших мировых индустриальных холдингов с диверсифицированным портфелем в сфере энергетики, алюминиевой и химической промышленности, а также экологичных строительных и аграрных технологий. Компания основана в 1972 году и занимает глобальные лидерские позиции по нескольким ключевым производственным направлениям.
Концепция инвестиционного проекта по созданию в Павлодарской области масштабного промышленного парка полного цикла предусматривает глубокую переработку сырья с целью выпуска продукции высокого передела из угля, бокситов, меди, флюорита и известняка. В частности, планируется строительство металлургических производств по выпуску глинозема, алюминия и меди, формирование энергетической инфраструктуры, включая объекты на базе возобновляемых источников энергии, а также запуск предприятий по производству соды, углеродных материалов и экологичных строительных решений", - говорится в сообщении.
По данным правительства, совокупный объем инвестиций оценивается на уровне порядка 15 млрд долларов США, площадь будущего индустриального парка - более 3 тысяч га. Планируется создание свыше 10 тысяч рабочих мест.
Вице-председатель правления Xinfa Group Чжао Тинъюн отметил, что компания уже провела предварительный анализ ресурсной базы Казахстана, включая бокситовые, угольные и медные месторождения, и положительно оценивает их промышленный потенциал в контексте формирования цепочек глубокой переработки и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
Роман Скляр подчеркнул, что Казахстан рассматривает промышленную модернизацию, привлечение стратегических инвестиций и развитие технологичной индустрии как ключевые приоритеты государственной экономической политики. Правительством сформирована устойчивая правовая и институциональная база для сопровождения крупных инвестиционных проектов, включая механизмы долгосрочного партнерства с международными индустриальными группами.
По итогам встречи подтверждена заинтересованность в дальнейшей детальной проработке проекта, расширении индустриального партнерства и укреплении долгосрочного инвестиционного сотрудничества.
08.01.2026, 13:11 85016
В Казахстане внедрят аудит кибербезопасности
Фото: Depositphotos
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал о принимаемых мерах по обеспечению кибербезопасности страны.
По словам Мадиева, в рамках Цифрового кодекса планируется актуализация законодательства в сфере защиты персональных данных путем усиления ответственности, введения аудита кибербезопасности и другие меры.
Он отметил, что для обеспечения кибербезопасности страны на сегодняшний день создана экосистема, в которой участвуют как государственные органы, так и частный сектор.
В частности, техническая защита обеспечивается Национальным центром информационной безопасности (НКЦИБ), Государственным оперативным центром (ГОЦИБ), Отраслевым центром информационной безопасности в финансовом секторе и частными Оперативными центрами информационной безопасности (ОЦИБ). Для оперативного обмена информацией об инцидентах выстроена взаимосвязь между НКЦИБ и ОЦИБ, где специалисты ведут постоянный мониторинг информационной безопасности и оказывают поддержку владельцам государственных систем и критически важных объектов информационно коммуникационной инфраструктуры", - говорится в ответе министра на депутатский запрос.
Кроме того, для обеспечения безопасности персональных данных функционирует государственный сервис контроля доступа к персональным данным, позволяющий гражданам контролировать доступ к своим данным, путем предоставления разрешения или отказа в доступе к данным.
Ранее Мадиев заявил, что госорганы часто нарушают требования информационной безопасности, а также напомнил их руководителям о персональной ответственности за утечку данных.
08.01.2026, 09:31 104961
Земли на 82 млн тенге возвращены в госсобственность в Акмолинской области
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Сандыктауского района выявила нарушения требований законодательства при рассмотрении заявок и подведении итогов конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения сельскохозяйственного производства, сообщили в прокуратуре Акмолинской области.
Установлено, что итоги конкурса подводились в три этапа, тогда как действующим законодательством предусмотрено подведение итогов на следующий день после проведения конкурса. Несоблюдение установленных сроков повлияло на прозрачность и объективность конкурсных процедур.
По акту надзора органом государственного контроля за использованием и охраной земель в судебном порядке признаны недействительными семь договоров аренды земельных участков. Тем самым незаконно предоставленные сельскохозяйственные земли общей площадью 1400 га возвращены в государственную собственность", - проинформировали в прокуратуре.
Кроме того, по данным ведомства, за допущенные нарушения должностные лица привлечены к административной ответственности.
07.01.2026, 16:34 174166
Тимур Елеусизов возглавил "Жасыл-Алматы"
Учреждение будет заниматься содержанием и обслуживанием парков, скверов и набережных города
Алматы. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Тимур Елеусизов назначен руководителем КГУ "Жасыл-Алматы" (современный аналог Зеленстроя), сообщили в акимате Алматы.
Как рассказали в ведомстве, учреждение будет заниматься содержанием и обслуживанием парков, скверов и набережных города.
Основная задача новой структуры - системный уход за зелеными территориями, наведение порядка и формирование единого подхода к их содержанию с четким распределением ответственности и ориентиром на практический результат.
Решение о создании КГУ "Жасыл-Алматы" принято с учетом накопившихся проблем в сфере управления зеленым фондом города, отсутствия единого оператора и фрагментарного подхода к уходу за зелеными насаждениями, добавили в акимате.
07.01.2026, 10:20 189166
В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст для пастухов и чабанов
Фото: Depositphotos
Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Минсельхозе общественный совет по вопросам развития агропромышленного комплекса одобрил проект плана развития животноводства на 2026-2030 годы. Документом предусмотрены меры по развитию животноводства и обеспечению отрасли квалифицированными кадрами.
Рассматриваются вопросы социальной поддержки представителей животноводства, включая снижение пенсионного возраста для пастухов и чабанов, предоставление отсрочки от воинской службы, приоритетное выделение образовательных грантов их детям", - сообщили в Минсельхозе.
Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин отметил, что проект комплексного плана включает пакет взаимосвязанных и практикоориентированных мер.
Основное внимание в документе уделено созданию механизмов финансирования животноводства. В частности, предусмотрен запуск программы долгосрочного льготного кредитования под 6% на приобретение племенного поголовья всех видов животных. Планируется внедрение кредитования под 5% для пополнения оборотных средств без ограничений по подотраслям животноводства. Средства могут направляться на закуп кормов, горюче-смазочных материалов, ветеринарных препаратов и другие производственные расходы", - проинформировал вице-министр.
Для вовлечения потенциала неиспользуемых пастбищ предусмотрено создание единого кредитного продукта под 6% для развития отгонного животноводства. Все кредитные программы планируется обеспечить системой государственных гарантий через институт "Даму" по аналогии с действующими механизмами в растениеводстве.
Отдельный блок комплексного плана посвящен развитию глубокой переработки животноводческого сырья, вопросам ветеринарной безопасности и цифрового контроля.
В ходе обсуждения члены общественного совета озвучили предложения по вовлечению растениеводческих хозяйств в животноводство, развитию пастбищного кормопроизводства, усилению поддержки казахской белоголовой и аулиекольской пород, защите внутреннего рынка от некачественной продукции, субсидированию строительства жилья для животноводов и др.
Проект разрабатывался с учетом мнения фермерского сообщества. Мы видим, что все наши предложения и пожелания, которые, безусловно, положительно скажутся на развитии отрасли, учтены. Мы уверены, что комплексный план станет основой для формирования устойчивой модели развития агропромышленного комплекса и системной поддержки агробизнеса в сфере животноводства", - сказал директор республиканской палаты молочных и комбинированных пород КРС QazaqSut Азамат Сагинбаев.
07.01.2026, 10:08 192846
В Казахстане отмечают православное Рождество
Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - 7 января в Казахстане отмечается Рождество. Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником, сообщила пресс-служба Акорды.
Дорогие соотечественники! Поздравляю всех православных граждан Казахстана с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник наполняет сердца людей верой, надеждой и любовью к ближнему. Христианство и другие мировые традиционные религии пронизаны вечными духовно-нравственными идеалами справедливости, милосердия, чистосердечия, ответственности, доброты, гармонии. Православие вносит важный вклад в укрепление межконфессионального согласия в нашей стране, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, трудолюбия и семейных ценностей", - подчеркнул Токаев.
Президент отметил, что принципы единства, солидарности, взаимопомощи - это неотъемлемый элемент нашей государственной политики, незыблемый фундамент всех наших достижений.
Проявляя взаимное уважение, доверие, сострадание, наше общество уверенно продолжит движение вперед по пути Справедливости и Прогресса. От всего сердца желаю православным гражданам и всем жителям нашей страны крепкого здоровья и больших успехов! Пусть в каждом доме царит благополучие!" - сказал Токаев.
06.01.2026, 19:54 205266
Бюджет не должен финансировать "элитные" частные школы - Бектенов
Фото: primeminister.kz
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание по реформированию системы государственного финансирования частных образовательных и медицинских организаций, сообщили в пресс-службе правительства.
Государство берет на себя обязательства по оказанию качественных и доступных образовательных услуг и в случае переполненности государственных учреждений выделяется подушевое финансирование на обучение в частной организации. Вместе с тем фиксируются факты злоупотреблений, когда формируется искусственный переток учащихся и учителей в целях увеличения объема получаемых субсидий. Это негативно влияет на качество образования, а также на рациональность госрасходов", - рассказали в правительстве.
Внимание акцентировано также на частных организациях с высокой стоимостью обучения.
Государственный бюджет не должен использоваться на финансирование так называемых элитных школ с высоким уровнем родительской оплаты, позволяющим в полной мере обеспечивать учебный процесс", - подчеркнул премьер.
Министр финансов Казахстана Мади Такиев доложил о проводимой работе по переходу на новый механизм размещения государственного заказа в частных школах. В целях решения проблемных вопросов оцифрованы процессы финансирования частных школ - от заключения договоров до оплаты услуг.
Согласно данным сервиса OrtaBilim, на веб-портале e-Qazyna.kz заключены договоры на финансирование с 789 частными школами (в 2025 году - 845 школ) на сумму 78,7 млрд тенге. 206 учреждений из числа ранее профинансированных не соответствовали установленным требованиям. Выявлены случаи приписок и двойного учета учащихся и учителей, превышения допустимой проектной мощности и другое.
В ходе аудита установлены следующие предварительные результаты: аномальные движения 1333 учащихся с переводами из одной школы в другую от 5 до 12 раз; в 64 частных школах фактическая численность обучающихся превышает установленную проектную мощность более чем в два раза; за 2024 год не отражены доходы в налоговой отчетности по 167 частным школам. Территориальными Департаментами внутреннего государственного аудита направлены письма-уведомления, в результате школами уплачено налогов на сумму 1,2 млрд тенге. На текущую дату проводятся встречные проверки в 46 школах", - проинформировали в пресс-службе.
Как уточнили в правительстве, следующим этапом работы станет оцифровка государственных школ (6887 школ), детских садов и университетов. Также будет обеспечена прозрачность всего цикла финансирования образовательных услуг, оказываемых за счет бюджета.
Кроме того, в ходе совещания был поднят вопрос пересмотра подходов к лицензированию деятельности частных организаций образования.
В целях наведения порядка в области оказания гражданам медицинских услуг частными организациями правительственной рабочей группой, с учетом поступающих от граждан обращений, проводится анализ активов АО "Фонда социального медицинского страхования". По результатам также будут приняты меры, направленные на дальнейшее повышение эффективности фонда", - сообщили в пресс-службе.
По итогам совещания министерствам просвещения, здравоохранения, финансов поручено в недельный срок внести конкретные предложения по решению указанных вопросов.
