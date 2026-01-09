Казахстан вводит новые требования к мигрантам и кандасам

Контроль за соблюдением миграционного законодательства будет усилен, а ответственность за нарушения - неизбежна как для мигрантов, так и для работодателей

Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации РК Аида Балаева разъяснила ключевые положения концепции миграционной политики до 2030 года, - Министр культуры и информации РК Аида Балаева разъяснила ключевые положения концепции миграционной политики до 2030 года, сообщили в пресс-службе правительства.





В первую очередь мы исходим из интересов граждан Казахстана. Иностранная рабочая сила будет привлекаться только там, где действительно существует кадровый дефицит. Миграционные потоки будут формироваться с учетом реальных потребностей отраслей, регионов и конкретных проектов", - отметила она.





По ее словам, соблюдение закона обязательно для всех независимо от статуса.





Контроль за соблюдением миграционного законодательства будет усилен, а ответственность за нарушения - неизбежна как для мигрантов, так и для работодателей. Безопасность должна обеспечиваться на каждом этапе - от въезда до выезда. Наша цель - чтобы в Казахстан приезжали люди, готовые жить и работать здесь, уважая законы и культуру страны", - подчеркнула министр.





Как рассказали в правительстве, с января 2026 года в Казахстане внедряется скоринговая модель предварительного отбора иностранных граждан, включая этнических казахов, претендующих на вид на жительство. Это обязательное тестирование на знание государственного языка, анкетирование в цифровом формате, проверки со стороны компетентных органов и итоговое собеседование.





Для этнических казахов, рассчитывающих на государственную поддержку, будет действовать отдельный порядок, дополнили в пресс-службе.





Для того чтобы пользоваться льготами и программами помощи со стороны государства, такие переселенцы должны оформить статус кандаса и расселиться в трудодефицитные регионы: это Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.





Мы призываем наших соотечественников следовать государственной стратегии, а в ответ они получат всю необходимую поддержку - с переездом, обустройством, трудоустройством. Кандасы, включенные в региональную квоту, при переезде заключают социальный контракт на 5 лет. Но если, к примеру, семья кандасов получила помощь и через два-три года решила уехать из региона приема в другой город, не прожив там положенные пять лет согласно соцконтракту, то в этом случае они обязаны вернуть государству всю сумму полученной поддержки", - пояснила Аида Балаева.





В то же время предусмотрен и альтернативный вариант - оформление постоянного проживания на общих основаниях, без привязки к региональным квотам и мерам господдержки. Это дает возможность самостоятельно выбирать регион проживания в рамках действующего законодательства.





По словам Балаевой, новая миграционная политика будет внедряться поэтапно с учетом обратной связи от общества, бизнеса и регионов. Приоритет будет отдаваться добросовестным и законопослушным людям, а цифровые инструменты позволят исключить серые схемы и фиктивные документы.