11.03.2026, 15:14 4811

Легендарный Cirque du Soleil представит шоу OVO в Астане и Алматы

Организатором гастролей Cirque du Soleil в Казахстане выступает Freedom Events
Фото: Фридом Финанс
С 4 по 7 июня в Астане в Barys Arena и с 11 по 15 июня в Алматы в Almaty Arena всемирно известный Cirque du Soleil представит грандиозную постановку OVO, сообщает "Фридом Финанс".

Это первые официальные гастроли Cirque du Soleil в Центральной Азии после выступления в Астане в рамках ЭКСПО-2017. В 2026 году OVO отправляется в мировое турне в обновленной версии - и Казахстан станет частью этого большого путешествия. В каждом городе зрителей ждут семь шоу: четыре вечерних, два дневных и утреннее представление в выходные.

Cirque du Soleil появился в Канаде в 1984 году и со временем стал одним из самых известных цирковых брендов в мире. Проект изменил само представление о цирке, превратив его в синтез акробатики, театра, музыки и визуального искусства. За десятилетия работы шоу Cirque du Soleil увидели сотни миллионов зрителей по всему миру, а его постановки стали эталоном индустрии живых развлечений.

Организатором гастролей Cirque du Soleil в Казахстане выступает Freedom Events - новая платформа развития концертной индустрии. Freedom Events создаёт среду, в которой выигрывают все: зрители, артисты, партнеры, организаторы и страна. Как часть глобальной экосистемы Freedom Holding Corp., компания привносит в индустрию ивентов стандарты мирового бизнеса - масштаб, технологичность и финансовую прозрачность.


Freedom Events рассматривает каждое событие как инвестицию в эмоции зрителей и в имидж государства, стремясь реализовывать проекты по-настоящему масштабно и на высоком уровне.

Cirque du Soleil - один из лучших мировых развлекательных проектов для всей семьи. Это первые официальные гастроли цирка в Центральной Азии после выступления в Астане в рамках ЭКСПО-2017. В рамках мирового турне артисты привезут программу OVO. Надеемся, что, организовывая проект такого высокого уровня, мы задаём планку и открываем путь новым мероприятиям подобного масштаба в Казахстане", - заявила CEO Freedom Events Виктория Торгунакова.


О шоу OVO

OVO - постановка Cirque du Soleil, представляющая зрителям мир колонии насекомых, наполненный постоянным движением, мир яркий и неожиданно трогательный. В основе спектакля - акробатические номера, раскрывающие особенности и характеры различных персонажей: от мощных сверчков, взмывающих с батутов, до пауков, изгибающихся в своей паутине. OVO сочетает выразительную пластику, технически сложные трюки и продуманную визуальную среду, создавая цельное и увлекательное сценическое действие для зрителей всех возрастов.

Первая премьера OVO состоялась в Монреале в 2009 году, после чего шоу объехало более 40 стран и было показано более чем 10 миллионам зрителей по всему миру. В 2024 году OVO было полностью обновлено: новый сценический дизайн, свет, проекции, музыка, костюмы и персонажи. Сегодня это масштабная версия, сочетающая акробатику высочайшего уровня, живую музыку и эффектную визуальную среду.

Название OVO означает "яйцо" на португальском языке - отсылка к бразильскому режиссеру и композитору проекта Берна Сеппасу. В постановке задействованы семь музыкантов, которые выступают в образах тараканов. Музыка OVO сочетает бразильские ритмы босса-новы и самбы с фанком и электронной музыкой, а в саундтреке используются реальные звуки насекомых.

О Cirque du Soleil Entertainment Group

Cirque du Soleil Entertainment Group - мировой лидер индустрии живых развлечений. На протяжении более чем четырех десятилетий компания расширяет границы творческого воображения, применяя свой креативный подход в различных форматах развлечений - от мультимедийных проектов и иммерсивных шоу до специальных событий.

В прошлом году Cirque du Soleil Entertainment Group отметила 40-летие, продолжая бросать вызов реальности, переосмысливать индустрию развлечений и вдохновлять мир искусством и творчеством. С момента основания в 1984 году шоу компании посмотрели более 400 миллионов зрителей на шести континентах и в 86 странах. Сегодня канадская компания насчитывает более 4000 сотрудников, включая 1200 артистов из 80 стран.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:АстанаШоуАлматы

новости по теме

03.03.2026, 13:06 6616

В Алматы состоялось чествование участников XXV зимних Олимпийских игр

В Алматы прошла торжественная встреча с атлетами, представлявшими Казахстан на Олимпиаде-2026. Официальное мероприятие, состоявшееся на льду спортивного комплекса, было посвящено подведению итогов выступлений и чествованию шестерых спортсменов из Алматы, соревновавшихся в четырех дисциплинах в составе национальной сборной.

​Алматинцы, заполнившие трибуны ледового дворца, горячо приветствовали олимпийцев. Особое внимание было уделено историческому достижению Михаила Шайдорова, завоевавшего золотую медаль в мужском одиночном фигурном катании.


​"Наконец-то я дома! Это был долгий период, и вот я вернулся в Алматы - свой любимый город, где я родился и живу. Меня переполняют эмоции. Спасибо всем, кто меня ждал и кто пришёл сегодня, мне очень приятно, это не описать словами. Впереди большой путь, и я хочу, чтобы как можно больше детей приходило в этот вид спорта, чтобы они знали - у нас нет границ", - обратился чемпион к болельщикам с приветственной речью со сцены.

​Также в ходе мероприятия были отмечены результаты Евгения Кошкина (топ-10 в конькобежном спорте) и Ильи Мизерных, занявшего рекордное для страны 8-е место в прыжках с большого трамплина.

​Программа включала официальную церемонию награждения и праздничный концерт. Особым моментом вечера стало выступление Оксаны Тен, матери прославленного фигуриста Дениса Тена, подчеркнувшее преемственность поколений и неразрывную связь достижений казахстанского спорта.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

02.03.2026, 20:30 74091

В Алматы прошел 59-й городской фестиваль-конкурс юных музыкантов - учащихся детских музыкальных школ и школ искусств

В Алматы прошел 59-й городской фестиваль-конкурс юных музыкантов - учащихся детских музыкальных школ и школ искусств
Фото: Kazakhstan Today
При поддержке управления образования города Алматы состоялся городской конкурс юных музыкантов - значимое событие в культурной жизни города, объединившее около 1000 учащихся и педагогов детских музыкальных школ и школ искусств, передает корреспондент.

Управление образования города Алматы уделяет большое внимание развитию системы дополнительного образования и созданию условий для раскрытия творческого потенциала детей, что находит практическое воплощение в проведении подобных масштабных проектов.

Данное событие объединило учащихся детских музыкальных школ и школ искусств и стало значимым этапом в развитии системы дополнительного образования. Конкурс продемонстрировал высокий уровень подготовки участников и разных направлениях. Высокий статус конкурсу обеспечил профессиональный состав жюри. В течение нескольких дней юные исполнители демонстрировали свое мастерство в фортепианном и хоровом направлениях.

Хоровые выступления состоялись в актовом зале гимназии № 18. Важно подчеркнуть: организатором данного конкурса выступила детская музыкальная школа № 1 (хоровая). Данная школа располагается в здании гимназии № 18, что стало удобной площадкой для проведения масштабных конкурсных выступлений. Сотрудничество двух организаций образования обеспечило высокий уровень проведения конкурса, техническую готовность сцены и комфортные условия для выступления хоровых коллективов.

Организатор конкурса - детская музыкальная школа № 1 (хоровая) продемонстрировала высокий уровень управленческой и творческой координации: профессиональное сопровождение участников и слаженную работу педагогического коллектива. Ярким подтверждением системной работы школы стала победа старшего хора "Көктем", удостоенного Гран-при конкурса. По итогам прослушиваний старший хор "Көктем" детской музыкальной школы № 1 (хоровой) получил право представлять город Алматы на республиканском этапе конкурса, что является показателем высокого исполнительского уровня и эффективности образовательной модели школы.

Фортепианные прослушивания прошли в стенах детской музыкальной школы № 3 имени С.Прокофьева. Атмосфера в зале была наполнена особой сосредоточенностью - той самой тишиной, в которой возникает первый звук рояля. Здесь каждый исполнитель не только демонстрировал свое мастерство, но и воплощал индивидуальную интерпретацию произведений, осознавая личную ответственность перед слушателем. Каждый выход на сцену становился для участников не просто исполнением программы, а настоящим экзаменом на глубину художественного восприятия и уровень профессионального мастерства.

По итогам фортепианных прослушиваний лучшие исполнители были удостоены права представлять город Алматы на республиканском конкурсе:

Павленко Богдан, Ермолаева Василиса - детская музыкальная школа № 3 имени С.Прокофьева;

Абирхан Адия, Амиргумаров Ален - детская музыкальная школа № 5 имени М. Тулебаева;

Никонов Дмитрий - Школа искусств;

Калифолданов Искадер - детская музыкальная школа при гимназии № 83.

59-й городской фестиваль-конкурс юных музыкантов стал важным событием в культурной жизни Алматы, предоставив юным талантам возможность продемонстрировать свои достижения и продвигаться на республиканский уровень. Этот конкурс стал ярким подтверждением высокого уровня подготовки учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, а также свидетельством успешной работы системы дополнительного образования города.

Слаженная работа детской музыкальной школы № 1 (хоровой), детской музыкальной школой № 3 имени С. Прокофьева, а также профессиональное сопровождение участников на всех этапах конкурса обеспечили организационный и технический успех мероприятия. Победители, удостоенные Гран-при и I мест, получили возможность представить Алматы на республиканском конкурсе, что является результатом не только их личного труда, но и высокого уровня преподавания и воспитания творческих способностей.

Организация и проведение таких конкурсов на уровне города создают необходимые условия для дальнейшего роста юных музыкантов и развития культурной среды, помогая формировать новые поколения талантливых исполнителей, которые будут радовать нас своими достижениями и в дальнейшем.
 
23.12.2025, 13:32 117651

Музыкальная страница КТ. Декабрьская

Музыкальная страница КТ. Декабрьская
Музыка, стихи, исполнение - Katayama.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

02.12.2025, 10:00 164716

В архиве крупнейшего кернохранилища России. Экскурсия по Научному центру недропользования

В архиве крупнейшего кернохранилища России. Экскурсия по Научному центру недропользования
Фото: retinoids.ru
В рамках пресс-тура, организованного представительством Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Республике Казахстан представителям ведущих СМИ Казахстана показали Научно-аналитический центр рационального недропользования имени В.И. Шпильмана и крупнейшее в России кернохранилище.

Центр был основан в 1993 года с целью аналитического и информационного сопровождения недропользования, лицензирования, геологоразведочных и ресурсных проектов. Сегодня это ведущая организация, отвечающая за построение геологических моделей региона, мониторинг недропользования, разработку рекомендаций по добыче нефти, газа и твердых полезных ископаемых, а также подготовку прогнозов и стратегий ресурсного развития.


Экскурсия проходила в лаборатории и кернохранилище - там аккумулируются образцы керна и геологических материалов, необходимые для исследований и разработки новых месторождений. Это "сердце" геолого-аналитической работы, где на базе данных создаются карты, модели недр, прогнозы запасов и рекомендации по рациональному недропользованию.

Работа центра влияет на принятие решений о лицензировании, оценке запасов, планировании добычи и обеспечивает баланс интересов государства, недропользователей и региона.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

27.11.2025, 19:25 172236

Казахстанские журналисты ознакомились с уровнем спортивной подготовки в Югре

Казахстанские журналисты ознакомились с уровнем спортивной подготовки в Югре
Фото: ugrakor.ru
Представители ведущих СМИ Казахстана посетили Ханты-Мансийск в рамках пресс-тура, организованного представительством Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Республике Казахстан.


Одним из ключевых объектов программы стал Югорский колледж-интернат олимпийского резерва (ЮКИОР).

vk.com/ukiorugra
Гостям была представлена инфраструктура одного из ведущих спортивно-образовательных учреждений Югры. Делегация осмотрела спортивный и учебный корпуса, современную столовую, медицинский центр, учебные аудитории и Музей спортивной славы Югры.

vk.com/ukiorugra
Каждый из этих объектов является важным элементом комплексной подготовки будущих спортсменов: от образовательного процесса и условий проживания до восстановления и профессионального роста. Инфраструктура создана таким образом, чтобы обеспечивать полный цикл тренировочной, учебной и соревновательной деятельности.

vk.com/ukiorugra
ЮКИОР - автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, специализирующееся на подготовке спортивного резерва для сборных команд России и региона. Учреждение создает условия, позволяющие молодым талантам совмещать обучение с интенсивным тренировочным графиком, участвовать в соревнованиях и достигать высоких спортивных результатов.

vk.com/ukiorugra
Сегодня колледж выполняет важную миссию - подготовку спортсменов высокого уровня, а также отработку современных организационных и нормативных механизмов, необходимых для функционирования единой системы образования и подготовки спортивного резерва страны.

Визит казахстанской делегации стал возможностью представить опыт Югры в сфере спортивного образования, укрепить гуманитарные и информационные связи, а также обменяться практиками в развитии молодежного спорта.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

22.11.2025, 22:10 180221

Уникальная красота Ханты-Мансийского края

Уникальная красота Ханты-Мансийского края
Фото: скриншот
В ходе визита официальной делегации представителей ведущих средств массовой информации Республики Казахстан в рамках пресс-тура представительства Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Ханты-Мансийск - столицу края удивительной природы, бескрайних лесов и северного великолепия, участники прикоснулись к его культурному наследию и истории, поразились природным богатствам.

Кроме того, журналисты познакомились с современными проектами и опережающим ростом в социально-экономической сфере региона.



 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РФвидео
02.10.2025, 17:32 212201

Большие гастроли: в Алматы пройдут спектакли Театра на Трубной

Зрители увидят три знаменитых спектакля
Большие гастроли: в Алматы пройдут спектакли Театра на Трубной
Фото: neglinka29.ru
С 3 по 5 октября в Almaty Theatre состоится грандиозное театральное событие - Большие гастроли Московского Театра на Трубной, сообщает пресс-служба генерального консульства Российской Федерации.

Это будет настоящий праздник для любителей театра! Гастролей такого масштаба много лет не было в нашем городе! В трех спектаклях одного из лучших театров Москвы заняты настоящие звезды: народные артисты РФ Ирина Алферова, Владимир Шульга, заслуженные артисты РФ Олег Царев, Вадим Колганов, Иван Мамонов, Валерия Ланская и другие. Состав гастрольной труппы более 50 человек (...) Художественный руководитель Театра на Трубной - заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан", - заявили в пресс-службе


Подчеркивается, что все показы пройдут в оригинальных декорациях спектаклей Театра на Трубной, которые будут доставлены специальным транспортом из Москвы.

Фото: Генконсульство РФ

Зрители увидят следующие спектакли:

  • 3 октября "Дама с камелиями" по пьесе Дюма.
  • 4 октября "Час тишины" по пьесе Зеллера.
  • 5 октября "Толстого нет",по драме Погодиной-Кузьминой.

Сообщается, что билеты на спектакли на сайте: ticketon.kz
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТеатрРКАнонс
30.09.2025, 23:20 216656

В Алматы с триумфальным успехом выступил балет Моисеева

В Алматы с триумфальным успехом выступил балет Моисеева
Фото: moiseyev.ru
В Алматы, на сцене Дворца Республики, с триумфальным успехом прошел концерт балета Игоря Моисеева с программой "Танцы народов мира".

На сцене развернулась настоящая музыкально-танцевальная палитра: русские пляски, танцы народов Евразии и мира. В программе были представлены знаменитые "Сиртаки", "Яблочко" и "Гаучо".

Информационное агентство Kazakhstan Today приглашает ознакомиться с легендарными постановками великого хореографа Игоря Моисеева.



Как ранее сообщали в посольстве РФ в РК, ансамбль имени Моисеева - это живое наследие хореографического искусства, известное во всем мире. В репертуаре коллектива сотни постановок, которые бережно сохраняют традиции и обычаи десятков народов.



Каждое выступление балета - это яркий спектакль с национальными костюмами, живой музыкой и невероятной энергетикой, где соединяются профессиональная техника и искренние эмоции.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ИскусствобалетАлматы

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?

      Архив опросов