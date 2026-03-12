Легендарный Cirque du Soleil представит шоу OVO в Астане и Алматы

Рассказать друзьям

С 4 по 7 июня в Астане в Barys Arena и с 11 по 15 июня в Алматы в Almaty Arena всемирно известный Cirque du Soleil представит грандиозную постановку OVO, сообщает "Фридом Финанс".





Это первые официальные гастроли Cirque du Soleil в Центральной Азии после выступления в Астане в рамках ЭКСПО-2017. В 2026 году OVO отправляется в мировое турне в обновленной версии - и Казахстан станет частью этого большого путешествия. В каждом городе зрителей ждут семь шоу: четыре вечерних, два дневных и утреннее представление в выходные.





Cirque du Soleil появился в Канаде в 1984 году и со временем стал одним из самых известных цирковых брендов в мире. Проект изменил само представление о цирке, превратив его в синтез акробатики, театра, музыки и визуального искусства. За десятилетия работы шоу Cirque du Soleil увидели сотни миллионов зрителей по всему миру, а его постановки стали эталоном индустрии живых развлечений.





Организатором гастролей Cirque du Soleil в Казахстане выступает Freedom Events - новая платформа развития концертной индустрии. Freedom Events создаёт среду, в которой выигрывают все: зрители, артисты, партнеры, организаторы и страна. Как часть глобальной экосистемы Freedom Holding Corp., компания привносит в индустрию ивентов стандарты мирового бизнеса - масштаб, технологичность и финансовую прозрачность.









Freedom Events рассматривает каждое событие как инвестицию в эмоции зрителей и в имидж государства, стремясь реализовывать проекты по-настоящему масштабно и на высоком уровне.





Cirque du Soleil - один из лучших мировых развлекательных проектов для всей семьи. Это первые официальные гастроли цирка в Центральной Азии после выступления в Астане в рамках ЭКСПО-2017. В рамках мирового турне артисты привезут программу OVO. Надеемся, что, организовывая проект такого высокого уровня, мы задаём планку и открываем путь новым мероприятиям подобного масштаба в Казахстане", - заявила CEO Freedom Events Виктория Торгунакова.





О шоу OVO





OVO - постановка Cirque du Soleil, представляющая зрителям мир колонии насекомых, наполненный постоянным движением, мир яркий и неожиданно трогательный. В основе спектакля - акробатические номера, раскрывающие особенности и характеры различных персонажей: от мощных сверчков, взмывающих с батутов, до пауков, изгибающихся в своей паутине. OVO сочетает выразительную пластику, технически сложные трюки и продуманную визуальную среду, создавая цельное и увлекательное сценическое действие для зрителей всех возрастов.





Первая премьера OVO состоялась в Монреале в 2009 году, после чего шоу объехало более 40 стран и было показано более чем 10 миллионам зрителей по всему миру. В 2024 году OVO было полностью обновлено: новый сценический дизайн, свет, проекции, музыка, костюмы и персонажи. Сегодня это масштабная версия, сочетающая акробатику высочайшего уровня, живую музыку и эффектную визуальную среду.





Название OVO означает "яйцо" на португальском языке - отсылка к бразильскому режиссеру и композитору проекта Берна Сеппасу. В постановке задействованы семь музыкантов, которые выступают в образах тараканов. Музыка OVO сочетает бразильские ритмы босса-новы и самбы с фанком и электронной музыкой, а в саундтреке используются реальные звуки насекомых.





О Cirque du Soleil Entertainment Group





Cirque du Soleil Entertainment Group - мировой лидер индустрии живых развлечений. На протяжении более чем четырех десятилетий компания расширяет границы творческого воображения, применяя свой креативный подход в различных форматах развлечений - от мультимедийных проектов и иммерсивных шоу до специальных событий.





В прошлом году Cirque du Soleil Entertainment Group отметила 40-летие, продолжая бросать вызов реальности, переосмысливать индустрию развлечений и вдохновлять мир искусством и творчеством. С момента основания в 1984 году шоу компании посмотрели более 400 миллионов зрителей на шести континентах и в 86 странах. Сегодня канадская компания насчитывает более 4000 сотрудников, включая 1200 артистов из 80 стран.