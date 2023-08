Геополитические контексты. Психология и последствия

Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов, выступая на форуме ADFIAP, обозначил 4 основных вызова для стран Центральной Азии. Это отсутствие выхода к морю, низкий уровень развития финансового сектора, рассогласованность действий в водно-энергетической сфере и негативные климатические изменения.

По его словам, для решение данной проблемы необходимо совершенствовать транспортную инфраструктуру в регионе.

В презентации, которая была представлена участникам конференции, говорится, что евразийский транспортный каркас сейчас расширяется за счет новых железных и автомобильных дорог. Появились каспийские морские порты, аэропорты, транспортно-логистические центры, пункты пропуска через границу.

Однако, по его словам, для динамичного развития региональных и внешнеторговых связей по-прежнему необходимо упрощение таможенных и пограничных процедур.

Центрально-Азиатский регион имеет один из самых низких уровней эффективности водопользования в мире. Средняя эффективность использования воды здесь оценивается в 2,5 долл./м³, что значительно ниже среднемирового показателя 19,01 долл./м³.

Также Подгузов отметил, что некоторые страны испытывают зависимость от ресурсов.

Он также указал на угрозы, связанные с изменением климата. Страны Центральной Азии относятся к числу наиболее уязвимых в мире к таким рискам.

Он призвал глобальный бизнес активизировать согласованные действия по снижению этих рисков.

Он отметил, что преодоление этих вызовов позволит странам Центральной Азии развиваться еще быстрее.