"Синтетика" преобладает на черном рынке наркотиков. В регионе ЦА проблема приобретает угрожающие масштабы

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Отец работал бухгалтером, а мать была домохозяйкой, но окончила Ленинградское хореографическое училище. Григорович рассказывал, что его дед был итальянцем, который остался в России, влюбившись в русскую девушку. Он водил маленького Юрия в цирк "почти каждый день". Один дядя мальчика был артистом цирка, второй - артистом балета Мариинского театра, который участвовал в Дягилевских сезонах, поэтому в доме все время была театральная публика, отмечает РБК.





В десять лет Григорович поступил в Ленинградское хореографическое училище, вместе с другими детьми участвовал в спектаклях на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова.





В военные годы находился в эвакуации сначала в Костроме, а потом в Молотове , где продолжал учиться и выступать, вернулся в 1944 году после блокады. В 1946 году окончил училище, тогда же поступил в балетную труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, где до 1961 года был одним из ведущих гротесковых танцовщиков, танцевал в числе прочего в "Бахчисарайском фонтане" Асафьева и "Спартаке" Хачатуряна.





Несмотря на работу в качестве солиста, известен Григорович в первую очередь как постановщик. Первой его самостоятельной работой был "Аистенок", который зрители детской балетной студии Ленинградского дворца культуры имени Горького увидели в 1947 году.





С 1953-го Григорович занимался постановкой сначала отдельных танцев, а потом полноценных балетов в "Мариинке", с 1961 по 1964 год был там балетмейстером.





Первая полноценная постановка Григоровича, подготовленная в свободное от штатных репетиций время, состоялась в Мариинском театре в 1957 году. Это был "Каменный цветок" на музыку Сергея Прокофьева. Занятые в балете Ирина Колпакова, Алла Осипенко, Анатолий Гридин и Александр Грибов, как говорится, проснулись знаменитыми. На премьере присутствовал Дмитрий Шостакович, балет "Золотой век" которого Григорович позже поставил.





Вторая постановка Григоровича - балет "Легенда о любви" на либретто турецкого писателя и поэта Назыма Хикмета и музыку Арифа Меликова - была показана в 1961 году. Оба спектакля до сих пор в репертуаре Мариинского театра.





Первые постановки Григоровича в Ленинграде не только имели большой успех, но и подарили ему знакомство с театральным художником Симоном Вирсаладзе. Позже соавторы переехали в Москву, где работали вместе вплоть до смерти Вирсаладзе в 1989 году.





Работая над новыми редакциями своих старых постановок после смерти товарища, Григорович вносил изменения в хореографию, но никогда не менял общий художественный вид спектакля, выработанный вместе с Вирсаладзе.





Григоровича позвали в Большой театр после успешной постановки "Спящей красавицы" Чайковского. С 1964 года он работал главным балетмейстером московского театра. Здесь более чем за 30 лет осуществил 15 постановок, восемь из которых оригинальные, неоднократно выезжал вместе с труппой за рубеж. В 1988 году стал худруком театра. Он прославился переосмыслением русской балетной классики, успешно перезапустив классические постановки Петипа и других мэтров.





Первым балетом, который Григорович сделал в роли балетмейстера Большого, стал "Щелкунчик".





Я очень сам люблю этот спектакль (...) Мне очень нравится это произведение Чайковского. Не говорю Гофмана, потому что, мне кажется, это очень свое (...) это русский "Щелкунчик", - рассказывал постановщик в 2006 году.





В другом интервью Григорович пояснил: "Меня вела музыка Чайковского. Я всегда хотел воплотить партитуру, ее смыслы. То есть Гофмана через Чайковского. Это сложный механизм взаимодействия, и в конечном итоге не скажешь, чего в готовом спектакле больше - литературной основы или музыки. Так вообще нельзя подходить к балету. Он - результат переплавки всего, что несут нам авторы первоисточника, с тем, что хореограф обо всем этом думает. Кто-то ужесточает, уплотняет гофмановский контекст, и он вырастает в самостоятельную активную силу. Для меня он именно контекст, а вырастает, ширится - романтическое чувство".





В Большом театре у Григоровича возник конфликт с танцорами: Маей Плисецкой, Владимиром Васильевым, Екатериной Максимовой и Марисом Лиепой.





По словам младшего брата балерины Азария Плисецкого, суть конфликта заключалась в том, что "Григорович в ущерб Майе выдвигал на центральные роли обожаемую им Наталию Бессмертнову, на которой женился в 1968 году. Этого не могла простить. Конфронтация началась с банальной истории, а закончилась настоящей войной. Обиды росли как снежный ком (...) Он ссорился с людьми, принесшими ему славу". В 1990 году Григорович отправил Плисецкую, Васильева и Максимову на пенсию, и "со всей страстью, на которую только была способна ее пламенная натура, Майя возненавидела Григоровича".





Фото: ru.wikipedia.org





Критик и музыковед Соломон Волков рассматривал ситуацию иначе: "В каком-то смысле конфликт с Васильевым и Плисецкой был неизбежен. Долгое время Григорович оставался на своем посту в Большом театре именно потому, что труппа понимала: балет великой Плисецкой - это для Плисецкой, балет великого Васильева - это для Васильева. А балет великого Григоровича - это балет для всей труппы. На балете Григоровича можно сделать себе имя".





Юрий Николаевич - человек мощнейшей энергетики (...) Каждый раз поражаюсь, насколько точно он передал женские эмоции, чувства и переживания - будто и сам был когда-то женщиной. А какая музыка в его работах! Она покоряет и пронзает с первых мгновений!" - вспоминала о мастере прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина.





В 1980 году Григорович поставил церемонии открытия и закрытия летних XXII Олимпийских игр в Москве.





Я каждый спектакль делаю с большим трудом, с огромным. Уже не говоря о том, что я сам протанцовываю все в зале всех своих героев, и мужчин, и женщин (...) Для меня это всегда очень трудно. И интересно", - отмечал Григорович.





С 1992 года Григорович десять лет председательствовал в жюри Международной балетной премии "Бенуа де ла данс". Балетмейстер рассказывал, что смысл события состоял в том, чтобы "найти новое, талантливое, какому бы направлению танца оно ни принадлежало".





Важным для Григоровича было преодолеть различия и разделения балетных школ и "консолидировать интернациональные достижения балета, предъявить миру огромные духовные богатства нашего искусства".





Мы рассчитывали, что этот единственный день в году, когда приз будет вручаться, станет точкой схода самых разных направлений танца, прославленных мастеров и новых имен, вступающих в профессию", - рассказывал о своей сверхзадаче балетмейстер.





Григорович рассказывал, что в 1990-е был не согласен с художественным направлением, в котором развивался Большой театр, и вместе с главным дирижером и главным художником ушел в 1995 году.





В 2008 году Григорович вернулся в Большой, где до самой смерти был штатным хореографом.





На протяжении жизни он много преподавал - сначала в Консерватории в Ленинграде, потом в Хореографическом институте в Москве.





Григорович стал народным артистом СССР в 1973 году, а в 1986-м - Героем социалистического труда. Он обладатель множества наград, премий и орденов, в числе которых почетный приз Парижской академии танца и "Золотая маска".





О сложностях с гастролями, возникшими после начала военных действий на Украине в 2022 году, Григорович рассказывал: "Стоило выйти нашим артистам на сцену, не произнеся ни единого слова, не выкрикнув ни единого политического лозунга, и просто начать делать свое дело, к которому они предназначены, и весь балаган рассыпался в прах".





Люди в зале преображались, становились людьми, и все мы были вместе. Моя самая большая надежда по-прежнему в том, что балет как искусство абсолютно способен отстоять себя в любых спорах времени, преодолеть внешние угрозы и внутренние сомнения. И остаться тем, чем он был всегда, - высшим выражением красоты мира и человека", - отметил он.





Щелкунчик" в постановке Юрия Григоровича на протяжении многих лет - главный новогодний балет.





Сама сила этой музыки и сказочного мифа о механической кукле, умеющей колоть орехи, огромна и, кажется, растет год от года (...) Конечно, к этому ажиотажу примешивается мода, коллективный порыв, объединяющий людей в разных частях света. Даже если так. Если после балета они выйдут обновленными, вынесут из зала добрые чувства, запомнят музыкальные темы и передадут их по эстафете, то чего ж нам еще желать. Значит, работает музыка, поэзия и танец, значит, не все отнято у нас глобализацией, усреднением и упрощением жизненных потребностей. Психотерапевтический эффект "Щелкунчика" мне хорошо знаком по гастролям Большого балета в Европе, США, Японии... Я ставил этот балет 13 раз в восьми странах мира (...) Восприятие его в артистической среде и в зрительской массе везде одинаково - высокое чувство, чистота и единение, которое гасит любые раздоры, агрессию, нетерпимость. Абсолютно общечеловеческий миф. О таком эффекте можно только мечтать", - заключил балетмейстер.





19 мая 2025 года стало известно, что гениальный российский хореограф и великий артист балета Юрий Григорович в возрасте 98 лет ушел из жизни.