Расследование, проведенное агентством, показало, что первые следы наличия асбеста в продукции J&J были обнаружены еще в 1957-1958 годах. Тесты, проведенные в начале 1970-х, подтвердили присутствие вредного для здоровья вещества в присыпке, причем в некоторых случаях "в очень высокой концентрации".