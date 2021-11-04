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Собственный капитал казахстанских банков за год вырос на 14%

03.11.2021, 09:03 9235
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Банковский сектор РК располагает значительным объемом собственных средств: собственный капитал казахстанских банков за год вырос на 14%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Последствия пандемии расшатывают экономику РК и всего мира второй год подряд. Несмотря на это, финансовый рынок страны, в том числе банковский сектор, демонстрирует устойчивость. Ситуация в банковской сфере Казахстана остается стабильной и характеризуется ростом всех основных финансовых показателей, сообщают аналитики Ranking.kz.
 
По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), активы БВУ РК увеличились на 18,9% за год и к 1 октября текущего года составили 35,6 трлн тенге. Увеличение произошло в основном за счет роста ссудного портфеля - плюс 18,2% за год.
 
Также, по сообщению АРРФР, на текущий момент банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий порядка 12,2 трлн тенге, или 34,2% от совокупных активов. Такой объем высоколиквидных активов позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном размере без ощутимых проблем.
 
Помимо этого, БВУ РК имеют достаточный запас собственного капитала, что также отражает финансовую стабильность и способность ответить по своим обязательствам. Так, к 1 октября регуляторный собственный капитал банков составил 5,2 трлн тенге - на 13,7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. В свою очередь, коэффициенты достаточности капитала также демонстрируют устойчивый рост из года в год. Коэффициент достаточности основного капитала (k1) достиг 20,3%, в то время как пять лет назад показатель составлял всего 13,4%. Коэффициент достаточности собственного капитала (k2) достиг 25,0%, против 16,5% пять лет назад. Текущие показатели существенно превышают установленные законодательством нормативы.
 
В целом достаточность собственного капитала и объем высоколиквидных активов являются ключевыми индикаторами способности банков принимать качественные кредитные решения. Рост собственного капитала оказывает значительное влияние на финансовую устойчивость БВУ РК и, соответственно, на рост кредитования экономики.
 
По данным АРРФР, совокупный объем кредитования банками экономики РК по состоянию на 1 октября текущего года составил 17 трлн тенге, увеличившись на 18,3% за год. Рост в рассматриваемом периоде является максимальным за последние десять лет.
 
Рост кредитования, по данным агентства, в основном связан с ускорением темпов роста экономики (до 3,4% по итогам девяти месяцев 2021 года, в сравнении с 3,0% роста за восемь месяцев 2021 года) и активной выдачей кредитов в рамках государственных программ. Так, за сентябрь 2021 года в рамках программ "Экономика простых вещей", "Льготное кредитование" и "ДКБ-2025" было выдано кредитов на 399,6 млрд тенге, или 42,8% всех кредитов юридическим лицам, выданных за сентябрь 2021 года. Для сравнения: месяцем ранее объем кредитов, выданных в рамках госпрограмм, составил 190,2 млрд тенге.
 
Аналитики отмечают, что на фоне существенного роста кредитования экономики качество выданных кредитов с каждым годом улучшается. Особенно выделяются рекордные значения текущего года. Так, по сведениям АРРФР, к концу сентября 2021 года доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила всего 4,3% (или 775,1 млрд тенге), уменьшившись за месяц на 30,3 млрд, или на 3,8%. Это в разы меньше, чем установленный регулятором норматив в 10%.
 
Устойчивость и стабильность банковского сектора РК подтверждается и международными рейтинговыми агентствами.
 
Так, агентство Moody's Investors Service в конце апреля этого года улучшило прогноз по банковской системе Казахстана с "негативного" до "стабильного". Кроме того, директор группы "Финансовые институты" S&P Global Ratings Ирина Велиева во время ежегодной конференции отметила, что операционная эффективность банков в Казахстане, как правило, выше, чем в странах ЕС. Казахстанские банки отличаются способностью генерировать прибыль и более высоким уровнем процентной маржи даже в сравнении с банками на зрелых развитых рынках.
 
В международном рейтинговом агентстве отметили: общий уровень операционной эффективности остается довольно хорошим, что также в перспективе должно улучшить кредитное качество. Кроме того, прогнозируют, что в ближайшее время уровень риска БВУ РК будет снижаться. Этому будут способствовать два основных фактора. Первый - более низкий уровень отчислений в резервы, которому предшествует улучшение качества активов. Второй фактор связан с завершением этапа "расчистки" банковского сектора, что поможет банкам РК нормально функционировать.
 

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Мобильное приложение "E-Salyq Business" для предпринимателей презентовал комитет госдоходов

01.11.2021, 15:13 29134
Мобильное приложение "E-Salyq Business" для предпринимателей презентовал комитет госдоходов
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Комитет государственных доходов сегодня представил мобильное приложение "E-Salyq Business" для предпринимателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Приложение освободит предпринимателей, его применяющих, от расчета налогов и социальных платежей, поскольку приложение само будет производить авторасчет налогов и соцплатежей на основании доходов, определенных по чекам, сформированным предпринимателем в приложении, взамен чеков ККМ, которую теперь предприниматель, использующий такое мобильное приложение, вправе не применять. 

 
Кроме того, предприниматель, применяющий новый режим налогообложения, будет освобожден от представления налоговой отчетности", - говорится в пресс-релизе ведомства.
 
По мнению разработчиков, предпринимателей также интересует сервис выдачи чеков. 
 

Этот сервис позволит определенной части предпринимателей отказаться от применения ККМ (контрольно-кассовой машины, Прим. KAZAKHSTAN TODAY) Применение сервиса, как и самого приложения, является бесплатным. Сервис позволяет сформировать чек, направить его, например, получателю услуги с использованием мессенджеров или электронной почты. Чек можно сформировать на авансовую оплату, в уплату за прошлые периоды. Сервис по чекам в рамках пилота доступен как тем ИП, которые применяют режим патента, так и тем, кто применяет СНР на основе упрощенной декларации".

 
Приложение также формирует справки по подтверждению регистрации ИП, по полученным им доходам, в нем разработан сервис выбора и смены налоговых режимов.
 

Следующее новшество, которое предоставит предпринимателям, применяющим уже режим упрощенной декларации, возможность упростить процесс исчисления обязательств, заполнения декларации - это модуль наемных работников. Предприниматель самостоятельно указывает данные, необходимые для расчета обязательств, как за самого предпринимателя, так и за его работников, а также физических лиц, кому предприниматель выплачивает доходы (дату приема на работу, размер заработной платы, наличие права на льготы, статус - работник, физическое лицо по договору ГПХ). На основании этих данных приложение определит обязательства, которые надо уплачивать ежемесячно и заполнит их, при необходимости, в соответствующих разделах упрощенной декларации".

 
В ведомстве подчеркнули, что сейчас идут доработки в части расчета налогов и социальных платежей по предложениям и уточнениям, полученным в ходе обсуждения, в том числе с предпринимателями. Тестируются сервисы их уплаты и погашения задолженности в модуле "Налоговый кошелек", доработанные также по замечаниям и предложениям. Также тестируются сервисы передачи данных о пользователях мобильного приложение в Кабинет налогоплательщика и в ИНИС, что позволит получить в мобильное приложение точечно по таким предпринимателям уведомления, формируемые в Инис и (или) размещаемые в кабинете налогоплательщика.
 
По окончании тестирования будет проведено обновление соответствующих сервисов мобильного приложения.
 
На первоначальном этапе приложение будет доступно со всем функционалом для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе патента и упрощенной декларации. Для предпринимателей, применяющих другие режимы, функционал будет доступен в ограниченном объеме. В 2022 году будет доработан функционал по представлению расчета единого земельного налога.
 
Предполагается, что до конца года к приложению смогут подключиться порядка 100 тыс. индивидуальных предпринимателей. 
 

Акмолинская область привезла на ярмарку более 500 тонн сельхозпродукции

30.10.2021, 17:08 53461
НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - Сегодня в столице стартовала сельскохозяйственная ярмарка Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На площади возле торгово-развлекательного комплекса "Хан Шатыр" сельхозтоваропроизводители региона представили более 500 тонн продукции на сумму порядка 420 миллионов тенге. Жители и гости города Нур-Султана смогли приобрести свыше 50 наименований продуктов питания по ценам ниже рыночных на 10-20 процентов. Например, говядину здесь отпускали по 2000 тенге, яйца по 430 тенге, картофель по 140 тенге за килограмм. Всего акмолинские аграрии привезли на ярмарку порядка 123 тонн мясных и колбасных изделий, 50 тонн молока и молочной продукции, 8 тонн свежей рыбы, 394 тыс. штук яиц, более 13 тонн муки, 164 тонны картофеля, порядка 54 тонн овощей, более 3 тонн кондитерских и хлебобулочных изделий и 3 тонны другой бакалейной продукции", - сообщили в управлении внутренней политики региона. 

 
По словам заместителя акима Акмолинской области Галымжана Абдыкаликова, для столичных жителей продукция региона знакома. 
 

Наши товаропроизводители регулярно поставляют на рынки столицы свою продукцию. Среди полюбившихся - молочная продукция ТОО "Гормолзавод" и ТОО "Родина", колбасные изделия ТОО "Бижан" и многие другие. Поэтому с утра к ней повышенный интерес", - подчеркнул спикер. 

 
 Постоянный посетитель ярмарки Виталий Казанцев пришел на ярмарку с самого утра, чтобы успеть купить полюбившиеся товары по приятным ценам. 
 

Продукция Акмолинской области славится своим неповторимым вкусом. Каждый год я обязательно покупаю мясо и сливочное масло. Сегодня специально пришел пораньше. Качеством продуктов очень довольны", - поделился житель. 

 
К слову, сельхозтоваропроизводителями региона бесперебойно ведутся поставки продовольствия на рынки столицы. Потребность столичных горожан по мясу и молоку обеспечивается на треть, по яйцам - на 90 процентов. 
 
С начала года на рынки столицы поставлено порядка 100 тыс. тонн молочных продуктов, 23,5 тыс. тонн мясных изделий, 202 млн штук яиц. 
 
В столице действуют специализированные магазины AQMOL, где цены на продукцию акмолинских товаропроизводителей на 10-30% ниже, чем в других магазинах.
 
Акмолинская область завершает цикл региональных ярмарок в столице. Мероприятие прошло с соблюдением санитарных норм. 
 

Молочную продукцию в Казахстане маркировать не будут - Атамекен

29.10.2021, 16:16 65233
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - В Казахстане не будет маркировать скоропортящуюся молочную продукцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Позицию Национальной палаты предпринимателей о нецелесообразности ввода маркировки в Казахстане поддержали в правительстве, сообщает Атамекен
 

Эксперты НПП совместно с бизнес-сообществом на протяжении двух лет отстаивали отмену введения обязательной маркировки. Вопрос внедрения встал перед отечественными предпринимателями после инициативы Российской Федерации по вводу маркировки в своей стране и в ЕАЭС. В Казахстане, по данным Министерства сельского хозяйства, 85% производителей молочной продукции реализуют ее на внутреннем рынке".

 
В НПП считают, что маркировка молочной продукции, которая является скоропортящейся, для Казахстана - мера излишняя, так как при перемещении и реализации товары в обязательном порядке подлежат документарному и физическому государственному ветеринарно-санитарному контролю, а в некоторых случаях и дополнительным лабораторным исследованиям. Для отслеживания перемещения продукции органами госдоходов применяются электронные счет-фактуры (ЭСФ), сопроводительные накладные на товар (СНТ), "виртуальный склад".
 

Пилотный проект маркировки молока был запущен 1 октября 2020 года. Промежуточный результат показал, что на рынке пока отсутствуют технические решения, которые можно интегрировать на предприятия без нарушения производственного процесса: погрешностей в работе, замедления производственных линий. К некоторым видам упаковки так и не удалось подобрать оборудование". 

 
В октябре 2021 года правительство признало маркировку на внутреннем рынке нецелесообразной. Маркировать продукцию будут только компании, экспортирующие продукцию на рынок ЕАЭС.

 

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