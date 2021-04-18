В Алматы усилят поддержку отечественных товаропроизводителей

АЛМАТЫ. 17 АПРЕЛЯ - Сегодня прошло очередное заседание Комиссии по контролю местного содержания с участием заместителя акима Алматы Максата Кикимова. Как было отмечено, поддержка отечественных товаропроизводителей является одним из главных критериев сохранения занятости и экономического роста города, особенно в период пандемии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания Максат Кикимов предложил комплексно подойти к существующим проблемам и создать рабочую группу из членов Регионального совета Палаты предпринимателей Алматы, которая на еженедельной основе будет встречаться с администраторами бюджетных программ генеральных подрядчиков и рассматривать каждый случай отдельно, сообщили в пресс-службе акима города.

По словам замакима, такая дискуссия способствует решению возникших проблем между ними. Главная цель создания рабочей группы - поддержка местных товаропроизводителей.

В свою очередь, глава Регсовета Максим Барышев поддержал данную инициативу, а также отметил важность создания выездных мониторинговых групп на предприятия с целью контроля импорта в государственных закупках.

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