В Алматы усилят поддержку отечественных товаропроизводителей

В ходе заседания Максат Кикимов предложил комплексно подойти к существующим проблемам и создать рабочую группу из членов Регионального совета Палаты предпринимателей Алматы, которая на еженедельной основе будет встречаться с администраторами бюджетных программ генеральных подрядчиков и рассматривать каждый случай отдельно, сообщили в пресс-службе акима города.
По словам замакима, такая дискуссия способствует решению возникших проблем между ними. Главная цель создания рабочей группы - поддержка местных товаропроизводителей.
В свою очередь, глава Регсовета Максим Барышев поддержал данную инициативу, а также отметил важность создания выездных мониторинговых групп на предприятия с целью контроля импорта в государственных закупках.
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