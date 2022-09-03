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"Байтерек" и группа "Сбербанка" закрыли сделку купли-продажи дочки банка в Казахстане

02.09.2022, 16:14 2966
АЛМАТЫ. 2 СЕНТЯБРЯ - Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и группа "Сбербанк" закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка "Сбера" в Казахстане (ДБ АО "Сбербанк"), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения. Банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными", - отметили в холдинге.

 
 "Байтерек" оценивает высокую значимость банка для финансовой системы страны. Имеющаяся у "Сбербанк Казахстан" современная инфраструктура и технологии позволяют полноценно осуществлять деятельность и продолжить финансирование реального сектора экономики страны.
 

Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. В ближайшее время планируется проведение ребрендинга "Сбербанка Казахстан". Холдинг "Байтерек" также будет стремиться обеспечивать бесперебойную работу банка и создавать благоприятные условия для развития и совершенствования банковских услуг как для действующих, так и для новых клиентов банка", - проинформировали в "Байтереке".

 

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Более 2,5 тысячи требований к бизнесу не соответствуют базовым условиям - омбудсмен

02.09.2022, 14:58 3571
Более 2,5 тысячи требований к бизнесу не соответствуют базовым условиям - омбудсмен
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В ходе анализа 454 регуляторных актов установлено, что 2630 (16,3%) требований к бизнесу из 16 142 не соответствуют базовым условиям, рассказал у себя на странице в Facebook казахстанский омбудсмен Рустам Журсунов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время анализ регуляторных актов и содержащих в них требований к бизнесу завершен в 5 сферах: торговой деятельности, общественного питания, услуг проживания, операций с недвижимым имуществом и транспорта. В общей сложности по итогам пересмотра регуляторных актов определено и проанализировано 454 регуляторных акта, установлено 16 142 требования, из которых 2630 (16,3 %) не соответствуют базовым условиям", - сообщил Журсунов. 

 
По остальным 39 сферам работа еще ведется.
 
Омбудсмен напомнил о вчерашнем заявлении Касым-Жомарта Токаева, в котором говорится, что для системной поддержки предпринимательства все должно быть регламентировано "с чистого листа".
 

Действительно, многократные исправления ни к чему не приведут. В ходе пересмотра мы часто сталкиваемся с абсурдными, устаревшими требованиями практически во всех сферах", - подчеркнул Журсунов. 

 
По его словам, необходимо установить новые понятные для всех правила в отраслях, где анализ требований к бизнесу уже завершен.
 

В этих сферах в рамках следующего пакета поправок внести изменения в правила разработки законодательных норм, а также написать "новые правила игры" с учетом международного опыта", - пояснил омбудсмен.

 
Напомним, вчера в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что недофинансирование отечественного бизнеса составляет около 42 млрд долларов.
 
Он также озвучил приоритеты нового экономического курса, в числе которых назвал стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику.
 

Строить оптово-распределительные центры в Казахстане не будут - Минторговли

24.08.2022, 16:20 16531
Строить оптово-распределительные центры в Казахстане не будут - Минторговли
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Министерство торговли и интеграции РК отказалось от идеи строительства 24 оптово-распределительных центров. Идею в правительстве признали неэффективной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Министерстве торговли и интеграции признали идею неэффективной тратой денег. Вместо строительства оптово-распределительных центров ведомство разработает информационную систему, которая объединит все сети, хранилища и торгующие объекты для сбора оперативной информации по наличию и ценам на основные виды продовольствия, что позволит принимать продуманные решения о необходимости ввода ограничений на вывоз, импорт основных видов продуктов", - сообщает НПП "Атамекен".

 
По данным палаты, проблему оптово-распределительных сетей поднял владелец группы компаний DALA-FRUIT Болатбек Нажиметдин в ходе Совета отечественных предпринимателей.
 

Вопрос ОРЦ благополучно закрыт, правительство посчитало проект неэффективным. Нас это радует, это наша победа, которая показывает, что присутствует диалог между профессионалами, общественниками и правительством, которое нас услышало. Если бы не было критики, аналитических справок и профессиональных оценок, этот проект реализовали бы, построили, центры остались бы пустым, не достигли бы своих целей, оставшись бременем у государства как неэффективный продукт", - сказал предприниматель.


 

Более 1,7 тысячи предпринимателей пожаловались на нарушения со стороны госорганов с начала года

19.08.2022, 16:31 25091
Более 1,7 тысячи предпринимателей пожаловались на нарушения со стороны госорганов с начала года
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Более 1,7 тысячи предпринимателей обратились в Генеральную прокуратуру с начала года с жалобами на нарушения со стороны госорганов. Каждое четвертое нарушение нашло подтверждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметили в Генпрокуратуре, для оперативного реагирования на жалобы предпринимателей в каждой прокуратуре, вплоть до районного уровня, функционируют мобильные группы по защите бизнеса.
 

За 7 месяцев текущего года по нарушениям в сфере предпринимательства, в том числе в рамках работы мобильных групп, внесено 893 акта надзора, защищены права свыше 143 тысяч субъектов бизнеса отменены 5,9 тысячи административных взысканий на сумму свыше 534 млн тенге, пресечено и отменено свыше 6,4 тысячи незаконных проверок и иных форм контроля, 1139 запретительно-ограничительных мер, 702 акта госорганов, к ответственности привлечено свыше 669 лиц", - сообщили в ведомстве.

 
Так, в Алматинской области не допущены незаконные проверки 251 частного детского сада со стороны органов образования.
 
В Костанайской области только после вмешательства прокуроров 15 работникам ТОО "NPO DSK" выплачена 2-месячная задолженность по заработной плате в размере 3,4 млн тенге.
 
В Павлодарской и Мангистауской областях прекращена незаконная практика посещения коммерческих объектов рабочими группами из госорганов. В Шымкенте приняты меры по обеспечению крестьянских хозяйств поливной водой, а в Жамбылской области благодаря принятым прокурорами мерам с субъектов бизнеса больше не взымаются деньги за аренду опор линий электропередачи.
 

Круг вопросов, разрешаемых мобильными группами, не ограничивается частными случаями, зачастую прокуроры борются с системными проблемами, требующими внесения изменений в правовые акты. Эта работа проводится в тесном взаимодействии с НПП "Атамекен", - подчеркнули в Генпрокуратуре. 

 
Там добавили, что о нарушениях своих прав предприниматели могут сообщить в органы прокуратуры по номерам 115 (сall-центр), 30-18-30 (мобильная группа Генеральной прокуратуры) либо по номерам, указанным на сайтах областных прокуратур. 
 

Контракты на 29 миллионов долларов заключила торгово-экономическая миссия РК в Екатеринбурге

08.07.2022, 15:22 69226
Контракты на 29 миллионов долларов заключила торгово-экономическая миссия РК в Екатеринбурге
Фото: ortcom.kz
ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 ИЮЛЯ - Экспортные контракты на 29 млн долларов заключили казахстанские предприниматели по итогам визита торгово-экономической миссии РК в Екатеринбург, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В форуме приняли участие 15 казахстанских компаний и 80 российских, сообщает СЦК
 
Вице-президент Уральской ТПП Михаил Козлов, открывая форум, отметил особые отношения между нашими странами и между Казахстаном и Уралом. По итогам 2021 года республика занимает второе место во внешнеторговом обороте Свердловской области, уступая только Китаю.
 
Он подчеркнул, что Казахстан для Урала - ключевой партнер. 

Географическая близость и культурная общность, единая методологическая база и технические стандарты позволяют комфортно работать с регионом", - отметил Козлов.

 
В свою очередь директор департамента продвижения экспорта Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Омербек Баштай отметил, что для делового сотрудничества Казахстана и уральского региона России перспективными могут рассматриваться такие отрасли, как IT, станкостроение и химическая промышленность.
 

В Казахстане активно развивается производственная сфера. При этом основной акцент делается на экспортоориентированную продукцию. Хорошим стимулом для сотрудничества наших стран станет промышленная кооперация. В Казахстане вдоль международных транспортных маршрутов создаются комфортные трансграничные производственно-торговые хабы. Убежден, что российским предпринимателям будут интересны данные площадки", - отметил Баштай.

 
Он также подчеркнул, что политика Казахстана направлена на поддержку внешнеэкономической деятельности предпринимателей, имеется широкий спектр инструментов для стимулирования экспортоориентированных совместных предприятий.
 

Мораторий на проверки бизнеса по части земельных отношений могут отменить в Казахстане

13.06.2022, 15:13 96736
Мораторий на проверки бизнеса по части земельных отношений могут отменить в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - Министерство сельского хозяйства предлагает внести дополнения в указ "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Поправки касаются 14-го пункта, который регламентирует проверки и профилактический контроль за соблюдением земельного законодательства. Если поправки будут приняты, Минсельхоз получит возможность проводить земельные проверки. 
 
Проект поправок опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 24 июня 2022 года.
 
Поправки потребовались в связи с тем, что проведение проверок не представляется возможным, кроме исключительных случаев, говорится в пояснительной записке. 
 

Ранее Министерством сельского хозяйства были утверждены рекомендации по определению понятия "массовой угрозы" для возможности проведения проверок по вопросам неиспользования либо нерационального использования сельхозземель. Однако, при проведении проверочных мероприятии в рамках "массовой угрозы" на местах возникает ряд вопросов, а именно жалобы проверяемых субъектов по вопросу законности проведения проверок на момент действующего указа, которые являются сдерживающим фактором при рассмотрении в судебном порядке", - говорится в пояснительной записке. 

 
Напомним, в конце 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ, запрещающий центральным государственным и местным исполнительным органам проводить с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года проверки и профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства. Исключение составили:
 
  • проверки, направленные на предотвращение или устранение нарушений, несущих массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку; прямую или непосредственную угрозу конституционному строю и национальной безопасности;
  • проверки на основании обращений субъектов предпринимательства в отношении собственной деятельности.
 

Производство на фабрике "Рахат" в Шымкенте возобновляется

10.06.2022, 16:22 102041
Производство на фабрике "Рахат" в Шымкенте возобновляется
АЛМАТЫ. 10 ИЮНЯ - Кондитерская фабрика "Рахат" в Шымкенте возобновит производство 15 июня, после окончания планового ремонта, сообщил на пресс-конференции, посвященной 80-летнему юбилею фабрики, председатель правления АО "ЛОТТЕ Рахат" Константин Федорец, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, запланированный на июль ремонт на фабрике в Шымкенте, где выпускается основная часть бисквитных изделий, перенесли на июнь из-за нехватки сахара. 
 

После ремонта производство планируем возобновить 15 июня, и далее фабрика в Шымкенте будет работать в штатном режиме", - рассказал Федорец. 

 
Он также добавил, что геополитическая обстановка в мире повлияла на поставки и маршруты сырья на рынок Казахстана. 
 

Значительно выросла стоимость компонентов, которые мы покупаем в иностранной валюте. Тем не менее большую часть этих расходов нам удается компенсировать за счет своих внутренних ресурсов, части прибыли", - отметил председатель правления. 

 
В частности, по словам главы предприятия, из-за нехватки и подорожания сахара, а также из-за трансформации рынка в сторону здорового питания в настоящий момент на фабрике незначительно сократилось производство леденцовой карамели и ириса.
 
Сейчас основной акцент "Рахат" делает на выпуске шоколадных изделий. В этом году линейка шоколадных изделий пополнилась несколькими новинками: молочным шоколадом, шоколадом с молочной начинкой и шоколадными батончиками, аналогов которых нет у производителей в нашей республике. При этом содержание сахара в новой продукции, по словам Федорца, будет сокращаться согласно новым трендам на здоровое питание. 
 

Грант на полмиллиона тенге получила жительница Алматы на открытие собственного бизнеса

31.05.2022, 18:50 117216
Фото: Благотворительный фонд Amway
АЛМАТЫ. 31 МАЯ - В Алматы 28 марта состоялся финал благотворительной обучающей программы по поддержке женского предпринимательства "Мама-предприниматель". В проекте приняли участие только многодетные и приемные, а также мамы детей с ограниченными возможностями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Первое место на конкурсе бизнес-проектов заняла Сауле Шаламбаева с проектом "Eco.4.u" по производству фруктовых чипсов. Она получит грант в размере 500 тысяч тенге от ТОО "Эмвэй" на развитие своего дела.
 
Программа по развитию женского предпринимательства была инициирована в 2013 году в России благотворительным фондом Amway "В ответе за будущее" и стала первой в стране бесплатной программой, направленной на обучение матерей несовершеннолетних детей основам предпринимательства. За девять лет в программе приняли участие более 7500 женщин, а грантовый фонд составил более 20 миллионов рублей. В 2021 году программа впервые состоялась в Казахстане и вышла на международный уровень. Пилот программы проходил в онлайн-формате, что позволило пригласить участниц со всей республики.
 

Главная цель программы - задействовать потенциал женщин для развития экономики страны, мотивировать их заняться бизнесом и помочь преодолеть барьеры, возникающие на пути к собственному делу", - сообщили организаторы. 

 
В их число вошли: ТОО "Эмвэй Казахстан" в партнерстве с благотворительным фондом Amway "В ответе за будущее", национальной палатой предпринимателей "Атамекен", Ассоциацией семейного бизнеса Казахстана, Советом деловых женщин и Форумом предпринимателей Казахстана. Партнером программы также стал университет "Туран", на площадке которого состоялся финал конкурса. 
 
По словам организаторов, в новом сезоне в проекте приняли участие только мамы многодетных семей, семей с приемными детьми и детьми с ОВЗ. 
 

В заявке каждая из мам представила свою бизнес-идею, которую нужно было описать максимально подробно. Большинство идей составили проекты в области швейного и пищевого производства, воспитания детей и дополнительного образования, клининга и дизайна", - сообщается в пресс-релизе.

 
В финал вышли самые амбициозные и перспективные бизнес-проекты. Среди них - ателье по изготовлению домашнего текстиля, обработка войлочных изделий, производство домашних пирогов и полезной выпечки без глютена и казеина и многое другое.
 

На Kaspi.kz теперь можно изменить реквизиты ИП

31.05.2022, 17:55 117371
На Kaspi.kz теперь можно изменить реквизиты ИП
Фото: Kaspi.kz
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Индивидуальные предприниматели теперь могут онлайн подать уведомление на смену своих реквизитов: название ИП, адрес и виды деятельности, налоговый орган прямо в суперприложении Kaspi.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Раньше это можно было сделать только в управлении государственных доходов или на сайте elicense.kz при наличии ЭЦП. Сейчас сервис доступен в разделе "Госуслуги" на Kaspi.kz. Нужно выбрать "Изменить реквизиты ИП" и следовать инструкции. После подписания документов в мобильном приложении Kaspi.kz с помощью ЭЦП Kaspi вы получите сообщение об изменении реквизитов. Услуга предоставляется бесплатно. Обращаться в налоговую дополнительно не нужно. Данные автоматически обновятся в базе налогового органа в течение 24 часов, сообщает пресс-служба Kaspi банка. 
 

Мы продолжаем развивать раздел "Госуслуги" в суперприложении Kaspi.kz. В сотрудничестве с Министерством цифровизации, Комитетом государственных доходов и АО "НИТ" мы запустили новый цифровой сервис для индивидуальных предпринимателей "Изменить реквизиты ИП", с помощью которого предприниматели могут менять реквизиты ИП прямо со своего смартфона в приложении Kaspi.kz, не выходя из дома или офиса. Мы будем и дальше помогать государству делать услуги доступными для всех граждан и создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь наших любимых клиентов", - рассказал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

 
Председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин отметил, что открытие ИП имеет большой спрос среди предпринимателей.
 

Для нас важно, чтобы популярные услуги были доступны и удобны в получении как для физических лиц, так и для бизнеса. Теперь есть еще один альтернативный способ по изменению реквизитов ИП, который экономит время и уменьшает бумажную волокиту при получении госуслуги. Благодаря тесному сотрудничеству АО "НИТ", МЦРИАП РК с Kaspi.kz мы выводим госуслуги и сервисы на сторонние платформы, популярные среди казахстанцев", - сообщил Коняшкин. 

 
Заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Азамат Панбаев считает, что цифровые решения намного упростят процедуру по внесению изменений в данные ИП и будут экономить время предпринимателям.
 

Очень часто предприниматели обращаются в органы госдоходов для смены адреса, вида деятельности (ОКЭД) или наименования ИП. Для изменения регистрационных данных предприниматель обязан подать уведомление не позднее 10 рабочих дней со дня изменения его регистрационных данных. Изменения производятся налоговыми органами в течение одного рабочего дня. Теперь это можно сделать не только в явочном порядке либо направив уведомление через портал e-gov, но и в приложении Kaspi.kz. Также прорабатывается вопрос реализации такого функционала в мобильном приложении КГД "e-Salyq Business". Данная процедура идет в рамках интеграции с государственной базой данных "Е -Лицензирование", и в настоящее время проводится работа по корректному подключению к данному сервису", - подчеркнул замглавы КГД.

 
Сервис был создан Министерством цифрового развития, АО "Национальные информационные технологии" и Комитетом государственных доходов МФ РК. Для удобства казахстанцев цифровые документы стали доступными в суперприложении Kaspi.kz. Сотрудничество государственных органов и команды Kaspi.kz интегрировало в приложение целый ряд инновационных сервисов, которые улучшают жизнь казахстанцев. 
 
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы могут переоформить автомобиль, открыть социальный счет, получать пособия и многое другое. Почти 12 миллионов человек ежемесячно пользуются суперприложением Kaspi.kz. 
 

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