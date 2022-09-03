"Байтерек" и группа "Сбербанка" закрыли сделку купли-продажи дочки банка в Казахстане

АЛМАТЫ. 2 СЕНТЯБРЯ - Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и группа "Сбербанк" закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка "Сбера" в Казахстане (ДБ АО "Сбербанк"), передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения. Банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными", - отметили в холдинге.
"Байтерек" оценивает высокую значимость банка для финансовой системы страны. Имеющаяся у "Сбербанк Казахстан" современная инфраструктура и технологии позволяют полноценно осуществлять деятельность и продолжить финансирование реального сектора экономики страны.
Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. В ближайшее время планируется проведение ребрендинга "Сбербанка Казахстан". Холдинг "Байтерек" также будет стремиться обеспечивать бесперебойную работу банка и создавать благоприятные условия для развития и совершенствования банковских услуг как для действующих, так и для новых клиентов банка", - проинформировали в "Байтереке".