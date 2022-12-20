В Казахстане разработали новые принципы грантового финансирования НПО

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С нового года система предоставления грантов НПО будет осуществляться через государственный электронный портал
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках совершенствования законодательства в сфере государственной финансовой поддержки неправительственных организаций пересмотрена система грантового финансирования, сообщил на площадке службы центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет.
В рамках реализации норм закона министерством совместно с экспертами в области гражданского общества, представителями неправительственных организаций разработаны новые правила грантового финансирования. Глава государства подписал закон 4 июля. Подготовлена необходимая нормативно-правовая база, которая будет реализована с 1 января", - заявил он.
Также с нового года система предоставления грантов НПО будет осуществляться через государственный электронный портал.
Во-первых, по новому формату государственные органы формируют гранты по направлениям с указанием актуальной проблемы и ожидаемых результатов. А НПО сами представят пути решения в ходе конкурса. Так, в 2023 году министерством планируется выделить более 1,2 млрд тенге на реализацию грантовых проектов в рамках новых подходов по направлениям развития гражданского общества, религиозной сферы, а также молодежной политики", - проинформировал Мадияр Кожахмет.
Он сообщил, что по заказу министерства с 2021 года реализуются 10 долгосрочных грантов, которые планируется продолжить и в 2023 году.
Во-вторых, внедрена дифференцированная система грантов, позволяющая определить дифференцированный подход к предоставлению грантов. В зависимости от вида гранта определены различные требования к объему финансирования, срокам реализации, условиям участия в конкурсе, отчетности", - добавил он.
Также, по его словам, в текущем году реализованы 60 грантовых проектов на общую сумму порядка 2 млрд тенге.
Государственный социальный заказ - один из эффективных механизмов взаимодействия государства и НПО в реализации социальных проектов, который реализуется с 2005 года", - заявил Мадияр Кожахмет.
При этом, отметил он, объем финансирования за последние 5 лет увеличился на 20%. Ежегодно реализуется в среднем около 2 тысяч проектов по социально значимым направлениям.
Второе направление - денежная премия, присуждаемая НПО с 2017 года за вклад в решение социальных задач на республиканском, отраслевом и региональном уровнях. В 2022 году премии были присуждены 54 НПО по 14 направлениям на общую сумму 95 млн тенге. Грант для неправительственных организаций - средства, предоставляемые в целях привлечения потенциала неправительственных организаций к решению актуальных вопросов развития социальной сферы. Она будет осуществляться через оператора в сфере грантового финансирования - Центр поддержки гражданских инициатив", - сообщил председатель комитета.
По его словам, в целом за период реализации грантов с 2016 года объем грантового финансирования увеличился в 10 раз, количество проектов увеличилось в 6 раз.